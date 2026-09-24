Los detenidos sirios, antiguos oficiales del régimen y la inteligencia delicada avergüenzan Beirut

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La visita de los seis ministros sirios a Beirut dejó cuidadosamente de lado las cuestiones más explosivas entre los dos países. Detrás de las discusiones sobre inversión, camiones, ferrocarril y energía, Damasco mantiene otra lista de aplicaciones. It concerns Syrian detainees in Lebanon and former officers of the previous regime who are said to be in Lebanese territory. Según la información reunida en los círculos involucrados en los contactos entre las dos capitales, se dice que las autoridades sirias están principalmente irritadas por lo que consideran ser el lento manejo de Beirut de estos dos casos.

La elección habría sido deliberada: la delegación económica que viene a Beirut no tenía la tarea de abrir estos archivos. Su tratamiento se reservaría para el equipo de política exterior sirio. Esta separación permite a Damasco desarrollar la cooperación económica con el Líbano sin condicionar públicamente cada paso hacia la solución inmediata de las controversias en materia de seguridad.

Pero no significa que estas disputas hayan desaparecido.

The detainees ‘ file is already under bilateral supervision. El de los antiguos oficiales es mucho más opaco. La información disponible se refiere a la información específica transmitida a las autoridades libanesas sobre determinados hombres buscados, sus lugares de presencia y sus movimientos. También se refieren a la información proporcionada por los servicios de inteligencia occidentales.

These claims are based on unnamed sources and therefore cannot be presented as judicial findings. Sin embargo, nos permiten entender por qué Damasco considera que Beirut ahora tiene suficientes elementos para actuar.

Se retrasa una segunda fase de rendición de los condenados

The first reason for Syrian discontent concerns the implementation of a security agreement between the two countries on the transfer of convicted persons.

Un primer paso ya ha creado un precedente. La información publicada en los últimos meses indica la transferencia en julio de 2026 de68 syrian detaineesde la prisión de Rumieh a Siria. Estos hombres habían sido condenados por la justicia libanesa y su entrega era parte de un acuerdo bilateral.

Esta cifra es importante porque demuestra que el dossier ya no está en la etapa de las discusiones políticas.

Se ha establecido un mecanismo y se ha realizado una primera operación.

Esto es precisamente lo que explica la impaciencia actual de Damasco. According to available information, the Syrian authoritiescus Lebanon of delaying the second phase of the operation without sufficient justification.

Por lo tanto, la cuestión no es sólo la suerte individual de los presos. Afecta la credibilidad de un compromiso ya comenzado a aplicarse.

Para las autoridades sirias, la lógica sería sencilla: si los dos gobiernos firmaran un acuerdo y si se pudiera entregar un primer grupo de detenidos, ¿por qué la segunda etapa no se mueve al mismo ritmo?

En el lado libanés, la situación es necesariamente más compleja. The persons concerned were convicted within the framework of the Lebanese judicial system. Por lo tanto, toda remisión debe cumplir las condiciones legales establecidas y no puede reducirse a la transmisión de una lista entre dos administraciones.

Los documentos disponibles no permiten determinar con precisión cuántos se verían afectados por esta segunda fase o las razones administrativas o judiciales exactas de su retraso. Por lo tanto, sería arriesgado atribuir el bloqueo a una sola institución.

Por otro lado, el descontento sirio se presenta como real detrás de las escenas.

El precedente de los 68 reclusos cambió la naturaleza del expediente

La transferencia de julio también cambió la percepción política de la cuestión.

Durante mucho tiempo, el expediente de sirios detenidos en el Líbano se examinó en un conjunto mucho más amplio de cuestiones carcelarias, las consecuencias de la guerra en Siria, el terrorismo, la seguridad y la presencia masiva de nacionales sirios en territorio libanés.

El acuerdo bilateral introdujo una lógica diferente: distinguir a los condenados que podían ser transferidos y organizar su entrega al Estado sirio en un marco oficial.

Esta evolución permite a ambos países evitar una solución integral y políticamente imposible para todos los casos de prisión. Permite avanzar categoría por categoría.

Pero también crea una obligación de seguimiento.

Un primer descuento dramático, seguido de un largo período de espera, puede ser interpretado por Damasco como una desaceleración política en lugar de una simple dificultad administrativa.

En este contexto, la visita ministerial siria tiene una dimensión particular. Los líderes económicos hablaron de cooperación sin introducir esta cuestión en sus reuniones oficiales. Damasco parece querer evitar que el archivo de los detenidos bloquee inmediatamente los proyectos de comercio e infraestructura.

Sin embargo, este método no puede funcionar indefinidamente si los archivos de seguridad permanecen congelados.

¿Dónde están los ex oficiales del régimen anterior?

El segundo caso es aún más sensible.

The new Syrian authorities are seeking to identify former officers and officials linked to the previous regime who reportedly found refuge in Lebanon after the change of power in Damascus.

La información reunida indica que las autoridades sirias han proporcionado a sus homólogos libaneses información detallada sobre algunas de esas personas.

No serían solo nombres.

La información proporcionada también abarcaría:lugares de presencia, susmodos de viajey, para algunos, sobre sus presuntas actividades o proyectos del territorio libanés.

Esta declaración debe manejarse con cautela. There is no complete judicial record to publicly establish responsibility for the persons concerned with the information available. Therefore, it is not possible to turn a person reported by Damascus into a convicted fugitive or an established conspiracy.

Pero la exactitud de la información mencionada explica la impaciencia siria.

Damasco considera que el Líbano ya no puede depender únicamente de la falta de información para explicar su preocupación.

Western services also reportedly provided information

Uno de los elementos más sensibles se refiere al origen de la información.

According to the same sources, the Lebanese authorities did not only receive information from Damascus. Western intelligence services also reportedly provided information concerning former officers of the previous regime present in Lebanon.

This information also concerned their locations and movements.

La importancia de esto es obvia.

Si la inteligencia sólo provenía del nuevo poder sirio, Beirut podría ser particularmente cautelosa para responder a solicitudes de antiguos opositores políticos o militares de Damasco. Por otra parte, la presunta intervención de los servicios occidentales daría otra dimensión al caso.

Todavía no sería suficiente para establecer pruebas judiciales. La inteligencia no es un juicio.

Pero aumentaría la presión sobre los servicios libaneses para verificar la información recibida.

Las fuentes también se refieren a datos sobre lo que algunos de estos hombres prepararían del Líbano. De nuevo, no se proporciona ningún detalle suficientemente fundamentado para describir estos proyectos como hechos establecidos. Se requiere especial atención porque la organización de actividades contra un Estado vecino puede tener consecuencias políticas y judiciales considerables.

Por lo tanto, el hecho importante es otro: Damasco considera que ha transmitido a Beirut un tema suficientemente preciso para esperar una respuesta.

¿Por qué Líbano no puede ejecutar una lista siria

Sin embargo, la impaciencia de Damasco se enfrenta a una limitación fundamental.

El Líbano no puede tratar legalmente una lista transmitida por un gobierno extranjero como orden de detención automática.

La presencia de un ex oficial sirio en territorio libanés no es en sí misma un delito. Tampoco su pasado miembro en las instituciones del régimen anterior justifica su detención o rendición.

Es necesario determinar de qué se le acusa, la posible existencia de procedimientos judiciales y el marco jurídico en el que el Líbano puede intervenir.

Esta distinción es esencial en una relación que ahora busca construirse sobre el principio del respeto mutuo de la soberanía.

La nueva Siria afirma querer romper con las prácticas del antiguo sistema en sus relaciones con el Líbano. Por consiguiente, Beirut no puede aceptar que la cooperación en materia de seguridad reproduzca una lógica en la que las solicitudes de Damasco se ejecutarán sin pasar por instituciones libanesas.

Aquí es donde el caso se vuelve políticamente sensible.

El Líbano quiere cooperar con el nuevo Estado sirio. Sin embargo, no quiere dar la impresión de convertirse en un espacio en el que las autoridades sirias puedan perseguir directamente a sus oponentes.

La frontera convierte el problema sirio en un problema libanés

La sensibilidad del archivo también viene de la geografía.

Líbano y Siria comparten una larga frontera, con pasajes oficiales, pero también una antigua historia de carreteras secundarias y tráfico. Los movimientos de personas entre ambos países son difíciles de disociar completamente de cuestiones de seguridad.

Las nuevas autoridades sirias conceden gran importancia a la consolidación de su control interno. En este contexto, la posible presencia en el Líbano de antiguos cuadros militares capaces de mantener redes en Siria se percibe naturalmente en Damasco como una amenaza potencial.

Para Beirut, el problema es diferente.

El Líbano debe impedir que su territorio se utilice para preparar operaciones contra un país vecino. Al mismo tiempo, sin embargo, debe asegurarse de que cualquier acción de sus servicios se base en su propio derecho.

Es esta línea estrecha que deben mantener las autoridades libanesas.

El problema se vuelve aún más sensible si algunas personas tienen redes locales, protecciones o medios financieros para moverse en silencio.

The available information does not make it possible to publicly identify the individuals concerned or to determine their number. Esta ausencia prohíbe toda generalización del alcance del fenómeno.

Damasco decidió no envenenar su ofensiva económica

La decisión de no confiar estos archivos a la delegación de seis ministros es probablemente el elemento político más revelador.

Damasco podría haber utilizado una visita a gran escala para poner a Beirut bajo presión pública.

No lo hizo.

Los ministros examinaron el comercio, la inversión, el transporte, la agricultura, la salud y la infraestructura. Los registros de seguridad quedaron en un canal separado.

Este método permite a Siria dividir su relación con el Líbano.

Por un lado, ambos países pueden tratar de reducir las cargas de tránsito, impulsar el ferrocarril, estudiar el uso de la infraestructura energética y atraer inversores.

Por otra parte, los equipos políticos y de seguridad continúan las conversaciones sobre prisioneros y ex funcionarios del régimen anterior.

Esta separación protege el acercamiento económico.

También demuestra que las nuevas autoridades sirias no quieren que toda la relación bilateral siga siendo prisionero de problemas de seguridad.

Pero la separación tiene sus límites. Si Damasco considera que los compromisos de seguridad ya firmados no se cumplen, esta frustración contaminará inevitablemente otras zonas.

Las viejas disputas vuelven en una forma completamente nueva

La paradoja es llamativa.

Durante décadas, las relaciones entre el Líbano y Siria han estado dominadas por el peso de la seguridad de Damasco en el Líbano. Hoy Siria vuelve a pedir al Estado libanés que coopere con él en cuestiones de seguridad relativas a su propio territorio.

Por lo tanto, la relación se revirtió en su forma.

Damasco ya no tiene los instrumentos que poseía en el Líbano. Debe transmitir información, buscar cooperación y esperar una respuesta de las instituciones libanesas.

Esto explica la importancia de procesar estos archivos.

La forma en que Beirut responde a las demandas sirias será una prueba de la nueva relación entre estado y estado.

Demasiado poca cooperación alimentará las acusaciones sirias de lentitud y mala voluntad. La cooperación sin garantías legales despertaría la memoria del Líbano de una relación desequilibrada con Damasco.

Entre ellas hay un camino institucional: la información verificada por los servicios del Líbano, los registros judiciales documentados y la aplicación de acuerdos bilaterales de conformidad con los procedimientos establecidos.

Dos archivos, dos niveles de dificultad

No debe confundirse a los presos y ex funcionarios.

En el primer caso, hay un acuerdo, personas condenadas y un precedente concreto con la entrega de 68 reclusos. El problema es la aplicación de la segunda fase y su calendario.

En el segundo, la información disponible describe esencialmente el trabajo de inteligencia. Damascus reportedly identified individuals, transmitted locations and provided information on their movements. Los servicios occidentales habrían proporcionado información adicional.

Sin embargo, esta cuestión todavía debe transformarse en una base jurídica explotable para cada individuo interesado si se prevé una medida coercitiva.

Es por eso que el segundo archivo es potencialmente mucho más largo para resolver.

También plantea la cuestión de que la relación económica no se puede evitar para siempre: ¿qué hará el Líbano si Damasco presenta oficialmente solicitudes relativas a hombres a los que afirma que se están preparando desde territorio libanés para actividades contra las nuevas autoridades sirias?

Los documentos disponibles todavía no proporcionan la respuesta.

Sin embargo, nos permiten entender lo que está sucediendo detrás de la fachada económica del acercamiento. Mientras los ministros discuten públicamente trenes, puertos, petróleo e inversión, otro diálogo tiene lugar tras puertas cerradas. Abarca a hombres, prisiones, inteligencia y la capacidad de dos Estados vecinos para fomentar la cooperación en materia de seguridad que no duplica las prácticas de su pasado común.

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