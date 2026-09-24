Washington-Téhéran: Líbano en la esquina muerta de una negociación que aún podría rediseñar su equilibrio de poder

- Advertisement -

38

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El Líbano no es parte oficial en los debates de Nueva York entre los Estados Unidos e Irán. Ningún negociador libanés participa en los intercambios transmitidos por los mediadores, y no hay pruebas que indiquen que ya se ha comprometido un capítulo oficial sobre Hezbolá. Sin embargo, Beirut sigue estos debates con particular atención. El contenido de las demandas iraníes, la respuesta estadounidense y la expansión del diálogo a los distintos frentes regionales pueden tener consecuencias directas para el sur del Líbano, las armas de Hezbollah y el margen del Estado para restablecer su autoridad.

Lo primero que hay que recordar es precisamente este turno. El Líbano no está sentado en la mesa, sino que está expuesto al resultado. Según los círculos presidenciales libaneses, los funcionarios oficiales siguen de cerca los discursos y la información de Nueva York para identificar lo que se está negociando entre Washington y Teherán. Esta vigilancia explica en parte la intensidad de la actividad de Nawaf Salam en los Estados Unidos. El Primer Ministro busca simultáneamente prevenir un vacío internacional en el Sur después de la Final y obtener apoyo externo para las decisiones del gobierno sobre la autoridad estatal y la decisión sobre la guerra y la paz.

Esta simultaneidad es el punto de partida real. Beirut está tratando de avanzar en sus propios casos mientras Washington y Teherán están discutiendo una salida mucho más amplia de la guerra.

La primera batalla fue en una fotografía que nunca existió finalmente

Los contactos de Nueva York primero produjeron una controversia sobre su forma. Donald Trump les presentó como un intercambio sustancial con funcionarios iraníes. La información inicial incluso sugirió que se había celebrado una reunión de unas tres horas entre las dos partes. Esta presentación provocó una reacción en Teherán, donde las instrucciones dadas a la delegación iraní excluyeron específicamente una cara a cara con los estadounidenses.

A continuación, Steve Witkoff dio una aclaración decisiva: las discusiones tuvieron lugar a través de mediadores que circulaban entre las dos delegaciones. El canal de Qatar desempeña un papel central en la transmisión de mensajes. A senior Iranian official subsequently confirmed that Tehran had received an American response and that it was under examination.

La corrección puede parecer protocolaria. De hecho, revela la fragilidad política del proceso. Irán está de acuerdo en negociar, pero todavía se niega a dar la imagen del poder forzado a una cara a cara con Washington después de siete meses de guerra. Por otra parte, los Estados Unidos tienen interés en presentar la apertura diplomática como resultado de la presión sobre Teherán.

Sin embargo, el desacuerdo sobre el estancamiento no debe ocultar lo esencial: los dos opositores ahora intercambian propuestas suficientemente precisas para exigir una respuesta.

Por consiguiente, el proceso ha ido más allá de las meras declaraciones públicas.

Lo que Irán realmente pidió a los americanos

Los requisitos iraníes reportados en los diversos documentos convergen en varios puntos.

Teherán pide por primera vez que se ponga fin a las hostilidades. Luego pidió el levantamiento de los arreglos marítimos estadounidenses que pesaban sobre su comercio. El Estrecho de Ormuz es lógicamente central en esta negociación. El propio Massoud Pezeshkian insistió en Nueva York en la imposibilidad, según él, de permitir que otros Estados se beneficien libremente de esta ruta marítima, mientras que Irán estaría sujeto a restricciones simultáneas.

Esta posición no es sólo una cuestión de política exterior. Afecta directamente la capacidad económica iraní.

Las sanciones estadounidenses contra el sector aéreo ilustran la misma estrategia de presión. Washington ha impuesto sanciones a 27 aerolíneas iraníes. Los proveedores extranjeros que sigan prestando ciertos servicios, a su vez, los expondrían a medidas que los excluyen del sistema financiero basado en el dólar. Según informes, el Iraq ya ha informado a sus aeropuertos de las restricciones a las aeronaves iraníes, mientras que los vuelos a Bagdad y Muscat se han visto afectados.

Al mismo tiempo, se siguieron observando vuelos iraníes a China, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.

Beijing ha rechazado públicamente las sanciones unilaterales que no se basan en una decisión del Consejo de Seguridad.

Esta confrontación alrededor de la aviación demuestra por qué Teherán insiste tanto en levantar el bloqueo y las restricciones económicas. Irán no sólo quiere detener las huelgas. Busca una salida de la guerra que restablezca su capacidad de circulación, comercio y financiación.

Es en esta arquitectura que los frentes regionales adquieren su importancia.

La palabra decisiva es « fronteras », porque impide la reducción de las negociaciones en Irán

Según la información disponible, Teherán no quiere que el cese de las hostilidades se considere exclusivamente como un arreglo bilateral entre los Estados Unidos y el Irán. La cuestión del fin de los combates en los diferentes frentes regionales es uno de los temas transmitidos por los mediadores.

Esta formulación es crucial para el Líbano.

No significa que Irán hubiera pedido a los Estados Unidos un acuerdo especial que garantice las armas de Hezbollah. No hay evidencia de esto. Significa, sin embargo, que Teherán trata de evitar una situación en la que ganaría una atracción en su propio territorio, mientras que la presión militar continuaría contra sus aliados en otras partes de la región.

Washington considera que esto es un punto de desacuerdo.

La información de los círculos estadounidenses indica que la administración considera la fórmula iraní al final de la guerra en diferentes teatros como un intento de proteger a los aliados regionales de Teherán. Hezbollah está entrando en esta lectura, junto con los Houthis en Yemen y los grupos armados cercanos a Irán en Irak.

Por lo tanto, el Líbano aparece en las negociaciones sin ser nombrado necesariamente como un archivo autónomo.

Aparece a través de Hezbollah.

Esta diferencia es fundamental. Significa que el Líbano puede verse afectado por un compromiso regional cuyo propósito jurídico y diplomático no es el propio Líbano.

Washington quiere mucho más que un nuevo acuerdo nuclear

Un error sería leer los debates actuales como una nueva versión simple de la controversia nuclear.

Los requisitos estadounidenses son mucho más amplios.

Washington quiere lidiar con el programa nuclear de Irán, pero también con misiles balísticos, amenazas contra la navegación y la red regional alrededor de Teherán. Hezbollah es parte de este último.

Este enfoque altera profundamente la ecuación libanesa.

Durante años, las armas de Hezbollah han sido debatidas en el Líbano como un problema de defensa nacional, conflicto con Israel y equilibrio interno. Ahora se están convirtiendo en uno de los elementos de una relación de poder mucho más amplia entre Washington y Teherán.

Esto no menoscaba la competencia de las instituciones libanesas. Esto simplemente significa que los actores externos no ven el caso de la misma manera que Beirut.

Para los Estados Unidos, Hezbollah pertenece a la arquitectura regional iraní.

Para el Gobierno del Líbano, la cuestión es el monopolio de la fuerza legítima y la recuperación del Estado de la decisión sobre guerra y paz.

Estas dos lecturas pueden llevar al mismo objetivo práctico en ciertos puntos, pero se basan en lógicas muy diferentes.

Esta diferencia explica por qué Beirut busca evitar que se le imponga un calendario externo.

Irán tiene pocas razones para vender una tarjeta libanesa antes de saber el precio de EE.UU

En el lado iraní, el valor de Hezbollah aumenta precisamente porque Washington se integra con sus demandas.

Teherán no negocia después de un período normal de relaciones diplomáticas. negocia después de siete meses de guerra, bajo sanciones, con presión directa sobre sus rutas aéreas y marítimas. Su ex guía Ali Khamenei fue asesinado al comienzo del conflicto. También se eliminaron los funcionarios militares. El país ha sufrido huelgas estadounidenses e israelíes y sigue enfrentando un mecanismo económico para reducir su margen de maniobra.

En estas circunstancias, Irán trata de preservar lo que considera sus tarjetas de negociación.

Esto no nos permite concluir que está negociando directamente el futuro de las armas de Hezbollah. Por otra parte, esto permite comprender por qué se niega a abandonar el territorio iraní.

Si Teherán acepta un acuerdo, lógicamente tratará de saber lo que obtiene de las sanciones, Ormuz, comercio y frentes regionales.

Washington busca exactamente lo contrario: evitar que una cesación de las hostilidades simplemente permita a Irán preservar todos sus acuerdos regionales sin modificaciones.

Aquí radica el corazón de las negociaciones.

Y ahí es donde el Líbano se vuelve vulnerable a los resultados de una discusión en la que no participa.

Por lo tanto, el Líbano está tratando de construir su propio calendario antes de que un acuerdo regional lo exceda

La comunidad oficial libanesa ha identificado claramente este riesgo.

Nawaf Salam utiliza su presencia en Nueva York para aumentar las reuniones. Hay dos objetivos claros.

El primero se refiere al Finul. Si su misión termina a finales de año, Beirut quiere evitar un vacío internacional en el Sur. Por lo tanto, las discusiones sobre una fuerza de reemplazo, una presencia europea u otra fórmula internacional deben proceder independientemente del resultado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El segundo objetivo se refiere a la autoridad estatal.

El Gobierno busca apoyo internacional para sus decisiones sobre el despliegue del ejército, el monopolio de las armas y la recuperación de la decisión sobre la guerra y la paz.

La lógica es importante: Beirut trata de transformar una ventana diplomática regional en el fortalecimiento de sus propias instituciones.

No puede esperar para saber si Washington y Teherán harán un acuerdo.

El calendario del Sur, la Final y la presión estadounidense sobre el gobierno libanés ya están en marcha.

Trump reunió a líderes regionales mientras que el Canal iraní estaba operando a pocos kilómetros de distancia

El método estadounidense también muestra que Washington no confía en una sola negociación.

Donald Trump reunió en Nueva York a varios líderes y líderes árabes y musulmanes. Nawaf Salam asistió a la reunión.

Los detalles son políticamente importantes. Por lo tanto, el Líbano se integró en la consulta regional de Washington al mismo tiempo que los emisarios estadounidenses estaban negociando indirectamente con los iraníes.

Beirut no estaba en la sala de negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, estaba presente en el otro círculo: el de los estados de la región consultados por el Presidente americano.

Esta configuración da al Líbano una capacidad de expresión, pero no un veto.

Nawaf Salam puede esbozar prioridades libanesas. Puede insistir en la retirada israelí, el papel del ejército, la reconstrucción y la necesidad de evitar un vacío en el sur.

No puede determinar qué concesiones pedirá Washington en Teherán o lo que Teherán aceptará.

Esta es la diferencia entre participar en una consulta y participar en una negociación.

Beijing construye otra salida de la guerra

China también está tratando de influir en el contenido de la regulación.

Varios viajes en septiembre muestran que esta mediación no está improvisada. El Primer Ministro y el Ministro de Relaciones Exteriores de Qatar Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani visitaron Beijing el 8 de septiembre. El Ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, llegó allí el 16 de septiembre.

Beijing destacó el memorando de Islamabad como posible marco para el regreso a las negociaciones.

La posición china se basa en una idea específica: Irán debe emerger de la guerra manteniendo su capacidad para actuar como el poder político, económico y científico de China y socio estratégico. Beijing rechaza una arquitectura regional construida sobre la exclusión sostenible de Teherán o los cuellos de botella.

Esta posición adquirió peso cuando Arabia Saudita, Egipto, Pakistán y Turquía pidieron en Nueva York que se conservara el memorando de Islamabad como referencia para la paz y la estabilidad.

Por lo tanto, el equilibrio de poder no se limita a Washington y Teherán.

China quiere influir en las condiciones de la posguerra. Qatar sirve de mediador. Varios poderes regionales apoyan un marco de negociación. Los Estados Unidos celebran consultas separadas con sus asociados del Oriente Medio.

El Líbano se encuentra en medio de esta arquitectura sin el peso necesario para moldearlo solo.

Las negociaciones regionales no eximin a Washington de la presión directa sobre Beirut

Sin embargo, sería engañoso pensar que los Estados Unidos esperan un acuerdo con Irán antes de actuar en el Líbano.

La presión sobre Beirut ya está en marcha.

Los visitantes de Washington informan que los funcionarios estadounidenses quieren una traducción concreta de las decisiones libanesas sobre el monopolio de armas. Hacen preguntas sobre el Sur, los emplazamientos militares y la presencia de armas en otras partes del país.

El razonamiento estadounidense es simple: el estado libanés ha asumido compromisos, Washington ahora quiere medir su implementación.

Por lo tanto, esta presión avanza independientemente del diálogo con Teherán.

Este es un punto esencial para entender la estrategia americana.

Washington trabaja en dos niveles simultáneamente. negocia con Irán sobre el medio ambiente regional. Dirige a las instituciones libanesas que cambien la situación interna.

Un posible acuerdo con Teherán podría facilitar esta política. Su ausencia no le impide continuar.

El riesgo de un « mercado grande » existe en la imaginación, aún no en los hechos disponibles

En Beirut, cualquier negociación entre Estados Unidos e Irán naturalmente revive el escenario de un gran compromiso regional en el que se intercambiarían los casos entre sí.

Esta hipótesis debe tratarse con precaución.

Los documentos disponibles no muestran la existencia de un acuerdo en el que Irán hubiera prometido una concesión específica sobre Hezbollah a cambio de levantar una sanción o garantía estadounidense.

No proporcionan ningún calendario de desarme negociado entre Washington y Teherán.

Tampoco demuestran que los Estados Unidos aceptarían abandonar el Irán con una influencia particular en el Líbano a cambio de una concesión nuclear.

Por lo tanto, presentar uno de estos escenarios como información sería incorrecto.

Lo que se documenta es tanto más limitado como más fuerte.

Irán pide una salida de la guerra que tenga en cuenta los frentes regionales. Los Estados Unidos quieren tratar con las organizaciones aliadas en Teherán como parte de un acuerdo más amplio. Hezbollah pertenece a esta ecuación. Las autoridades libanesas saben que están preocupadas y tratan de promover sus propias prioridades antes de que se convengan los parámetros regionales.

Ya es considerable.

Para Beirut, el verdadero desafío es evitar que « archivo de hizbullah » reemplace « archivo de Líbano »

La distinción puede parecer semántica. Es en realidad estratégico.

Si Washington y Teherán hablan de Hezbolá sólo como parte de la red regional iraní, los intereses del Estado libanés pueden convertirse en secundarios.

Pero Beirut tiene sus propios archivos.

Quiere el fin de las operaciones israelíes. Quiere que las áreas sigan ocupadas. Debe organizar el regreso de los habitantes. Quiere evitar un vacío después del Finul. Necesita financiar el ejército y la reconstrucción. También debe resolver la cuestión de las armas sin causar una crisis interna.

Ninguno de estos temas está perfectamente limitado a la relación entre Irán y Hezbollah.

Por lo tanto, la actividad diplomática libanesa en Nueva York es más importante que una mera presencia de protocolo.

El gobierno está tratando de recordar que Líbano es un Estado con sus propios intereses, no sólo el territorio en el que se encuentra el principal aliado árabe de Teherán.

La sombra determinará parte de la secuencia.

Si la cuestión libanesa es absorbida por las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, Beirut corre el riesgo de sufrir el calendario de otros.

Si es capaz de imponer sus propias prioridades junto con el diálogo regional, el gobierno tendrá un margen mayor para convertir una posible relajación en una consolidación del Estado.

Por el momento, no se pueden hacer avances en cuál de estas dos trayectorias prevalecerá. Pero las negociaciones de Nueva York ya han hecho una cosa visible:el Líbano no está oficialmente en la mesa entre Washington y Teherán, mientras que uno de los principales temas de su confrontación regional está en su territorio.Es menos un lugar de negociación que una posición de exposición a su resultado.