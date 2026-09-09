Golfo: La escalada militar gana toda la región

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Desde el 8 de septiembre, el Golfo ha experimentado un fuerte aumento de las tensiones que combina enfrentamientos directos entre Estados Unidos e Irán, ataques contra petroleros, incidentes fuera de los Emiratos Árabes Unidos y una ofensiva de Huthie contra varias ciudades de Arabia Saudita. Durante la noche del martes al miércoles, los buques mercantes fueron golpeados en el Golfo Norte y el Golfo de Omán, mientras que Teherán afirmó haber golpeado buques estadounidenses y varios buques tanques. Washington había unas horas antes destruido cinco tanques iraníes. Esta secuencia, la más importante en el mar en varios meses, ahora amenaza simultáneamente el estrecho de Ormuz, instalaciones energéticas sauditas y navegación alrededor de Bab al-Mandeb.

Cinco petroleros iraníes golpeados por Estados Unidos

El principal cambio en las últimas horas es la escala de operaciones estadounidenses contra la flota petrolera iraní. El martes 8 de septiembre, el Comando Central de los Estados Unidos anunció que había destruido cinco petroleros iraníes en el Golfo de Omán y cerca de la isla Kharg, el principal centro de exportación de petróleo de Irán.

Los buques interesados fueron identificados comoKivik, Charminar, Horizon 1, Riesco y DeryaSegún Washington, se ordenó a sus tripulantes abandonar los buques antes de las huelgas. Las autoridades estadounidenses no han anunciado ninguna víctima entre los marineros.

One tanker was hit near Jask on the Iranian coast of the Gulf of Oman. Otro fue alcanzado alrededor de cuatro millas náuticas de la isla Kharg. Imágenes transmitidas por el ejército estadounidense muestran al menos una nave en llamas y fuertemente dañadas.

Washington presenta estos ataques como respuesta a dos intentos iraníes contra un edificio de guerra estadounidense en los dos días anteriores. The Revolutionary Guards reportedly used ballistic missiles. The U.S. ship reportedly avoided the projectiles and no U.S. military was reportedly injured.

Esta estrategia marca una extensión significativa de las represalias. Los Estados Unidos ya no están golpeando sólo la infraestructura militar iraní. Ahora apuntan directamente a los buques que transportan petróleo, un recurso esencial para la financiación del estado iraní.

Irán afirma haber atacado diez barcos

La respuesta iraní llegó rápidamente. El miércoles 9 de septiembre, los Guardias Revolucionarios afirmaron haber golpeadodos edificios americanos y ocho tanquesen el Golfo y alrededor del Estrecho de Ormuz.

Teherán afirma que estos buques habían intentado entrar en un área que considera « prohibida y peligrosa ». El Irán afirma mantener una estrecha vigilancia del Estrecho y cree que puede decidir las condiciones de paso en ciertas esferas.

Sin embargo, la realidad exacta del daño sigue siendo difícil de establecer. Los Estados Unidos han impugnado ciertas afirmaciones iraníes relativas a los buques de guerra estadounidenses. Todavía no se ha verificado independientemente la información sobre los ataques contra los petroleros.

Una agencia de seguridad marítima británica confirmó el miércoles quevarios barcos mercantes habían sido golpeados por fuego suficiente para inmovilizarlosen el Golfo Norte y el Golfo de Omán. No se disponía de ninguna evaluación humana o ambiental en el momento de la redacción.

Este es un elemento importante, ya que confirma que los intercambios de fuego ya no se refieren sólo a anuncios militares conflictivos. Los buques comerciales han sufrido daños en medio de la actividad militar.

Un barco cerca de Dubai

Otro incidente fue reportado el miércoles en los Emiratos Árabes Unidos. Un edificio amarrado fue visto con una fuerte inclinación sobre24 millas náuticas al noroeste de Port RashidDubai.

According to the initial information provided to the UK maritime authorities, the vessel may have been hit by a projectile. La inclinación observada sugiere una entrada de agua a bordo.

La identidad del edificio aún no se había hecho pública en la primera información disponible. Tampoco era posible determinar inmediatamente el origen del proyectil o vincular formalmente el ataque con las operaciones reclamadas por el Irán.

Sin embargo, el incidente es particularmente sensible por su ubicación. Port Rashid está en las inmediaciones de Dubai, uno de los principales centros comerciales y puertos del Golfo. Una multiplicación de los ataques en la zona plantearía un riesgo directo sobre las rutas marítimas que sirven a los Emiratos Árabes Unidos.

Por lo tanto, para Abu Dhabi, el peligro ya no reside únicamente en el cierre parcial de Ormuz. Se refiere ahora a incidentes militares que pueden ocurrir mucho más cerca de los puertos Emirati.

Kuwait y Bahrein amenazados directamente

El enfrentamiento se acercó también a Kuwait y Bahrein. El miércoles, los Guardias Revolucionarios enviaron una amenaza explícita a las tripulaciones petrolíferas cerca de los puertos de estos dos países.

Teherán les pidió que dejaran sus naves inmediatamente, ya sea en ancla o muelle. Irán advirtió que estos edificios podrían ser objeto de ataques.

La justificación presentada por funcionarios iraníes es la presencia militar estadounidense en el Golfo. Bahrein acoge la sede de la Quinta Flota de los Estados Unidos, mientras que Kuwait acoge fuerzas e instalaciones utilizadas por Washington.

Todavía no se habían confirmado ataques importantes contra los puertos kuwaitíes o bahreiníes el miércoles en el momento de la redacción. Sin embargo, la amenaza afecta el nivel de riesgo para los buques de estas aguas.

También plantea un problema económico inmediato. Una tripulación abandonando un petrolero al ancla hace imposible cargar o salir. Incluso sin huelga, una amenaza creíble puede perturbar las exportaciones.

Ormuz vuelve a ser el punto principal de tensión

El Estrecho de Ormuz se encuentra en el centro de esta nueva fase del conflicto. Antes de la guerra, alrededor de una quinta parte del petróleo del mundo y gas natural licuado fue consumido por este pasaje de unos pocos decenas de kilómetros entre Irán y Omán.

El tráfico se ha reducido considerablemente desde el comienzo de la confrontación. Martes, sóloseis vasos con materias primascruzó el estrecho, contra nueve el día anterior. El promedio de los 10 días anteriores fue alrededor de 12 pases por día para esta categoría de edificios.

Antes de la crisis, aproximadamente 125 buques comerciales de diversos tipos podían viajar diariamente por la zona. La comparación muestra el alcance del cambio, aunque algunas estadísticas actuales son difíciles de interpretar debido a los buques que cortan sus sistemas de localización.

Los datos sobre los volúmenes de petróleo también se han vuelto muy inciertos. Algunas estimaciones ahora colocan flujos diarios entre aproximadamente 4 y 9 millones de barriles, mientras que podrían superar los 20 millones de barriles antes de la guerra.

Esta disminución conduce a un cambio profundo en el comercio energético. Los productores del Golfo intentan hacer más uso de los oleoductos para evitar Ormuz, pero su capacidad sigue siendo limitada en comparación con los volúmenes normalmente exportados por mar.

Irán captura el drone submarino estadounidense

El brazo marítimo también ha tomado una dimensión tecnológica. El martes 8 de septiembre, Irán anunció que había recuperado un dron submarino americano a la entrada del Estrecho de Ormuz.

El equipo fue identificado como un dispositivo independiente de tipoDive-LDEste vehículo submarino no tripulado puede utilizarse para la cartografía de los fondos marinos, la vigilancia o las operaciones relacionadas con las minas.

Teherán presentó la recuperación del drone como una operación de inteligencia. Washington admitió haber perdido el avión, pero afirma que era un modelo viejo y fallido.

Los funcionarios estadounidenses aseguran que el drone no llevaba datos secretos ni equipo confidencial sensible. Según ellos, el avión estaba fuera de servicio durante más de un día cuando se recuperó.

Sin embargo, el incidente muestra la intensidad de las operaciones submarinas actuales alrededor de Ormuz. Las minas navales son una de las principales preocupaciones de las fuerzas y armadores estadounidenses que siguen utilizando el Estrecho.

Arabia Saudita golpeó en cuatro ciudades

A medida que aumenta la tensión al este de la península árabe, Arabia Saudita enfrenta una ofensiva importante desde Yemen. El martes 8 de septiembre, los Houthis lanzaron una ola de drones y misiles contraAbha, Khamis Mushait, Jazan y Najranen el sur del reino.

El informe de la coalición liderada por Riad afirma que73 heridos, incluidas mujeres y niños. Los ataques afectaron a la infraestructura civil, militar y energética.

The Houthis claim to have targeted an air base in Khamis Mushait as well as several facilities related to the Saudi Aramco oil group. Las infraestructuras en Abha, Najran y Jazan fueron uno de los objetivos reclamados.

Los incendios estallaron en varios sitios. The Saudi authorities acknowledged that some energy facilities had had to temporary discontinue their activities during the firefighting and damage assessment operations.

Este es uno de los mayores ataques contra territorio saudí desde el estallido de la guerra regional en febrero.

Refinación de Jazan particularmente expuesta

Jazan es un objetivo particularmente sensible. La ciudad alberga una importante refinería saudí de Aramco, así como un puerto estratégico y instalaciones eléctricas en el Mar Rojo.

La refinería está diseñada para procesar hasta400.000 barriles de petróleo por díaSe informó de incendios significativos después de los ataques de Huthi, y se informó de que algunas operaciones habían sido interrumpidas.

Esta infraestructura permite a Arabia Saudita producir gasolina, diésel muy bajo y otros productos refinados. También desempeña un papel en el suministro del mercado interno.

La importancia de Jazan ha aumentado aún más desde los disturbios de Ormuz. El reino utiliza su infraestructura occidental y el Mar Rojo para reducir su dependencia de las exportaciones a través del Golfo.

Al golpear a Jazan, los Houthis están apuntando precisamente a una de las rutas utilizadas por Riad para eludir las dificultades en el Estrecho de Ormuz.

Khamis Mushait puesto en alerta

Khamis Mushait también fue puesto en alerta después de los ataques. La ciudad alberga una importante base aérea saudí utilizada por las fuerzas del Reino.

La defensa civil levantó la alarma el miércoles, un día después de las huelgas. The authorities did not specify whether this measure met a new specific threat or merely constituted a preventive measure.

The Houthis claim to have targeted Khamis Mushait air base with missiles and drones. El alcance de cualquier daño no se ha hecho público.

La coalición saudí llamó a los ataques « la escalada peligrosa ». Anunció que tomaría las medidas necesarias para evitar nuevas operaciones contra el territorio del reino.

El conflicto en Yemen también desaparece

Los ataques contra Arabia Saudita forman parte de una reanudación mucho más amplia de los combates en el Yemen. Después de varios años de calma relativa desde la tregua negociada en 2022, los enfrentamientos se han intensificado en las últimas semanas.

Fuerzas yemeníes apoyadas por Riyadh lanzaron varias ofensivas contra zonas controladas por Houthis. También han tratado de avanzar en algunas esferas.

La coalición árabe ha reanudado los ataques aéreos en posiciones de Huthi. Los rebeldes dijeron el miércoles que32 huelgasmeta para cuatro provincias yemeníes.

La provincia de Jawf ha sido bombardeada varias veces. The Houthis-controlled authorities claim that more than 20 people have been killed there in the last two days, but this has not been confirmed independently.

También se golpeó una prisión en la zona de Al-Hazm. El balance anunciado el miércoles informó que23 muertoscon varias personas todavía desaparecidas.

Esta reanudación de las operaciones terrestres y aéreas aumenta el riesgo de retorno a una guerra abierta entre Arabia Saudita y los Houthis.

Bab el-Mandeb se convierte en el segundo bloqueo marítimo

La crisis afecta así a ambos extremos de la península árabe. En el este, Ormuz está sometida a confrontación entre Irán y Estados Unidos. Al oeste, los Houthis amenazaron la navegación en el Mar Rojo y alrededor de Bab al-Mandeb.

El movimiento yemení anunció en julio un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita. Desde entonces, varias naves asociadas con el reino han sido apuntadas en el Mar Rojo.

Martes, sobre25 buquescruzó Bab al-Mandeb, en comparación con un promedio de unos 27 en los 10 días anteriores. Como resultado, el tráfico sigue siendo menos perturbado que en Ormuz, pero el nivel de riesgo aumenta rápidamente.

Bab al-Mandeb es el acceso sur al Mar Rojo y al Canal de Suez. Una interrupción duradera de esta ruta forzaría a más buques a pasar por África por el Cabo de Buena Esperanza, extendiendo las rutas entre Asia y Europa.

La amenaza simultánea a Ormuz y Bab al-Mandeb es el escenario más preocupante para el comercio mundial. Ambos pasajes proporcionan una parte considerable de las corrientes de petróleo y fletes entre Asia, el Oriente Medio y Europa.

El petróleo supera los $100

Los mercados reaccionaron inmediatamente. El miércoles, el barril de Brent cruzó el bar$100, un nivel que no había alcanzado desde julio.

El aumento se produce después de varias semanas durante las cuales los mercados comenzaron a integrar una relativa lull entre Washington y Teherán. Los nuevos ataques han puesto de repente el riesgo de una interrupción prolongada de los suministros al mercado.

El Brent ha crecido en más del 60% desde principios del año. Varios bancos internacionales han revisado sus previsiones hacia arriba, creyendo que los riesgos siguen orientados hacia precios más altos.

El problema no es sólo la cantidad de petróleo disponible actualmente. Los aseguradores aplican primas de riesgo mayores a los buques que deseen entrar en zonas expuestas.

El costo del flete también aumenta. Las empresas deben pagar más tripulaciones, cambiar carreteras o inmovilizar algunos buques cuando el nivel de amenaza se vuelve demasiado alto.

Los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y los mercados del Golfo bajo presión

Sin embargo, los centros financieros regionales reflejan esta incertidumbre sin que se produzca un pánico generalizado. El miércoles, los principales índices del Golfo cambiaron en contraste.

La bolsa de valores de Dubai cayó alrededor del 0,5%, mientras que la bolsa de acciones de Abu Dhabi creció ligeramente. El mercado de Qatar cayó ligeramente y el índice saudí permaneció cerca del equilibrio.

Esta resistencia relativa no debe enmascarar la magnitud de los riesgos. Las economías de los Emiratos, Qatar, la Arabia Saudita, Kuwait y Bahrein dependen en gran medida de la seguridad de las rutas marítimas regionales.

Qatar está particularmente expuesto a Ormuz por sus exportaciones de gas natural licuado. Los Emiratos tienen un oleoducto para transportar parte de su petróleo a Foujeirah, en el Golfo de Omán, pero esto no protege todo su envío.

Arabia Saudita posee un oleoducto Este-Oeste que une los campos petrolíferos de la parte oriental del reino al Mar Rojo. Sin embargo, los ataques de Huthies contra Jazan muestran que esta alternativa también es vulnerable.

Una escalada se extendió por varios frentes

La peculiaridad de los acontecimientos del 8 y 9 de septiembre radica en su naturaleza simultánea. Esto ya no es un incidente aislado en el Estrecho de Ormuz o un ataque de una sola vez contra una instalación saudita.

Estados Unidos golpeó a los petroleros iraníes. Irán reclama ataques contra buques estadounidenses y buques comerciales. De hecho, los buques mercantes resultaron dañados en el Golfo y el Golfo de Omán.

Another building was reportedly hit near Dubai. Kuwait y Bahrein enfrentan amenazas explícitas contra buques en sus puertos.

Al mismo tiempo, los Houthis golpearon Arabia Saudita con drones y misiles. Riyadh responde al Yemen, donde reanudan los combates terrestres y las huelgas aéreas.

Por consiguiente, la región se enfrenta a dos líneas principales de enfrentamiento:Irán–Estados Unidos alrededor de Ormuz, yHouthis – Arabia Saudita alrededor de Yemen y el Mar RojoAmbos frentes están vinculados política y militarmente, pero tienen su propia dinámica.

El reto inmediato será si las amenazas de Irán contra los petroleros en Kuwait y Bahrein dan lugar a nuevos ataques. Las autoridades marítimas también están vigilando el buque afectado fuera de Dubai y los buques detenidos en el Golfo, mientras que el tráfico en Ormuz sigue siendo significativamente inferior a los niveles anteriores al conflicto.