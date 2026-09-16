Aoun quiere un acuerdo de seguridad con Israel

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El presidente libanés Joseph Aoun dijo el martes 15 de septiembre de 2026 que quería negociar unacuerdo de Seguridad con Israelantes de cualquier paz, reafirmando su voluntad de desarmar a Hezbollah sin causar confrontación interna. Al mismo tiempo, el Jefe de Estado pide que una fuerza europea o internacional temporal evite un vacío de seguridad en el sur del Líbano después del final de las operaciones de Finul, programadas para el 31 de diciembre de 2026.

Un acuerdo de seguridad con Israel antes de la paz

Joseph Aoun ahora coloca el tema de seguridad en el centro de la relación con Israel. En una entrevista con una agencia internacional de noticias, el Presidente del Líbano explicó que un acuerdo de seguridad debería poner fin primero al Estado hostil y desplegar plenamente el ejército libanés en la frontera.

Por consiguiente, el Jefe de Estado no presentó un tratado de paz como medida inmediata. En su lugar, estableció una secuencia. En primer lugar, el Líbano buscaría un acuerdo de seguridad, incluida la retirada israelí del territorio libanés y el despliegue del ejército. Este acuerdo podría allanar el camino para negociaciones políticas más amplias.

Esta formulación representa un deseo de disociar dos archivos. La primera se refiere a las medidas militares y de seguridad necesarias para estabilizar la frontera. La segunda se refiere a la posible normalización futura de las relaciones entre ambos países. Joseph Aoun cree que no es posible proceder directamente a esta segunda etapa.

La cuestión de la retirada israelí sigue siendo fundamental para este enfoque. Una parte del sur del Líbano sigue bajo ocupación israelí, mientras que Beirut exige respeto por su soberanía y el restablecimiento de la autoridad estatal exclusiva sobre todo el territorio nacional.

Joseph Aoun quiere evitar un vacío después de la final

La otra emergencia se refiere al futuro del sur después del Finul. Joseph Aoun espera que una nueva fuerza europea u otra fuerza internacional pueda proporcionar una presencia temporal después de que la misión de las Naciones Unidas haya dejado de funcionar.

El Presidente resumió su prioridad haciendo hincapié en la necesidad de evitar cualquier seguridad « vacío ». Sin embargo, no se espera que esta fuerza sustituya al ejército libanés de manera duradera. Según el esbozo presentado por el Jefe de Estado, tendría una función de transición hasta que las fuerzas armadas libanesas tuvieran los medios para asegurar su despliegue por sí solas.

Esta cuestión se vuelve urgente a medida que se acerca el fin de 2026. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió en agosto de 2025 prorrogar el mandato del Finul por última vez hasta el 31 de diciembre de 2026. En esa fecha, la misión debe cesar las operaciones y comenzar una retirada ordenada, que debe completarse dentro de un año.

En consecuencia, la resolución prevé una fase de retirada en 2027, pero la Misión ya no mantendrá su funcionamiento operacional actual después del 31 de diciembre. El objetivo de las Naciones Unidas sigue siendo que el Gobierno libanés sea la única autoridad de seguridad del sur.

Para Beirut, la transición representa un desafío militar y diplomático. Finul ha estado presente en Líbano desde 1978. Su papel se fortaleció después de la guerra de 2006 entre Israel y Hezbolá. En particular, supervisa la cesación de las hostilidades y acompaña al ejército libanés en su despliegue al sur.

El desarme de Hezbolá sin confrontación

Joseph Aoun también reafirmó su determinación de abordar el problema de las armas de Hezbollah. Desea lograr el desarme del movimiento chií, pero excluye un enfrentamiento que podría abrir una crisis interna.

Esta posición sitúa al estado en un equilibrio difícil. Por un lado, las autoridades libanesas afirman su objetivo de restablecer el monopolio estatal de las armas y la autoridad militar. Por otra parte, una operación coercitiva contra Hezbollah podría causar grandes tensiones políticas y de seguridad.

La cuestión está directamente relacionada con el futuro del sur. En la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, aprobada después de la guerra de 2006, se prevé, entre otras cosas, una zona entre la Línea Azul y el Litani libre de personal armado, bienes y armas que no sean las del Gobierno del Líbano y el Finul. Las resoluciones internacionales también recuerdan el objetivo del control efectivo del Estado sobre todo el territorio.

Joseph Aoun vincula así tres dossiers que convergen hacia el mismo objetivo institucional: el retiro israelí, el despliegue del ejército y el asentamiento de la cuestión de las armas de Hezbolá. Pero insiste en un método gradual, que debe evitar convertir este proceso en un enfrentamiento interno.

Una transición de seguridad bajo alta presión

El calendario hace que esta estrategia sea particularmente sensible. El Finul debe detener las operaciones a finales de año, mientras que la situación en el sur sigue siendo frágil. En 2026, las Naciones Unidas volvieron a comunicar tensiones a lo largo de la Línea Azul y destacaron los riesgos asociados a la reanudación de las hostilidades.

Por consiguiente, el fortalecimiento del ejército libanés es uno de los elementos fundamentales del próximo período. En la resolución por la que se organiza el fin del Finul también se pide al Secretario General de las Naciones Unidas que examine la forma de apoyar la aplicación de la resolución 1701 tras la retirada de la misión, en particular para la vigilancia de la Línea Azul y el apoyo a la redistribución del ejército al sur de Litani.

La propuesta de Joseph Aoun para una fuerza temporal está dentro de este rango. Su objetivo es evitar una ruptura brutal entre la presencia internacional y el ascenso del ejército de crear una zona de incertidumbre de seguridad.

Sin embargo, aún no se ha determinado su composición, mandato, financiación y marco jurídico. El Presidente habló de una fuerza procedente de Europa o de otros lugares, sin anunciar en esta etapa un acuerdo internacional sobre su creación.

El retiro israelí como condición política

El proceso presidencial se basa también en una condición política importante: la retirada israelí del territorio libanés. Para Beirut, un acuerdo de seguridad no puede separarse de la soberanía nacional.

Así pues, el Presidente procura establecer una secuencia en la que la estabilización de la frontera preceda a posibles acontecimientos diplomáticos. El despliegue de las Fuerzas Armadas Libanesas sería el pilar interno de este acuerdo, mientras que un acuerdo de seguridad con Israel establecería el marco fronterizo y militar.

Tal arquitectura, sin embargo, depende de varios actores. Implica un acuerdo entre el Líbano e Israel, el apoyo internacional a la transición posterior al finlandés y el aumento de la capacidad del ejército libanés. También implica un arreglo progresivo de la cuestión de las armas de Hezbolá sin confrontación interna.

Por lo tanto, las declaraciones de Joseph Aoun dibujan una hoja de ruta en lugar de un acuerdo ya alcanzado. Tres meses y medio desde el final de las operaciones de la Final, la prioridad inmediata de la Presidencia libanesa sigue siendo evitar un vacío en el sur, mientras se prepara para el traspaso de la responsabilidad de seguridad al ejército y la búsqueda de un marco de negociación con Israel.