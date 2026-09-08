Amnistía en el Líbano: la laguna que podría beneficiar ciertos delitos financieros

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Delitos financieros no incluidos, pero la redacción que abre el debate

La ley general de amnistía aprobada en el Líbano abre un nuevo frente judicial. Se refiere directamente a los delitos financieros. Contrariamente a una interpretación que ha estado circulando durante varios días, el texto no prevé una amnistía explícita y general para los delitos financieros o bancarios. Varias categorías están incluso excluidas formalmente. Sin embargo, la forma en que se redactó la ley plantea diferentes preocupaciones. ¿Pueden ciertos delitos financieros no incluidos claramente en la lista de excepciones beneficiarse de la amnistía? Elnashra, 8 de septiembre de 2026, informa que esta cuestión está agitando círculos jurídicos y económicos. La controversia se encuentra en la arquitectura misma del texto. En lugar de enumerar específicamente los crímenes que se benefician de la amnistía, el legislador ha adoptado un principio general de amnistía con una serie de excepciones. Por lo tanto, todo está en juego para determinar qué sucede con los delitos que no se han colocado específicamente en esas excepciones. En un país marcado por un colapso bancario y financiero sin precedentes desde 2019, esta cuestión tiene una dimensión particular. Los depositantes siguen privados de una parte importante de sus activos. Quedan abiertos los procedimientos para la gestión de fondos, gestores bancarios o transacciones financieras. La ambigüedad más leve en el campo de una amnistía puede tener consecuencias muy diferentes que las asociadas originalmente con la congestión carcelaria.

Sin embargo, el texto contiene varias salvaguardias. Elnashra, 5 de septiembre de 2026, afirma que el artículo 2 excluye, entre otras cosas, los delitos relacionados con la quiebra fraudulenta. También excluye los delitos previstos en el Código de Moneda y Crédito y las leyes y reglamentos bancarios. También se excluyen las infracciones previstas en la legislación contra el blanqueo de dinero. Otra disposición abarca ciertos delitos de enriquecimiento ilícito. Mencionó, entre otras cosas, la malversación de fondos públicos, el abuso de confianza, el robo de ciertos fondos y la evasión fiscal. A primera vista, el paquete parece proteger los principales archivos financieros de la amnistía. Pero los abogados entrevistados por Elnashra los días 5 y 8 de septiembre de 2026 señalan la forma en que se formulan estas exclusiones. Algunos delitos están vinculados a leyes específicas o categorías jurídicas específicas. Por consiguiente, la cuestión es si un acto financiero procesado en virtud de otra clasificación penal queda automáticamente fuera del ámbito de la amnistía. El problema no es teórico. La misma operación económica puede a veces dar lugar a varias calificaciones en función de los hechos, la calidad de la persona procesada y la naturaleza de los fondos en cuestión. Una redacción excesivamente estrecha de la excepción puede entonces crear una diferencia significativa entre dos expedientes económicamente cercanos.

Cuando la amnistía se convierte en la regla y la excepción debe buscarse

Sabine El Kik, un especialista bancario entrevistado por Elnashra el 8 de septiembre de 2026, centra su crítica en la construcción legal de la ley. Según su análisis, un texto de amnistía debería identificar normalmente los delitos específicos a los que el legislador desea otorgar ese beneficio. Todo lo que no se amnistía explícitamente quedaría sujeto a las normas ordinarias del derecho penal. El derecho libanés adopta un enfoque inverso. Establece una amnistía amplia y luego elabora una lista de crímenes que no se benefician de ella. Esta diferencia técnica produce una consecuencia importante. El debate judicial ya no consiste en verificar si se incluye un delito entre los amnistosos. Se trata de buscar si pertenece a una de las excepciones. Si este no es claramente el caso, la defensa puede intentar argumentar que debe aplicarse el beneficio de la ley. Elnashra, 8 de septiembre de 2026, resume la dificultad: la amnistía se convierte en el principio mientras que la continuación del proceso depende de la excepción proporcionada por el legislador. Esta construcción también fue criticada por los abogados citados por The New Arab el 4 de septiembre de 2026. Jurista Wissam Lahham cree que la amnistía debe ser una excepción estrecha y precisa. Consideró que el texto adoptado revertía esa lógica.

Esta diferencia en el método es de particular importancia para los delitos financieros. La categoría de « crímenes financieros » no corresponde a un delito único. Puede abarcar el fraude, el blanqueo de dinero, la quiebra fraudulenta, el abuso de confianza, ciertas formas de apropiación indebida, la manipulación de cuentas o las infracciones de las normas bancarias. Algunos de estos delitos están expresamente excluidos por la Ley de amnistía. Otras pueden aplicarse sobre la base de diferentes disposiciones. El riesgo legal reside en esta esfera. Por lo tanto, la amnistía no eliminaría automáticamente todos los registros financieros. Por otra parte, podría dar a las personas procesadas en algunos casos un nuevo argumento procesal. The courts will have to determine whether the criminal qualification chosen belong to an excluded category. Los abogados pueden impugnar esta interpretación. Por consiguiente, las decisiones adoptadas en los primeros casos deberían desempeñar un papel importante en la definición práctica del ámbito de aplicación de la ley.

El abuso de confianza en el centro de la controversia

Una de las cuestiones más delicadas es el abuso de confianza. Elnashra, 5 de septiembre de 2026, observa que la redacción del artículo 2 combina ciertos delitos con la legislación sobre enriquecimiento ilícito. The media questions the consequences of this connection when the alleged perpetrator belong to the private sector. The issue concerns, in particular, the managers or managers of financial institutions. La Ley de Enriquecimiento Ilícito se aplica principalmente a los funcionarios públicos y a las personas consideradas como tales en las condiciones establecidas en la Ley. However, bank owners or members of their boards of directors are not, solely because of their bank function, public officials. Por lo tanto, la cuestión se convierte en el ámbito exacto de la excepción cuando el abuso de confianza es procesado fuera del ámbito de esta legislación particular.

Esta pregunta está directamente relacionada con la crisis del depósito. Desde 2019, los procedimientos iniciados en torno a ciertas prácticas bancarias pueden movilizar diferentes calificaciones. However, it would be incorrect to infer that all the bankers prosecuted now benefit from an amnesty. Los delitos previstos en la legislación bancaria siguen estando explícitamente excluidos según el texto presentado por Elnashra el 5 de septiembre de 2026. Lo mismo se aplica al lavado de dinero y la bancarrota fraudulenta. El riesgo surge cuando una fiscalía se basa en una calificación que no corresponde claramente a estas categorías. Por lo tanto, el debate se centra menos en la existencia de una exención general otorgada a los bancos que en los límites entre diferentes calificaciones penales.

Esta distinción será decisiva para los casos ya abiertos. El juez tendrá que examinar la naturaleza exacta del delito. También tendrá que verificar la ley que la define y determinar si corresponde a una de las excepciones previstas por la amnistía. Así pues, dos casos relacionados con transacciones financieras podrían tener un destino diferente. Dependería de su calificación legal. Esto explica la preocupación de los especialistas. Una ley que se ocupe de determinadas categorías de enjuiciamiento podría transferir algunos de los debates a los tribunales. En lugar de eliminar la incertidumbre, podría multiplicar las solicitudes de interpretación.

Los depositantes corren el riesgo de una nueva batalla judicial

Para los solicitantes, esta controversia viene en un momento particularmente sensible. La crisis financiera que comenzó en 2019 todavía no ha encontrado un acuerdo global. Las restricciones impuestas por los bancos han impedido que muchos clientes despojen libremente sus fondos. Al mismo tiempo, la cuestión de la distribución de las pérdidas entre el Estado, el Banco del Líbano, los bancos y los depositantes sigue siendo el centro de las reformas. Una amnistía que pudiera afectar ciertas responsabilidades delictivas no afectaría necesariamente a los derechos civiles o financieros de los solicitantes. Sin embargo, podría tener repercusiones en los procedimientos para establecer determinadas responsabilidades individuales.

Esto es precisamente lo que el economista Jassem Ajaka teme. When questioned by Elnashra on 8 September 2026, he considered that an amnesty for financial crimes against public finances or depositors would undermine the principle of accountability. Enlaza directamente la cuestión con la reconstrucción del sistema económico. Según su análisis, restablecer la confianza exige que se enjuicien los delitos financieros. Su argumento va más allá del destino de los archivos ya abiertos. Se refiere a la credibilidad futura del Líbano con los ahorradores e inversores.

El problema se refiere también al mensaje enviado por el Estado. Durante varios años, las autoridades libanesas han presentado una reforma financiera y bancaria como condición para salir de la crisis. Se ha confiado una nueva auditoría del Banco del Líbano a Álvarez & Marsal. Reuters, 2 de septiembre de 2026, informa que esta auditoría debe revisar el período de octubre de 2019 a diciembre de 2023. Debe abarcar varias categorías de transacciones, incluidos activos extranjeros, subvenciones, transferencias del sector público y determinadas cartas de crédito. La auditoría anterior encontró irregularidades en la gestión del banco central bajo el ex gobernador Riad Salameh. He is the subject of financial investigations in Lebanon and abroad and challenges the charges against him. La puesta en marcha de una nueva auditoría y la entrada en vigor de una amnistía en las fronteras en disputa producen así dos movimientos opuestos. La primera es profundizar la transparencia. En el segundo se plantea la preocupación de que ciertas responsabilidades pueden ser más difíciles de cumplir.

La cuestión va más allá de los registros bancarios

Las posibles consecuencias no son sólo para los bancos. Los delitos financieros pueden afectar las finanzas públicas, los mercados, las empresas y las relaciones entre actores privados. El fraude fiscal es una de las categorías mencionadas específicamente en las exclusiones reportadas por Elnashra el 5 de septiembre de 2026. También se excluye el blanqueo de dinero. Estas disposiciones reducen considerablemente el alcance de los delitos financieros que pueden beneficiarse del texto. Pero no responden a todas las situaciones posibles.

El derecho penal se basa en calificaciones específicas. El lenguaje común puede describir un caso como un « crimen financiero » mientras que el expediente judicial se basa en un delito general. Por ejemplo, el fraude relacionado con una transacción financiera sigue estando legalmente definido según la legislación aplicable al fraude. Un uso fraudulento de fondos también puede ser perseguido en varias bases. Por lo tanto, el alcance real de la amnistía depende de los detalles de cada caso. Esta complejidad explica por qué la afirmación de que « los crímenes financieros están amnistosos » es demasiado amplia. La afirmación opuesta, según la cual ningún crimen financiero puede beneficiarse del texto, también parece difícil de apoyar hasta que los tribunales determinen la interpretación de las excepciones.

Por consiguiente, el debate debe avanzar hacia la jurisprudencia. The courts will have to consider applications from persons prosecuted or convicted. The prosecution will have to determine the relevant files. Los abogados tratarán de aplicar la interpretación más favorable a sus clientes. Las víctimas podrán defender una lectura restrictiva de la amnistía. Las primeras decisiones judiciales serán de importancia más allá de los casos individuales. Determinarán si las preocupaciones expresadas sobre los defectos de redacción conducen realmente a la terminación de ciertos procedimientos financieros.

Una ley nacida de la crisis carcelaria

La controversia financiera también debe situarse en el objetivo original de la ley. Ahram Online, citando a Agence France-Presse el 12 de agosto de 2026, recuerda que el Parlamento adoptó el texto para responder al hacinamiento en prisión. Las prisiones libanesas operan muy por encima de su capacidad. A finales de marzo se registraron más de 6.200 reclusos, mientras que en algunas estimaciones se situó la población actual. El Nuevo Árabe, el 4 de septiembre de 2026, informa que la capacidad del sistema penitenciario corresponde a aproximadamente un tercio de la población. También hay una proporción significativa de detenidos en prisión preventiva.

El texto reduce ciertas penas y prevé mecanismos de liberación. Por lo tanto, forma parte de una verdadera crisis en el sistema penitenciario y judicial. Pero su alcance ha sido ampliado por los compromisos políticos necesarios para su adopción. Ahram Online, 12 de agosto de 2026, reporta las críticas de Nizar Saghieh, Director Ejecutivo de la Agenda Jurídica, quien considera que las diversas fuerzas políticas han buscado amnistía para sus respectivos grupos. El abogado cree que el texto convierte la amnistía en principio y la responsabilidad en una excepción. Esta crítica se ajusta directamente a la de los delitos financieros.

Por lo tanto, hay dos cuestiones que no son idénticas. The first concerns the need to deal with overcrowding, excessively long detentions and the slow pace of proceedings. The second concerns the possibility of removing proceedings for offences whose victims are still awaiting redress. El problema surge cuando el mismo instrumento legal trata de responder simultáneamente a estas dos cuestiones.

Joseph Aoun firma un texto sometido a juicio por los tribunales

El Presidente Joseph Aoun firmó la ley, que posteriormente fue publicada y entró en su fase de ejecución. The courts must now determine which detainees and convicted persons are entitled to benefit from its provisions. Este paso transforma un compromiso parlamentario en una serie de decisiones judiciales concretas. Por lo tanto, las ambigüedades del texto serán probadas rápidamente.

La controversia ya es suficientemente importante para alcanzar los niveles más altos del poder judicial. Akhbar Al Yawm, el 8 de septiembre de 2026, informa que el Fiscal General del Tribunal de Casación ha criticado la complejidad de ciertas disposiciones y debe presentar su análisis al Consejo Supremo del Poder Judicial. Esta reacción ilustra la dificultad de la aplicación. El problema no es sólo crímenes financieros. Deben interpretarse varias categorías de delitos y mecanismos para reducir las penas.

Para asuntos financieros, la cuestión será determinar hasta qué punto se extienden las excepciones al artículo 2. The bank offences explicitly referred to remain outside the amnesties. Queda excluido el lavado. La bancarrota fraudulenta también está protegida contra la borrada. Por lo tanto, las incertidumbres se centran en las calificaciones que no se mencionan de forma independiente o que parecen estar vinculadas a leyes específicas.

Un defecto que podría afectar la confianza económica

La cuestión se plantea en un momento en que el Líbano está tratando de convencer a sus asociados de que se está abriendo una nueva fase de responsabilidad financiera. Las auditorías, la reestructuración bancaria y las reformas deben contribuir a esta demostración. Cualquier impresión de impunidad puede debilitar este mensaje. Jassem Ajaka, en Elnashra el 8 de septiembre de 2026, vincula directamente la responsabilidad judicial con la capacidad de atraer capital. Según él, un inversionista debe estar seguro de que las infracciones de sus fondos pueden ser castigados.

Esta lógica también se aplica a los solicitantes libaneses. La crisis bancaria no es sólo una crisis contable. Se ha convertido en una crisis de confianza en los contratos e instituciones. Savers encontró que un depósito bancario ya no garantizaba el acceso normal a las cantidades ingresadas en sus cuentas. Por lo tanto, la reconstrucción del sector requiere más que una reorganización de los balances. Implica restablecer la credibilidad de las reglas.

Amnistía interviene precisamente en este terreno. No borra todos los crímenes financieros en su forma conocida. Incluso excluye varios de los más importantes. Pero la técnica elegida por el legislador deja a los tribunales la responsabilidad de resolver los casos que no corresponden claramente a las excepciones. En un sistema financiero donde la responsabilidad permanece abierta siete años después de la crisis, este margen de interpretación se convierte en una cuestión económica.

Los archivos futuros medirán su verdadero alcance. Toda persona procesada por un delito financiero no mencionado explícitamente puede intentar invocar el beneficio de la amnistía. The prosecution may argue that the facts fall into an excluded category. El juez tendrá que decidir. En esas decisiones, en lugar de en los estados políticos generales, surgirá la verdadera frontera entre la amnistía y la responsabilidad financiera en el Líbano.