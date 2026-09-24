Líbano-Siria: detrás de la promesa de integración, una batalla muy concreta para mercados, capital e infraestructura

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Sólo la cifra resume la distancia entre el discurso y la realidad: quedan por revisar cuarenta y dos acuerdos y protocolos entre el Líbano y Siria, mientras que los dos países ya están hablando de una nueva era económica. Los camiones siguen enfrentando obstáculos. Las normas aduaneras siguen siendo impugnadas. Debe facilitarse el movimiento de empresarios y expertos. La financiación bancaria es insuficiente. Damasco protege su industria y pide a los empresarios libaneses que inviertan en su reconstrucción. Y el Líbano, que se queda sin capital después de años de crisis financiera y guerra, debe determinar lo que realmente ganaría al enviar su dinero, negocios y habilidades a través de la frontera.

Aquí radica la verdadera participación del Foro de Inversiones entre el Líbano y Siria. La presencia en Beirut de seis ministros sirios y oficiales de inversión, aviación, petróleo y fondos soberanos dio al evento una dimensión excepcional. Pero detrás de las fórmulas sobre la complementariedad aparece una negociación mucho más difícil. Todos quieren usar los bienes del otro sin sacrificar sus propios intereses.

Siria busca capital, servicios, habilidades, puertos y una apertura al Mediterráneo. El Líbano busca un acceso más fluido a los mercados árabes, oportunidades para sus negocios y un lugar en el patio sirio. Estas dos ambiciones pueden complementarse. También pueden competir directamente.

Cuarenta y dos acuerdos, pero todavía camiones bloqueados por las reglas

La primera paradoja es legal.

Ambos países no comienzan desde cero. Ya tienen42 acuerdos y protocolosque enmarcan diferentes aspectos de sus relaciones. Sin embargo, estos textos no constituyen hoy un conjunto suficientemente operativo para funcionar sin fricción.

Por lo tanto, la labor prevista es reanudar estos 42 acuerdos uno por uno.

Las comisiones mixtas deben determinar cuáles pueden mantenerse, que requieren modificaciones y que ya no corresponden a la nueva situación política y económica.

El tema no es teórico.

El éxito del acercamiento dependerá de preguntas extremadamente concretas: ¿cuánto tiempo espera un camión en la frontera? ¿Qué tarifa paga? ¿Necesita autorización previa? ¿Una mercancía libanesa realmente se beneficia del mismo trato que una mercancía siria? ¿Puede un gerente o técnico libanés visitar fácilmente un sitio de construcción en Siria?

Hasta que se resuelvan estas cuestiones, los 42 acuerdos siguen siendo más un legado jurídico que un mercado integrado.

En particular, los representantes económicos libaneses piden la abolición del mecanismo de autorización previa, una mejor igualdad de trato de los bienes y condiciones más favorables para los transportistas.

El transporte por carretera es un indicador casi perfecto aquí.

El Líbano depende de Siria para su acceso a los mercados árabes. El aumento de los costos de tránsito o la desaceleración de los cruces fronterizos afecta directamente al costo de los bienes libaneses vendidos en Jordania o en el Golfo.

Para una empresa exportadora, unas horas extra en la frontera y unos pocos cientos de dólares de gastos pueden contar con más de un discurso importante sobre la integración económica.

Damasco quiere capital libanés pero no promete un mercado sin protección

La segunda contradicción es aún más clara.

Siria pide al sector privado libanés que participe en su reanudación. Los sectores que se presentan como abiertos a la inversión incluyen la industria, la agricultura, el turismo, el transporte, la salud, la educación, la energía y la infraestructura.

Pero Damasco no tiene la intención de abandonar los mecanismos destinados a proteger su propia producción.

Cuando se mencionaron las obligaciones y restricciones impuestas a los productos libaneses, la respuesta siria fue recordar que no estaban dirigidas específicamente al Líbano. Son parte de una política general de protección de la industria siria.

El argumento es coherente desde el punto de vista sirio.

Sin embargo, establece el límite de la palabra « complementaridad ».

Cuando se trata de atraer dinero, habilidades y negocios, Líbano se presenta como el socio natural. Cuando se trata de proteger a los productores sirios de la competencia, la proximidad libanesa no necesariamente da lugar a un trato privilegiado.

Por lo tanto, Siria quiere atraer capital sin renunciar a reconstruir su propia base productiva.

El Líbano debe hacer exactamente lo contrario: aprovechar la apertura siria sin debilitar aún más sus propios negocios.

Es aquí donde los intereses de ambas economías dejan de ser automáticamente complementarios.

La capital libanesa ya no tiene el lujo de ir a la aventura

La cuestión es aún más importante, ya que el Líbano de 2026 ya no es el que podría considerar a Siria como una extensión natural de su mercado.

Los años de crisis bancaria y financiera han cambiado profundamente el comportamiento de los inversores.

El capital disponible se ha vuelto más escaso. La recuperación del dinero invertido y la seguridad jurídica cuenta ahora tanto como el retorno esperado.

A esto se añade la reconstrucción del propio Líbano.

El país debe financiar su infraestructura, empresas y zonas afectadas por la guerra. Debe restaurar los servicios públicos y atraer inversiones extranjeras.

En estas circunstancias, pedir a un empresario libanés que comprometa su capital en Siria plantea una pregunta muy sencilla: ¿por qué hay más que aquí?

Decir que Siria necesita electricidad, hospitales, fábricas, hoteles, carreteras o servicios no es una respuesta suficiente.

Un país que emerge de la guerra ofrece casi por definición inmensas necesidades. Pero una necesidad no es automáticamente una inversión.

Para ello se requiere un contrato ejecutable, financiación, garantías, posibilidad de repatriar beneficios, regulación estable y un mecanismo creíble de solución de controversias.

Parte de esta arquitectura sigue en construcción.

Amer Bisat reveló inadvertidamente el problema central

Una de las intervenciones más reveladoras del foro vino del Ministro de Economía del Líbano Amer Bisat.

Ha definido el papel de los gobiernos de manera tradicional: allanar el camino para la actividad económica, eliminar los obstáculos y proporcionar un marco jurídico claro y estable. Sin embargo, invitó a los inversores a que examinaran las posibilidades, buscaran proyectos e informaran a ambos gobiernos sobre los obstáculos, garantías y procedimientos que tendrían que abordar el Gobierno.

La lógica es pragmática. También muestra que el terreno aún no está completamente preparado.

El inversor está casi invitado a tomar la carretera, identificar los obstáculos a sí mismo, y luego pedir a los Estados que los retiren.

Para un empresario con capital abundante y capaz de asumir el riesgo, esto puede ser aceptable.

Para un inversionista libanés que emerge de una crisis bancaria importante, es mucho menos.

Probablemente querrá saber sobre las garantías antes de comprometer su dinero, no después de descubrir los problemas.

Esta inversión de la secuencia de etapas es una de las debilidades más concretas de la oferta actual.

El sector bancario falta precisamente en un momento en que queremos impulsar la inversión

La cuestión de la financiación es una necesidad.

Ambas economías están surgiendo de crisis profundas en sus sistemas financieros. Es difícil hablar de grandes inversiones bilaterales sin bancos capaces de financiar operaciones.

El propio Ministro de Economía de Siria Mohammad Nidal al-Shaar reconoció que la geografía no produce automáticamente la integración económica.

Necesitamos instituciones confiables, reglas claras, fronteras efectivas y un sistema bancario capaz de acompañar el comercio.

Esto es particularmente significativo.

El Líbano ha tenido históricamente experiencia financiera y comercial que le podría dar un papel en la reconstrucción siria. Pero su propio sistema bancario sigue profundamente afectado por la crisis.

Siria, por su parte, sigue trabajando en la reforma de su sector financiero.

Por lo tanto, los dos países quieren lanzar una nueva ola de inversión, mientras que el instrumento tradicional para transformar una oportunidad en financiación sigue siendo frágil en ambos lados de la frontera.

Esto explica por qué el sector privado puede mostrar mucho interés sin firmar necesariamente cheques grandes.

El ferrocarril Trípoli-Siria finalmente da un ejemplo donde los intereses realmente pueden converger

Sin embargo, no todos los proyectos son igualmente ambiguos.

El proyecto ferroviario que une el puerto de Trípoli a la red siria ofrece un ejemplo mucho más concreto de beneficios potenciales para ambas partes.

La ruta estudiada representaría aproximadamente35 kilómetros en el Líbano y 5 kilómetros en Siria.

Una delegación conjunta ya ha examinado el curso. Las conclusiones iniciales indican que es técnicamente viable y que no se han determinado obstáculos importantes en esta etapa.

Una empresa de consultoría libanesa todavía tiene que determinar el costo y la duración del trabajo.

El ministro sirio de Transporte Yaarob Badr ha vuelto a poner este proyecto en una ambición más amplia: construir corredores logísticos que unen el Golfo con el Mediterráneo.

Es aquí donde el concepto de complementariedad tiene un significado económico específico.

Siria obtiene acceso ferroviario al puerto de Trípoli.

Trípoli tiene un interior comercial sirio y, potencialmente, una función en los flujos regionales va más allá hacia Irak o el Golfo.

Por lo tanto, el Líbano no está contento de enviar capital a Siria. Una infraestructura situada en su territorio se está volviendo más activa.

Este es exactamente el tipo de proyecto donde las ganancias pueden ser distribuidas en ambos lados.

René Moawad completa un posible centro logístico en el norte

El interés expresado en torno al aeropuerto de René Moawad debe leerse en la misma lógica.

Tomado en aislamiento, el aeropuerto puede aparecer como un archivo antiguo colocado regularmente en la mesa.

Combinado con el puerto de Trípoli, el proyecto ferroviario y la red vial siria, toma otra dimensión.

El Norte podría convertirse teóricamente en una plataforma que combina transporte marítimo, terrestre, ferroviario y aéreo.

Para Siria, esto aumentaría el acceso al Mediterráneo.

Para el Líbano, esto podría pasar parte de la actividad económica a Trípoli y al Norte, siempre y cuando se hagan las inversiones necesarias.

Pero de nuevo, el foro no proporcionó financiación definitiva.

Reveló una posible arquitectura.

Entre arquitectura y construcción, estudios, financiamiento, contratos y decisiones políticas permanecen.

Petróleo iraquí y gas jordano: el Líbano puede ganar convirtiéndose en un corredor

El mismo razonamiento se aplica a la energía.

Los debates se refieren a petróleo, oleoductos, gas jordano e interconexiones eléctricas.

El proyecto de gas prevé el tránsito de Jordania a través de Siria al Líbano. Se iniciarían conversaciones, pero los equipos técnicos todavía necesitan identificar el equipo necesario y abordar los obstáculos existentes.

También deben evaluarse y rehabilitarse las líneas eléctricas que unen los dos países antes de considerar el suministro de electricidad.

Siria también desea poder examinar el uso de ciertas infraestructuras petroleras libanesas.

Una vez más, el beneficio potencial del Líbano depende de su lugar en la cadena.

Si se convierte sólo en el cliente final de energía que pasa por Siria, la relación sigue siendo relativamente clásica.

Si se convierte en un nodo logístico utilizando sus puertos, instalaciones de almacenamiento e infraestructura para flujos regionales, el valor económico cambia completamente.

Es ahí donde debería centrarse la negociación libanesa.

La cuestión no es sólo lo que el Líbano puede invertir en Siria. It is to determine which Syrian activities can create trafficking, income and employment in Lebanon.

La reconstrucción siria también puede aspirar a las habilidades que el Líbano necesita

Otro riesgo sigue siendo poco discutido: la competencia por los recursos humanos.

Siria necesitará ingenieros, médicos, especialistas en finanzas, profesionales del turismo, empresarios y técnicos.

El Líbano tiene precisamente estos poderes.

Pero también lo necesita para su reconstrucción.

Por lo tanto, una apertura masiva del mercado sirio puede producir dos efectos opuestos.

Puede ofrecer contratos a empresas libanesas y generar ingresos.

También puede atraer a Siria algunas de las habilidades y capital que el Líbano necesita en su propio territorio.

La diferencia dependerá del modelo elegido.

Si una empresa libanesa obtiene un contrato en Siria, emplea equipos en el Líbano, utiliza puertos libaneses y repatria sus ganancias, la economía libanesa puede beneficiarse.

Si el capital va, los profesionales se asientan en Siria y la actividad se lleva a cabo completamente sobre el terreno, el beneficio nacional se hace mucho más limitado.

El foro habló mucho sobre las oportunidades. El mecanismo para garantizar estos beneficios se especificó mucho menos.

Por lo tanto, la prueba real no será el número de inversores presentes

El foro demostró interés real del sector privado. También hizo posible poner alrededor de los mismos funcionarios de mesa que no habían trabajado juntos en este marco durante mucho tiempo.

Pero los indicadores del éxito ya son identificables.

El primero será el destino42 acuerdos y protocolosSi siguen siendo objeto de examen durante meses, la nueva relación seguirá siendo en gran medida declarativa.

El segundo será el paso fronterizo.

El tercero será el costo del tránsito de camiones.

El cuarto será la capacidad de los empresarios y expertos para viajar entre los dos países.

La quinta será la aclaración de las normas aduaneras.

El sexto será financiación.

El séptimo será la transición de un proyecto emblemático, como el ferrocarril entre Trípoli y la red siria, del estudio técnico a una decisión financiada.

Estos criterios son mucho más útiles que el número de discursos pronunciados en Beirut.

La pregunta que el foro no decidió: ¿qué gana la economía libanesa después del beneficio del inversionista?

Es finalmente el punto central.

Un empresario libanés puede ganar dinero en Siria. Esto no significa automáticamente que Líbano gana con él.

El verdadero desafío es transformar la inversión individual en corrientes económicas que también benefician al país: uso portuario, subcontratación, servicios financieros, empleos, exportaciones, transporte, ingeniería y repatriación de beneficios.

Sin esta arquitectura, la reconstrucción siria puede convertirse en una oportunidad formidable para algunos empresarios libaneses mientras tienen poco efecto en la economía nacional.

Con ella, el cálculo cambia.

El puerto de Trípoli puede ganar tráfico. Rail puede crear un pasillo. René Moawad puede adquirir una función económica. Los transportistas pueden encontrar mercados árabes. Las compañías de servicios pueden vender su experiencia. Las instalaciones energéticas libanesas pueden integrarse en las redes regionales.

Es precisamente por eso que la relación económica con Siria no puede considerarse como un acto de solidaridad con un vecino en la reconstrucción.

Cada Estado tiene sus propios intereses.

Damasco quiere atraer capital mientras protege su industria. Beirut debe tener acceso al mercado sirio al tiempo que protege sus negocios y exige que los corredores principales también pasen por su infraestructura.

La geografía acerca las dos economías. No garantiza el equilibrio de su relación.

La verdadera alianza comenzará cuando los 42 acuerdos se conviertan en reglas aplicables, camiones cruzan la frontera bajo procedimientos predecibles, los bancos pueden financiar operaciones y el primer proyecto conjunto importante producirá ingresos mensurables en ambos lados de la frontera. Hasta entonces, las oportunidades son reales, pero la integración sigue siendo sobre todo una promesa.