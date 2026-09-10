Líbano: La imagen de los hombres armados revive viejos demonios

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Los hombres marchando en fila, algunos armados, otros con sus rostros ocultos, alrededor del diputado Kataëb Nadim Gemayel: imágenes transmitidas desde un campamento organizado a finales de agosto en las alturas de Tannourine superaban rápidamente el marco de la actividad partidista. La oficina del fiscal militar tomó el caso y pidió a los servicios de seguridad que identificaran a los participantes que aparecían con armas para verificar la legalidad de su puerto. En un Líbano donde el monopolio de las armas está en el centro de un importante enfrentamiento político y donde la memoria de la guerra civil sigue apegada a milicias y manifestaciones armadas, la secuencia está mucho más allá de la cuestión de los permisos de armas.

The judicial investigation will have to establish the facts and possible offences. No hay nada en esta etapa para describir la reunión como una milicia o prepararse para la acción armada. Pero el estancamiento es suficiente para causar malestar: cuando el Estado afirma querer restaurar su monopolio de las armas, el ejército está llamado a extender su autoridad en todo el territorio y el debate sobre el desarme de Hezbolá está polarizando profundamente la vida política.

El nombre de Gemayel finalmente da a estas imágenes una resonancia histórica particular. Nadim Gemayel es el hijo de Bashir Gemayel, líder de las Fuerzas Libanesas durante parte de la guerra civil, elegido Presidente de la República en 1982 y luego asesinado antes de asumir el cargo. El campamento donde se tomaron las imágenes lleva su nombre. En un país donde las fotografías de hombres armados que marchan detrás de los políticos pertenecen a la memoria visual de los años 1975-1990, el paralelo fue impuesto casi inmediatamente en el debate público.

Justicia militar quiere identificar a hombres armados

El caso se originó en fotografías y videos publicados a principios de septiembre. Muestran a Nadim Gemayel en el « Campaign Bachir Gemayel », organizado en Tannourine Jurd, en el distrito de Batrun. Unos 30 hombres aparecen en algunas imágenes. Muchos llevan armas y algunos tienen sus rostros cubiertos.

El mitin se celebró los días 29 y 30 de agosto. Nadim Gemayel ha estado organizando este campamento cada verano durante varios años en memoria de su padre. Las imágenes circularon ampliamente en las redes sociales, donde causaron controversia política.

El archivo ha dejado el campo de las redes sociales.

The government commissioner to the military court, Judge Claude Ghanem, sent a rogatory commission to the intelligence branch of the Internal Security Forces and to the Lebanese Armed Forces intelligence services. Les pide que examinen las imágenes y establezcan la identidad plena de las personas que aparecieron armadas allí.

La oficina del fiscal militar debe convocar a las personas interesadas para determinar, entre otras cosas, si las armas están legalmente sujetas y si su carga está autorizada.

Por consiguiente, el procedimiento sigue siendo una investigación en esta etapa. The presence of a weapon on a photograph alone does not make it possible to conclude an offence. La legislación libanesa prevé regímenes de autorización e investigadores que deben verificar específicamente la situación de cada persona interesada.

Tampoco parece que el sistema judicial haya calificado la reunión como entrenamiento militar o actividad de milicia. Por consiguiente, esa calificación no puede considerarse un hecho establecido.

Sin embargo, esta prudencia legal no borra la cuestión política planteada por las imágenes.

Un desfile que cae en el peor momento político

En otro contexto, la secuencia podría haber sido tratada como una polémica local alrededor de un campamento partidista. En septiembre de 2026, tomó una dimensión nacional.

El Líbano ha pasado por uno de los debates más sensibles sobre las armas desde el fin de la guerra civil. El gobierno defiende el principio de que la decisión sobre la guerra y la paz debe pertenecer exclusivamente al Estado. Los Estados Unidos están intensificando su presión para el desarme de Hezbollah. El ejército libanés se presenta como la única institución militar legítima para ejercer su autoridad sobre todo el territorio.

El Kataëb está precisamente entre las formaciones que desde hace mucho tiempo han defendido esta línea.

El partido se opone a las armas de Hezbollah fuera del control estatal y exige el monopolio de la fuerza armada por las instituciones públicas. Las imágenes de las personas armadas que rodean a uno de sus diputados crean una contradicción política inmediatamente explotable por sus oponentes.

Los partidarios y funcionarios cercanos a Hezbollah también han retransmitido ampliamente los videos acusando a sus oponentes de practicar lo que denuncian cuando se trata de la formación de Shia.

La comparación tiene sus límites. Por supuesto, las imágenes de Tannourine no demuestran la existencia de una organización militar similar a Hezbollah, que tiene una estructura armada, un arsenal y una cadena de mando que se ha establecido durante varias décadas. Consolidar las dos realidades evitaría la comprensión del problema.

Pero políticamente, el episodio debilita el discurso de que no debe tolerarse ninguna manifestación armada fuera de las fuerzas regulares.

El principio del monopolio estatal de las armas sólo puede funcionar de manera sostenible si se aplica sin distinción alguna en cuanto a la justificación comunitaria, partidaria o histórica.

Es precisamente por ello que la apertura de una investigación judicial reviste particular importancia.

El espectro de las milicias sigue profundamente arraigado en el Líbano

En el Líbano, una columna de hombres armados detrás de un líder político nunca es una imagen neutral.

La guerra civil, entre 1975 y 1990, fragmentó el territorio entre la Comunidad y las organizaciones políticas armadas. Los daños, los uniformes, las armas individuales, los campamentos de capacitación y las manifestaciones de la fuerza forman parte de la vida cotidiana.

El Kataëb ocupa un lugar central en esta historia.

Fundada en 1936 por Pierre Gemayel, el partido tuvo una importante organización armada durante la guerra. Bachir Gemayel se estableció gradualmente como una de las principales figuras del campamento cristiano y desempeñó un papel decisivo en la unificación de las principales fuerzas armadas cristianas bajo la bandera de las Fuerzas Libanesas.

El Presidente electo el 23 de agosto de 1982, mientras el ejército israelí ocupaba parte del Líbano, fue asesinado el 14 de septiembre de 1982 en la explosión del asedio de Kataëb en Ashrafieh, antes de poder ocupar el cargo.

Su asesinato sigue siendo uno de los acontecimientos más políticos de la historia contemporánea libanesa.

Para sus partidarios, Bachir Gemayel encarna un proyecto estatal fuerte y soberano. Para sus oponentes, su viaje sigue siendo inseparable de la guerra civil, las milicias cristianas y la alianza con Israel durante parte del conflicto.

Cuarenta y cuatro años después de su muerte, su memoria siguió dividiendo.

Es en este contexto que el nombre mismo de Camping Bachir Gemayel da a las imágenes un cargo simbólico adicional. El mitin no tiene lugar bajo un nombre políticamente neutral: afirma explícitamente la memoria de un señor de guerra que se convirtió en presidente electo.

Para ver a los jóvenes, algunos armados y enmascarados, evolucionan en este contexto es suficiente para reactivar las referencias que la sociedad libanesa nunca ha superado por completo.

Sin embargo, el Líbano de 2026 no es el de 1975

Sin embargo, el paralelo con la guerra civil debe permanecer bajo control.

El Líbano no se encuentra hoy en la situación de 1975. El ejército libanés sigue siendo una institución nacional estructurada. Los servicios de seguridad funcionan. El sistema político, a pesar de sus crisis, no se convirtió en administraciones rivales. No hay pruebas en este caso de que el Kataëb esté preparando una organización militar para reemplazar al Estado.

La reacción de la justicia es incluso una diferencia fundamental con los primeros años de guerra.

Unos días después de la distribución de las imágenes, la fiscalía militar pide a los servicios de inteligencia que identifiquen a los hombres armados y planea verificar sus autorizaciones. Por consiguiente, el Estado interviene precisamente para determinar si se ha respetado la ley.

Por lo tanto, sería excesivo presentar las imágenes como un anuncio mecánico de un retorno a la guerra civil.

Pero las guerras civiles no sólo permanecen en instituciones. Persisten en recuerdos comunitarios, símbolos y reflejos. En el Líbano, esta dimensión sigue siendo particularmente fuerte porque el conflicto terminó sin un verdadero trabajo nacional en memoria.

El acuerdo de Taef terminó la lucha. Las milicias fueron oficialmente disueltas y entregaron sus armas, con la notable excepción de Hezbollah, cuyo arsenal se mantuvo en nombre de la resistencia a la ocupación israelí.

Pero antiguos caudillos han entrado o permanecido en la política. Las historias comunitarias del conflicto siguieron coexistiendo. Todavía no hay una lectura histórica común de los quince años de guerra.

Así que una imagen puede despertar estas fracturas muy rápidamente.

El monopolio de armas no puede ser geometría variable

El caso se presenta especialmente en un momento en que el concepto del monopolio estatal de la fuerza se convierte en uno de los principales criterios para la reconstrucción política del Líbano.

El debate comienza con Hezbollah, porque su arsenal es por lejos la principal fuerza militar organizada más allá del mando estatal. La guerra con Israel ha hecho esta cuestión aún más urgente.

Pero la credibilidad del principio depende de su universalidad.

Si el Estado afirma que ningún partido puede decidir por sí solo poseer o utilizar armas en nombre de su comunidad, seguridad o historia, esta regla también debe aplicarse a los opositores de Hezbollah.

Aquí es donde la investigación de las imágenes que rodean a Nadim Gemayel adquiere alcance institucional.

La justicia no debe demostrar equivalencia política entre diferentes partidos. Tenía que responder a una pregunta mucho más simple: ¿las armas visibles eran legalmente tenidas y llevadas, y las actividades mostradas en los vídeos respetaban la ley?

La respuesta debe provenir de la encuesta y no de las afiliaciones políticas.

Una aplicación rigurosa de la ley puede incluso fortalecer la posición de quienes piden el desarme de Hezbollah. Argumentaría que el monopolio estatal no es un instrumento dirigido contra una comunidad particular, sino una norma general aplicable a todos.

Por el contrario, cualquier impresión de tolerancia selectiva alimentaría inmediatamente el argumento de que la cuestión de las armas se utilizaría como instrumento en el equilibrio religioso del poder.

A society already under high security stress

El momento elegido por esta controversia añade a la inquietud.

El Líbano meridional está experimentando una nueva intensificación de las operaciones israelíes a pesar de la cesación del fuego de junio. The strikes of the last few days have resulted in several civilian casualties. Las aldeas son bombardeadas y energizadas. El miércoles, el ejército libanés informó de unas 7.700 violaciones israelíes desde el acuerdo del 26 de junio.

Al mismo tiempo, la cuestión del desarme de Hezbolá divide profundamente las formaciones políticas.

Esta tensión nacional se ve agravada por incidentes comunitarios más localizados. El 6 de septiembre, el ejército tuvo que intervenir en Sin al-Fil después de un altercado que involucraba a jóvenes asociados con el grupo « Soldados de Dios » y otros sospechosos de estar cerca de Hezbollah por su apariencia. La inteligencia militar intervino para evitar que el incidente degenerara.

Por separado, ninguno de estos acontecimientos significa que el Líbano está avanzando hacia un enfrentamiento interno.

En conjunto, sin embargo, muestran por qué cualquier manifestación armada de hoy tiene una capacidad de desestabilización mayor que la que tendría en un período más tranquilo.

El país tiene una guerra no realmente en el sur, una crisis económica todavía profunda, un conflicto político sobre las armas de Hezbolá y los recuerdos comunitarios que permanecen muy presentes.

En este entorno, los responsables de la formulación de políticas tienen una responsabilidad especial por los símbolos que utilizan.

Nadim Gemayel enfrentando contradicción política

Nadim Gemayel no proporcionó, en los primeros días de la controversia, una explicación pública detallada para aclarar la naturaleza de las armas visibles o las actividades organizadas durante el campamento.

Esta falta de respuesta deja margen para la investigación judicial y la interpretación política.

Sin embargo, para el MP de Achrafieh, el problema va más allá de la cuestión penal.

Su posición política se basa en gran parte en la defensa de la soberanía estatal, la oposición a las armas de Hezbollah y el legado político de su padre. Imágenes que combinan esta memoria con hombres armados exponen su discurso directamente a la doble acusación estándar.

La pregunta no es si alrededor de 30 participantes en un campamento tienen la capacidad militar de Hezbollah. Obviamente no lo hacen.

Se refiere a la coherencia del principio defendido.

Mientras que la imagen de los hombres en armas detrás de un funcionario de Hezbollah es considerada incompatible con el estado, una imagen similar alrededor de un diputado Kataëb no puede simplemente ser considerada como folclórica en el único terreno que la escala militar es diferente.

La ley determinará la legalidad de las armas. La política tendrá que responder por su simbolismo.

La justicia se convierte en el árbitro de un debate mucho más amplio

The investigation conducted under the authority of the Commissioner of the Government to the military court therefore comes at a particularly sensitive time.

Los servicios de inteligencia deben identificar a las personas que aparecen armadas. Cualquier citación verificará sus permisos y las circunstancias específicas en las que se tomaron las imágenes.

Estos elementos separarán progresivamente los hechos de la controversia.

En particular, determinarán si el caso sigue siendo el de las armas legalmente detenidas expuestas en un entorno políticamente incómodo, o si se han cometido delitos.

La distinción es esencial.

En el primer caso, el problema seguirá siendo principalmente político y simbólico. En segundo lugar, la justicia tendrá que determinar las responsabilidades individuales y el posible seguimiento.

Sin embargo, para el Estado libanés las estacas van más allá de Nadim Gemayel.

En un momento en que el gobierno dice que quiere restaurar el monopolio de armas y confiar exclusivamente al ejército la protección del territorio, cada caso que implica armas partidistas se convierte en una prueba de coherencia.

Por consiguiente, el próximo desarrollo concreto vendrá de los servicios de seguridad. Deben entregar al fiscal militar la identidad de los hombres que aparecen armados en las imágenes y verificar la legalidad de sus armas. El resultado de estas investigaciones indicará si el episodio de Tannourine seguirá siendo una polémica acusada de los fantasmas de la guerra civil o si conducirá a juicio ante la justicia militar.