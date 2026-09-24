De Beirut a París: estudiantes de la USJ ganadores del Concurso Internacional de Derecho Privado

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La Facultad de Derecho de la USJ está orgullosa de sus estudiantes Tala Fawaz, Edouard Tannoury, Thea Daaboul y Nour el Khatib, que ganó en la final, ex-aequo con el equipo de la Universidad de Rennes, el primer premio del concurso de derecho internacional privado organizado por la firma Linklaters Paris y la Universidad Paris-Saclay.

Tras una selección basada en un intercambio de conclusiones escritas en los últimos meses, los equipos finalistas tuvieron la oportunidad de demostrar sus talentos el 23 de septiembre rogando a la Cámara de Comercio Internacional de la Corte de Apelaciones de París, en el Salón Vassogne del Palacio de Justicia. Frente a un jurado compuesto por el Presidente de la Corte, el Sr. Vincent Aldéano-Galimard, el Profesor Etienne Pataut, Director de la Escuela de Derecho de Sorbonne, la Universidad Paris I y el Maestro Jean-Charles Jaïs, abogado asociado de la firma Linklaters Paris, los litigadores del equipo ganador del USJ, Tala Fawaz y Edouard Tannoury, se distinguieron particularmente.

Esta victoria corona el gran curso de los estudiantes de la Facultad a lo largo de la competencia – estudiantes cuyo jurado quería destacar el notable nivel – y demuestra su capacidad de llevar los colores de la USJ a través de las fronteras. Permitió a los ganadores ganar, como anunció el profesor Sandrine Clavel en nombre de los organizadores de la competencia, una recompensa financiera y una oferta de pasantías en Linklaters París.

Este primer lugar es también el resultado de un trabajo colectivo riguroso y sostenido, que permitió a los estudiantes desarrollar diversas habilidades, como argumentación y síntesis, elocuencia y fuerza de convicción, adquirida durante su formación en el USJ y reforzada durante su preparación. The Faculty would like to thank the coaches, all of whom are former members of the FDSP, Léa Bou Sreih, Emile Najm, Yasmina Serhal, Jana Souaid, Antoine Daher and Samir Moukhaiber (coordinator), for the committed and effective supervision they provided.

Felicitaciones a los ganadores de la Université de Rennes, Ylang Rupin y Mathieu Morel, y Salome Rimbert, el mejor litigator de la Université Paris-Panthéon-Assas.

Felicitaciones también a los miembros del segundo equipo del FDSP que compartieron la alegría de sus compañeros: Serena Abu Jaoudé, Gustave Joe Fawaz, Stephanie Khalil y Jad Saad.

Por último, gracias a los organizadores de este concurso y felicitaciones a todos los participantes franceses y libaneses, que han demostrado muy buenas cualidades.

Una victoria que lleva, bajo circunstancias difíciles, un hermoso mensaje de determinación y excelencia.

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