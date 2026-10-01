Por qué Hezbollah se niega a regresar a Baabda: la apuesta del tiempo detrás de la congelación del diálogo

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Las puertas de Baabda pueden permanecer abiertas. Para Hezbolá, el problema ya no sería la puerta, sino el tiempo elegido para cruzarla.

Detrás de la actual negativa a reanudar un diálogo genuino con el Presidente Joseph Aoun aparece una lectura estratégica mucho más elaborada que un rechazo de la presidencia. Según información de círculos conscientes del razonamiento interno del partido, su liderazgo no consideraría el diálogo innecesario en principio. Más bien, consideraría que un diálogo en curso probablemente fracasaría y que ese fracaso sería más peligroso que la ausencia temporal de diálogo.

La distinción es esencial. Hezbollah no cerrará permanentemente el camino para una discusión de sus armas, la relación con el Estado o la nueva arquitectura de seguridad en el Líbano. Cree que las condiciones para las negociaciones reales aún no están vigentes. Ni Baabda, ni el gobierno de Nawaf Salam, ni el propio partido tendrían ahora el margen necesario para cambiar suficientemente sus posiciones. Washington también mantiene altas demandas. Israel continúa sus operaciones. Teherán sigue participando en su propio enfrentamiento y en negociaciones inciertas con los Estados Unidos.

En esta lectura, sentarse en torno a una mesa hoy, por lo tanto, equivaldría a posiciones negociadoras que nadie todavía puede renunciar.

Pero un elemento hace que esta estrategia sea mucho más interesante. Hezbollah no piensa necesariamente que el tiempo está jugando contra él. A pesar de las considerables pérdidas sufridas durante los últimos dos años, a pesar de la muerte de Hassan Nasrallah y su reemplazo por Naim Kassem, a pesar de la presión militar israelí y las demandas estadounidenses sobre su desarme, una condena estaría en proceso de asentamiento en sus círculos:la fase donde tuvimos que sobrevivir los golpes terminaría. El partido buscaría transformar esta supervivencia en un rebote político, popular y organizativo.

Es esta apuesta a tiempo que explica gran parte de su negativa a entablar un diálogo inmediato.

Baabda propone el diálogo, Hezbollah primero mira el calendario

Desde Baabda, Joseph Aoun sugiere que los canales de discusión permanecen disponibles. La idea de un diálogo con Hezbollah mantiene una lógica institucional obvia: evitar que la cuestión de las armas sea tratada exclusivamente por la presión externa o por el enfrentamiento militar, y buscar una fórmula libanesa que pueda adoptar decisiones estratégicas en el marco del Estado.

Sin embargo, la oferta no cumple actualmente el eco esperado.

El razonamiento reportado en el lado Hezbollah comienza con el calendario, incluso antes del contenido. Para que una negociación sea útil, los actores deben tener algo que negociar. Sin embargo, según esta lectura, las principales partes están ahora encerradas en posiciones que se han vuelto demasiado rígidas.

Joseph Aoun puso la soberanía estatal en el centro de su mandato. El gobierno de Nawaf Salam también asumió la responsabilidad del monopolio de armas y la extensión de la autoridad estatal. Después de adoptar esta trayectoria, el ejecutivo apenas podía regresar repentinamente a una fórmula que sería percibida como un paso atrás.

Hezbollah enfrenta la limitación opuesta. Aceptar hoy una profunda revisión de su estrategia militar, sin un retiro completo de Israel, sin un cese duradero de los ataques y sin una arquitectura de defensa alternativa, se presentaría en su entorno como una concesión hecha bajo fuego.

Por lo tanto, la mesa de diálogo reuniría a actores que pueden hablar, pero ninguno puede moverse realmente.

Eso es precisamente lo que el partido quisiera evitar.

El escenario temido: entrar en Baabda para salir con un registro de fracaso

El cálculo atribuido a Hezbollah es inusual:un mal diálogo podría ser peor que ningún diálogo.

¿Por qué? Porque una negociación formal crea expectativas. Tan pronto como el Presidente de la República y Hezbolá participen en un proceso público o semipúblico, cada reunión debe producir algo. Un calendario. Una fórmula. Una concesión. Un segundo paso. Por falta de resultados, el fracaso se convierte en un acontecimiento político.

En el clima actual, este fracaso podría ser utilizado por cada campamento para endurecer su posición. Los opositores de Hezbollah dirían que el diálogo ha demostrado que es imposible obtener voluntariamente un monopolio de las armas. La parte podría responder que el Estado no había llegado a negociar, pero sólo para cumplir con los requisitos establecidos en otros lugares. La presión externa aumentaría. La posibilidad de un compromiso ulterior sería aún más débil.

Por lo tanto, Hezbollah preferiría preservar el canal en lugar de utilizarlo.

Esto también explica por qué los contactos indirectos siguen siendo importantes. Los mensajes pueden seguir circulando entre diferentes partes sin que se convoque oficialmente una gran mesa de diálogo. Las tensiones internas pueden contenerse política y medianamente. Se pueden comunicar líneas rojas. Las ideas erróneas pueden ser limitadas.

Este diálogo mínimo no tiene por objeto resolver el problema de las armas. Sirve para evitar que el conflicto sobre las propias armas se convierta en un enfrentamiento libanés.

Esto es mucho menos espectacular que una conferencia en Baabda. Pero en el razonamiento atribuido al partido, sería mucho más útil.

Washington cambió la naturaleza del problema

El principal obstáculo, sin embargo, no es sólo entre Baabda y Hezbolá.

También está en Washington.

La visita de Nawaf Salam a los Estados Unidos mostró la magnitud de la brecha. En particular, el Primer Ministro quería defender las reformas bancarias, reanudar las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, apoyar al Estado y buscar una solución a las tensiones en el Sur. Los interlocutores estadounidenses han puesto a la vanguardia las redes financieras de Irán y Hezbollah y el monopolio de armas.

El mensaje público enviado por el Secretario de Estado Marco Rubio reforzó esta impresión: el despliegue del ejército libanés en el Sur se considera importante, pero no sería suficiente sin medidas eficaces que conduzcan al desarme de Hezbollah y al monopolio estatal de las armas.

Es aquí donde la percepción de Hezbolá se vuelve decisiva.

En sus círculos Washington sería acusado de razonar de una premisa: el partido habría sido derrotado y por lo tanto debería aceptar las condiciones del ganador. En esta lectura, las operaciones israelíes constituirían el lado militar de la presión para convertir las pérdidas sufridas por Hezbollah en capitulación política.

El partido desafía precisamente esta premisa.

No niega la magnitud de los golpes recibidos. Por supuesto, no puede ignorar las pérdidas humanas, militares, territoriales y organizativas acumuladas. Pero sus funcionarios no sacarían de estas pérdidas la conclusión de que Washington les presta.

Ellos creerían que Estados Unidos e Israel confunden el debilitamiento y el colapso.

Y esta diferencia explica casi todo.

La apuesta central: « sobrevivimos »

En la información del entorno de Hezbollah, se destaca una frase:superando la fase de resistencia a golpesy han entrado en la « inversión » de esta resistencia.

El término merece una consideración seria.

No significa que Hezbollah crea que ha recuperado la situación que precedió a las guerras de los últimos dos años. Las fuentes disponibles no hacen tal reclamación. El razonamiento es diferente: ya que el partido no desapareció a pesar de la intensidad de las huelgas y las pérdidas registradas, el mero hecho de que todavía era un actor capaz de organizar su base, mantener su estructura política e influir en las decisiones nacionales sería un activo para él.

El objetivo sería ahora reconstruir su núcleo duro, tanto popular como organizativo.

Esta estrategia implica necesariamente tiempo.

La reconstrucción de una organización golpeada en su jerarquía no se hace en unas semanas. La construcción de una base social después de una destrucción considerable requiere presencia, recursos y redes. Reorganizar las relaciones con los aliados, absorber los cambios de gestión y recuperar la coherencia interna también requiere un período de estabilización.

Una negociación inmediata de armas obligaría a Hezbollah a discutir al mismo tiempo que considera que su propia reconstrucción no está completa.

Esperar entonces se vuelve racional desde su punto de vista.

Cuanto más tiempo pasa sin colapso interno, más puede argumentar el partido que el escenario de una rápida desaparición estaba equivocado. Cuanto más reconstruye su capacidad política, más espera negociar mañana en mejores condiciones que hoy.

Es una apuesta. No hay garantía de que tenga éxito. Pero es la apuesta que ilumina su estrategia actual.

Irán es el segundo reloj Hezbollah

El primer reloj es libanés. El segundo es regional.

Hezbollah observa de cerca las negociaciones entre Washington y Teherán. El 1o de octubre, el caso iraní sigue siendo extremadamente conmovedor. Teherán recibió la respuesta estadounidense a su propuesta, incluyendo una secuencia de siete días. En particular, el desacuerdo se refiere al orden de medidas que deben aplicarse. Al mismo tiempo, la confrontación continúa alrededor del Estrecho de Ormuz y las declaraciones de Donald Trump siguen siendo muy duras.

Para Hezbollah, no sólo es importante saber si Estados Unidos e Irán pronto alcanzarán un acuerdo.

Lo importante es que Irán permanece en la mesa.

Mientras Washington negocie con Teherán, incluso bajo amenaza militar, la arquitectura regional sigue abierta. Y mientras esta arquitectura no se estabilice, Hezbollah cree que sería prematuro establecer definitivamente en el Líbano un caso que podría ser parte, directa o indirectamente, de la relación de poder regional.

El Irán considera que la cuestión libanesa es importante en cualquier recomposición regional. Pero los cálculos de Hezbollah van aún más lejos: sus círculos creen que, en el curso de una negociación mucho más amplia con Teherán, el Líbano eventualmente podría convertirse en menos prioridad para Washington.

Es una hipótesis, no un hecho adquirido.

Sin embargo, explica por qué la fiesta prefiere esperar.

Hoy, Hezbollah está en el centro de las demandas estadounidenses en el Líbano. Mañana, como parte de un acuerdo regional más amplio sobre el nuclear iraní, el estrecho de Ormuz, la seguridad del Golfo y varios frentes regionales, Washington podría optar por priorizar sus prioridades de manera diferente.

Eso es exactamente lo que la fiesta espera.

El precedente yemení alimenta este cálculo

En el razonamiento notificado, el Yemen es una comparación.

Hezbollah observa cómo los Estados Unidos adaptan sus prioridades a las circunstancias regionales. El partido cree que Donald Trump ya ha demostrado que podría evitar o reducir ciertos compromisos directos incluso cuando se involucran intereses importantes.

Esta comparación obviamente no significa que el Líbano y el Yemen sean dos casos idénticos. No son ni política ni militar ni geográficamente. Más bien, revela cómo Hezbollah lee la política estadounidense: las posiciones presentadas hoy como absoluta pueden ser negociables cuando las prioridades estratégicas cambian.

En esta lógica, aceptar las condiciones máximas de Washington sería un error.

¿Por qué renunciar en octubre de 2026 a solicitudes que podrían reformularse unos meses después si evoluciona la confrontación con Irán?

Este es probablemente uno de los puntos más importantes de la estrategia del partido. No apuesta necesariamente por una espectacular victoria iraní. Aposta a algo más modesto y quizás más realista en sus ojos:la evolución de las prioridades estadounidenses.

Por lo tanto, el tiempo no necesitaría hacer Hezbollah más fuerte que antes. Sería suficiente si hiciera que sus oponentes fueran menos exigentes.

El problema: Washington apuesta exactamente en lo contrario

Aquí es donde la situación se vuelve particularmente peligrosa.

Hezbollah cree que el tiempo puede mejorar su posición. Por el contrario, Washington e Israel parecen depender de la idea de que el tiempo aumentará el costo de negarlo.

Las presiones ya no son puramente militares. Se convierten en financieros, institucionales y diplomáticos. Las redes de financiación vinculadas con Irán y Hezbollah están explícitamente dirigidas. El sistema bancario libanés está sujeto a mayores exigencias de supervisión. La ayuda económica y la reintegración financiera en el Líbano están cada vez más vinculadas a reformas mensurables.

Otro enfoque atribuido a algunos círculos estadounidenses va aún más allá: la reconstrucción del Estado libanés y las zonas afectadas, al tiempo que reduce gradualmente las funciones sociales, financieras y de seguridad que permitieron a Hezbollah consolidar su influencia.

En esta concepción, la reconstrucción se convierte en un instrumento de equilibrio de poder.

El estado se reconstruiría. El Estado compensaría. El Estado prestará los servicios. El Estado garantizaría la seguridad. Y mientras reanuda estas funciones, la dependencia de Hezbolá disminuiría.

Por lo tanto, el partido apuesta por su capacidad de mantener el tiempo suficiente para ver el cambio ambiental regional.

Sus oponentes apuestan por su capacidad de hacer esta expectativa más y más caro.

Dos veces las estrategias chocan.

Joseph Aoun se encuentra atrapado entre dos calendarios

La posición del Presidente de la República es particularmente delicada.

Joseph Aoun no puede esperar simplemente un gran compromiso regional para resolver el problema libanés. Su mandato incluye el restablecimiento del Estado, el funcionamiento de las instituciones y el ejercicio de la soberanía. Por consiguiente, el archivo de armas no puede aplazarse indefinidamente.

Pero Baabda tampoco puede ignorar los riesgos de una confrontación interior.

Si el diálogo se convoca demasiado pronto y fracasa, el Presidente pierde un instrumento. Si nunca es convocado, la resolución del caso puede avanzar aún más hacia Washington, Tel Aviv y Teherán. Si la presión se hace exclusivamente externa, el compromiso libanés se hace más difícil de construir.

Esa es toda la paradoja.

Hezbollah dice en esencia: esperar a que las condiciones permitan una negociación real.

El estado puede responder: esperar también cambia las condiciones, y no necesariamente a su ventaja.

Por lo tanto, el diálogo está bloqueado no porque nadie entiende su utilidad, sino porque todos quieren elegir cuándo comenzará.

La verdadera batalla es sobre lo que significa « alternativo »

Otro elemento aparece en el razonamiento de Hezbollah: no querría revisar su estrategia militar en ausencia de una alternativa « práctica y lógica ».

Este es un punto fundamental.

Pedir armas es una cosa. Definir lo que sustituye la función que el partido asigna a estas armas es otra. ¿Quién protege al Sur? ¿Qué garantía existe contra nuevas incursiones? ¿Cómo responder a los ataques israelíes? ¿Qué se convierte en el balance disuasivo reclamado por Hezbollah? ¿Qué papel debería jugar el ejército? ¿Qué garantías internacionales serían creíbles?

Los opositores del partido dicen que el Estado debe ser la única autoridad militar y que la existencia de una fuerza autónoma debilita la construcción de una defensa nacional.

Hezbollah revierte el argumento: el desarme antes de que exista una defensa creíble crearía un vacío.

Esta contradicción no puede resolverse por una simple fórmula sobre el « dialogo ».

Se necesita un proyecto.

However, the information available does not yet show the existence of a national defence architecture enough detailed to respond all these questions. El debate post-final, las negociaciones militares con Israel y el fortalecimiento del ejército podrían contribuir gradualmente a esta arquitectura. Pero aún no ha terminado.

Hezbollah utiliza este vacío para justificar la espera.

Sus adversarios le acusan de contribuir a evitar la construcción de la alternativa que él demanda.

Es uno de los círculos más difíciles de romper.

Mientras espera el gran diálogo, los mensajes siguen circulando

Por consiguiente, la ausencia de un cuadro oficial no significa ausencia total de comunicación.

Por el contrario, los intercambios indirectos son esenciales. Sirven para mantener la confrontación dentro de los límites políticos y medios de comunicación, evitar malentendidos y evitar que las divergencias se conviertan en incidentes internos.

Es probablemente el único diálogo que Hezbollah considera actualmente ser verdaderamente funcional.

Permite a la fiesta no romper con Baabda. Permite a la Presidencia conservar un canal. Evita convertir cada desacuerdo en una crisis institucional. Sobre todo, preserva la posibilidad de un diálogo más sustantivo una vez que las relaciones de poder hayan evolucionado.

Sin embargo, esta estrategia tiene un límite obvio: gestiona el conflicto, no lo resuelve.

Cada mes de espera deja abierta las mismas preguntas. Armas. El retiro israelí. Soberanía. El papel del ejército. Garantías de seguridad. Reconstrucción. La relación con Irán.

La diferencia es que las respuestas posibles pueden cambiar con el tiempo.

Eso es exactamente lo que espera Hezbollah.

La apuesta es enorme: espere hasta que la pregunta haga cambios

El razonamiento atribuido a la parte puede resumirse como sigue:no negociar hoy una rendición que el equilibrio de poder del mañana podría transformarse en un compromiso.

Eso explica por qué las llamadas de Baabda no son suficientes. Por qué las declaraciones estadounidenses refuerzan la prudencia en lugar de acelerar el diálogo. Por qué las negociaciones entre Washington y Teherán se observan casi tan estrechamente como los acontecimientos libaneses. Por qué la reconstrucción organizativa de Hezbollah se está convirtiendo en una prioridad. Y por qué el tiempo ahora es tratado como un recurso político.

Pero esta apuesta conlleva un riesgo considerable.

El tiempo puede cambiar las prioridades estadounidenses. También puede producir el efecto opuesto. Los golpes pueden continuar. La presión financiera puede aumentar. El Estado puede avanzar en la creación de nuevos mecanismos de seguridad. El ambiente popular de Hezbollah puede enfrentar más costos de destrucción. Las relaciones regionales pueden evolucionar en una dirección desfavorable al partido.

Así que nadie realmente controla este reloj.

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