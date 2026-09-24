Air France vuelve a viajar al Líbano el 26 de septiembre

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Air France planea reanudar sus vuelos directos entre París y Beirut del sábado 26 de septiembre de 2026, después de varios meses de perturbaciones de seguridad en el Cercano Oriente y Medio. La empresa francesa ha suspendido su servicio al Líbano en el contexto del conflicto regional y ha ampliado reiteradamente la interrupción. El retorno anunciado de Air France ocurre mientras que el tráfico en el aeropuerto internacional de Rafic Hariri en Beirut sigue siendo significativamente menor que en 2025.

Air France planea regresar a Beirut sábado

Los vuelos de Air France a Líbano se reanudarán el sábado 26 de septiembre. Por lo tanto, la empresa debe restablecer su enlace con Beirut tras un largo período de interrupción.

Sin embargo, esta recuperación sigue vinculada a la cambiante situación de seguridad en la región. Como en interrupciones anteriores, el programa se puede ajustar si la situación geopolítica o las condiciones de sobrevuelo cambian.

Air France monitorea continuamente la situación en los territorios servidos y en el espacio aéreo prestado por su aeronave. La empresa coloca la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones en el centro de sus decisiones sobre la reanudación o suspensión de un destino.

La restauración de Beirut no significa un retorno completo a la normalidad en toda la red regional de la empresa francesa. Air France mantiene actualmente restricciones a algunos otros destinos en el Oriente Medio.

Los vuelos a Riyadh y desde Riyadh deben permanecer suspendidos hasta el 28 de septiembre inclusive. Los relativos a Dubai están suspendidos hasta el 13 de octubre inclusive. Tel-Aviv, sin embargo, normalmente funciona según la información más reciente disponible.

Por consiguiente, la decisión de Beirut es un acontecimiento específico en el programa regional de Air France.

Transavia reanudará los vuelos al 25 de septiembre

El regreso del grupo Air France-KLM al Líbano debe comenzar un día antes con Transavia. La compañía de bajo costo planea reanudar sus conexiones con Beirut el viernes 25 de septiembre.

Los dos transportistas restablecerían sus operaciones al Líbano 24 horas de distancia: Transavia Viernes, luego Air France Sábado.

Esta recuperación es particularmente importante para los vínculos entre el Líbano y Francia. Francia acoge una gran comunidad libanesa y es uno de los principales mercados europeos para viajar desde y hacia Beirut.

París también juega un papel como plataforma de correspondencia. Por lo tanto, el regreso de Air France no se refiere solamente a los viajeros cuyo destino final es la capital francesa. La red Paris-Charles de Gaulle permite conexiones a muchos destinos europeos e intercontinentales.

Por consiguiente, el restablecimiento de las dos empresas aumenta las posibilidades de viajar entre el Líbano y Europa después de varios meses marcados por una oferta internacional reducida.

Suspensión ampliada desde febrero 2026

La última larga interrupción del enlace del grupo con Beirut comenzó el 28 de febrero de 2026, en el contexto de un agudo deterioro de la situación en el Medio Oriente.

En ese momento, las huelgas estadounidenses-israelí contra Irán causaron importantes perturbaciones en el tráfico aéreo regional. Se han cerrado o restringido varios espacios aéreos, obligando a las aerolíneas internacionales a cambiar sus programas y rutas.

Air France había suspendido sus servicios desde Beirut, Tel Aviv, Dubai y Riyadh. En su programa para el verano de 2026, publicado en marzo, la empresa todavía indicó que esas interrupciones se mantuvieron debido a la crisis regional y las restricciones a cierto espacio aéreo.

The suspension of Beirut was subsequently extended several times.

En julio, Air France confirmó nuevamente la interrupción de sus vuelos a la capital libanesa debido a la situación de seguridad. La empresa indicó entonces que la reanudación de las operaciones dependería de una nueva evaluación de las condiciones sobre el terreno.

Esta cautela explica los sucesivos aplazamientos observados durante el año. Es probable que una fecha para la reanudación del transporte aéreo cambie rápidamente cuando la seguridad de las operaciones dependa directamente del desarrollo de un conflicto.

Enlace París-Beirut con frecuencia perturbado

El servicio de Air France al Líbano ha visto varias interrupciones desde el empeoramiento de las tensiones regionales en 2024.

La compañía había suspendido sus vuelos a Beirut a finales de julio de 2024 frente a la escalada militar en el Medio Oriente. Varias extensiones siguieron antes de diferentes fases de recuperación.

Air France había restablecido su vuelo de París-Beirut el 1 de febrero de 2025, con cinco vuelos semanales anunciados en ese momento. El regreso de la compañía fue uno de los signos de una normalización gradual del servicio internacional del Líbano.

El año 2026 volvió a interrumpir esta dinámica.

Estas sucesivas suspensiones ilustran la dependencia del tráfico aéreo libanés sobre la situación de seguridad regional. Las aerolíneas internacionales tienen en cuenta no sólo las condiciones en el Líbano, sino también las condiciones en el espacio aéreo por el que vuelan.

El cierre del espacio aéreo o el aumento del riesgo en determinadas rutas pueden imponer desvíos, aumentar los tiempos de vuelo y los costos o conducir a una suspensión completa.

A return expected as air traffic declines

La próxima toma de Air France tiene lugar en un contexto difícil para el aeropuerto internacional Rafic Hariri.

Entre enero y agosto de 2026, se registraron 3.581.861 viajeros, lo que representa una disminución del 24,17% en comparación con el mismo período de 2025.

Las llegadas alcanzaron 1.814.097 pasajeros durante ocho meses, un 26,57% más de un año. Las salidas ascendieron a 1.776.630 pasajeros, una disminución del 21,54%.

Sin embargo, el verano ha mejorado. En agosto, el aeropuerto de Beirut registró 835.903 pasajeros. La actividad aumentó un 15,78% en comparación con julio.

Sin embargo, el tráfico de agosto permaneció 10,04% más bajo que en el mismo mes de 2025. Esta diferencia muestra que la recuperación de verano aún no ha compensado las perturbaciones acumuladas desde principios del año.

El regreso de una gran aerolínea europea como Air France puede ayudar a restaurar gradualmente la oferta de asientos al Líbano. Sin embargo, su efecto dependerá de las frecuencias realmente programadas y especialmente de la estabilidad del servicio en las próximas semanas.

El retorno de empresas extranjeras sigue siendo gradual

La situación de la aviación en el Oriente Medio sigue siendo desigual. Desde las principales perturbaciones a principios de 2026, varias empresas han restablecido gradualmente ciertas rutas, mientras que otras mantienen suspensiones a los destinos considerados más sensibles.

Las decisiones no son consistentes. Cada transportista llevará a cabo su propia evaluación de riesgos teniendo en cuenta las recomendaciones de las autoridades, las condiciones de sobrevuelo, los seguros y la seguridad de la tripulación.

Por lo tanto, el regreso de Air France a Beirut debe situarse en este movimiento progresivo en lugar de en una normalización general e inmediata del tráfico regional.

Para el Líbano, la continuidad de los vínculos internacionales es una cuestión particularmente importante. El país depende en gran medida del transporte aéreo por sus movimientos internacionales de pasajeros. Las rutas terrestres ofrecen pocas alternativas y el transporte marítimo no es un sustituto comparable para los pasajeros.

La presencia de grandes empresas extranjeras también juega sobre las posibilidades de correspondencia. Amplia las opciones disponibles para los viajeros y aumenta la capacidad entre Beirut y los principales centros internacionales.

Una recuperación aún condicionada a la situación regional

En dos días a partir de la fecha anunciada, el restablecimiento de la ruta París-Beirut es, por tanto, el principal cambio en el programa Air France para el Líbano.

Los pasajeros afectados por cancelaciones anteriores fueron contactados individualmente por la empresa. Los períodos de suspensión también fueron acompañados por opciones de modificación o aplazamiento.

Para los pasajeros que han reservado un viaje en los próximos días, comprobar el estado del vuelo sigue siendo necesario antes de la salida. Los programas pueden evolucionar rápidamente según las condiciones operacionales y de seguridad.

Si se mantiene el calendario anunciado, Transavia debe abrir esta nueva fase el viernes 25 de septiembre, antes del regreso de Air France a Beirut el sábado 26 de septiembre. La continuidad de estos vuelos más allá de su recuperación será ahora el principal indicador de una estabilización duradera del vínculo entre Francia y el Líbano.

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