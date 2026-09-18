Detrás de las escenas del futuro: ¿Saad Hariri prepara su regreso a una nueva doctrina política?

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El posible regreso de Saad Hariri al juego político libanés no se prepararía por el momento por el anuncio de una candidatura o por la espectacular reconstitución del aparato electoral de la Corriente del Futuro. La información publicada por una fuente de medios de comunicación el 18 de septiembre de 2026 describe un enfoque más estructurado: la preparación de un congreso político bajo su supervisión para producir una nueva declaración política y redefinir la tendencia actual después de varios años de retiro. Los temas que se examinan son suficientemente específicos para ir más allá de la cuestión personal del regreso del ex Primer Ministro. Se refieren al monopolio estatal de las armas, la decisión sobre la guerra y la paz, la negativa a someter al Líbano a conflictos regionales y el regreso al acuerdo de Taif como marco de referencia.

Esta información proviene de fuentes internas en la Corriente del Futuro y todavía no es el anuncio oficial de un programa adoptado. Esta reserva es esencial. Pero hacen posible entender lo que podría estar en preparación: menos un mero regreso de Saad Hariri que un intento de reposicionar la corriente en un paisaje político profundamente diferente del que había dejado. Hezbollah está bajo una presión militar y política sin precedentes, el estado afirma querer que el monopolio de armas vuelva, Joseph Aoun y Nawaf Salam pusieron la soberanía en el centro de su discurso, Arabia Saudita sigue involucrado en la cuestión libanesa y el Sur está comprometido en una negociación que podría alterar permanentemente el equilibrio interno. La Corriente del Futuro parece querer construir su nueva doctrina alrededor de esta transformación.

Un congreso para producir una línea, no sólo para reorganizar una fiesta

Según información de fuentes internas, los preparativos del congreso están bajo la supervisión de Saad Hariri. El objetivo sería emitir una nueva declaración política. La elección de esta fórmula es significativa. Una declaración política no es simplemente un medio de reorganizar estructuras partidistas o de distribuir responsabilidades internas. Establece una lectura de la situación nacional, identifica prioridades y define las líneas alrededor de las cuales la corriente pretende reconstruir su identidad.

Los ejes reportados son particularmente reveladores. La primera se refiere a la exclusividad de las armas en manos del Estado. La segunda se refiere a la decisión sobre la guerra y la paz, que también debe ser responsabilidad exclusiva de las instituciones. El tercero es que el Líbano no debe utilizarse como base para la confrontación externa. El cuarto pone el acuerdo de Taif en el centro del proyecto político.

Por separado, ninguno de estos temas es nuevo en el discurso soberano libanés. Su interés proviene de su combinación y especialmente desde el momento en que reaparecieron. Durante años, el debate sobre las armas de Hezbollah fue bloqueado en gran medida por la relación de poder interno. El tema existe en los programas políticos, pero las instituciones tienen poca capacidad para convertirlo en política pública. En septiembre de 2026, la situación era diferente: el monopolio de armas ya no era sólo una demanda de oposición. Se ha convertido en un objetivo asumido por el Estado.

Por lo tanto, el Movimiento Futuro podría regresar a un entorno donde parte de su discurso histórico ya está en el corazón de la política oficial. Esta situación le da una oportunidad, pero también crea un problema: ¿cómo podemos regresar políticamente sin simplemente repetir lo que la presidencia y el gobierno dicen ya?

La respuesta parece buscarse en una doctrina más amplia que vincule las armas, Taif y el rechazo de las guerras regionales.

La elección del archivo de armas no es molesta

Poner el monopolio de armas a la vanguardia de una futura declaración política nos permitiría reposar sobre la cuestión más importante de la fase actual. Pero esta orientación también redefiniría su relación con Hezbollah.

El sujeto ya no es sólo el de la existencia de un arsenal. Se refiere a la capacidad de un actor no estatal para participar en una guerra o abrir un frente sin que las instituciones libanesas tomen exclusivamente la decisión. Las consecuencias de los conflictos recientes han dado a esta cuestión una dimensión mucho más concreta. La destrucción en el Sur, el desplazamiento de la población, la ocupación israelí de ciertas zonas y la dependencia del Líbano de las mediacións internacionales han colocado la decisión de guerra en el centro del debate.

La línea futura asignada al futuro trataría precisamente de vincular los dos elementos: las armas y la decisión. No bastaría decir que las armas deben pertenecer al Estado. También debe establecerse que nadie puede involucrar al país en confrontación externa fuera de una decisión institucional.

Esta formulación permitiría a Saad Hariri evitar un discurso dirigido exclusivamente contra Hezbollah. El problema se presentaría como cuestión de funcionamiento estatal. El objetivo político seguirá siendo identificable, pero el argumento sería institucional: un país no puede ejercer su soberanía si varios centros tienen la capacidad autónoma de decidir sobre el uso de la fuerza.

Esto será importante si se celebra el congreso y si la declaración anunciada sigue las líneas comunicadas. Un discurso de confrontación comunitaria arriesgaría reconstruir las viejas líneas de fractura. Por el contrario, una doctrina centrada en la autoridad institucional podría tratar de poner la corriente en el nuevo consenso que las autoridades están tratando de construir alrededor del ejército.

« Ya no convertir Líbano en la tierra de las guerras de otros »

El tercer eje notificado por las fuentes internas es probablemente el más político: impedir que el Líbano vuelva a participar en conflictos externos. Detrás de esta fórmula hay una lectura de casi dos décadas de crisis libanesas.

Así pues, el Movimiento Futuro podría tratar de hacer de la neutralización del territorio libanés un principio estructural. No sería necesariamente neutralidad jurídica en sentido estricto, ya que la información disponible no menciona la adopción de un estado de neutralidad. La línea sería más pragmática: los conflictos regionales ya no deben poder determinar automáticamente la entrada del Líbano en confrontación.

Esta posición reviste particular importancia en el contexto actual. Las tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos estructuran gran parte de la región. Yemen es una vez más un hogar importante. El Estrecho Bab al-Mandeb y el Estrecho Ormuz están en el corazón de una confrontación que afecta directamente la energía y los flujos comerciales. En este contexto, el objetivo atribuido a la corriente es separar el Líbano en la medida de lo posible de estos enfrentamientos.

Esta doctrina también podría ser un mensaje para Arabia Saudita. Riyadh ha querido que Líbano deje de ser utilizado como una extensión de las relaciones de poder regionales de Irán. Por consiguiente, una nueva línea basada en la soberanía y la decisión exclusiva del Estado sería compatible con las prioridades sauditas actuales.

Sin embargo, debemos evitar ir más allá de las fuentes. No hay pruebas de que ya se haya alcanzado un acuerdo político entre Saad Hariri y Riyadh a su regreso. Fuentes internas hablan de superar las tensiones pasadas y del deseo de reconstruir la relación. Esta es una señal, no evidencia del patrocinio saudí del proyecto.

Taëf como instrumento de retorno al centro del sistema

La opción de volver a poner el acuerdo de Taef en el centro de la futura declaración es probablemente la menos espectacular y sin embargo uno de los más importantes. Para el Courant du Futur, Taëf es un marco institucional y parte de su patrimonio político. La reafirmación ayudaría a defender la reconstrucción del Estado sin abrir inmediatamente el debate explosivo sobre una revisión completa del sistema.

Esta estrategia tendría varias ventajas. En primer lugar, sería posible responder a los llamamientos para que se produzcan cambios en los equilibrios institucionales recordando que parte de las disposiciones de Taëf sigue siendo incompleta. Luego colocaría la Presidencia del Consejo y las instituciones constitucionales en el centro del funcionamiento político sin presentar esta afirmación como estrictamente sunitas.

Finalmente, Taef ofrece un lenguaje común con Arabia Saudita, que ha desempeñado históricamente un papel importante en la conclusión del acuerdo.

Así pues, la elección del texto como referencia podría desempeñar tres funciones simultáneas: reconstruir la identidad de la actual, restablecer un puente con Riad y oponerse al sistema de relaciones armadas de fuerza un marco institucional reconocido.

Pero hay una dificultad. Reafirmando Taef es políticamente simple mientras permanezca a nivel de principios. Su aplicación plantea inmediatamente cuestiones mucho más delicadas: el funcionamiento de las instituciones, la descentralización, las relaciones entre las comunidades, la abolición gradual del confesionalismo político y la organización del poder ejecutivo. La información disponible todavía no indica hasta qué punto el futuro congreso se propone abordar estos asuntos.

Este es uno de los elementos que permitirá distinguir una verdadera doctrina de un simple retorno a referencias históricas de la corriente.

La conexión con Riyadh será la prueba real

Fuentes internas de la Corriente del Futuro describen tensiones pasadas con Arabia Saudita como una paréntesis a superar. Esta formulación es importante porque la retirada de Saad Hariri de la vida política no puede entenderse independientemente del deterioro de su relación con Riad.

Por lo tanto, un retorno sostenible probablemente requeriría una aclaración de esta relación. Pero el contexto ha cambiado. Arabia Saudita ya no parece querer reproducir exactamente el modelo en el que un gran líder suní era su principal relé en el sistema libanés. Information from informed sources indicates that Riyadh now favours support for the state, Joseph Aoun, Nawaf Salam and the army.

Este desarrollo obliga a Saad Hariri a adaptar su eventual retorno.

Ya no puede presentarse como el principal interlocutor libanés en Arabia Saudita. Debe demostrar que su proyecto es parte de la consolidación de las instituciones que Riyadh ya apoya. Los temas del congreso son precisamente en respuesta a esta limitación: Estado, ejército, monopolio de armas, Taif y rechazo de conflictos regionales.

La convergencia es lo suficientemente fuerte como para ser notada. Sin embargo, todavía no conduce a la conclusión de que Riyadh está preparando o financiando el regreso de Hariri. El silencio de las fuentes sobre una decisión explícita de la Arabia Saudita exige que se mantenga esta distinción.

Por lo tanto, el verdadero indicador vendrá de cómo reaccionará Riad cuando se haga pública la nueva declaración política. Una reanudación visible de los contactos, reuniones de alto nivel o apoyo político explícito tendría un significado más fuerte que la especulación actual.

La corriente también debe resolver su problema interno

Saad Hariri no encontraría el Líbano político que dejó. Su ausencia dejó un espacio fragmentado de sunitas. Los parlamentarios, los funcionarios locales y las nuevas figuras han desarrollado su propia autonomía. Nawaf Salam ocupa ahora la Presidencia del Consejo y tiene legitimidad institucional independiente de la corriente. Varias fuerzas políticas también se han acostumbrado a operar sin un gran bloque Hariri capaz de estructurar una parte importante del Parlamento.

Por lo tanto, un congreso político debe responder a una pregunta que el único regreso de Saad Hariri no resuelve: ¿qué se ha convertido en la Corriente del Futuro como organización?

Una declaración sobre armas y Taif puede definir una identidad. No reconstruye automáticamente una red política, electoral y territorial. La corriente tendrá que determinar quién habla en su nombre, qué estructuras se reactivan, cómo se tratarán los marcos que han tomado su distancia y qué lugar quedará para una nueva generación.

Las fuentes disponibles se centran principalmente en la doctrina y dan poca información sobre esta reorganización. Esta ausencia es en sí misma interesante. Sugiere que la prioridad actual podría ser reconstruir primero una razón política para volver antes de reconstruir completamente la máquina.

Este es un método más conservador que un anuncio inmediato de la vuelta de las elecciones.

¿Puede Hariri volver sin competir con Nawaf Salam?

Otra novedad es la presencia de Nawaf Salam como jefe de gobierno. El Courant du Futur ha sido durante mucho tiempo central en la representación política sunita y el acceso a la Presidencia del Consejo. Hoy, esta función es llevada a cabo por una persona que no sale de su aparato y que él mismo lleva algunos de los temas que la corriente parece querer asumir: Estado, reforma, soberanía y monopolio de armas.

Por lo tanto, un retorno de Saad Hariri podría producir competencia. Pero también podría intentar evitarlo.

La futura declaración política ayudará a comprender la dirección elegida. Si ataca frontalmente la acción gubernamental, la corriente se posicionará como una fuerza que busca recuperar su antiguo espacio. Si apoya las amplias orientaciones institucionales al proponer su propia lectura de Taëf y representación política, Hariri podría elegir una estrategia de complementariedad antes de una posible competencia electoral.

La información actual parece ser más consistente con la segunda hipótesis, pero no es posible establecerla. Todavía no hay suficientes pruebas para describir una estrategia acordada para Nawaf Salam.

Por consiguiente, este punto merece ser supervisado en lugar de llenarse de hipótesis.

Un retorno que se prepara primero con ideas

El elemento más interesante de la información disponible es finalmente lo que no dicen. No dan una fecha oficial de regreso. No anuncian una solicitud. No describen una lista de electores. No están de acuerdo con Riyadh. Hablan de un congreso, una declaración y una doctrina.

Esto indica que la primera cuestión es política antes de ser elegida.

Saad Hariri parece tener que responder a una pregunta simple pero difícil: ¿qué función puede cumplir la Corriente Futuro en el Líbano de 2026? Regresar sólo en nombre de su historia o su peso comunitario sería insuficiente. El paisaje ha cambiado, y parte de los temas que anteriormente llevaba su campamento es ahora asumido por el propio Estado.

La línea en preparación parece buscar la respuesta en una síntesis: apoyar al Estado en el momento en que trata de recuperar la decisión militar, colocar a Taif de nuevo en el centro del sistema, negarse a comprometer el territorio en guerras regionales y reconstruir gradualmente la relación con Arabia Saudita.

La apuesta es consistente. No está sin dificultades. La corriente tendrá que demostrar que no sólo vuelve a ocupar un espacio dejado vacante. También tendrá que explicar cómo se pueden aplicar los principios anunciados sin producir un nuevo enfrentamiento interno.

Es a este nivel que el congreso anunciado será más importante. Si simplemente repite las referencias históricas de la corriente, seguirá siendo un ejercicio de reorganización partidista. Si especifica cómo el Estado debe recuperar la decisión de la guerra, el calendario del monopolio de armas, la lectura contemporánea de Taif y la relación con los poderes regionales, será el primer paso hacia un verdadero retorno político.

Para Saad Hariri, el desafío es quizás más para sabercuando regresepero para determinarcon qué proyecto para volver a un país donde el debate se ha convertido en temas que él ya estaba defendiendo, pero que otros actores institucionales ahora llevan sin él.