Beirut Port: Prosecution reportedly required prosecution of Aoun

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The Lebanese prosecutor’s office reportedly asked Judge Tarek Bitar to prosecute former President Michel Aoun in the investigation into the explosion of the port of Beirut, according to anonymous judicial sources quoted by several media on Tuesday, 15 September 2026. Según estas fuentes, la Fiscalía considera que el ex Jefe de Estado era consciente antes del 4 de agosto de 2020 de la presencia de nitrato de amonio y del peligro que planteaba, sin haber tomado las medidas necesarias. El contenido detallado de la solicitud no se hizo público oficialmente.

La encuestaexplosión del puerto de Beirutseis años después del desastre. Según fuentes judiciales anónimas, la fiscalía libanesa ha solicitado al acusado el enjuiciamiento de Michel Aoun, Presidente de la República en el momento de la explosión del 4 de agosto de 2020.

This information was reported on Tuesday by several media citing judicial sources that required anonymity. They intervene at the time when Judge Mohammad Saab transmitted to the investigating judge Tarek Bitar the request of the prosecutor concerning the merits of the case.

According to these sources, the prosecution considers that Michel Aoun had been informed before the explosion of the presence of ammonium nitrate in the port and the danger associated with that stock. Le acusaría de no adoptar las medidas necesarias y de no remitir el asunto al Consejo Supremo de Defensa.

Sin embargo, estos elementos deben distinguirse de hechos publicados oficialmente por la autoridad judicial. Dado que el texto completo de la solicitud no se ha hecho público, su contenido preciso en esta etapa se basa en la información proporcionada por fuentes judiciales anónimas.

It is now up to Tarek Bitar to examine the position of the prosecution before finalizing his indictment. El juez de instrucción no está obligado a asumir todas las peticiones hechas por la Fiscalía. Su decisión determinará si Michel Aoun será efectivamente procesado en la próxima fase del procedimiento.

Michel Aoun fue blanco de su conocimiento del peligro

El punto central de la requisición es por lo tanto lo que Michel Aoun sabía antes del desastre y qué acción debía haber tomado después de ser informado.

Esta pregunta ha acompañado la investigación desde sus primeros años.

Michel Aoun había reconocido después de la explosión que había sido informado de la presencia de nitrato de amonio en el puerto antes del 4 de agosto de 2020. Por consiguiente, la cuestión jurídica se refiere a la naturaleza de la información que se le ha proporcionado, el nivel de peligro que tiene y las facultades que tiene que actuar.

La Fiscalía considera que estos elementos justifican el enjuiciamiento.

Según la fuente judicial citada por una agencia de prensa, la solicitud enviada a Tarek Bitar se refiere al conocimiento previo de la presencia del producto y su carácter peligroso. También cuestiona la falta de medidas suficientes para hacer frente a la amenaza.

Una de las cuestiones es el Consejo Supremo de Defensa, encargado de examinar las principales cuestiones de seguridad nacional.

La Fiscalía considera que el caso debería haber sido presentado ante este órgano.

Sin embargo, corresponderá a Tarek Bitar decidir si este análisis es legalmente válido y si las pruebas reunidas durante su investigación efectivamente tienen responsabilidad penal contra el ex Presidente.

Requisición de varias cientos páginas

La solicitud de Michel Aoun es parte de una solicitud mucho mayor para toda la investigación.

Mohammad Saab entregó su trabajo el martes al juez Tarek Bitar. De una fuente de medios libaneses, el documento tiene una longitud aproximada de 270 páginas y expone las solicitudes del fiscal para las diversas personas involucradas en el caso.

Así pues, examina las responsabilidades individuales a la luz de las entrevistas, los testimonios, los documentos administrativos, los conocimientos especializados y otros documentos reunidos desde el comienzo de la investigación.

El archivo se refiere a varias docenas de personas.

Durante las investigaciones se escucharon o convocaron a dirigentes políticos, magistrados, funcionarios administrativos y oficiales de seguridad.

La entrega de esta solicitud es un paso importante de procedimiento. Tarek Bitar cerró su investigación y remitió el caso a la fiscalía para obtener sus observaciones antes de preparar su acusación final.

El caso ha vuelto a sus manos.

Tarek Bitar mantiene la última palabra a cargo

The summons against Michel Aoun should not be confusion with the indictment to be issued by the investigating judge.

La Fiscalía hace peticiones. Tarek Bitar los examina, pero no está obligado a repetir todas sus conclusiones automáticamente.

El magistrado puede seguir el análisis del ministerio público, modificarlo o descartar ciertas solicitudes basadas en su evaluación de los hechos y pruebas recogidos.

Esta distinción será decisiva en el caso de Michel Aoun.

Por lo tanto, el ex presidente no es, sobre la base de la solicitud anunciada el martes, condenado por los cargos contra él. La presunción de inocencia sigue siendo aplicable.

La acusación determinará si Tarek Bitar decide en realidad enjuiciarlo y, en caso afirmativo, con arreglo a las calificaciones jurídicas.

Varias informaciones judiciales publicadas en los últimos días indican que el juez desea devolver este documento antes de finales de 2026.

Sin embargo, no se anunció fecha oficial.

Seis años después de la explosión del 4 de agosto de 2020

La solicitud llega más de seis años después de uno de los desastres más mortales de la historia contemporánea del Líbano.

El 4 de agosto de 2020, una enorme explosión había devastado el puerto de Beirut y parte de la capital. Más de 220 personas murieron y más de 6.500 resultaron heridas.

Los barrios enteros de Beirut han sido devastados.

El desastre fue causado por la explosión de una gran cantidad de nitrato de amonio almacenado en un almacén portuario durante varios años.

En particular, la investigación trata de determinar por qué esta carga peligrosa permaneció en vigor a pesar de la información y las advertencias que habían circulado dentro de diferentes administraciones.

Es precisamente esta cadena de conocimiento que se encuentra en el corazón del archivo.

The investigations sought to identify those responsible who knew the stock existed, the date on which they were informed, the accuracy of the warnings received and the decisions taken or not taken after the alerts.

Por lo tanto, la posible responsabilidad no se limita a los oficiales que trabajaban directamente en el puerto. Puede preocuparse, según futuras conclusiones judiciales, de diferentes niveles de administración, seguridad, justicia y poder político.

Una investigación paralizada durante varios años

La aceleración actual del archivo contrasta con los largos períodos de parálisis que siguieron al desastre.

Tarek Bitar reanudó la investigación después de la inmersión de su predecesor, el Magistrado Fadi Sawan. Sus investigaciones se encontraron rápidamente con una serie de apelaciones interpuestas por políticos y ex funcionarios involucrados en el proceso.

Los desafíos provocaron varias interrupciones.

El enfrentamiento ganó entonces al propio poder judicial, causando una situación excepcional en la que la investigación sobre un desastre nacional permaneció prácticamente bloqueada durante mucho tiempo.

Sin embargo, el juez Bitar reanudó sus investigaciones y escuchó a nuevas personas antes de cerrar esta fase del caso.

On 30 March 2026, he had completed his investigation and forwarded the case file to the Public Prosecutor ‘s Office in order to present his request on the merits.

Mohammad Saab luego examinó miles de páginas de exposiciones, audiencias, informes y documentos antes de presentar sus conclusiones el martes.

Esta transmisión lleva el caso de nuevo a la acusación que ha estado retrasada durante años.

Un paso delicado para el ex Presidente

La solicitud de enjuiciamiento de Michel Aoun da particular importancia política a esta nueva etapa judicial.

Fundador de la Corriente Patriótica Libre y Presidente de la República del 31 de octubre de 2016 al 30 de octubre de 2022, Michel Aoun fue jefe de estado cuando la explosión golpeó Beirut.

Sin embargo, el estudio no se refiere a la responsabilidad política general en la gestión del país. La cuestión judicial es más específica: es determinar qué sabía el ex presidente sobre el nitrato de amonio, cuando se le informó de ello y si su ausencia de intervención podría constituir responsabilidad penal.

La Fiscalía acaba de tomar una posición sobre este asunto pidiendo que se encargue.

Tarek Bitar debe ahora enfrentar esta solicitud con las pruebas reunidas durante su investigación.

La acusación será el siguiente paso decisivo. Se especificarán las personas que el juez considere que deben ser remitidas al tribunal competente y los hechos contra cada una de ellas.

Para los familiares de las víctimas, este documento se espera desde hace más de seis años. No person in charge has yet been finally tried for the disaster and no person prosecuted in the case is currently detained.

La transmisión de la solicitud del fiscal ahora cambia la secuencia judicial: el examen de esta pieza está en manos de Tarek Bitar. Su decisión indicará si la solicitud de enjuiciamiento de Michel Aoun se incluirá en la acusación prevista antes de finales de año.