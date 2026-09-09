South Lebanon: Mansuri school directly threatened by Israel

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La escuela pública Mansouri en el distrito sur del Líbano de Tiro está amenazada directamente después de una nueva operación israelí el miércoles 9 de septiembre. Un pequeño avión de telépilo israelí dejó caer materiales explosivos en el techo del edificio, según varios medios libaneses, antes de que se reportara una gran explosión cerca. The incident occurred a few days from the school year scheduled for 15 September and in a town that had been subject to evas, strikes and destruction for several weeks. Esta escuela mixta tenía 336 estudiantes según datos del Centro de Investigación y Desarrollo Educativo (CRDP).

Explosivos en la Escuela Pública de Mansouri

La alerta ocurrió en la mañana del miércoles. Varios medios de comunicación libaneses informaron de que un pequeño avión piloto israelí había depositado materiales explosivos directamente en el techo de la escuela pública intermedia de Mansuri. También se distribuyeron imágenes de la operación.

Los informes iniciales presentaron esta operación como preparación para la destrucción del establecimiento. Sin embargo, esta intención no fue confirmada formalmente por el ejército israelí en la información disponible en el momento de la escritura. Por lo tanto, es apropiado distinguir el hecho observado —el depósito de materiales explosivos en el edificio— de la interpretación que el edificio anunciaría su demolición.

Poco después, se informó de una importante explosión cerca de la escuela. La información inicial disponible todavía no permitía determinar con precisión el alcance de los daños al edificio o la confirmación de su destrucción.

No se informó a ningún estudiante en el momento del incidente. El año escolar público debe comenzar el 15 de septiembre, ya que la situación de seguridad sigue perturbando profundamente la educación en el sur del país.

Una escuela de 336 estudiantes en el corazón de la amenaza

La institución interesada no es una estructura marginal. El directorio oficial del CRDP identifica a la Escuela Mansouri como una escuela media pública mixta dentro del distrito educativo de Tiro.

Los datos disponibles en este directorio muestran que336 alumnos en 12 clases. La escuela consta de tres clases de kindergarten, seis clases de grado y posgrado y tres clases de posgrado.

Los mismos datos incluyen 87 niños en jardines de infancia, 160 en los dos primeros ciclos y 89 en el tercero. La escuela trabaja por la mañana y utiliza el inglés como primer idioma extranjero.

Según esta hoja, su personal está integrado por 11 maestros o personal administrativo y 16 contratistas. Veintiún miembros del equipo educativo tienen un título universitario.

Por lo tanto, la amenaza al edificio se refiere directamente a una infraestructura esencial para las familias de Mansouri. En una localidad donde los movimientos de población han aumentado, la desaparición de la escuela complicaría aún más la posibilidad de un retorno sostenible de los residentes.

Mansouri ya había recibido una orden de evacuación

El incidente del miércoles no es un evento aislado para Mansouri. Esta zona costera al sur de Tiro ha estado bajo una fuerte presión militar israelí durante varias semanas.

On 5 August, the Israeli army ordered the inhabitants to immediately evacuate the village. Les pidió que se mudaran al norte y que se trasladaran al menos un kilómetro hacia zonas abiertas.

Israel justificó entonces esta advertencia por violaciones de la cesación del fuego atribuida a Hezbollah. La orden había sido seguida de bombardeos y había provocado un nuevo desplazamiento de la población, mientras que algunos habitantes habían regresado a sus hogares después de un período de descalificación.

Mansouri ya había sido blanco antes de esa orden. El 26 de junio, unos días después del anuncio de la cesación del fuego, un avión no tripulado israelí lanzó folletos sobre la localidad advirtiendo a los residentes que la zona estaba amenazada.

Las operaciones continuaron durante el verano. En varias ocasiones se denunciaron ataques, disparos de artillería y destrucción en la ciudad.

Esta sucesión de acontecimientos da una dimensión particular a la amenaza que ahora enfrenta la escuela. Una escuela no sólo es esencial para la educación: en las aldeas del Sur, su capacidad de funcionar también depende del regreso de las familias.

Una escuela ya azotada en noviembre de 2025

La escuela pública de Mansouri ya se ha visto afectada directamente por las consecuencias del conflicto. On 17 November 2025, the Lebanese Ministry of Education announced the death of its director, Mohammad Shueikh.

Según el ministerio, su vehículo había sido atacado por un disparo de un drone israelí. El Ministro de Educación, Rima Karami, pidió entonces la protección de escuelas, maestros y estudiantes de operaciones militares.

Este episodio había colocado a la institución en el centro de preocupaciones sobre la seguridad de las estructuras educativas del sur del Líbano. Menos de diez meses más tarde, el edificio escolar en sí está ahora amenazado.

La escuela había sido invertida públicamente antes de esta nueva fase de destrucción. Los registros de la Autoridad Libanesa de Adquisiciones Públicas muestran renovaciones específicamente para la escuela media pública mixta de Mansouri.

Se incluyen dos cantidades en estos datos para 2025. Un primer mercado alcanzólibra libanesa, mientras que una segunda cantidad ascendió aproximadamente1.54 mil millones de libras.

En total, las sumas registradas son cercanaslibras libanesasEstos gastos ilustran el costo adicional de destruir el edificio: se añadiría a los daños educativos la pérdida de la inversión pública reciente en su rehabilitación.

El incidente ocurre el día dedicado a la protección de la educación

La fecha del incidente refuerza su alcance. 9 de septiembre corresponde alDía Internacional para la Protección de la Educación contra los Ataques, establecido por las Naciones Unidas para señalar a la atención las consecuencias de los conflictos armados para estudiantes, maestros y escuelas.

El miércoles por la mañana, el Ministro de Educación del Líbano, Rima Karami, emitió un mensaje en esa ocasión. Recordó que la educación no debía convertirse en un objetivo de guerra y pidió la protección de escuelas, maestros y estudiantes.

El Ministro también destacó la necesidad de garantizar un acceso seguro a la educación. Subrayó que esta responsabilidad no era sólo responsabilidad de su ministerio, sino también del Estado libanés y de la comunidad internacional.

Su mensaje se presenta en una situación particularmente difícil para la escuela pública del sur del Líbano. La destrucción, el desplazamiento y la transformación de los asentamientos en refugios complican la preparación del año escolar 2026-2027.

According to data provided by the Ministry of Education and international organizations in early September,50 escuelas públicas fueron destruidas o gravemente dañadasdesde el estallido de guerra. Másotras 200 instituciones sufrieron daños moderados o menores.

Al menos 100.000 niños en riesgo en la escuela

La situación va mucho más allá de Mansouri, aunque el incidente del miércoles ilustra directamente la vulnerabilidad de la infraestructura educativa en el sur. Las Naciones Unidas creen que las consecuencias del conflicto podrían perturbar el regreso de al menos100.000 niños.

Aproximadamente 80 escuelas públicas todavía se utilizan recientemente como refugios para familias desplazadas. Un partido debería poder regresar a la escuela, mientras que otros todavía enfrentan la presencia de personas desplazadas o los daños causados por los combates.

Más340.000 personasse mantuvo desplazado a principios de septiembre en el sur del Líbano y otras zonas afectadas por conflictos. Algunos no pueden regresar a sus aldeas porque sus hogares están destruidos o porque sus comunidades siguen expuestas a operaciones militares.

Para los niños interesados se acumulan interrupciones. Muchos ya han experimentado períodos prolongados sin educación normal desde que los enfrentamientos fronterizos comenzaron en 2023, y luego durante las fases de guerra posteriores.

El Ministro Rima Karami busca mantener la educación cara a cara donde las condiciones de seguridad lo permitan. En las zonas en que las escuelas no pueden funcionar, el Ministerio tiene previsto utilizar la educación a distancia o las soluciones temporales.

Una semana antes del incidente de Mansouri, el ministro había recorrido el sur para evaluar la condición de los establecimientos. En particular, había anunciado que el Ministerio estaba trabajando en la instalación de clases prefabricadas en comunidades donde se habían destruido edificios escolares.

Un rápido movimiento 15 de septiembre

El incidente de Mansouri ocurrió sólo seis días antes de la fecha prevista de reingreso. Esta proximidad convierte la amenaza al edificio en un problema inmediato para los estudiantes, maestros y sus familias.

Si la institución debe ser gravemente dañada o destruida, el ministerio debe encontrar una alternativa para varios cientos de estudiantes. Transfer to another school, installation of temporary classes or distance learning are among the solutions already used in the affected areas.

Sin embargo, la situación de seguridad dificulta la organización de esos arreglos. Una escuela sustitutiva debe ser accesible y ubicada en una zona segura para dar cabida a los niños diariamente.

El problema también se refiere a los maestros. Los desplazamientos de población han desplazado a parte del personal educativo de su lugar de trabajo y a veces hacen difícil o peligroso viajar a instituciones meridionales.

Mansouri tiene ahora varios obstáculos: desplazamiento repetido de sus habitantes, operaciones militares, daños a la propiedad y amenaza directa a su escuela pública. Estos factores comprometen la reanudación de la vida cotidiana normal, incluso cuando la lucha disminuye temporalmente.

La destrucción de escuelas, precedente ya observado en el Sur

El miedo de Mansouri está reforzado por precedentes recientes. El 12 de agosto, el ejército libanés anunció la destrucción por fuerzas israelíes de varias infraestructuras civiles en la provincia de Zawtar al-Sharqiyah, Nabatiyah.

Según el mando del ejército, la destrucción había afectadoescuela pública, clínica, guardería y varias casasLa institución militar ha denunciado una política que impide el restablecimiento de la estabilidad y el regreso de los habitantes.

Este precedente explica por qué el depósito de materiales explosivos en el techo de la escuela Mansouri eleva inmediatamente el miedo a la demolición. Sin embargo, no hace posible decir que el edificio tendrá el mismo destino.

Por lo tanto, el estado exacto de la escuela es el elemento central que se supervisará en las próximas horas. Después de la explosión reportada el miércoles cerca de la escuela, las autoridades tendrán que determinar los daños sufridos y, sobre todo, si el edificio todavía puede acomodar a sus estudiantes a principios del 15 de septiembre.