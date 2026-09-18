París sin un calendario: detrás de la manifestación diplomática, la financiación del ejército sigue siendo negociada

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La reunión celebrada en París el 17 de septiembre tuvo por objeto dar una expresión concreta al apoyo internacional mostrado al ejército libanés y a las fuerzas de seguridad interna. Al día siguiente, sin embargo, la información de fuentes diplomáticas y políticas describió un resultado mucho más cauteloso que la imagen producida por la reunión. Joseph Aoun, Emmanuel Macron y el rey Abdullah II de Jordania dieron al evento un peso político innegable. Funcionarios militares, representantes estadounidenses, europeos y árabes escucharon las necesidades del Líbano. El ejército y las fuerzas de seguridad presentaron sus prioridades. Pero no se ha anunciado ningún paquete financiero importante, no se han comprometido cantidades colectivas y, lo que es más importante, la conferencia que tiene que convertir estos debates en compromisos concretos aún no ha recibido un calendario definitivo.

Esta diferencia entre la importancia política de París y su resultado financiero es el tema real. El Líbano ya no está en una fase en la que es suficiente para obtener una declaración de apoyo a su ejército. Está preparando un cambio profundo en su arquitectura de seguridad. La FPNUL debe salir del Sur al final del año. El ejército debe aumentar considerablemente su presencia allí. Al mismo tiempo, se pide que se apliquen las decisiones del Estado sobre el monopolio de las armas, mientras que la retirada israelí sigue siendo incompleta. La pregunta de los socios extranjeros ya no es abstracta: ¿están listos para financiar esta transformación rápidamente, y en qué condiciones?

Una reunión preparatoria que aún no fue la conferencia de donantes

Parte del malentendido alrededor de París viene de la misma naturaleza del encuentro. Esta no fue la gran reunión para recaudar contribuciones financieras, sino una reunión preparatoria organizada en el marco del proceso de Aqaba. Su objetivo era reunir a los asociados, presentar las necesidades y comenzar a coordinar las respuestas. Precisamente por esta razón, Joseph Aoun pidió públicamente que los participantes salieran de París con una hoja de ruta clara y un calendario para la conferencia internacional de apoyo.

Esta solicitud es reveladora. Si ya se hubiera acordado el calendario, el presidente libanés no habría necesitado hacerlo uno de los objetivos de la reunión. La información procedente de fuentes diplomáticas confirma que al final de los debates, queda por organizar la verdadera reunión financiera. Las delegaciones escucharon las solicitudes del Líbano y tuvieron que transmitirlas a sus gobiernos para determinar qué estaban dispuestos a proporcionar.

Esta operación es clásica en una conferencia preparatoria, pero el contexto libanés le da una urgencia especial. El país no prepara un programa militar durante varios años en un entorno estable. Trabaja contra un calendario. La desaparición de la FPNUL requiere un plazo, mientras que el ejército debe mantener simultáneamente sus misiones en todo el país. Así pues, el tiempo diplomático de las capitales donantes no puede corresponder al tiempo operacional de la institución militar.

El Rey Abdullah II también indicó que se celebraría una nueva reunión antes de fin de año para examinar lo que se habría logrado. Este es un hito político, pero no significa que se haya establecido una conferencia de financiación con una lista de contribuciones. Por lo tanto, París ha iniciado un proceso en lugar de completarlo.

El ejército no vino con una petición abstracta

Su delegación no ha solicitado simplemente « más asistencia ». El Ejército y las Fuerzas de Seguridad Interna han presentado informes que detallan sus necesidades. Las declaraciones públicas identifican varias de ellas: capacidad de vigilancia, control fronterizo, control de drones, repuestos para el equipo existente y fortalecimiento de la capacidad operacional de las unidades.

El Rey Abdullah II fue especialmente específico en este punto. Subrayó la necesidad de llenar rápidamente las lagunas en la vigilancia del espacio aéreo, los drones y el mantenimiento del equipo. Su intervención demuestra que las discusiones han ido más allá del principio general de apoyo para entrar en la cuestión de las capacidades que el ejército realmente carece.

Joseph Aoun, por otro lado, ha desarrollado un argumento directamente para los donantes: el ejército ya está haciendo mucho con pocos recursos y podría hacer más si se proporcionaran los recursos necesarios. También prometió que la ayuda internacional se combinaría con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y dijo que el Estado libanés debería reanudar gradualmente una parte más amplia de la financiación de sus instituciones militares y de seguridad cuando sus capacidades financieras lo permitan.

Esto no es anomalía. Responde a una pregunta de los donantes: la financiación del ejército no puede significar la creación de una institución cuya creciente parte de la operación dependería indefinidamente de contribuciones extranjeras. Por consiguiente, Beirut pide que se preste un apoyo masivo para dar un paso adelante, y promete que no se convertirá en un método permanente de financiación.

Pero la reunión de París mostró sobre todo que los socios no sólo miran la lista de equipos. Miran lo que deben conseguir estos equipos.

Detrás de las demandas militares, la cuestión política de las armas

Es aquí donde la información detrás del escenario se vuelve decisiva. Fuentes diplomáticas reportadas por una fuente mediática apuntan a una postura estadounidense y saudita que es más exigente que el discurso de apoyo público podría sugerir. En su opinión, la asistencia militar sustancial estaría vinculada a la aplicación por el Estado de sus decisiones sobre el monopolio de armamentos y, más directamente, al tratamiento del arsenal de Hezbolá.

No hay documento oficial disponible para indicar que se ha elaborado una condición financiera formal en forma específica. Por consiguiente, sería excesivo hablar de un ultimátum financiero establecido. Por otra parte, el vínculo político entre el fortalecimiento del ejército y el monopolio de las armas es evidente en las propias declaraciones públicas. El rey Abdullah II pidió al ejército que le diera los medios y la libertad para tratar cuestiones internas y concentrar las armas en manos del Estado. La Presidencia francesa también presentó al ejército como instrumento que permite al Estado ejercer su plena autoridad y monopolio sobre las armas.

Por lo tanto, la diferencia entre posiciones es menos objetiva que en método. París parece favorecer un ascenso gradual del ejército, con la idea de que primero debe tener suficiente capacidad para que el Estado pueda extender su autoridad sin causar una ruptura incontrolada. La información diplomática describe Washington y Riyadh más comprometidos con la traducción concreta de las decisiones ya adoptadas.

Esta brecha puede explicar por qué París ha producido un firme compromiso político sin producir inmediatamente un compromiso financiero equivalente. Antes de recaudar grandes sumas, los donantes quieren saber exactamente cuál será el papel del ejército en los próximos meses, cómo evolucionará la cuestión de las armas y cómo se vinculará esta evolución con la retirada israelí.

El retiro israelí es la cerradura que Beirut pone sobre la mesa

Joseph Aoun trató específicamente de impedir que París convirtiera su apoyo al ejército en un debate unilateral sobre las obligaciones libanesas. Su discurso puso los compromisos israelíes en el centro de la ecuación. El Líbano, argumentó, comenzó a aplicar lo que había aceptado. Pero la continuación de este proceso no puede separarse del fin de los ataques, violaciones y ocupación israelíes de partes del territorio.

Esta posición nos permite entender por qué Beirut insiste tanto en la plena aplicación de la fórmula tripartita negociada con Israel. El razonamiento libanés consiste en rechazar una secuencia en la que se exija al Estado que produzca todos los resultados esperados de seguridad, mientras que Israel mantendrá la posibilidad de ocupar puestos o realizar operaciones.

Macron se unió públicamente a parte de este razonamiento. Anunció su intención de hablar con Donald Trump para que los compromisos de Israel fueran respetados. También se refirió a una retirada israelí progresiva acompañada simultáneamente por la toma de la tierra por el Estado libanés.

La palabra importante aquí es « simultaneamente ». Dibuja un método diferente de una condición previa impuesta a una sola parte. El ejército está avanzando, Israel se retira y el control estatal está progresando. En papel, esta secuencia le permite salir del bloqueo. Sobre el terreno, requiere un mecanismo extremadamente preciso: ¿qué posición es evacuada primero, que la unidad libanesa la reemplaza, que verifica la transición y qué sucede cuando no se lleva a cabo un paso?

Este mecanismo sigue siendo uno de los temas de negociación.

París quiere volver a ser un centro de decisión en el archivo libanés

La reunión también tuvo una función francesa. Varias pruebas demuestran que París trató de reafirmar su presencia después de un período de distancia de Beirut. Joseph Aoun ha multiplicado los signos de acercamiento con Emmanuel Macron, yendo más allá del registro militar para evocar la economía, la energía y la reanudación de la exploración de petróleo y gas.

Esta dimensión explica en parte la inversión personal del Presidente francés. París no quiere que el post-FINUL sea definido exclusivamente por los Estados Unidos e Israel. Francia está trabajando con Italia en un mecanismo para evitar el vacío de seguridad y quiere mantener una capacidad de liderazgo en un momento en que el sistema establecido en el Sur está siendo rediseñado radicalmente.

Jordania también desempeña un papel complementario. El rey Abdullah II tiene canales privilegiados con Washington y varias capitales árabes. Su participación en el proceso permite a París evitar que su iniciativa parezca estrictamente europea. También proporciona un canal para los países que pueden participar financieramente en el fortalecimiento del ejército.

Por lo tanto, la fotografía política de París tenía una función: mostrar que el apoyo al Líbano no es llevado por una sola capital. Pero esta demostración también revela la dificultad de la financiación. Cuanto mayor sea el número de socios, mayor será la necesidad de coordinar diferentes intereses antes de convertir el apoyo político en compromisos materiales.

¿Por qué nadie firma un cheque en blanco

Las dudas de los donantes no se limitan a Hezbollah. El futuro de la propia FPNUL sigue siendo incierto en sus modalidades prácticas. Los asociados deben saber qué misiones serán transferidas al ejército, qué funciones seguirán teniendo una presencia internacional o europea y qué recursos se necesitarán para cada uno. Financiar un ejército que trabaja junto con miles de efectivos de mantenimiento de la paz no es lo mismo que financiar un ejército que tiene que asumir la mayor parte del control territorial solo.

Los donantes también deben determinar qué pueden proporcionar. La asistencia militar no toma necesariamente la forma de una transferencia de dinero. Puede incluir vehículos, sistemas de comunicación, capacidades de vigilancia, capacitación o el suministro de determinados gastos. Esta fragmentación hace que las promesas mundiales sean más difíciles, ya que las contribuciones deben ser mutuamente compatibles.

Por último, cada gobierno tiene sus propias limitaciones. Los Estados Unidos están examinando la ayuda en términos de su política regional y su relación con Israel. Los países europeos quieren evitar que sus fuerzas participen en una misión cuyo mandato es ambiguo. Los países árabes deben decidir hasta qué punto están dispuestos a financiar una institución para desempeñar un papel directo en la cuestión de las armas. Por lo tanto, el Líbano pide apoyo colectivo a los socios que no todos dan exactamente el mismo significado a la palabra « apoyo ».

El éxito de París se medirá después de París

Sería erróneo concluir que la reunión falló porque no produjo miles de millones inmediatamente. No era su función principal. Permitió al Líbano presentar sus necesidades a nivel político y militar, poner de nuevo en debate el retiro israelí y mantener el programa internacional posterior al FINUL. También obtuvo un claro compromiso político de Francia y Jordania para fortalecer el ejército.

Pero sería tan engañoso presentar París como si se adquiriera la financiación de la nueva arquitectura de seguridad. Aún no está aquí. Las necesidades deben convertirse en contribuciones. Debe organizarse la conferencia principal. Deben aclararse las condiciones políticas. El calendario de retiro israelí debe articularse con el calendario de despliegue del Líbano. El papel del futuro mecanismo internacional debe definirse finalmente.

Es por eso que la solicitud de Joseph Aoun para una hoja de ruta y un calendario es probablemente más revelador que las declaraciones de apoyo hechas frente a las cámaras. Muestra que Beirut sabe que la fase difícil está empezando.

París logró reunir a los socios alrededor de la mesa. Queda por ver quién aceptará pagar, cuánto proporcionarán, en qué forma y sobre todolo que pedirán al Líbano a cambio de su compromisoSólo cuando se conocen estas cuatro respuestas se puede juzgar la reunión del 17 de septiembre por lo que realmente ha producido: el punto de partida para un fortalecimiento duradero del Estado, o una nueva conferencia internacional rica en apoyo político, pero demasiado lento frente al calendario del Sur.