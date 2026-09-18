¿ Arabia Saudita ha vuelto de Líbano? Detrás de las escenas, Riad permanece en el corazón del nuevo equilibrio

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La discreción saudí en el Líbano puede dar la impresión de la era. Sin embargo, la información publicada por fuentes de medios el 18 de septiembre cuenta una historia diferente. Riyadh seguirá participando directamente en el caso libanés y seguirá apoyando la presidencia de Joseph Aoun, el Gobierno de Nawaf Salam y sobre todo el fortalecimiento del ejército. La diferencia sería en el método: menos exposición pública, más condiciones políticas y disposición a ver al Estado libanés producir resultados antes de la escala de cambios de apoyo externo. Esta lectura es particularmente importante en un momento en que el fin de la FPNUL obliga al Líbano a obtener financiación sustancial y cuando la cuestión del monopolio estatal de las armas se convierte en la prueba principal de la nueva fase.

Varios datos detrás del escenario ayudan principalmente a descartar una lectura demasiado simple. La atención de Riyadh está fuertemente movilizada por Yemen y por el deterioro de la seguridad regional, pero esto no significaría que el archivo libanés haya sido abandonado. Por el contrario, las fuentes informadas describen la participación saudita continua. Otra fuente mediática, basada en círculos diplomáticos, va más allá: se refiere a una convergencia entre Estados Unidos y Suiza sobre la necesidad de vincular una asistencia significativa al ejército con progresos concretos en la aplicación de las decisiones del Estado sobre las armas de Hezbolá. Este segundo elemento no está confirmado por un anuncio oficial y por lo tanto debe considerarse como información asignada. Sin embargo, deja claro por qué la ausencia de importantes anuncios financieros saudíes no significa necesariamente una falta de estrategia.

Riyadh apoyaría a Aoun y Salam, pero sin volver a la antigua política libanesa

Las fuentes informadas describen una posición saudí bastante precisa. Riyadh seguirá apoyando al Estado y sus instituciones, prestando especial atención a Joseph Aoun, Nawaf Salam y al ejército. Esto es diferente de los períodos en que la política saudí en el Líbano dependía más directamente de alianzas partidistas, personalidades o redes políticas. El centro de gravedad ahora parece estar situado en la institución estatal.

Este desarrollo merece ser tomado en serio, ya que cambia cómo se puede ejercer la influencia saudí. Apoyar a un partido permite la intervención en la relación de poder interior. Para apoyar la presidencia, el gobierno y el ejército es en cambio invertir en una transformación del funcionamiento del Estado. En el contexto actual, esta transformación tiene un contenido muy concreto: el Estado debe convertirse gradualmente en el único titular de la decisión militar y de las armas.

Por lo tanto, la convergencia con Joseph Aoun parece estructural. El Presidente dice en París que el Líbano ha elegido al Estado y que la protección del país debe ser responsabilidad de sus instituciones militares y de seguridad. Nawaf Salam también defiende la concentración de armas en manos del estado. El ejército está llamado a extender su control en el sur. En este contexto, Riyadh no necesita ocupar diariamente el escenario político libanés para ver una parte importante de sus prioridades directamente dirigidas por las instituciones.

Esto puede explicar parte de su discreción. Cuando los objetivos perseguidos están consagrados en la política oficial del Estado, la intervención pública permanente se hace menos necesaria. Incluso puede convertirse en contraproducente si permite a los opositores de esta política presentarla como un mandato extranjero.

Por consiguiente, el apoyo saudí podría ser más eficaz cuando se mantiene en el contexto.

El indicador real será financiero

Sin embargo, la pregunta es hasta qué punto puede llegar este apoyo institucional. Las declaraciones políticas cuestan poco. La transformación del ejército cuesta mucho más.

La información de una fuente parlamentaria indica la necesidad de hasta unos 5.000 millones de dólares para que el ejército pueda asumir las funciones necesarias para regresar con la salida de la FPNUL. Esta cantidad no se confirma por un desglose oficial disponible y debe seguir siendo considerada como una estimación notificada. Sin embargo, es suficiente demostrar que el Líbano no podrá financiar toda esta transformación a corto plazo.

Aquí es donde Arabia Saudita se está convirtiendo en una necesidad de nuevo.

Francia puede desempeñar un papel diplomático y proporcionar ciertas capacidades. Los Estados Unidos son un importante socio militar y tienen equipo especialmente útil para el ejército. Jordania tiene experiencia operacional y puede contribuir a la capacitación y coordinación. Pero los países del Golfo, en particular Arabia Saudita, tienen una capacidad financiera que puede cambiar la escala del programa.

La ausencia de un anuncio saudí espectacular en París hace imposible concluir que Riyadh no participará. La reunión fue preparatoria. Las necesidades todavía deben transformarse en solicitudes específicas y luego en contribuciones nacionales. El momento clave vendrá cuando los socios tienen que indicar lo que están realmente dispuestos a financiar.

También es en este punto que cualquier condición saudí será más visible.

Ayudar al ejército y las armas de Hezbolá: La condición aún no está escrita

Una fuente de medios informa, sobre la base de información diplomática, de la existencia de un enfoque estadounidense-saudi que combina ayuda sustancial al ejército en la ejecución de decisiones gubernamentales sobre armas de Hezbollah. Esta formulación requiere una precaución esencial: las fuentes proporcionadas no presentan ningún acuerdo firmado o declaración oficial saudita que establezca esta condición formalmente. Por lo tanto, sería incorrecto escribir que Riyadh ha presentado públicamente un ultimátum financiero.

Pero el contenido de la información corresponde a una lógica política identificable. Si el objetivo estratégico es hacer del ejército el único instrumento militar legítimo en el país, los donantes tal vez deseen asegurar que el dinero invertido cambie efectivamente la relación entre el Estado y las estructuras armadas más allá de su control.

La dificultad radica en la cronología. Para ejercer un verdadero monopolio, el Estado debe tener una institución militar suficientemente fuerte. Sin embargo, si la financiación necesaria para fortalecer esta institución depende de los resultados anteriores en el caso de las armas, el ejército puede encontrarse frente a una misión de la que todavía no tiene todos los medios.

En esta cuestión, las fuentes diplomáticas describen un matiz entre París y el enfoque estadounidense-saudi. Francia desea una progresión más gradual para evitar un enfrentamiento interno y dar primero al ejército los medios para aumentar su presencia. Washington y Riyadh estarían más comprometidos con la traducción efectiva de las decisiones ya adoptadas.

La diferencia no es necesariamente una oposición al objetivo final. Se trata de cómo llegar allí.

Yemen explica parte de la discreción saudita

La crisis yemení es otro elemento esencial para entender el comportamiento de Riyadh. Los combates en torno al estrecho de Bab al-Mandeb, los ataques atribuidos a los Houthis y los incidentes que afectan al territorio saudí colocan al Reino ante una amenaza mucho más inmediata que el archivo libanés.

Fuentes de medios de comunicación el 18 de septiembre describen enfrentamientos significativos en torno a los ejes estratégicos de Yemen, mientras que la seguridad marítima se ha convertido en una preocupación importante. A Yemeni resident was killed in Saudi Arabia following the debris of an intercepted drone in the Taif area, while others were injured. La cuestión de la seguridad de la Meca también llegó al corazón de la confrontación, con una acusación saudita sobre un intento de ataque y una negación por parte de los Houthis.

En este contexto, sería sorprendente que el Líbano fuera la primera prioridad operacional de Riad. Pero la prioridad reducida no significa la separación. Las fuentes informadas subrayan esta distinción precisamente: la crisis regional absorbe una parte considerable de la atención saudita, mientras que la cuestión libanesa sigue siendo supervisada.

Esta jerarquía de prioridades puede incluso mejorar el interés de Riad en la estabilización institucional en el Líbano. Cuanto más se enfrenta el reino a tensiones en su entorno regional, menos mejor es ver un nuevo foco de confrontación duradera en el Mediterráneo oriental.

El caso libanés se suma directamente al enfrentamiento regional con Irán

El Líbano no puede estar aislado del caso yemení. En ambos casos, Riyadh se enfrenta a la cuestión de las organizaciones armadas vinculadas con el Irán y su relación con los Estados en que operan. Las situaciones del Líbano y el Yemen son muy diferentes política, institucional y militarmente. Sería abusivo confundirlos. Pero pertenecen al mismo entorno estratégico saudí.

Esto también da un significado particular para apoyar al ejército libanés. Para Riyadh, fortalecer el Estado no es sólo una política de estabilización interna. Esto reduce teóricamente la capacidad de un actor no estatal para involucrar al país en un enfrentamiento regional sin que las instituciones oficiales controlen plenamente la decisión.

La guerra reciente ha fortalecido esta cuestión. El debate libanés sobre la decisión de guerra y paz ya no es abstracto. Está directamente vinculada a las consecuencias económicas, territoriales y humanas de una confrontación en la que las elecciones regionales de Hezbollah han desempeñado un papel importante.

Así pues, la posición saudita puede entenderse como una estrategia a largo plazo: no tratar de sustituir a un actor libanés por otro, sino de empujar gradualmente el sistema hacia un modelo en el que el Estado tenga los instrumentos necesarios para decidir.

Sin embargo, esta estrategia presenta un riesgo. Si es visto por parte de la población como un proyecto externo dirigido exclusivamente a Hezbollah, puede reforzar la polarización que se supone que el fortalecimiento del estado debe reducir.

De ahí la importancia del método.

Riyadh no tiene interés en convertir al ejército en un oponente de un partido libanés

Uno de los desafíos para los socios extranjeros es apoyar al ejército sin cambiar la percepción nacional de la institución. Su fuerza política se debe en gran medida al hecho de que sigue siendo una de las pocas estructuras públicas capaces de mantener la legitimidad transcomunitaria.

Pedirle que se convierta rápidamente en el instrumento de una confrontación con Hezbollah podría poner esta característica a prueba. Esto es precisamente lo que el método gradual propugnado por algunos socios busca evitar.

Para Riyadh, el dilema es real. El reino quiere un estado capaz de monopolizar las armas. Pero si la manera de lograr este objetivo debilita al ejército o produce un conflicto interno, el resultado sería contrario a su interés estratégico.

Por lo tanto, la condicionalidad de la ayuda debe manejarse con cautela. Puede utilizarse para impulsar a las instituciones hacia la reforma. También puede situarlos en una posición imposible si los objetivos necesarios son más rápidos que sus capacidades operacionales y el consenso político disponible.

This is probably one of the reasons why possible conditions remain more perceptible in diplomatic information than in Saudi public statements.

La relación con Washington le da a Riyadh otra palanca

La dimensión estadounidense-saudi también merece consideración. Ambos países tienen intereses comunes en el fortalecimiento del Estado libanés y la limitación de las estructuras militares autónomas. Pero no tienen los mismos instrumentos.

Washington puede proporcionar una parte significativa de equipo, entrenamiento y apoyo militar. Los Estados Unidos también tienen un canal decisivo con Israel. Riyadh tiene capacidad financiera e influencia política árabe.

Así, la coordinación entre ambos combinaría las palancas: la asistencia militar estadounidense, la financiación árabe y la presión diplomática sobre las distintas partes.

Esta posibilidad explica por qué la condicionalidad reportada por las fuentes se presenta como American-Saudi en lugar de estrictamente saudí.

También ayuda a entender por qué París busca preservar su propio espacio. Si Washington, Riyadh e Israel determinaran sólo los parámetros del futuro aparato sur, el papel francés se reduciría considerablemente. La reunión de París permitió precisamente a Emmanuel Macron poner a Francia en el centro del proceso mediante la participación de Jordania y otros socios.

Por consiguiente, la cuestión del apoyo militar es también una cuestión de distribución de la influencia internacional.

El retorno de Saad Hariri es otro indicador a ser monitoreado

También se podría utilizar un elemento interno para medir la evolución de la relación entre Riad y Líbano: la reposición de la Corriente Futuro y Saad Hariri.

Las fuentes internas informan de que se está preparando un congreso político y que una nueva doctrina debe centrarse en el monopolio estatal de las armas, la decisión sobre la guerra y la paz, el rechazo de los conflictos externos en el territorio libanés y la aplicación del Acuerdo de Taif. Las mismas fuentes presentan el pasado descanso con Arabia Saudita como un período que debe superarse.

Sería prematuro inferir una recuperación completa de la antigua relación entre Riyadh y Saad Hariri. Las fuentes disponibles no apoyan esto. Pero la convergencia de temas es notable. El futuro discurso de la corriente sería precisamente acorde con las prioridades que actualmente plantean las instituciones apoyadas por Riad.

Por lo tanto, el reino podría verse enfrentado a un paisaje político diferente de lo que había dejado: una presidencia, un gobierno, un ejército y potencialmente un gran sunita que se enfrenta a la necesidad de poner la decisión militar bajo la autoridad del Estado.

Esto no significa el regreso de la vieja « política de Saudi al Líbano ». Por el contrario, esto podría marcar la transición a una nueva fórmula.

Influencia menos visible pero potencialmente más estructuradora

Por lo tanto, probablemente la cuestión no es si Arabia Saudita está « regresando » al Líbano. La información disponible sugiere que en realidad no salió. Lo que ha cambiado es la naturaleza de su presencia.

Riyadh parece menos interesado en la ocupación permanente del escenario político que en el resultado institucional de la fase actual. Joseph Aoun disfruta de su apoyo. Nawaf Salam también. El ejército es el principal instrumento en torno al cual se puede construir la nueva arquitectura de seguridad. Las armas de Hezbollah siguen siendo el problema decisivo. La financiación internacional puede convertirse en la palanca para acelerar el proceso.

Pero el reino avanza en un ambiente donde cada decisión libanesa está vinculada a una cuestión regional. Yemen, Irán, Israel, Estados Unidos y el post-FINUL están ahora en la misma ecuación. Por lo tanto, Riyadh debe elegir no sólo lo que quiere llegar al Líbano, sino también el ritmo al que quiere conseguirlo.

Ahí es donde su discreción se vuelve interesante. No parece necesariamente una ausencia. Puede ser una política que espera el momento en que los retornos tendrán que convertirse en dinero, equipo y decisiones.

Por lo tanto, la prueba real no será el número de funcionarios sauditas que aparecen en Beirut. Llegará cuando la conferencia internacional para apoyar al ejército tendrá que asignar contribuciones y los socios del Líbano especificarán sus condiciones. En ese momento, será posible medir con mayor precisión el papel que Riyadh pretende desempeñar.

Porque detrás de la cuestión financiera es una cuestión política más importante:¿Está dispuesta Arabia Saudita a financiar el aumento del Estado libanés antes de que haya resuelto la cuestión de las armas, o ahora considera que este aumento del poder y el monopolio de las armas deben progresar juntos?

La respuesta determinará si la actual discreción saudí es la de un actor que se aleja, o la de un actor que espera que el equilibrio de poder sea lo suficientemente maduro para comprometer sus principales palancas.