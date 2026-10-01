Tampa, la cámara donde Washington quiere redibujar las reglas del juego en el sur del Líbano

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La cita es casi una paradoja. En un intento de resolver parte del conflicto en el sur del Líbano, las delegaciones libanesas e israelíes deben encontrarse a más de 10.000 kilómetros de la frontera en Florida, en el corazón mismo del aparato militar de los Estados Unidos. La fecha tardía es el 20 de octubre de 2026. La ubicación es mucho más reveladora: la sede del Comando Central de los Estados Unidos en Tampa. No es un capital diplomático. No las Naciones Unidas. No un cruce fronterizo. Un personal.

Este detalle cambia la lectura de la siguiente ronda. Oficialmente, será estrictamente militar. Ningún negociador especializado en asuntos civiles, jurídicos o económicos debe participar. El diplomático Simon Karam dirige la delegación libanesa en presencia del Embajador del Líbano en Washington, Nada Hamada Muawad. Los ataques israelíes, los incidentes sobre el terreno y los mecanismos de coordinación deben figurar entre los temas examinados. Pero detrás de este programa aparentemente técnico es una parte mucho más amplia.

Porque la pregunta ya no es cómo prevenir la próxima huelga o manejar el próximo incidente. Se trata de determinar el orden en que deben tomarse decisiones que puedan transformar el Sur de manera duradera. ¿Debería Israel retirarse por primera vez para permitir que el Estado libanés consolide su autoridad? ¿Debería el Líbano avanzar mucho más en el monopolio de armas antes de obtener un retiro? ¿Quién revisará los compromisos? Y sobre todo, ¿qué reemplazará a un Finul que dejará gradualmente el campo mañana?

Eso es lo que da a Tampa su importancia. La octava ronda podría ser inferior a una reunión adicional que un laboratorio de posguerra.

El verdadero resultado de la visita de Nawaf Salam puede estar allí

Nawaf Salam fue a Estados Unidos con varios archivos bajo su brazo. Regresó sin ningún compromiso público estadounidense imponiendo una retirada inmediata a Israel. Pero una cerradura parece haber saltado: el canal comercial, congelado durante varias semanas, debe reanudarse.

La diferencia es importante. Washington no concedió a Beirut todo lo que pidió. Por otro lado, la administración estadounidense se niega a dejar que el proceso muera. El comercio en los Estados Unidos muestra que el Acuerdo Marco sigue siendo el centro del proceso. En otras palabras, los estadounidenses quieren mantener una arquitectura que puede negociar incluso cuando la tierra sigue quemando.

Queda por confirmar el 20 de octubre. Sin embargo, los preparativos están suficientemente avanzados para asegurar que ya se haya distribuido la composición propuesta de la delegación y el alcance de los debates. Esta recuperación se produjo principalmente antes de las elecciones israelíes del 27 de octubre. Washington no parece querer esperar hasta que el paisaje político israelí se estabilice para poner a los militares alrededor de la mesa.

Este calendario dice algo sobre el método americano. El canal debe conservarse antes de buscar acuerdo. Evite que la ausencia de diálogo convierta cada huelga en un posible punto de partida para una confrontación más amplia. Mantener a Israel y al Líbano en un mecanismo donde Washington sigue siendo el intermediario indispensable. Luego utilice este mecanismo para procesar gradualmente los archivos más pesados.

El problema es que Beirut y Washington no entran en esta nueva secuencia con exactamente la misma definición de la primera etapa.

El desacuerdo decisivo está en una pregunta: ¿quién debe moverse primero?

El Líbano defiende una lógica de reciprocidad. El Estado extiende su autoridad, el ejército despliega, el archivo de armas avanza y, al mismo tiempo, Israel se retira de los territorios ocupados y detiene sus ataques. Esta sincronización es políticamente esencial. Permite a las autoridades libanesas demostrar que todos los progresos de los Estados están en consonancia.

Washington parece empujar una lógica más exigente. Se considera necesario el despliegue del ejército al sur, pero insuficiente. Los mensajes enviados a funcionarios libaneses exigen medidas concretas en relación con el monopolio de armas. Según la información reportada sobre las discusiones americanas, esto ya no es sólo el sur de Litani. El requisito también se refiere al norte del río y, más ampliamente, a todo el territorio.

Aquí es donde Tampa deja de ser una mera reunión militar.

Hezbollah no debería estar alrededor de la mesa. Sin embargo, su armamento será uno de los actores invisibles en la sala. El razonamiento estadounidense vincula ahora estrechamente la cuestión de la retirada israelí con la del monopolio estatal de las armas. Durante otro intercambio en Washington, un alto funcionario estadounidense incluso presentó los dos movimientos como elementos de la misma ecuación: entrega de armas de Hezbolá contra el retiro israelí, con la necesidad de determinar un mecanismo capaz de verificar la aplicación.

Esta fórmula parece simple en papel. En el Líbano, no lo es.

El gobierno ha tomado al monopolio de armas una decisión soberana. Pero la aplicación de esta decisión afecta al equilibrio interno, la capacidad operacional del ejército y el riesgo de confrontación civil. Por lo tanto, Beirut quiere impedir que se adopte una medida encaminada a fortalecer al Estado para que pueda colapsar su estabilidad.

Los estadounidenses están mostrando una creciente impaciencia. Los interlocutores diplomáticos informan de la insatisfacción con lo que consideran un ritmo lento y una aplicación que sigue siendo insuficientemente legible. Ahí es donde está el nudo: Washington quiere acciones mensurables; Beirut quiere que estas acciones vayan acompañadas de resultados visibles en el lado israelí.

Por consiguiente, las negociaciones se refieren al territorio. Pero también trata del momento de la soberanía.

Una negociación bajo fuego, literalmente

El contraste es brutal. Mientras se prepara una mesa de negociaciones en Florida, el Sur sigue siendo bombardeado, destruido y continuaron las operaciones israelíes. Localidades como Mansouri han sido afectadas. Otras zonas alrededor de Nabatiyah, Jabal al-Rihan y varias aldeas del Sur permanecen bajo presión.

Los acontecimientos militares merecen especial atención. Israel parece, en algunos sectores, combinar una reducción de su presencia humana con una capacidad continua de control por fuego. Las unidades se pueden eliminar sin necesariamente significar el abandono de la tierra en un sentido estratégico. La vigilancia, el golpe y el control de ciertos ejes pueden mantener una forma de control sin aumentar el número de soldados expuestos.

Esta distinción es crucial para las futuras negociaciones. Un retiro militar puede tener varios significados. La eliminación de una unidad no equivale automáticamente a devolver una zona a la autoridad libanesa. La reducción del personal no significa necesariamente abandonar una capacidad de intervención. Es precisamente por esta razón que la cuestión de los mecanismos de verificación se vuelve central.

Entonces Beirut busca más que un anuncio. Necesita movimientos identificables en el campo. Zonas efectivamente evacuadas. Una reducción mensurable de los ataques. Una posibilidad real para que el ejército y los habitantes recuperen la posesión de los espacios interesados.

De lo contrario, la mecánica política es casi imposible de defender.

¿Cómo podemos pedir más al Estado libanés si las aldeas siguen siendo golpeadas? ¿Cómo podemos convencer a una población probada de que el monopolio de armas es una garantía más efectiva si el otro mantiene sus posiciones y la libertad de acción? Por otra parte, Washington plantea la cuestión en sentido contrario: ¿cómo podemos pedirle a Israel que se vaya si el Estado no puede garantizar que una infraestructura militar autónoma no se reconstruya después de su partida?

Toda la dificultad reside en este círculo.

Tampa tendrá que intentar romperlo.

Hezbollah no estará en Tampa, pero Tampa hablará de Hezbollah

Esta es probablemente la contradicción más importante de esta ronda. Las discusiones deben ser militares y limitadas. Sin embargo, el mayor problema político del Líbano estará en todas partes de la sala.

Los mensajes reportados desde Washington no se detienen en armas. También se refieren a redes e instituciones financieras relacionadas con Hezbollah. Esto muestra que, en la visión americana, la presión no es compartimentada. El registro militar, la reforma del sistema financiero, el control de los canales monetarios y el apoyo económico en el Líbano forman parte de la misma estrategia de fortalecimiento del Estado.

La visita de Nawaf Salam mostró casi físicamente. Mientras discutió la seguridad y la soberanía con los políticos estadounidenses, su equipo también se ocupó de las reformas bancarias, el Fondo Monetario Internacional y el restablecimiento de la confianza financiera. Los dos universos parecen distantes. Al contrario, Washington tiende a acercarlos.

Este enfoque pone al gobierno ante una ecuación formidable. Debe restaurar simultáneamente el Estado, asegurar el retiro israelí, prevenir una nueva guerra, reformar un sistema bancario dañado y abordar la cuestión de las armas. Cada uno de estos archivos normalmente sería suficiente para ocupar un gobierno durante años. Ahora están entrelazados.

Es por eso que la reunión de Tampa no puede entenderse aisladamente. Es parte de un dispositivo mucho más amplio.

Detrás de Tampa ya se está preparando después de Finul

Este puede ser el elemento más importante y menos visible de todo el caso.

La Final se acerca al final de su misión. Aproximadamente 7.500 miembros de la fuerza están dejando gradualmente el Líbano. Sin embargo, aún no se ha finalizado ninguna arquitectura de reemplazo. Varios países europeos han expresado su disposición a participar en una nueva fórmula. Unos diez estarían dispuestos a contribuir a un arreglo alternativo. Pero la disponibilidad no significa mandato, acuerdo político o despliegue.

El problema es enorme. La desaparición del Finul no sólo significa la salida de soldados internacionales. Se plantea la cuestión de la vigilancia de la Línea Azul, la documentación de incidentes, los mecanismos de enlace y la presencia de un tercio entre dos ejércitos que siguen siendo técnicamente enemigos.

En este contexto, la información merece especial atención: Washington consideraría empujar Beirut hacia una nueva fórmula de seguridad para el Sur, que podría incluir una fuerza o dispositivo específico después de la Final. Todavía no hay indicios de que se haya adoptado un modelo definitivo. Pero el simple hecho de que esta hipótesis está circulando cambia la perspectiva de Tampa.

Así pues, la reunión del 20 de octubre podría utilizarse para debatir el presente mientras se prepara el sistema que funcionará mañana.

Y luego la elección del mando central de Estados Unidos toma otra dimensión. Las discusiones no sólo se llevarán a cabo bajo mediación americana; Se llevarían a cabo en la institución militar que tiene la capacidad de coordinar, supervisar y apoyar una arquitectura de seguridad regional.

El lugar se convierte en casi un mensaje.

Washington ya no quiere negociar una tregua, sino un mecanismo

Durante años, el Líbano ha estado viviendo al ritmo de acuerdos que reducen temporalmente la violencia sin eliminar las causas del enfrentamiento. La novedad de los debates actuales reside en el lugar que lleva a cabo la auditoría.

¿Quién dirá que Israel se retiró? ¿Quién encontrará que las armas han sido retiradas de una zona? ¿Quién verificará que una infraestructura militar no está reconstruyendo? ¿Quién documentará una violación? ¿Quién intervendrá cuando una parte acusa al otro de no cumplir sus compromisos?

Mientras el Finul estuviera completamente instalado, parte de estas funciones tenía un marco internacional bien conocido e incluso imperfecto. Su desaparición anunciada abre un vacío.

Los americanos parecen querer evitar que este vacío esté lleno sólo por el equilibrio de poder. De ahí la búsqueda de un mecanismo de control. De ahí la importancia que se atribuye al ejército libanés. Por lo tanto, la presión para que los compromisos sean verificables.

El peligro para Beirut sería que un mecanismo diseñado para llenar el vacío terminaría imponiendo obligaciones mucho más específicas al Líbano que las impuestas a Israel. Ahí es donde la cuestión de la reciprocidad se hace esencial. Un mecanismo sólo es válido mediante compromisos que verifica en ambas partes.

Por lo tanto, la próxima ronda tendrá que responder a una pregunta sencilla pero pesada: ¿la verificación se centrará sólo en lo que está haciendo el Líbano, o lo que Israel está haciendo?

20 de octubre, justo antes de la urna israelí

El calendario añade otra capa de complejidad. Las elecciones israelíes están programadas para el 27 de octubre, sólo una semana después de la fecha prevista de Tampa.

Este barrio probablemente reduce el margen para tomar decisiones espectaculares. Unos días antes de una elección, cualquier concesión territorial o de seguridad puede convertirse en un argumento electoral. Al mismo tiempo, la escalada también se puede utilizar políticamente. Varios análisis publicados en los últimos días también vinculan la tensión militar con los cálculos electorales israelíes, sin que sea posible establecer que cada operación cumple con esta lógica.

Washington decidió no esperar.

Esto se puede leer como un deseo de santificar el canal antes de que la campaña electoral haga más difícil cualquier discusión. El mensaje sería entonces menor: « encontrar un acuerdo el 20 de octubre » que: « Nadie sale de la mesa mientras la región permanece al borde de una nueva explosión ».

Este matiz es esencial. Sería excesivo esperar un acuerdo de Tampa. Pero sería igualmente incorrecto reducir la reunión a la formalidad.

Si se mantiene bajo las condiciones anunciadas, establecerá parámetros para la siguiente fase.

Lo que Líbano realmente puede conseguir

Para Beirut, el éxito no se medirá por el número de comunicados de prensa. Se medirá en el mapa.

Un avance tangible podría adoptar varias formas: la identificación de zonas de las que Israel aceptaría retirarse, mecanismo que impedía la ampliación de huelgas, calendario militar, procedimiento de verificación o acuerdo sobre el futuro papel del ejército libanés. La información disponible no indica que uno de estos resultados ya se haya adquirido.

Es precisamente aquí donde debemos separar el hecho de esperar.

La reunión está en preparación. Su carácter militar es claramente mencionado. La fecha del 20 de octubre es privilegiada. Es necesario examinar los incidentes y los mecanismos de coordinación. Por otra parte, no se garantiza todavía la retirada territorial precisa en los elementos disponibles.

El Líbano llega así a Tampa con una debilidad obvia: negocia a medida que su territorio sigue siendo golpeado. Pero también tiene un argumento de que Washington no puede ignorar. Si el proceso nunca produce una contraparte israelí visible, debilitará a los actores libaneses que defienden precisamente la primacía del estado y la negociación.

Es una paradoja importante. Cuanto más quiere Washington fortalecer el estado libanés, más necesita este estado para demostrar que tiene algo.

Tampa podría decidir mucho más que la octava ronda

Así que lo que se está preparando en Florida excede mucho una reunión militar. Varias cuestiones convergen al mismo tiempo: la retirada israelí, el monopolio de armas, el futuro de Hezbollah, el papel del ejército, la desaparición gradual de la Final, el mecanismo de verificación y el apoyo estadounidense a las instituciones libanesas.

Por separado, todos parecen conocidos. Juntos, dibujan una nueva arquitectura.

El cambio más profundo podría ser allí: la cuestión del Sur está cambiando de un sistema centrado en el Finul y la resolución 1701 a uno indefinido donde Washington jugaría un papel mucho más directo en la mediación, la verificación y posiblemente la organización de seguridad post-finales. This development has not yet been completed. Ni siquiera está garantizado. Pero las piezas están empezando a aparecer.

Y eso es precisamente lo que hace interesante el 20 de octubre.

Alrededor de la mesa, militares, huelgas, incidentes y coordinación se discutirán oficialmente. En realidad, se suspenderán tres preguntas mucho más pesadas sobre las delegaciones: ¿hasta qué punto Israel tendrá que retirarse, hasta qué punto el Estado libanés puede imponer el monopolio de las armas, y quién controlará la frontera mañana cuando se haya ido el personal de mantenimiento de la paz?

Tampa puede no dar todas las respuestas. Pero ahí es donde Washington quiere hacer preguntas.

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