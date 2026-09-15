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Los nuevos documentos marítimos y judiciales vinculan el escándalo de la importación de petróleo en el Líbano a una vasta red de empresas y buques asociados al comercio de petróleo ruso. Al menos ocho empresas y quince buques que operan en la cadena de suministro libanesa entre 2023 y 2025 han sido objeto de sanciones occidentales, señala Nada Maucurrent Atallah enThenationalnews.comEn Beirut, los nuevos procedimientos judiciales ahora llevan al número de investigaciones relacionadas con este caso a al menos tres.

El escándalo petrolero en el Líbano está tomando una dimensión internacional. Los documentos comerciales, marítimos y judiciales ponen de relieve los vínculos entre varios envíos a centrales eléctricas libanesas y una red de comerciantes y buques asociados al comercio de petróleo ruso. Algunos de estos actores fueron sancionados posteriormente por gobiernos occidentales.

The case concerns deliveries made between 2023 and 2025, while Lebanon relied heavily on imports to maintain already very limited public electricity production. Los sospechosos incluyen el origen declarado de ciertos cargamentos y el uso de certificados que supuestamente presentaron combustible ruso como originario de Egipto o Turquía.

Si estas manipulaciones fueran establecidas por los tribunales, habrían podido evitar las restricciones comerciales del petróleo ruso y vender combustible en condiciones más ventajosas. Para el Estado libanés, las pérdidas potenciales ascenderían a decenas de millones de dólares.

El escándalo del combustible en Líbano gana justicia

El nuevo elemento se refiere a la ampliación de las investigaciones judiciales en el Líbano. Se han abierto otros dos procedimientos para las empresas que participan en las adquisiciones, con lo que el número de casos relacionados con este caso se eleva a al menos tres.

Las investigaciones deben determinar cómo se compró, transportó y certificó la carga antes de su entrega al Líbano. También abordan las posibles responsabilidades de las empresas involucradas en las licitaciones y adquisiciones del país.

Entre otras cosas, los fiscales han procesado dos casos separados. La primera se refiere a Iplom International SA y se refiere a sospechas de prácticas fraudulentas. The second concerns Sahara Energy Resources DMCC and suspicions of corruption resulting in illicit enrichment.

En este momento no se llegó a ninguna conclusión judicial definitiva contra estas empresas. The files were forwarded to an investigating judge. Iplom no respondió a las solicitudes relativas a la investigación en curso, mientras que Sahara Energy Resources no formuló observaciones sobre las nuevas revelaciones.

El Ministro de Energía del Líbano, Joseph Saddi, que ha estado en funciones desde febrero de 2025, afirma que no era consciente personalmente de las sospechas de violación de los mecanismos de reducción de precios antes de que el caso se hiciera público. Afirmó que su departamento había cambiado posteriormente los términos y condiciones de las llamadas para limitar el riesgo de nuevas irregularidades.

In his view, suspicions of operations prior to his arrival at the Ministry had been transmitted to the judicial authorities.

Ocho empresas posteriormente sometidas a sanciones

Los documentos disponibles también ayudan a reconstruir parte de la cadena internacional que ha alimentado al Líbano.

Al menos ocho empresas involucradas en esta cadena entre 2023 y 2025 fueron posteriormente sancionadas por sus vínculos con la red 2Rivers. Este grupo, anteriormente conocido como el Grupo Coral Energy, fue colocado bajo sanciones británicas y es presentado por Londres como un importante jugador en el comercio petrolero ruso y la flota fantasma.

El 24 de febrero de 2026, el Reino Unido anunció sanciones contra 175 empresas asociadas con la red 2Rivers. Londres también atacó a 48 petroleros acusados de transportar petróleo ruso en circuitos que permitieron a Moscú mantener sus exportaciones.

Esta cronología sigue siendo legalmente importante. El hecho de que una empresa fue sancionada en 2026 no significa automáticamente que sus operaciones en el Líbano varios años antes eran ilegales. Por lo tanto, los investigadores deben establecer precisamente la situación jurídica de cada actor en el momento de las transacciones.

Las empresas que ganaron licitaciones libanesas incluyeron BB Energy DMCC, Sahara Energy Resources DMCC, OQ Trading e Iplom International SA.

Los documentos marítimos indican que algunos cargamentos destinados al Líbano procedían de entidades vinculadas a 2Rivers. Una empresa llamada LINXOIL aparece en particular en la cadena de suministro de un cargamento entregado en 2025 por buque cisterna TM Hai Ha 568.

LINXOIL fue entonces una de las empresas asociadas con 2Rivers cubiertos por las sanciones del Reino Unido. Sin embargo, no está sujeto a sanciones en el momento de la transacción en cuestión.

BB Energy afirma que los controles efectuados durante esta operación no revelaron ningún problema relacionado con las sanciones. La empresa también señala que una empresa designada posteriormente queda prohibida por sus transacciones cubiertas por el régimen aplicable.

Quince buques vinculados a las entregas libanesas

La dimensión marítima es el otro aspecto importante del caso. Por lo menos 15 buques directamente implicados en suministros libaneses entre 2023 y 2025 fueron sancionados posteriormente por gobiernos occidentales por su papel en el transporte de petróleo ruso.

Estos barcos están asociados con lo que las autoridades occidentales llaman una » flota fantasma ». Este término se refiere a un conjunto de petroleros que a menudo son viejos, operados a través de estructuras jurídicas complejas y que pueden utilizar diferentes métodos para hacer más difícil identificar el origen, propietario o ruta real de un cargamento.

El tanque TM Hai Ha 568 ocupa un lugar central en el archivo libanés. Como bandera vietnamita, había entregado combustible al Líbano en 2025 después de un viaje, incluyendo Chipre y Egipto, así como transferencias de carga entre buques.

Las transferencias de buques a bordo no son en sí mismas una actividad ilegal. Son comunes en el comercio marítimo. Sin embargo, las autoridades estadounidenses las consideran como un indicador que requiere vigilancia especial cuando están asociadas con otras prácticas que pueden ocultar el origen de una carga.

La justicia libanesa está particularmente interesada en el paso de TM Hai Ha 568 por Egipto. Los investigadores sospechan que el buque no cargó el producto luego entregado al Líbano. Esta escala podría entonces haberse utilizado para presentar el combustible como origen egipcio.

Esta suposición sigue siendo objeto de investigación judicial.

En 2026, TM Hai Ha 568 fue objeto de sanciones de varias jurisdicciones occidentales, entre ellas la Unión Europea, el Reino Unido, el Canadá y Suiza. Las autoridades europeas están asociadas con el transporte de las prácticas petroleras y marítimas sancionadas consideradas de riesgo irregular o elevado.

Certificados de origen en el corazón de la sospecha

La cuestión del origen del combustible es crucial porque los países del Grupo de los Siete y sus asociados han impuesto restricciones a los servicios marítimos, financieros y de seguros relacionados con el petróleo ruso.

El mecanismo de captación permite ciertos servicios de transporte occidental a terceros países donde el petróleo o los productos derivados del petróleo ruso se venden por debajo de los umbrales aplicables. Para los productos del caso libanés, los techos distinguen el combustible de productos refinados como el diesel y el diesel.

La presentación del combustible ruso como de otro país podría, por lo tanto, modificar las condiciones comerciales de la carga y permitir su venta sin las limitaciones asociadas a su origen real.

Sin embargo, los contratos libaneses impusieron varias obligaciones a los proveedores. En particular, tenían que identificar el puerto de carga, permitir que los buques fueran monitoreados por su sistema de identificación automática y cumplir con las restricciones a la carga en el mar.

Las declaraciones de integridad que acompañaban a las licitaciones también preveían el cumplimiento de las leyes pertinentes del Líbano e internacional.

Las investigaciones deben determinar ahora si se han cumplido esas obligaciones y si los proveedores tienen información para determinar las discrepancias en los documentos comerciales o certificados de origen.

Acuerdo de petróleo con el Iraq

El mecanismo que permitió estas importaciones data de 2021. En ese momento, el Iraq había acordado proporcionar petróleo pesado al Líbano en condiciones favorables de pago para ayudar al país que enfrentaba el colapso de su sector eléctrico.

Dado que el combustible iraquí no es directamente adecuado para las centrales eléctricas libanesas, Beirut ha establecido un sistema de intercambio. Las empresas seleccionadas por licitación recuperaron el producto iraquí y suministraron combustible compatible con las instalaciones eléctricas del Líbano.

Esto ha dado a los comerciantes internacionales un papel central en el suministro energético del país. También multiplicó las etapas comerciales y marítimas entre la entrega inicial del petróleo iraquí y la llegada del combustible utilizable en el Líbano.

El acuerdo de intercambio terminó en 2025.

Las nuevas investigaciones se centran ahora en esta compleja cadena y en las empresas que la utilizaron. En particular, tendrán que establecer el origen exacto de los cargamentos, verificar la autenticidad de los certificados presentados a las autoridades libanesas y determinar si los funcionarios públicos o privados se han beneficiado de operaciones irregulares.

Para un país donde los recortes de electricidad siguen vinculados a décadas de subinversión, déficits públicos y mala gestión, el desafío está más allá del cumplimiento de las sanciones internacionales. La justicia libanesa debe determinar ahora si se han perdido fondos públicos en esas transacciones y, cuando proceda, determinar las responsabilidades en los diversos contratos concertados entre 2023 y 2025.