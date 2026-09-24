Bassil-Hezbollah: detrás del descanso mostrado, los canales permanecen abiertos y Berri mantiene una tarjeta en la mano

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Los ataques públicos dan la imagen de una relación que ha alcanzado el punto de ruptura. Gebran Bassil ya no perdona a Hezbollah. El partido, por su parte, ya no trata a la Corriente Patriótica libre como el socio privilegiado que fue durante los años del acuerdo de Mar Mikhaël. Sin embargo, detrás de este deterioro visible, la información reunida en los círculos correspondientes describe una realidad más matizada: las comunicaciones no se interrumpirían, una ruptura definitiva no sería deseada por ninguna parte y se buscaría una nueva fórmula de relación.

Sobre todo, no sería resucitar el acuerdo de Mar Mikhael bajo otro nombre. El modelo que había organizado durante años la alianza entre la Corriente Patriótica Libre y Hezbolá pertenece a otro período político. Las relaciones de poder han cambiado, los intereses electorales han evolucionado y los desacuerdos acumulados hacen imposible retroceder.

La cuestión sería ahora mucho más pragmática: ¿hasta qué punto las dos partes pueden oponerse sin convertir su controversia en una ruptura estratégica?

En esta ecuación, Nabih Berri podría jugar un papel. La información detrás del escenario le da la oportunidad de intervenir para reducir la tensión y acercar posiciones. Este papel potencial no es insignificante. El Presidente del Parlamento mantiene una relación estructural con Hezbollah mientras tiene canales con prácticamente todas las fuerzas políticas. Sobre todo, comparte con el partido una preocupación inmediata: evitar que las tensiones políticas y sociales den lugar a un enfrentamiento interno incontrolable.

Mar Mikhaël ya no puede ser el punto de partida

Para medir el alcance de la crisis actual, hay que distinguir dos cosas: el fin de una alianza como ha trabajado durante años y la desaparición de cualquier relación política.

La información disponible conduce precisamente a esta distinción.

La fórmula de Mar Mikhael ya no se considera reproducible. Se basa en un equilibrio político particular, intereses complementarios y la capacidad de ambas partes de presentar sus diferencias como secundarias a su asociación estratégica.

Este equilibrio ha disminuido gradualmente.

Gebran Bassil ha multiplicado su crítica a Hezbollah y sus elecciones. La Corriente Patriótica Libre ha buscado recuperar su propio margen de maniobra. Hezbollah, por su parte, ya no tenía las mismas razones para dar el conocimiento de la condición de un socio cristiano central que ocupó anteriormente.

Los desacuerdos ya no conciernen a un archivo aislado.

Se relacionan con el funcionamiento del Estado, alianzas internas, nombramientos, representación política, estrategia de Hezbollah y ahora con la cuestión central de las armas y la autoridad estatal.

En estas circunstancias, la reconstrucción del antiguo acuerdo sería políticamente costoso para Basil. Habiendo distanciado de Hezbollah, un regreso espectacular a la vieja alianza debilitaría el discurso que desarrolló con su electorado.

Para Hezbollah también, las condiciones han cambiado. El partido debe gestionar las consecuencias de la guerra, la presión internacional, el debate sobre sus armas y una relación profundamente transformada con el Estado libanés. Ya no puede acercarse a su asociación con la Corriente Patriótica Libre exactamente como antes.

Sin embargo, ninguno de estos elementos significa que ambas partes tienen interés en convertirse en oponentes absolutos.

La ruptura total costaría mucho a ambos lados

Es aquí que detrás de las escenas la información se vuelve más interesante que las declaraciones públicas.

Pese a la violencia de algunas posiciones, se mantendrán las comunicaciones. Ambas partes seguirán considerando que una ruptura total podría costar más que una relación fría y negociada.

Para Bassil, el cálculo es primero político.

Una oposición total a Hezbollah lo situaría en competencia directa con las fuerzas cristianas que desde hace mucho tiempo han construido su posición alrededor de esta confrontación. La Corriente Patriótica Libre debe entonces convencer que representa una alternativa distinta sin simplemente unirse a un campamento ya estructurado.

Mantener un canal con Hezbollah le da más posibilidades.

Basil puede criticar al partido manteniendo una capacidad de negociación sobre algunas cuestiones. También puede mantener una posición intermedia que le permite interactuar con varios campamentos.

Para Hezbollah, la pregunta es diferente.

Incluso debilitada, la relación con la Corriente Patriótica Libre ha permitido al partido evitar que su sistema de alianza se reduzca a su entorno chiíta y a algunos socios tradicionales. Por lo tanto, una ruptura definitiva con Basil tendría significado tanto simbólico como político.

Confirmaría el colapso de una de las principales alianzas transcomunitarias construidas por Hezbollah desde 2006.

El partido ya no quiere pagar el precio de la vieja alianza. Esto no significa que necesariamente quiera convertir Bassil en un enemigo.

Así que hay un espacio político mucho más amplio entre alianza y hostilidad. En este espacio tendría lugar contactos.

Una nueva fórmula, pero sin nuevo « Mar Mikhaël »

La información reunida evoca la búsqueda de una « nueva fórmula » para organizar la relación.

La formulación es importante porque excluye implícitamente el regreso al pasado.

Esta nueva relación podría ser mucho más limitada. Se basaría menos en un documento político amplio que en la gestión ad hoc de los intereses y desacuerdos comunes.

En otras palabras, ambas partes podrían dejar de ser aliados en el sentido antiguo y evitar convertirse en oponentes en todos los temas.

Esta transformación también corresponde a la nueva realidad del sistema político libanés.

Las alianzas rígidas se han vuelto más difíciles de mantener. Las mismas partes pueden cooperar en un nombramiento, competir en una decisión del gobierno y luego encontrarse en otro archivo institucional.

Bassil y Hezbollah podrían evolucionar hacia este modelo.

El primero ganaría mayor autonomía política. El segundo conservaría un importante canal cristiano sin tener que reconstruir todo el pacto anterior.

Pero tal fórmula implica determinar las líneas rojas de cada persona.

Lo principal es ahora obvio: las armas de Hezbollah.

Las armas cambian completamente la naturaleza de la controversia

La relación entre ambas partes ya no puede analizarse únicamente a través de las viejas controversias sobre nombramientos o alianzas electorales.

El Líbano ha entrado en una fase en que el monopolio estatal de las armas es el centro de los debates nacionales e internacionales.

Esta evolución sitúa a Bassil ante una dificultad particular.

La Corriente Patriótica Libre había justificado durante años su relación con Hezbolá mediante una lectura específica de resistencia, protección del Líbano y equilibrio interno. Pero el contexto militar ha cambiado profundamente.

Israel continúa sus operaciones en el Líbano. Parte del territorio sigue siendo el centro de las tensiones militares. Al mismo tiempo, las autoridades libanesas subrayan el papel del ejército y el ejercicio exclusivo de la autoridad del Estado.

Por lo tanto, Basil debe redefinir su posición en un paisaje donde los argumentos de la antigua asociación ya no funcionan de la misma manera.

Hezbollah considera que la cuestión de sus armas es existencial. No puede aceptar que un socio o ex socio trate esto como un simple asunto administrativo.

Este es probablemente uno de los temas más difíciles para un nuevo acuerdo global.

Mantener el diálogo se vuelve más realista que pretender resolver el desacuerdo inmediatamente.

Berri, posible mediador entre dos antiguos socios

En esta configuración aparece el nombre de Nabih Berri.

La información disponible sugiere un posible papel para el Presidente del Parlamento en la reducción de las tensiones entre Basil y Hezbollah.

Berri tiene varias ventajas para tal misión.

No está fuera del campamento de Hezbollah. Su movimiento Amal es el principal socio político del partido en el ambiente chií. Por consiguiente, toda mediación tendría un peso que no tendría otro intermediario.

Pero Berri también tiene una larga experiencia negociadora con Bassil y la Corriente Patriótica Libre, incluso en períodos de muy alta tensión.

Esto no significa que hoy haya una mediación formal con una hoja de ruta. La información disponible no lo deja claro.

Más bien, es una posibilidad política: si ambas partes deciden que necesitan un mecanismo para reducir la tensión, Berri aparece como uno de los pocos actores capaces de hablar directamente a ambos.

Su propio interés también conduce a evitar la ruptura incontrolada.

El Presidente del Parlamento trata de preservar los equilibrios institucionales en un momento en que varios frentes permanecen abiertos simultáneamente: el Líbano meridional, las negociaciones con Israel, la situación económica, el debate sobre las armas y las tensiones sociales.

Un enfrentamiento político adicional entre Hezbolá y una formación cristiana importante complicaría aún más esta ecuación.

Hezbollah no querría convertir la crisis social en una batalla callejera

La cuestión de la calle también permite medir los límites de la confrontación.

El Líbano está experimentando una nueva fase de tensión social. El creciente costo de vida, combustible y transporte requiere movilización. Los sindicatos están preparando movimientos de protesta y varios sectores se refieren a la huelga.

En este contexto, algunas lecturas políticas contemplan la posibilidad de que Hezbollah trate de utilizar la protesta social para aumentar la presión sobre el gobierno.

Sin embargo, la información reunida en otros escenarios conduce a una lectura diferente.

El partido no tendría ningún interés en convertir su oposición política en un enfrentamiento callejero abierto. La posición atribuida a Nabih Berri va en la misma dirección: evitar que la crisis social sea absorbida por una batalla política que pueda escapar de sus iniciadores.

Esta cautela es explicada por el contexto.

Hezbollah ya debe manejar considerable presión militar externa. Un enfrentamiento interno impondría un segundo frente, esta vez político y comunitario.

También podría reforzar los argumentos de quienes presentan sus armas como una amenaza para el equilibrio interno.

Por lo tanto, el partido puede tener interés en apoyar las demandas sociales o criticar la política gubernamental sin tratar de que el gobierno colapse en la calle.

Esta distinción es esencial para entender su relación con Bassil.

Ambos lados pueden apretar su discurso mientras conservan límites que no quieren cruzar.

Bassil debe preservar su diferencia sin cerrar todas las puertas

La dificultad es particularmente grande para el líder de la Corriente Patriótica Libre.

La reconciliación excesivamente visible con Hezbollah podría desdibujar la reposición realizada en los últimos años.

Pero una ruptura completa también implica riesgos.

Basil debe preservar una identidad política distinta de otros partidos cristianos. No puede simplemente tomar todas sus posiciones sin perder parte de lo que hace su actual específico.

Mantener un diálogo con Hezbollah le permite mantener esta diferencia.

Puede decir que se opone a la parte sobre las armas, a ciertas decisiones y a la gestión estatal, al tiempo que defiende la idea de que las principales crisis libanesas deben resolverse mediante negociaciones internas en lugar de confrontación.

Esta posición también se puede utilizar en futuros archivos institucionales.

Las relaciones entre partidos en el Líbano nunca son sólo ideológicas. También se refieren a nombramientos, leyes, mayorías parlamentarias y la formación de gobiernos.

Romper todos los canales significa renunciar a la capacidad de negociación.

Bassil conoce el costo de tal decisión.

Hezbollah debe decidir lo que todavía espera de su antiguo socio

El cálculo de Hezbolá es tan complejo.

El partido puede considerar que Basil se ha convertido en un socio demasiado crítico y demasiado impredecible para recuperar el nivel de confianza que ha pasado.

Pero también debe preguntarse qué alternativa política le ofrecería una ruptura completa.

Hezbollah tiene socios fuertes. Sin embargo, la cuestión de sus relaciones con las fuerzas cristianas sigue siendo importante en el sistema libanés.

Por lo tanto, una relación funcional con la Corriente Patriótica libre conserva una utilidad, aunque ya no tenga la profundidad estratégica del pasado.

La nueva fórmula podría reconocer precisamente esta realidad.

Más alianza general. No hay garantía política recíproca en todos los archivos. Más pretensión de presentar ambas partes como un eje.

Pero hay comunicaciones en curso, compromisos especiales y la posibilidad de negociar cuando convergen sus intereses.

Esto sería menos una reconciliación que una gestión organizada del divorcio.

Las elecciones darán la medida real del acercamiento

La prueba más concreta probablemente provendrá de plazos políticos y electorales.

Las picaduras pueden ser moderadas o endurecidas dependiendo de las circunstancias. Las alianzas electorales requieren que los partidos tomen decisiones mucho más específicas.

La pregunta será si Hezbollah y el Movimiento Patriótico Libre todavía pueden encontrar intereses comunes en ciertas circunscripciones o si su separación se completa incluso en la urna.

Los documentos disponibles todavía no describen un mapa electoral negociado entre ellos.

Por lo tanto, sería prematuro hablar de una reconstitución de un pacto.

Por otra parte, mantener las comunicaciones da a ambas partes la oportunidad de discutir cuando los cálculos locales lo requieren.

Quizás aquí es donde está el verdadero significado de los contactos actuales.

Ya no se trata de reconstruir el gran compromiso político de 2006. Se trata de determinar, después de un expediente, lo que queda de una relación que ha estructurado la política libanesa durante casi dos décadas.

Las declaraciones públicas hablan de una separación. La información del backstage muestra que la puerta no está cerrada.

La relación entre ambos es mucho menos espectacular que Mar Mikhaël, pero quizás más adecuada para el período actual: dos formaciones que ya no confían entre sí como antes, que ya no comparten una estrategia común, pero que también saben que una ruptura completa eliminaría un margen de maniobra de ellos, ninguno de los cuales parece estar listo para privarse.