Detrás de las escenas: el aplazamiento de Roma ocultaría un desacuerdo fundamental sobre la aplicación del acuerdo

- Advertisement -

29

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El aplazamiento de la octava ronda de negociaciones entre el Líbano e Israel, prevista originalmente en Roma en septiembre de 2026, da lugar a dos historias significativamente diferentes en la prensa del 15 de septiembre. El primero, retransmitido notablemente por Al Joumhouria, presenta el cambio hacia octubre como un ajuste calendario que no pone en tela de juicio el proceso. El segundo, desarrollado por Al Liwaa, considera que estas explicaciones enmascaran una dificultad mucho más grave: los negociadores no habrían podido acordar los criterios para verificar la aplicación de los arreglos examinados sobre el terreno.

La versión oficial se centra en la cuestión del calendario

Al Joumhouria, de 15 de septiembre de 2026, informa de las explicaciones de una fuente diplomática de que el aplazamiento no « de ninguna manera » significa que las negociaciones han entrado en una fase de parálisis. Los contactos continúan bajo patrocinio americano. En particular, Washington prepararía una reunión entre representantes diplomáticos libaneses e israelíes, mientras que los debates seguían fijando una nueva fecha en Roma.

Según esta fuente, varios elementos de programación explican el aplazamiento. Las vacaciones judías complican la disponibilidad de la parte israelí. La Asamblea General de las Naciones Unidas también moviliza la diplomacia en cuestión. Por último, el Líbano debe participar en la reunión de París dedicada a apoyar a su ejército. La acumulación de estos plazos habría hecho preferible pasar a octubre.

La misma fuente insiste en un punto importante: las negociaciones habrían ido más allá del punto de obtener simplemente la aceptación del diálogo. El marco existiría y los contactos se habrían vuelto regulares. El problema sería ahora convertir este proceso en medidas concretas.

Por lo tanto, esta presentación da al aplazamiento un alcance relativamente limitado. Continúan las discusiones. Washington sigue comprometido. Roma es retrasada, pero no abandonada.

Al Liwaa impugna esta explicación y se refiere al fracaso de la reunión anterior

Al Liwaa, de 15 de septiembre de 2026, propone una lectura mucho más crítica. El periódico considera que las razones del aplazamiento carecen de fuerza. Los días festivos judíos, la Asamblea General de las Naciones Unidas y la reunión de París se conocían con mucha antelación. Por lo tanto, no constituirían, según su lectura, acontecimientos imprevistos que por sí solo pudieran explicar el aplazamiento de una negociación tan delicada.

El diario se refiere en su lugar a la reunión anterior en Roma, celebrada el 6 de agosto. Esto habría revelado la imposibilidad de llegar a un entendimiento común de lacriterios para la verificación de la aplicación en zonas experimentales.

Esta confianza es mucho más importante que la cuestión del tiempo. Significa que el desacuerdo ya no se centrará en la oportunidad de negociar, sino en cómo cada parte respeta realmente lo acordado.

Por lo tanto, Al Liwaa interpreta el aplazamiento como consecuencia de un problema operacional no resuelto. Los negociadores podrán discutir un marco general, pero aún no están de acuerdo en mecanismos para traducirlo en el terreno.

No obstante, debe mantenerse la distinción entre información e interpretación. El periódico desarrolla esta lectura de sus fuentes y análisis. El corpus no contiene ninguna declaración oficial de los Estados Unidos o el Líbano reconociendo públicamente que la reunión de Roma se aplazó debido al fracaso de los debates de verificación.

El problema real sería quién certifica que los compromisos se han cumplido

Al Joumhouria paradójicamente trae varios elementos que dan peso a la hipótesis de Al Liwaa. Su fuente diplomática explica que las cuestiones más delicadas siguen siendo precisamente el retiro israelí, los mecanismos de verificación, los arreglos de seguridad y las armas de Hezbolá.

Las negociaciones habrían progresado en ciertos aspectos técnicos y en el principio de los sectores experimentales. Pero aún no han producido un acuerdo final sobre estas cuestiones.

La dificultad es fácil de entender. Un acuerdo político puede prever que Israel se retire de una zona y que las Fuerzas Armadas Libanesas tomen posición. Pero entonces tenemos que responder a varias preguntas muy concretas.

¿Cómo podemos determinar que el retiro israelí está completo? ¿Cómo podemos verificar que el ejército libanés realmente controle la zona? ¿Cómo podemos establecer que ninguna otra organización armada se está adaptando allí? ¿Quién hace este cheque? ¿Qué pasa si los dos lados presentan versiones contradictorias?

Estas preguntas pueden parecer técnicas. De hecho, están en el centro de todo el acuerdo.

Un mecanismo de verificación considerado insuficiente por Israel podría permitir que se niegue a retirarse. Un mecanismo considerado demasiado intrusivo por el Líbano podría considerarse como una limitación de su soberanía. Por consiguiente, la composición del órgano encargado de supervisar la aplicación se está convirtiendo en una cuestión de negociación.

« zonas experimentales » se habría convertido en la prueba real

Al Jumhouria, de 15 de septiembre de 2026, establece en este punto una de las más interesantes confianzas diplomáticas del cuerpo. Según su fuente, « zonas experimentales » sería ahora la manera real de medir la gravedad del proceso.

La idea es evitar inmediatamente la búsqueda de un acuerdo completo aplicable a todo el Sur. Las partes comenzarían con un número limitado de sectores. Podría probarse un modelo: retiro israelí, despliegue del ejército libanés y verificación de la nueva situación.

Si este mecanismo funciona, podría reproducirse gradualmente en otros lugares.

Este enfoque tiene una clara ventaja diplomática. Permite verificar la viabilidad de un acuerdo sin obligar a ambas partes a resolver inmediatamente todos sus desacuerdos. Un éxito local sentaría un precedente. Entonces podría servir como modelo para áreas más grandes.

Pero la misma lógica puede producir el efecto opuesto. El fracaso en la primera zona experimental podría bloquear todo el proceso. Si Israel considera que las garantías son insuficientes o si el Líbano considera que la retirada no se lleva a cabo en realidad, cada parte podría utilizar esta incapacidad para rechazar el siguiente paso.

Al Joumhouria resume el problema en torno a una pregunta esencial:¿quién hace el primer movimiento?

Líbano quiere que Israel se retire. Israel quiere garantías antes de retirarse. Por lo tanto, la mediación de los Estados Unidos debe construir una cadena suficientemente precisa para que cada parte acepte actuar sin considerar que se corre el riesgo solo.

El papel del ejército libanés se vuelve decisivo

Este mecanismo explica por qué el ejército se ha convertido en el centro de las negociaciones. Su despliegue debe proporcionar al Líbano una traducción concreta del retorno de la soberanía. Al mismo tiempo, debe proporcionar a Israel una garantía de que una zona evacuada no se convertirá en un espacio militar de Hezbolá.

Al Joumhouria cree que la entrada del ejército en las áreas de acuerdo tiene un alcance que va más allá de la seguridad. Debe demostrar que el Estado es capaz de transformar el principio de soberanía en una presencia real.

Esta lógica se une directamente a la reunión de París dedicada a apoyar al ejército. Por lo tanto, los dos archivos no están separados. Los recursos solicitados en París deben ayudar al ejército a cumplir las tareas que se le han confiado en las negociaciones.

Esto también explica la posible condicionalidad de la ayuda estadounidense. Washington apenas puede pedir al ejército que tome más responsabilidad sin construir su capacidad. Pero también puede querer verificar que los medios que se conceden conduzcan al aumento del control estatal.

Así pues, el éxito de una zona experimental tendría tres consecuencias simultáneas: facilitar un retiro israelí, fortalecer la posición diplomática del Líbano y justificar una mayor ayuda al ejército.

El aplazamiento también podría dar tiempo a Israel para cambiar el terreno

Aquí es donde el principal peligro del cambio aparece alrededor de octubre. Al Jumhouria del 15 de septiembre de 2026 dedica un artículo entero a la hipótesis de una extensión del aparato israelí alrededor de Nabatiyeh y las alturas circundantes. Al periódico le preocupa que el tiempo que separa las dos reuniones no sea neutral.

Cada semana adicional puede dar lugar a nuevos acontecimientos.

En particular, el diario se refiere a Ali al-Taher y la posibilidad de que la presión se mueva hacia Nabatiyah, luego hacia las alturas de Iqlim al-Tuffah, Jabal al-Rayhan, Kfarhunah y Machghara. Él no presenta esta evolución como cierta. Este es un escenario basado en movimientos observados y análisis por expertos militares.

Sin embargo, la cuestión está directamente relacionada con las negociaciones. Si la situación territorial cambia entre dos reuniones, los parámetros del debate también cambian.

Un área que no estaba en el centro del archivo en agosto puede convertirse en uno en octubre. Un nuevo punto de control puede crear un nuevo requisito de retirada. Una mayor destrucción puede dificultar el regreso de los habitantes.

El tiempo diplomático se convierte así en una variable militar.

Washington, sin embargo, consideraría el plazo como período de preparación

La fuente diplomática de Al Joumhouria presenta una lectura opuesta. Según ella, Washington no considera el aplazamiento un vacío. Los Estados Unidos tratarían de utilizar este período para reorganizar los elementos de las negociaciones.

La reunión entre representantes diplomáticos en Washington tuvo entonces especial importancia. Mantendría contacto directo mientras se continuaban las conversaciones sobre las zonas experimentales, el despliegue y la verificación.

La administración estadounidense se centraría en evitar que los desacuerdos cayeran fuera del marco diplomático.

Esta función de Washington es importante. Los Estados Unidos no están tratando de producir un acuerdo final. También tratan de mantener un proceso para contener crisis sucesivas.

Por lo tanto, la diplomacia se convierte en un mecanismo para gestionar el conflicto tanto como un medio para resolverlo.

Pero el propio Al Joumhouria reconoce el límite de esta estrategia. La acumulación de operaciones militares puede dificultar la reanudación de las negociaciones. Cuanto más cambien los hechos sobre el terreno, más fuertes serán las posiciones políticas.

Las elecciones israelíes son otra explicación para la desaceleración

Al Sharq, de 15 de septiembre de 2026, informa de las declaraciones de David Schenker, ex funcionario estadounidense encargado del Medio Oriente. Considera que es poco probable que se concluya el marco entre el Líbano e Israel antes de las elecciones israelíes previstas para octubre.

Según él, las reuniones actuales se utilizan principalmente para mantener vivo el proceso.

Este análisis ofrece otra clave para la lectura. Incluso si se resuelven los problemas técnicos, el gobierno israelí puede dudar en tomar decisiones importantes antes de la fecha límite de las elecciones.

Una retirada territorial o concesión en las negociaciones con el Líbano puede convertirse en una cuestión de la política nacional israelí. Por consiguiente, los funcionarios interesados pueden preferir aplazar las decisiones más delicadas.

However, Schenker believes that further developments are possible. Mencionó, entre otras cosas, el intercambio de prisioneros y la retirada israelí de ciertos sectores. Subrayó el papel del ejército libanés y la necesidad de un mecanismo estadounidense para supervisar la ejecución.

Por lo tanto, sus observaciones son precisamente el centro del problema identificado por Al Liwaa:verificación.

Por lo tanto, el desacuerdo ya no sería sobre el diálogo, sino sobre la transformación del diálogo en acción

La confrontación entre las dos narrativas finalmente hace posible aclarar lo que se juega detrás del aplazamiento.

La versión más tranquilizadora afirma que el calendario diplomático simplemente impone un retraso. Las negociaciones siguen siendo activas y Washington continúa su trabajo.

La versión de Al Liwaa indica que el aplazamiento revela el fracaso de la reunión anterior para definir un mecanismo común de verificación.

Estas dos explicaciones no son completamente incompatibles. Un programa ocupado puede brindar la oportunidad de aplazar una reunión, mientras que queda por resolver un desacuerdo técnico importante.

La información de Al Joumhouria muestra que la verificación es uno de los problemas pendientes. También confirman que las áreas experimentales se han convertido en centrales. Lo que el cuerpo no permite establecer con certeza es queeste desacuerdo por sí solo es la causa del aplazamiento.

Por lo tanto, la confianza más fuerte es más precisa:el proceso no se interrumpe oficialmente, pero los negociadores siguen luchando con cómo ejecutar y verificar compromisos en áreas experimentales.

El siguiente indicador a ser monitoreado será menos el simple anuncio de una nueva fecha en Roma queel contenido de la próxima reuniónSi produce un mecanismo detallado que especifica el orden de retirada israelí, el despliegue del ejército y la autoridad encargada de verificar los compromisos, se habrá superado el principal obstáculo descrito por los periódicos. Si estas preguntas permanecen abiertas, el regreso a Roma podría mantener el diálogo sin realmente llevar a las partes a un acuerdo.