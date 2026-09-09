Nabatiyeh: Accalmia después de 27 muertes en tres días

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Después de tres días de ataques israelíes, tuvo lugar en Nabatiyah un frágil lull, que causó 27 muertes y 69 lesiones en la zona. Los contactos iniciados por el Presidente Joseph Aoun, el Presidente Nabih Berri y el Primer Ministro Nawaf Salam, junto con los esfuerzos árabes e internacionales, contribuyeron el martes 8 de septiembre a contener la escalada. Sobre el terreno, el ejército libanés comenzó a intensificar sus patrullas en la ciudad. Esta movilización debe impedir ahora la reanudación de los enfrentamientos después de una de las secuencias más mortales de las últimas semanas en el sur del Líbano.

Aoun, Berri y Salam movilizados para Nabatiyah

La prioridad de las autoridades libanesas es evitar que los ataques alrededor de Nabatiyah se difundan a otras partes del Sur. Las tres principales autoridades estatales aumentaron así los contactos durante el día del martes.

Joseph Aoun dirigió parte del proceso con los socios árabes e internacionales del Líbano. Según informes de varios medios de comunicación libaneses, estos intercambios se centraron en tres objetivos: frenar la escalada, detener los ataques israelíes y restaurar las partes en el marco acordado para estabilizar el frente libanés.

Nabih Berri y Nawaf Salam también participaron en los esfuerzos por contener la situación. Esta movilización se produce cuando las huelgas provocaron el desplazamiento de habitantes en el distrito de Nabatiyah, en particular a Saida y Beirut.

El Ministro de Relaciones Exteriores libanés Youssef Rajji celebró consultas paralelas con varios de sus homólogos árabes. Estos intercambios tuvieron lugar mientras asistía a una reunión ministerial árabe.

El objetivo principal de la actividad diplomática es evitar que la confrontación entre Israel y Hezbolá desencadenara una nueva fase de combate a gran escala. El martes, las primeras señales de apaciguamiento permitieron a las autoridades centrar sus esfuerzos en consolidar esta calma.

27 muertos y 69 heridos en tres días

La evaluación humana explica la urgencia de los procedimientos. Los ataques israelíes de tres días en la región causaron 27 muertes y 69 heridos, según informes del Líbano.

Los niños, las mujeres y los trabajadores de rescate están entre las víctimas. Nabatiyah and several surrounding localities were affected.

Kfar Rummane sufrió uno de los ataques más mortales. El lunes 7 de septiembre hubo 12 huelgas israelíes. Un edificio residencial fue afectado. Dos niños y varias mujeres se encuentran entre las víctimas.

A rescuer was also killed in a separate attack on a vehicle. Estas huelgas siguieron un primer día mortal el domingo en varias zonas de la región de Nabatiyah.

El ejército israelí afirma que sus operaciones responden a las acciones de Hezbollah. En particular, acusa al movimiento de lanzar drones contra sus soldados y continuar las actividades militares en el sur del Líbano.

Hezbollah no proporcionó una respuesta detallada a todas las acusaciones israelíes sobre esta secuencia. Por su parte, las autoridades libanesas denunciaron las huelgas y sus consecuencias para la población civil.

Washington advierte a Beirut contra la nueva escalada

Los esfuerzos libaneses también tienen lugar bajo fuerte presión de los Estados Unidos. Según informes de la prensa libanesa del martes, Washington transmitió al gobierno de Nawaf Salam un mensaje relativo a los acontecimientos en Nabatiyah.

The United States reportedly explained to Lebanese officials that Israel had increased its operations following a Hezbollah attack on the Israeli army, drone launches and activities in the region.

Washington habría advertido a Beirut que una nueva acción de Hezbollah provocaría una respuesta militar israelí particularmente fuerte.

Este mensaje sigue siendo la información comunicada por la prensa libanesa. No se presentó en esta forma en una declaración pública estadounidense.

Sin embargo, arroja luz sobre una de las principales cuestiones de la mediación actual. Las autoridades libanesas están tratando de detener las huelgas israelíes al tiempo que impiden una nueva operación de Hezbolá que pueda reactivar inmediatamente las hostilidades.

Así, el margen de maniobra de Beirut sigue siendo estrecho. Un nuevo ataque podría poner en duda el accalmie obtenido después de los contactos de las últimas horas.

Ejército libanés fortalece las patrullas en Nabatiyah

La estabilización debe tener lugar ahora sobre el terreno. El martes, el ejército libanés realizó patrullas en Nabatiyeh mientras las autoridades discutían medidas para fortalecer la seguridad en la ciudad.

El personal militar podría situarse en varios puntos en paralelo con patrullas en los barrios. Esta mayor presencia allanaría el camino para un nuevo paso hacia la consolidación de la estabilidad.

El papel del ejército es de particular importancia. El Gobierno del Líbano está tratando de fortalecer la autoridad de las instituciones estatales del Sur y reducir el riesgo de incidentes que podrían conducir a nuevas huelgas.

Este desarrollo no significa que el ejército estuviera ausente de la región. Las fuerzas libanesas ya tienen unidades en el sur. The measures envisaged concern an operational strengthening around Nabatiyah after the attacks of the last days.

Para los habitantes, la cuestión central sigue siendo la seguridad inmediata. The bombings caused great concern and caused families to temporary leave certain localities. Los ataques repetidos también complican el regreso a los pueblos más expuestos.

Un señuelo todavía muy frágil en el sur del Líbano

La caída de la intensidad de los ataques del martes no resuelve las causas de la crisis. Israel sigue acusando a Hezbollah de llevar a cabo actividades militares y violar acuerdos para estabilizar la frontera.

Hezbollah, por su parte, denuncia la continuación de las operaciones israelíes en el Líbano. La presencia militar israelí en ciertas zonas del territorio libanés y las operaciones más allá de esas posiciones mantienen un enfrentamiento.

Los recientes acontecimientos en torno a la altura estratégica de Ali al-Taher también han aumentado las preocupaciones. Israel ha anunciado que ha tomado el control de esta posición dominante varios ejes cerca de Nabatiyah. Esta situación alimenta los temores de una mayor presión militar sobre la ciudad y las localidades circundantes.

La secuencia de 6, 7 y 8 de septiembre puso a Nabatiyeh en el centro del sistema de seguridad en el sur. Para Beirut, el objetivo inmediato no es sólo conseguir unas horas sin huelgas. Es evitar que un nuevo incidente desencadena una nueva serie de ataques.

Los contactos liderados por Joseph Aoun, Nabih Berri y Nawaf Salam permitieron una primera caída de tensión, pero todavía no ofrecen garantía duradera. El mensaje atribuido a Washington, por el contrario, muestra que el riesgo de una recuperación brutal permanece.

Por consiguiente, se observarán en particular las siguientes medidas del ejército libanés en Nabatiyah. Su magnitud, las posiciones que fortalecerá y la continuación o no de las patrullas permitirán medir si el 8 de septiembre se puede consolidar después de tres días con 27 muertos y 69 heridos.