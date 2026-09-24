Del sur al oeste de Bekaa: las señales de una posible expansión de las operaciones israelíes

- Advertisement -

45

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Información sobre el terreno que alimenta nueva preocupación

La continuación de las operaciones israelíes en el sur del Líbano plantea un escenario más preocupante que la repetición de los bombardeos y las destrucciones observados en las últimas semanas. Fuentes de tierra indican índices que podrían anunciar una extensión geográfica de las operaciones a nuevos sectores. Se mencionan tres áreas: Mansouri, Rihane y Bekaa Occidental.

Sin embargo, en esta etapa no hay información disponible para indicar que se ha decidido una operación militar ampliada. Las propias fuentes siguen siendo cautelosas. Se refieren a « indicadores en el terreno » y no a un plan cuyo momento o modalidades conocerían. Un diplomático occidental también cree que estas señales deben seguirse cuidadosamente, al tiempo que destaca que no constituyen prueba suficiente de la existencia de una operación ya programada.

Esta distinción es esencial. El riesgo existe en la información reunida, pero no se puede presentar como certeza.

La principal razón de preocupación es el contexto en que aparece esta información. Las operaciones israelíes ya no se limitan a huelgas unilaterales contra una sola zona. Se siguen bombardeos de artillería, ataques aéreos, destrucción de edificios, movimientos de tanques y operaciones de barrido en varios sectores del Sur. Su acumulación alimenta el miedo a un cambio gradual en la geografía de las operaciones.

El 23 de septiembre, aviones israelíes atacaron las inmediaciones de Qantara hacia Wadi al-Hujair. El fuego de artillería atacó simultáneamente la zona de Daloque Kfar Rummane. Estas operaciones no son suficientes para establecer la existencia de una ofensiva más grande. Sin embargo, muestran que la presión militar sigue activa mientras que las negociaciones diplomáticas todavía no han producido una estabilización duradera.

La cuestión ya no es si Israel continuará sus operaciones. Ahora cubre su perímetro.

Mansouri, Rihane y Bekaa Occidental en el centro de las preguntas

La mención de Mansouri, Rihane y Bekaa Occidental da una dimensión particular a las preocupaciones expresadas por las fuentes de tierra. Se trata de un espacio mucho más amplio que las zonas fronterizas que suelen centrar la atención.

However, the information available does not specify the nature of any extension or its timetable.

Una extensión puede cubrir varias realidades. Puede tomar la forma de un aumento de las huelgas aéreas. Puede implicar más fuego de artillería, ataques dirigidos o movimientos terrestres. También puede ser una presión militar para cambiar las condiciones de las negociaciones sin llevar a una operación terrestre a gran escala.

Ninguno de estos escenarios se puede preferir únicamente sobre la base de la información publicada.

La precaución es aún más necesaria ya que esa información militar puede evolucionar rápidamente. Los movimientos observados sobre el terreno pueden incluir preparativos, medidas cautelares o una estrategia de presión. No siempre determinan la intención política que les acompaña.

El diplomático occidental cuestionado sobre este tema insiste precisamente en este punto. Los indicadores deben tomarse en serio, pero no deben convertirse en evidencia de una operación decidida. Según esta lectura, la verdadera cuestión se refiere ahora a la capacidad de los contactos diplomáticos en curso para contener la escalada antes de que la situación militar produzca nuevos hechos.

Esta carrera entre diplomacia y campo se vuelve central.

Una extensión a nuevos sectores no sólo cambiaría la situación militar. También complicaría el regreso de los habitantes, el despliegue del ejército y las negociaciones sobre la retirada israelí.

De Qantara a Kfar Rummane, la presión militar sigue siendo constante

Las operaciones observadas nos permiten entender por qué estas preocupaciones se hacen eco.

El entorno de Qantara fue dirigido por aviones israelíes hacia Wadi al-Hujair. Al mismo tiempo, el fuego de artillería golpeó a Daloque Kfar Rummane. Otros sectores también experimentaron operaciones durante el mismo período.

The vicinity of Baraachit in Bint Jbeil District were bombed. The Ain al-Samahiyah area, between Zawtar al-Sharqiyah and Mayfadoun, sustained artillery fire. La zona alrededor de la Ciudad Scout en Zawtar al-Sharqiyah también fue afectada.

También se informó de siete tanques Merkava en los barrios de Zawtar al-Sharqiyah.

Wadi Zibqin fue blanco de artillería. Se llevaron a cabo operaciones automáticas de almacenamiento de armas hacia Haddatha, Beit Yahoun y Aita al-Jabal.

Tomado por separado, estos eventos no demuestran cambios estratégicos. Sin embargo, su concentración demuestra que el Sur sigue sujeto a una actividad militar sostenida.

Las consecuencias van más allá de la dimensión de seguridad. Cada bombardeo retrasa la rehabilitación de la infraestructura. Cada movimiento militar mantiene la incertidumbre entre los habitantes que planean regresar. Cada nueva destrucción también aumenta el costo de la reconstrucción.

Es esta acumulación que hace que el escenario de una extensión sea particularmente sensible.

Khiyam, laboratorio para una política de destrucción prolongada

Khiyam ocupa un lugar particular en esta secuencia. La ciudad ha experimentado varias operaciones de destrucción en los últimos días. Las cabañas han sido energizadas. Se escuchó una gran explosión en varios pueblos de la región de Marjayoun. Ya se han denunciado otras destrucciones similares.

Buildings west of Khiyam were also reportedly burn.

Una explosión dañó las líneas de energía en la zona de Nabaa al-Hamam. La comida se interrumpió en varias áreas, incluyendo Hasbaya, Shebaa y Arkub.

Este es un elemento importante de la situación actual. Una operación en una localidad puede afectar a un territorio mucho mayor a través de redes de electricidad, agua o transporte.

Por lo tanto, la destrucción física produce un segundo círculo de consecuencias. Las poblaciones no directamente en la zona pueden perder acceso a servicios esenciales.

Khiyam también muestra por qué la distinción entre operación militar y transformación sostenible de la tierra es cada vez más difícil. Cuando la destrucción afecta repetidamente a los hogares y la infraestructura, su efecto continúa mucho después de que el bombardeo haya terminado.

Para las autoridades libanesas, esta situación plantea una cuestión directamente relacionada con las negociaciones: ¿cómo estabilizar una región cuando se siguen registrando nuevos daños al mismo tiempo que se está preparando para regresar a la vida normal?

El regreso de los habitantes podría ser la primera víctima de una extensión

Una posible ampliación de las operaciones tendría un efecto inmediato en el regreso de las poblaciones.

El Gobierno está buscando financiación para pasar de la ayuda de emergencia al regreso y luego la reconstrucción. Nawaf Salam defendió en Nueva York un enfoque en el que estas diferentes etapas deben realizarse simultáneamente. Según esta lógica, uno no debe esperar un final hipotético de la crisis para restaurar escuelas, agua, electricidad y medios de vida.

Sin embargo, esta estrategia requiere una previsibilidad mínima de seguridad.

Es difícil rehabilitar una carretera cuando corre el riesgo de ser cortada de nuevo. Es igualmente difícil restaurar una red de vivienda o electricidad cuando las operaciones militares continúan en las inmediaciones.

Una extensión a nuevas áreas aumentaría este problema.

También podría causar nuevos desplazamientos. Residents who have already experienced several phases of departure and return would face new uncertainty. Los municipios deben asumir nuevas necesidades mientras su capacidad sigue siendo limitada.

El problema se convertiría entonces en nacional. Las consecuencias económicas y sociales de una nueva ola de desplazamiento no se limitarían al Sur.

Esta dimensión explica por qué las autoridades asocian constantemente la estabilización militar con la reconstrucción.

Las Fuerzas Armadas Libanesas se enfrentan al riesgo de un frente geográfico más amplio

El ejército es el otro actor expuesto directamente a las consecuencias de una extensión.

Su despliegue al Sur es fundamental para la estrategia oficial. El gobierno quiere fortalecer su presencia y darle un papel creciente en el ejercicio de la autoridad estatal. Sus socios extranjeros también están pidiendo resultados concretos sobre el terreno.

Pero cuanto más amplio sea el área de la inestabilidad, más recursos necesitan.

Una extensión a Mansouri, Rihane o Bekaa Occidental requeriría que la institución militar gestionara simultáneamente más sectores. Debe garantizar la seguridad de los habitantes, vigilar los movimientos sobre el terreno y acompañar las operaciones de retorno en una zona ampliada.

Esta perspectiva llega en un momento en que el mando militar ya insiste en la importancia de la cohesión de las unidades y su preparación.

El General Rodolphe Haykal recordó recientemente a los militares que la protección de todos los libaneses y el mantenimiento de la estabilidad seguían siendo el centro de su misión. También denuncia los intentos de debilitar la moral de la institución mediante rumores y acusaciones.

Estas declaraciones tienen particular importancia ante la posibilidad de ampliar el teatro de operaciones.

El ejército no sólo enfrentaría un problema militar. También debe gestionar las consecuencias civiles de una escalada: desplazamiento, carreteras cerradas, infraestructura dañada y el regreso de los residentes.

La batalla alrededor de la presencia del estado

Las tensiones en el suelo no son sólo sobre bombardeos. También se refieren a la autoridad que debe organizar la vida cotidiana en zonas sensibles.

Un episodio en Deir Mimas ilustra esta dimensión. Una controversia se refería al acceso de los residentes libaneses a sus tierras para la cosecha de olivos. Los habitantes se habían trasladado al ejército libanés para acompañar su movimiento.

El episodio tomó un rango que excede mucho la cosecha agrícola.

Para Beirut, el ejército debe ser el punto de contacto de los ciudadanos en territorio libanés. Esta presencia es una de las manifestaciones más concretas de la soberanía estatal.

Cada restricción de esta función se vuelve políticamente sensible.

La Batalla del Sur también se juega alrededor de preguntas aparentemente ordinarias: ¿quién permite a un agricultor unirse a su campo? ¿Quién asegura un camino? ¿Quién acompaña a los habitantes a su aldea? ¿Quién decide que un área es accesible?

Estas cuestiones revisten particular importancia en las zonas afectadas por las operaciones.

Una extensión geográfica necesariamente multiplicaría este tipo de fricción.

La destrucción de la tierra agrícola añade otra dimensión a la crisis

El daño no se limita a los edificios.

Un procedimiento judicial iniciado en Francia por un empresario francés de origen libanés pone de relieve las violaciones de las tierras agrícolas. El autor afirma que 600 olivos pertenecientes a su familia fueron arrancados de Zawtar al-Sharqiyah. Algunos tendrían siglos.

Acusa al ejército israelí de ser responsable de estas destrucciones. Se trata en esta etapa de denuncias presentadas en un procedimiento judicial, no de una responsabilidad establecida por un fallo definitivo.

Sin embargo, el dossier muestra otra consecuencia de las operaciones: la destrucción de un patrimonio agrícola cuya reconstrucción puede tomar varias generaciones.

Un edificio puede ser reconstruido. Una línea eléctrica puede ser reemplazada. Un olivo centenario no puede estar bajo las mismas condiciones.

Esta dimensión agrícola es particularmente importante en el Sur, donde muchas familias dependen directa o indirectamente de sus tierras.

Si las operaciones se ampliaran a nuevas zonas rurales, la cuestión de los daños económicos sería más importante.

Escalando las negociaciones

El riesgo de prórroga aparece en un momento en que los debates diplomáticos siguen siendo frágiles.

Se prevé una nueva reunión entre el Líbano e Israel, pero su calendario no se ha acordado por fin. Washington está tratando de mantener el canal de discusión. Beirut pide resultados concretos sobre la retirada, la seguridad y la situación de la población.

Una extensión militar podría alterar esta dinámica.

Agregaría nuevos archivos a una negociación ya ocupada. Las zonas afectadas, la destrucción, los desplazamientos y las posiciones militares se convertirían en nuevos temas a abordar.

Podría, sobre todo, debilitar el argumento de que la negociación produce gradualmente la estabilización.

Por el contrario, la diplomacia todavía puede ayudar a prevenir este escenario. Ese es precisamente el significado de las consultas actuales. Se pregunta a los interlocutores extranjeros si las señales observadas realmente anuncian una nueva fase o si todavía pueden contenerse.

El factor de tiempo es decisivo.

Las operaciones más largas continúan, las nuevas realidades emergen sobre el terreno. Estas realidades se convierten entonces en elementos adicionales de negociación.

El escenario de una operación ampliada sigue siendo una hipótesis, no un hecho adquirido

La información disponible finalmente requiere dos lecturas simultáneas.

El primer comando para tomar las señales reportadas seriamente. Las fuentes de campo se refieren explícitamente a Mansouri, Rihane y Bekaa Occidental. Al mismo tiempo, continúan los bombardeos y la destrucción en varios sectores del Sur. Los movimientos de tanques y las operaciones de raking muestran que la situación sigue siendo activa.

La segunda lectura requiere que no vayamos más allá de lo que está disponible.

No se conoce la fecha. No se describe ningún plan operacional. No hay pruebas de que se haya adoptado una decisión definitiva sobre la ampliación. Incluso las fuentes que reportan el riesgo no presentan su información como evidencia de una ofensiva inminente.

Por lo tanto, el problema real está dentro de esta gama.

Las señales son lo suficientemente serias como para justificar una mayor vigilancia. No son lo suficientemente precisos para anunciar una nueva ofensiva.

Para el Líbano, esta incertidumbre ya tiene consecuencias de gran alcance. Esto dificulta el regreso de los habitantes, complica la reconstrucción, aumenta las responsabilidades del ejército y hace más urgente encontrar un mecanismo internacional para el Sur.

Mansouri, Rihane y la Bekaa Occidental se convierten así en menos el lugar de una ofensiva anunciada que los nombres de una pregunta que se plantea ahora a la diplomacia: ¿las operaciones israelíes seguirán contenidas en su geografía actual, o es el terreno que se prepara para una nueva fase del conflicto?