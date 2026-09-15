Puerto de Beirut: el caso vuelve a Tarek Bitar

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El juez Mohammad Saab transmitió al juez de instrucción Tarek Bitar la solicitud del fiscal de casación en la investigación de la explosión del puerto de Beirut. Este paso allana el camino para la redacción final de la acusación, prevista antes de finales de 2026. Seis años después del desastre del 4 de agosto de 2020, el expediente judicial entra así en una de sus etapas finales antes de un posible juicio ante el Consejo Judicial.

La encuestaexplosión del puerto de Beiruteste es un importante paso judicial. El Magistrado Mohammad Saab, Asesor General del Tribunal de Casación, transmitió al juez de instrucción Tarek Bitar la solicitud de la acusación en cuanto al fondo del caso.

Esta transmisión permite ahora a Tarek Bitar recuperar el control directo de un procedimiento que había cerrado a nivel educativo. El magistrado ya había preparado un proyecto de acusación antes de entregar el caso a la fiscalía para recoger sus pedidos.

Debe examinar ahora las observaciones formuladas por la fiscalía. Puede tener esto en cuenta en su acusación o realizar una evaluación diferente cuando considere que los hechos y pruebas reunidos durante su investigación lo justifican.

Según la información judicial consistente publicada en los últimos días, Tarek Bitar pretende emitir su acusación antes de finales de 2026. Algunos informes de prensa se refirieron a una publicación en los próximos días. However, a judicial source pointed out that the judge was not subject to any specific time limit.

Esta sombra es importante. La transmisión del documento del fiscal es una medida de procedimiento concreta y ya cumplida. Sin embargo, la fecha exacta de la acusación todavía no se decide oficialmente.

Explosión del puerto: Bitar recupera un archivo decisivo

La solicitud transmitida por Mohammad Saab establece la posición de la Fiscalía después del examen del expediente de Tarek Bitar.

El fiscal ha estudiado las investigaciones, documentos y procedimientos realizados en los últimos años. Posteriormente firmó y finalizó su evaluación sustantiva.

Esta intervención del fiscal no sustituye la decisión del juez de instrucción.

Tarek Bitar mantiene la responsabilidad de la acusación. Corresponde al Estado parte determinar qué personas deben remitirse al tribunal competente, con qué calificaciones y sobre qué base. También puede decidir no retener ciertas responsabilidades si considera insuficientes los elementos.

Por consiguiente, la cuestión es considerable tanto para las personas encuestadas como para las familias de las víctimas.

According to media reports, the judge should also establish hearings to notify the accused of the court decisions taken against them.

In particular, the indictment will be the document providing detailed information on the findings reached by Tarek Bitar after several years of investigation.

Inculpación prevista antes de finales de 2026

El calendario se ha acelerado en las últimas semanas.

The Minister of Justice, Adel Nassar, reported in early September that Tarek Bitar had completed his investigation and forwarded the case to the prosecution. Luego se refirió a la finalización de esta etapa en octubre.

The requis of the prosecution was finally completed more quickly.

Varios medios de comunicación del Líbano anunciaron el lunes 14 de septiembre que se entregaría a Tarek Bitar el martes 15 de septiembre o en los días siguientes. Como se ha producido la transmisión, se está prestando atención a la redacción final de la acusación.

Diferentes estimaciones fluyen con el tiempo.

Algunas informaciones solo evocan unos días. Otras fuentes judiciales son más cautelosas y excluyen la existencia de un período de una o dos semanas impuesto al magistrado.

El punto que es objeto de la información más consistente sigue siendo el objetivo de una publicaciónantes del final de 2026.

Si se respeta este calendario, 2027 podría abrir una nueva etapa con el comienzo de las actuaciones ante el Consejo de Justicia.

However, this perspective remains conditional on the content of the indictment and the procedural decisions that follow its publication.

Seis años de confrontaciones judiciales y políticas

La importancia de esta etapa también se debe al curso excepcionalmente difícil de la encuesta.

El 4 de agosto de 2020, una enorme explosión había devastado el puerto de Beirut y varias partes de la capital. Más de 220 personas murieron y más de 6.500 resultaron heridas.

La deflagración estaba vinculada a un gran stock de nitrato de amonio almacenado durante años en el puerto bajo condiciones peligrosas.

Desde entonces, las investigaciones han tratado de determinar las responsabilidades de la llegada de esta carga en el Líbano, su almacenamiento, su retención y la falta de medidas para eliminar el peligro a pesar de las advertencias a varios funcionarios.

Tarek Bitar entrevistó o llamó a varios funcionarios políticos, judiciales, administrativos y de seguridad durante su investigación.

Ninguno de los funcionarios involucrados en estas investigaciones está actualmente detenido en relación con el caso.

La labor del juez fue interrumpida o desacelerada durante varios años por una sucesión de apelaciones, desafíos jurisdiccionales y confrontaciones dentro del propio poder judicial.

Varios funcionarios procesados o citados habían impugnado las decisiones del juez. La proliferación de procedimientos ha paralizado gradualmente la investigación.

La confrontación también había ganado la Fiscalía Pública, creando una situación institucional inusual alrededor de la investigación.

La liberación progresiva de la investigación

El caso ha sufrido un cambio significativo con la reanudación de las investigaciones y la mejora de las relaciones institucionales entre el juez de instrucción y el fiscal.

The former Attorney General of the Court of Cassation, Jamal Hajjar, had instructed Mohammad Saab to examine the case and prepare the requis of the prosecution.

After his arrival at the head of the prosecution, Ahmad Rami el-Hajj maintained this mission. Por lo tanto, Mohammad Saab siguió examinando las pruebas reunidas por Tarek Bitar hasta la finalización de su documento.

Esta continuidad llevó a una etapa que parecía inaccesible desde hace mucho tiempo.

On 30 March 2026, Tarek Bitar had completed his investigations. The case file was then forwarded to the Public Prosecutor ‘ s Office so that it could carry out its own examination before the case was returned to the investigating judge.

Es precisamente este regreso que acaba de ocurrir.

No significa que las responsabilidades ya estén establecidas definitivamente. The indictment must still specify the facts of the case, the persons referred to the court and the corresponding legal qualifications.

Sin embargo, representará el resultado judicial más importante logrado desde el inicio de la investigación.

Lo que Tarek Bitar debe decidir ahora

El juez debe ahora enfrentar su proyecto de acusación con las observaciones de la fiscalía.

Tiene varias posibilidades. Puede seguir determinadas solicitudes formuladas en la solicitud, desestimar a otros o mantener sus propias conclusiones cuando su análisis de las pruebas difiere del de la fiscalía.

Esta independencia explica por qué el contenido de la solicitud de Mohammad Saab por sí solo no permite conocer el contenido de la futura acusación.

El siguiente paso ya no es buscar nuevos elementos en el contexto ordinario de la investigación, sino convertir los años de investigación en decisiones judiciales específicas.

Para las familias de las víctimas, este desarrollo se espera en particular. Seis años después de la explosión, ningún procedimiento ha dado lugar a una sentencia definitiva por la que se establece la responsabilidad penal por el desastre.

La publicación de la acusación no constituirá en sí un veredicto. Las personas que comparezcan ante los tribunales seguirán siendo presuntamente inocentes hasta que un tribunal decida su responsabilidad.

Sin embargo, permitirá que el caso se retire de la larga fase de investigación y determine formalmente los hechos y responsabilidades que el juez considera suficientemente fundamentados para justificar el enjuiciamiento.

Así pues, el caso de la explosión del puerto de Beirut es muy diferente al de los años de bloqueo. La solicitud de la fiscalía está ahora en manos de Tarek Bitar. Queda por ver cuánto tiempo tomará el magistrado para finalizar su acusación y cuáles serán las responsabilidades que decidirá conservar.