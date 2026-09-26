Líbano: La ira contra la vida cara gana Trípoli

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Las primeras movilizaciones anunciadas contra la costosa vida comenzaron el sábado 26 de septiembre en Trípoli, donde los manifestantes bloquearon el camino en la plaza Al-Tall para protestar contra el deterioro de las condiciones de vida y el aumento de los precios del combustible. La reunión había sido preparada por varios sindicatos y organizaciones profesionales del norte del Líbano, en un clima de creciente descontento con el creciente costo del transporte, la alimentación y los gastos corrientes. El movimiento tiene lugar a pocos días de una huelga nacional de transporte por carretera prevista para el miércoles 30 de septiembre y mientras que el Sindicato General de Trabajadores prevé una serie de acciones en varias regiones del país.

El desafío social está empezando a tomar forma en el Líbano. El sábado por la mañana, varios manifestantes cortaron el tráfico en la plaza Al-Tall en el centro de Trípoli para denunciar el deterioro de las condiciones de vida y el continuo aumento de los precios del combustible. El bloqueo, reportado poco antes de las 11.00 horas, es la primera traducción sobre el terreno de una movilización preparada durante varios días por sindicatos, trabajadores y representantes de sectores económicos del norte del Líbano.

La elección de Trípoli no es fortuita. La ciudad ya había experimentado una primera movilización el 19 de septiembre, cuando los conductores de autobuses y minibus bloquearon el acceso a la plaza Abdel Hamid Karamé, conocida como la plaza Al-Nour, para protestar por el aumento del combustible. The organizers then presented their movement as a warning to the government and announced an escalation in the absence of measures to contain rising costs.

Una semana más tarde, la movilización iba más allá del sector del transporte. La reunión del sábado en Al-Tall fue anunciada tras una reunión de representantes sindicales, empleadores, trabajadores y comités de padres estudiantiles. Los participantes habían decidido establecer un frente común de promoción en torno al poder adquisitivo, el combustible, los precios y las dificultades económicas que enfrentaban los pueblos de Trípoli y el Líbano septentrional.

En Trípoli, el aumento de los combustibles desencadena la movilización

El aumento del combustible es el factor inmediato del desafío. El 22 de septiembre, un aumento adicional había llevado el precio de 20 litros de gasolina a 95 octanes a 2.834 millones de libras libanesas, en comparación con 2.718 millones de libras libanesas a la semana anterior. Gasolina a 98 octanes fue de 2,852 millones de libras, aceite de combustible a 2,823 millones de libras y gas puede a 1,249 millones.

La evolución es particularmente rápida. El 15 de septiembre, el litro equivalente de un plato de 20 litros de gasolina de 95 octavas seguía costando 2.718 millones de libras y el aceite de combustible 2.641 millones. En una semana, el precio del petróleo había aumentado en 182.000 libras, mientras que el precio de la gasolina a 95 octanes había aumentado en 116.000 libras.

Para los profesionales del transporte, estos aumentos afectan directamente el costo de sus actividades. Los conductores de taxis, conductores de autobuses, minibuses y camiones están viendo aumentar su gasto mientras los ingresos de los usuarios siguen bajo presión. Un aumento de los aranceles de transporte compensaría algunos de los costos del combustible, pero llevaría esta carga a los hogares con frágil poder adquisitivo.

Esto explica por qué los conductores estaban entre los primeros en salir de la calle. Durante la movilización en Trípoli el 19 de septiembre, Shadi al-Sayyed, presidente de la Unión de Trabajadores y Sindicatos del Norte del Líbano, advirtió que el movimiento podría ser seguido por bloqueos en las principales carreteras del país.

El mitin del sábado muestra que la protesta no se extinguió después de esta primera advertencia.

Una movilización preparada durante varios días

La acción en Al-Tall fue preparada el viernes en una reunión sindical en Mina, Trípoli. Había incluido a la Unión de Empleadores, presidida por Ahmad Fayçal al-Baqqar, la Unión de Sindicatos y Empleados del Norte del Líbano, dirigida por Shadi al-Sayyed, así como representantes de trabajadores y comités de padres.

Los participantes pidieron un mitin el sábado en Jamal Abdel Nasser Square, más conocido en Trípoli como Al-Tall Square. Sus reclamaciones no se limitan al combustible. También cubren los aumentos generales de precios, impuestos y gravámenes, salarios bajos y controles de mercado insuficientes.

Las organizaciones que se reunieron en Trípoli pidieron que se examinaran ciertos impuestos y cargos y se reforzara la vigilancia de los precios. In particular, they denounce the increases which they consider unjustified and call on the authorities to intervene against especulative practices.

También preocupan a los representantes del comercio los efectos de la crisis en la actividad local. Cuando el poder adquisitivo disminuye, los hogares reducen su gasto, que afecta directamente a las empresas y las pequeñas empresas. En Trípoli, donde una parte importante de la economía se basa en estas actividades, el aumento de los costos energéticos produce así efectos que exceden mucho las estaciones de servicio.

El desafío contra la vida cara ensancha

El movimiento observado el sábado en Trípoli tiene lugar en un contexto nacional más amplio. Varias organizaciones sindicales y profesionales han aumentado las advertencias durante la semana en respuesta a aumentos de precios.

El 21 de septiembre, el Sindicato General de Trabajadores pidió la proclamación inmediata de un « estado de emergencia económica ». Su presidente, Béchara Asmar, había denunciado lo que él describió como una perturbación de precios, con especial referencia al combustible y la comida.

La organización sindical solicita la convocatoria de la Comisión de Indices para examinar los salarios y las prestaciones de transporte. También pidió que se pagaran aumentos, subsidios familiares y subsidios escolares a los trabajadores de los sectores público y privado.

La Unión también pide que se establezca un mecanismo en evolución para que los aranceles eléctricos tengan en cuenta la situación de los hogares más pobres y las empresas industriales. Al mismo tiempo, exige más controles del Ministerio de Economía.

Su Consejo Ejecutivo se reunirá el sábado 26 de septiembre para determinar las próximas formas de movilización. Las opciones anunciadas incluyen una huelga de advertencia, rallyes y acciones coordinadas en diferentes regiones.

Por lo tanto, el movimiento Trípoli está teniendo lugar en el mismo momento en que las principales organizaciones sindicales están considerando la posibilidad de ampliar la controversia.

El transporte por carretera exige una huelga nacional el 30 de septiembre

Ya se ha fijado un primer plazo nacional. Los sindicatos de transporte por carretera anunciaron una huelga general y movilizaciones en todo el país el miércoles 30 de septiembre.

La decisión se adoptó esta semana en una reunión extraordinaria presidida por Bassam Tleis sobre las consecuencias del crecimiento del combustible. Varios sectores de transporte estuvieron representados: conductores de camiones, tanques, vehículos refrigerados, autobuses, minibuses y taxis.

Los sindicatos consideran que el aumento del combustible hace cada vez más difícil mantener su actividad en condiciones actuales. They also denounce other structural problems in the sector, including the competition they consider to be irregular and the lack of sufficient protection for public transport professionals.

Las modalidades precisas de la movilización nacional deben anunciarse el martes 29 de septiembre en una conferencia de prensa en la sede de la Unión General de Trabajadores.

Este plazo da una dimensión adicional al rallye de Trípoli. El bloqueo de Al-Tall aún no es una prueba única de un movimiento callejero nacional. Sin embargo, interviene en una secuencia de movilizaciones ya planificadas y coordinadas entre varios sectores.

Salarios y transporte en el corazón de la crisis del poder adquisitivo

La cuestión de los combustibles es particularmente delicada porque tiene un efecto rápido en la economía en su conjunto. El transporte participa en el precio de los bienes, alimentos y servicios. Por lo tanto, un aumento prolongado de diesel y gasolina aumenta los costos de negocio y se puede transferir gradualmente a los consumidores.

Para los empleados, el impacto es doble. Deben soportar directamente el costo más alto de su viaje a su lugar de trabajo mientras se enfrentan a los aumentos de precios causados por mayores costos de transporte y energía.

Es precisamente por esta razón que las organizaciones sindicales están pidiendo una revisión de la cantidad de subsidios de transporte y salarios. Consideran que los ingresos no pueden permanecer inalterados ya que el costo diario de llegar al trabajo aumenta rápidamente.

Los empleados de la administración pública también han tomado medidas. En particular, su movimiento está motivado por la disminución del valor real de la prestación de transporte frente al aumento de los precios del combustible. Se han formulado amenazas de nuevas medidas de protesta si no se tienen en cuenta las reclamaciones salariales.

Así, el descontento reúne gradualmente diferentes categorías: conductores, empleados privados, funcionarios públicos, comerciantes, industriales y familias frente al aumento de los gastos corrientes.

Trípoli, el primer foco visible del movimiento

En esta etapa, sin embargo, la movilización observada en Trípoli debe distinguirse de un movimiento nacional ya generalizado. El sábado por la mañana se documenta el bloqueo de la plaza Al-Tall, mientras que varias otras acciones permanecen anunciadas o en preparación.

Sin embargo, la dinámica social es más amplia que la única reunión tripolitana. Las organizaciones sindicales debaten la coordinación nacional, el transporte por carretera ya ha fijado un día de huelga y las asociaciones comerciales han advertido que podrían unirse a las protestas.

Por lo tanto, el reto podría evolucionar rápidamente en los próximos días dependiendo de las decisiones tomadas por la Unión General de Trabajadores y la respuesta del gobierno.

Trípoli juega un papel pionero en esta secuencia. La ciudad ya había experimentado el bloqueo de la plaza Al-Nour el 19 de septiembre. Una semana después, la protesta se trasladó a Al-Tall y reunió demandas más amplias sobre las condiciones de vida.

Esta evolución es significativa: el combustible sigue siendo el desencadenante inmediato, pero el discurso de los organizadores ahora se centra en todo el poder adquisitivo.

El gobierno bajo presión antes de una semana social

Las reclamaciones a las autoridades son ahora específicas. Los sindicatos exigen la intervención de precios, la revisión de los salarios y las prestaciones de transporte, una mejor vigilancia del mercado y medidas para reducir los costos energéticos de los hogares y las empresas.

La cuestión es cómo el gobierno responderá a estas solicitudes mientras sus márgenes financieros siguen siendo limitados. Las medidas de compensación sobre combustibles, transportes o salarios entrañan un costo presupuestario, mientras que la falta de intervención expone a los hogares a un mayor deterioro de su poder adquisitivo.

Las organizaciones sindicales buscan aumentar la presión. El Sindicato General de Trabajadores debe tomar sus próximas decisiones, mientras que los sindicatos de transporte ya han elegido la fecha del miércoles 30 de septiembre para su huelga nacional.

Por consiguiente, la situación sigue evolucionando. Ningún movimiento nacional comparable a las grandes oleadas de manifestaciones que el Líbano ha experimentado en el pasado todavía puede verse el sábado a mediodía. Pero el bloqueo de Al-Tall viene después de varios días de advertencias sindicales y en vísperas de una semana en la que varios sectores ya han anunciado su intención de movilizarse.

En Trípoli, la primera traducción concreta de este ascenso de protesta es ahora visible en el centro de la ciudad: el camino a Al-Tall fue bloqueado el sábado por la mañana, con las palabras de orden la vida cara, el deterioro de las condiciones económicas y el aumento de los combustibles.

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