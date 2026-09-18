Antes de la octava negociación, Israel trataría de transformar sus ganancias militares en una nueva frontera de facto?

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A pocas semanas de la octava sesión de negociación entre el Líbano e Israel, la información de fuentes políticas libanesas da una lectura especial de las operaciones israelíes en el Sur. Según estas fuentes, Israel intentaría utilizar el período anterior a este nombramiento para consolidar gradualmente un « fait accompli » militar y construir un cordón de seguridad. El objetivo de esta estrategia sería cambiar las condiciones de la negociación: llegar a la mesa no sólo con reclamaciones, sino con posiciones ya ocupadas cuya evacuación podría convertirse en contraparte. Esta interpretación no es un reconocimiento oficial de un plan israelí. Se basa en el análisis de fuentes políticas citadas por una fuente de medios de comunicación el 18 de septiembre de 2026. Pero varios hechos reportados el mismo día dan suficiente material para examinar seriamente esta hipótesis.

El problema no es sólo el alcance del avance israelí. Se refiere a la posible transformación de una ocupación militar como instrumento temporal de negociación. En esta configuración, el terreno y la diplomacia dejaron de ser dos secuencias distintas. Las operaciones militares se preparan para la negociación y luego negocian para establecer las condiciones de retirada. Esto es precisamente lo que Beirut teme: que el tiempo que separa dos reuniones permitirá a Israel crear una nueva realidad que el negociador libanés estará obligado a discutir.

La « octavo período de sesiones » se convierte en un plazo militar y diplomático

Las fuentes políticas responsables de esta información utilizan una redacción precisa. Describen la voluntad israelí de explotar la « ventana temporal » antes de los próximos plazos políticos, incluida la octava sesión de negociación prevista para el mes siguiente, a fin de reducir las posibilidades de desescalificación y construir gradualmente un cordón de seguridad. El objetivo de este ejercicio sería aumentar la presión sobre el negociador libanés para que acepte ciertas condiciones israelíes en la mesa.

Esta lectura le permite ver las operaciones en el Sur de manera diferente. Una posición ocupada durante unas pocas horas no tiene el mismo valor político que una posición preservada, fortificada y vinculada a otras posiciones. Una sucesión de avances locales eventualmente puede producir continuidad territorial. Desde ese punto, la cuestión ya no es sólo operaciones militares: debe determinarse si se está construyendo una nueva geografía de seguridad.

El Líbano entonces se enfrenta a un problema de tiempo. Cuanto más se espacian las negociaciones, más puede evolucionar el terreno entre dos reuniones. La próxima cita no necesariamente toma el archivo donde el anterior se fue. Han cambiado las posiciones militares, puede haber habido más destrucción y pueden empeorar las condiciones para el regreso de los habitantes.

La proporción de la fuerza diplomática está cambiando al mismo tiempo.

Este es uno de los elementos más concretos del archivo. Si Israel se retira antes de la negociación, Beirut negocia mecanismos de seguridad. Si sigue en posiciones adicionales, Beirut también debe negociar su evacuación. El control de la tierra produce así un tema adicional para el cual Israel puede fijar el precio político.

El desarme de Hezbolá parece ser la contraparte deseada

Las mismas fuentes políticas vinculan directamente esta presión territorial con el archivo de armas de Hezbollah. El mensaje israelí descrito en su información sería el siguiente: las operaciones continuarán y el control territorial se extenderá si el ejército libanés no desarma a Hezbolá.

Hay que distinguir dos niveles aquí. La existencia de la presión israelí sobre la cuestión de las armas es ampliamente visible en las posiciones públicas. Por otra parte, la existencia de un plan específico para construir un cordón de seguridad antes del octavo período de sesiones es una cuestión de información atribuida a fuentes políticas. Los dos elementos no deben confundirse.

Pero su combinación es reveladora. Si la retirada israelí está vinculada al progreso en materia de desarme, cada posición en el Sur se convierte en una palanca. Israel puede argumentar que todavía no tiene las garantías para permitir su salida. El Líbano puede responder que la propia ocupación impide que el Estado ejerza su autoridad normalmente y proporciona a Hezbollah un argumento para conservar sus armas.

Esta contradicción es el centro de las negociaciones actuales.

Beirut quiere establecer una secuencia en la que el cese de los ataques y el retiro israelí permitan al ejército tomar el control del territorio. Israel está buscando garantías de que el retiro no será seguido por un retorno de las capacidades militares de Hezbollah. Por lo tanto, el debate ya no se centra exclusivamente en el objetivo final. Es sobre el que debe hacer el primer movimiento.

Posición libanesa: el retiro y el despliegue deben avanzar juntos

Joseph Aoun utilizó la reunión de París para defender una lógica de simultaneidad. El Líbano afirma haber adoptado la decisión de fortalecer la autoridad del Estado y de confiar la protección del territorio a las instituciones militares y de seguridad. Pero el Presidente considera que la plena aplicación de este enfoque no puede separarse del fin de los ataques israelíes y la retirada de los territorios ocupados.

Emmanuel Macron tomó una secuencia similar. El Presidente de Francia se refirió a una retirada israelí progresiva, acompañada simultáneamente por la asunción de la tierra por el Estado libanés y su ejército. Esta formulación es importante porque busca precisamente evitar que una de las partes exija el pleno cumplimiento de las obligaciones del otro antes de iniciar su propio movimiento.

En este modelo, se evacua una posición israelí y el ejército libanés se despliega. La ampliación del control y la retirada del Estado está progresando al mismo tiempo. Esto podría reducir teóricamente el riesgo de un vacío de seguridad y proporcionar a Israel garantías de sustitución de sus fuerzas.

Sin embargo, requiere un mecanismo de verificación particularmente preciso. ¿Quién confirma que el ejército controla la zona? ¿Cómo establecer que ninguna estructura armada paralela se está adaptando? ¿Qué sucede si Israel considera que un compromiso no se cumple cuando el Líbano considera que ha cumplido sus obligaciones?

Esas preguntas explican por qué el debate sobre la futura presencia internacional después de que la FPNUL esté directamente vinculado a la octava negociación. El mecanismo de vigilancia del Sur podría convertirse en el árbitro técnico de esta progresión paralela.

Crear un cordón de seguridad cambiaría la naturaleza de las negociaciones

El concepto de « cordon de seguridad » utilizado por fuentes políticas merece especial atención. No significa necesariamente, en esta etapa, que Israel ha decidido recrear oficialmente un sistema comparable a los del pasado. La información disponible no permite una decisión oficial israelí de este tipo. Más bien, describen una acumulación gradual de posiciones que eventualmente podrían producir un resultado comparable sobre el terreno.

La diferencia es importante. Un cordón anunciado oficialmente causaría inmediatamente una crisis diplomática importante. Se puede presentar un dispositivo paso a paso como consecuencia temporal de los requisitos operacionales. Sin embargo, si estas posiciones permanecen ocupadas lo suficiente, su carácter provisional pierde gradualmente sustancia.

El mecanismo se conoce en conflictos territoriales: la ocupación crea una nueva referencia. El debate ya no se refiere a la situación que existía antes de la operación, sino a las condiciones para volver a esa situación. La persona que controla la tierra adquiere entonces un activo comercial.

Para el Líbano, el peligro sería que los futuros períodos de sesiones se dedicaran menos a la aplicación de un acuerdo existente que a la negociación de concesiones necesarias para obtener lo que ya se supone que se debe adquirir: retiro.

Por consiguiente, las autoridades libanesas insisten en el orden de los debates. Quieren garantizar que la cuestión de la ocupación no sea absorbida por la cuestión de las armas y que la retirada se convierta en una recompensa a medida que se ejecuten las demandas israelíes.

¿El tiempo trabaja contra el negociador libanés?

Las fuentes políticas que se refieren al octavo período de sesiones enfatizan específicamente el factor de tiempo. Cada semana sin estabilización completa permite la continuación de operaciones militares, destrucción y movimientos. También puede retrasar el regreso de los habitantes y complicar la reconstrucción.

Esta dimensión civil es importante porque un cordón de seguridad no se construye exclusivamente con posiciones militares. También se consolida cuando el espacio se hace difícil de vivir. Si los habitantes no pueden regresar de forma sostenible, si las casas son destruidas y si la infraestructura sigue expuesta, la separación entre la línea militar y la vida civil se ensancha.

Un área vacía de su población se vuelve más fácil de tratar como un espacio seguro.

Sin embargo, sería excesivo afirmar, de las únicas fuentes disponibles, que toda destrucción participa deliberadamente en un plan demográfico. La información no demuestra una intención sistemática de esta naturaleza. Por otra parte, el efecto territorial es real: cuanto más un área es destruida y peligrosa, más difícil será su regreso a la vida normal.

Esto da importancia estratégica al calendario de reconstrucción. Restaurar caminos, servicios y hogares no es sólo un problema económico. También es una forma de restaurar una presencia civil y, por tanto, desafiar la transformación sostenible de ciertas zonas en espacios militares.

El ejército libanés está situado en el centro de una ecuación casi imposible

La presión israelí descrita por las fuentes apunta en gran medida al ejército. Debe poder asumir las posiciones evacuadas, garantizar el control territorial y dar garantías a los asociados extranjeros de la ausencia de armas no estatales. Sin embargo, debe cumplir esta misión sin convertirse en una fuerza comprometida en un enfrentamiento interno que pueda amenazar su cohesión.

Es precisamente por eso que el debate sobre su financiación es inseparable de la negociación. La institución necesita vigilancia, movilidad, control de drones, comunicaciones y capacidades logísticas. Sin embargo, esas necesidades deben financiarse en un momento en que algunos donantes deseen avanzar en la cuestión de los armamentos.

Israel tiene una clara ventaja temporal aquí. Su ejército está actuando con las capacidades que ya tiene. Las Fuerzas Armadas Libanesas todavía deben recibir algunos de los necesarios para aplicar los arreglos futuros.

Si los dos movimientos no se sincronizan, el desequilibrio puede empeorar. Israel puede consolidar sus posiciones más rápido que el Líbano fortalece su maquinaria militar.

El octavo período de sesiones llegaría a un entorno más desfavorable en Beirut que el anterior.

Una negociación donde cada posición puede convertirse en una moneda de cambio

Esta es probablemente la clave para leer información confidencial publicada el 18 de septiembre. La batalla actual no es sólo sobre la capacidad de Israel de avanzar o la habilidad de Hezbollah para resistir. Se refiere a la transformación del control territorial en moneda diplomática.

Una posición militar tiene valor táctico cuando se utiliza para monitorear una carretera, valle o eje. Adquirió valor político cuando puede ser devuelto a cambio de un compromiso. Cuanto más tiempo continúen las negociaciones, más importante será esta segunda función.

Para Israel, el interés de esa estrategia sería tener varios niveles de retirada en lugar de uno. Cada paso podría vincularse con un requisito de seguridad separado: despliegue militar, control de una zona, desmantelamiento de una infraestructura o establecimiento de un mecanismo de vigilancia.

Para el Líbano, aceptar esta lógica supone un riesgo: convertir gradualmente su propio territorio en una transacción. Pero negarlo totalmente puede prolongar la ocupación.

Por consiguiente, el margen libanés de maniobra dependerá en gran medida de la capacidad de los mediadores, principalmente Washington y París, de tener una secuencia reconocida en la que el retiro no se convierta en una concesión israelí sino que sigue siendo una obligación acompañada de garantías de seguridad.

El octavo período de sesiones podría revelar si el hecho consumado funcionaba

Por consiguiente, la próxima sesión tendrá menos interés en las declaraciones que la acompañarán que en su programa. Si la octava sesión se centra en el calendario de retiro, los mecanismos de reemplazo del ejército y las garantías mutuas, significará que la lógica de simultaneidad de Beirut conserva un lugar importante.

Si, por el contrario, el debate comienza con las condiciones que el Líbano debe cumplir antes de cualquier otra evacuación israelí, el equilibrio de poder habrá evolucionado en una dirección diferente. Las posiciones adquiridas sobre el terreno habrían contribuido al traslado del centro de negociación.

Eso es precisamente lo que las fuentes políticas hablan de un miedo cordón de seguridad progresivo.

Su análisis aún no es prueba de un plan israelí acordado oficialmente. Sin embargo, proporciona una hipótesis coherente para comprender la combinación de operaciones militares, la presión sobre el ejército libanés y el calendario diplomático.

Por lo tanto, las apuestas de las próximas semanas serán muy concretas. Será necesario observar no sólo cuántas posiciones ocupa Israel, sino que, por cuánto tiempo y con qué nivel de fortificación. También será necesario vigilar los lugares en que se desplieguen las Fuerzas Armadas Libanesas, así como los mecanismos internacionales propuestos para verificar ese despliegue.

Para la verdadera batalla antes de la octava sesión se podría jugar antes de que los negociadores incluso se sientan alrededor de la mesa. Si el terreno cambia lo suficiente entre dos citas, la próxima negociación comienza con nuevas reglas.