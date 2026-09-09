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El mundo en el borde Ep.1: El sistema fragmentado

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L'auteur: Libnanews Translation Bot
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El mundo en el borde Ep.1: El sistema fragmentado

Moscú, Teherán, Taiwán: tres crisis que parecen ser separadas, pero que no lo son. Ya no existe un misil interceptor contra Irán para proteger a Polonia. Un barco enviado al Golfo ya no está disponible en el Pacífico. Rusia, China e Irán ni siquiera necesitan coordinarse: todos se benefician del hecho de que los otros dos dispersan las fuerzas estadounidenses. El peligro no proviene necesariamente de un plan concertado, sino de un incidente local que obliga a un gobierno a responder — y luego al oponente a responder a su vez. Europa ya ha experimentado este mecanismo: el 28 de junio de 1914, se dispararon dos disparos en Sarajevo. Treinta y siete días después, los grandes poderes europeos estaban en guerra.

El primer episodio de una serie que sigue, semana tras semana, las señales que se han acumulado desde el verano de 2026.

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