Detrás de las escenas: Aoun-Salam, una frialdad política sin un escenario de ruptura inmediato

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Las indiscreciones publicadas el 15 de septiembre de 2026 dibujan una situación paradójica alrededor del gobierno de Nawaf Salam. Por un lado, las fuentes de prensa reportan un deterioro de su relación con el Presidente Joseph Aoun e insatisfacción con el desempeño del gobierno. Por otra parte, los mismos periódicos describen un gabinete que no parece estar en peligro real de caer durante la sesión parlamentaria de interrogatorio. Un tercer detalle completa esta tabla: parece que no habría luz verde externa para el cambio del gobierno en el período actual.

Insatisfacción con Joseph Aoun

Ad Diyar, de 15 de septiembre de 2026, ofrece la confianza más clara en la relación entre Baabda y Serail. Según fuentes políticas citadas por el periódico, Joseph Aoun no estaría satisfecho con el desempeño de varios ministros. La crítica incluiría la lentitud de algunos casos y la falta de resultados económicos y sociales suficientemente visibles.

El diario también evoca la « coldness » en la relación entre Joseph Aoun y Nawaf Salam. Sin embargo, no describe ningún desglose institucional ni enfrentamiento público entre los dos hombres. Este matiz es esencial. La confianza se refiere a un supuesto deterioro del clima político, no a una voluntad presidencial declarada de sustituir al Presidente del Consejo.

Ad Diyar también reporta el reconocimiento de un MP independiente experimentado. Considera que el gobierno ha sufrido un problema de cohesión desde su formación. La diversidad de sus componentes y las diferencias políticas complicaría la construcción de una acción gubernamental homogénea. La sesión parlamentaria podría exponer así a las debilidades públicas que ya existían dentro del poder ejecutivo.

Sin embargo, los elementos públicos disponibles el mismo día requieren que esta indiscreción sea relativizada. Joseph Aoun continúa sus consultas institucionales. Nawaf Salam sigue presidiendo reuniones ministeriales, incluidas las del presupuesto. Ninguno de los oficiales hace públicamente críticas personales contra el otro. Sobre todo, ninguna fuente reporta una solicitud de Joseph Aoun para la salida de Salam.

Por lo tanto, hay que distinguir tres niveles. La insatisfacción con algunos resultados gubernamentales se reporta de fuentes mediáticas. La frialdad entre los dos responsables es una confianza atribuida a estas mismas fuentes. Por otro lado, la ruptura entre Baabda y Serail no está establecida por el cuerpo.

Una sesión parlamentaria ruidosa pero probablemente sin la caída del gabinete

La segunda confianza se relaciona directamente con la sesión de preguntas del gobierno. Al Joumhouria del 15 de septiembre de 2026 informa que más de 55 diputados han pedido intervenir. La escala anunciada del debate podría sugerir una amenaza real para Nawaf Salam. Sin embargo, las fuentes políticas citadas por el periódico describen un escenario mucho menos dramático.

Una importante fuente política dijo a Al Joumhouria que la sesión debe permanecer « peligro » y sin importantes repercusiones políticas. El gobierno escuchará muchas críticas y recibirá ataques desde varias direcciones. Pero, según esta fuente, los diputados deberían eventualmente dividirse entre defensores y opositores del gabinete sin producir el cambio necesario para una crisis gubernamental.

El documento plantea una simple razón: las fuerzas políticas están profundamente divididas en las grandes cuestiones, pero se sumarían a la imposibilidad actual de causar una perturbación del ejecutivo. Por consiguiente, el período de sesiones sería principalmente una manifestación política. Hay muchas cuestiones: economía, finanzas, energía, armas, seguridad, amnistía general y la situación en el Sur.

Sin embargo, sigue existiendo la cuestión del voto de confianza. Al Joumhouria informa que una solicitud podría venir de Gebran Bassil. Pero esta opción plantea un riesgo para aquellos que desean debilitar Nawaf Salam. Si el gobierno recupera la confianza, incluso con una mayoría limitada, sus oponentes podrían ofrecerle nueva legitimidad parlamentaria en lugar de debilitarse.

La sesión de acusación anterior, celebrada el 15 de julio, dio al Gobierno 69 votos, según Al Joumhouria. Por lo tanto, el periódico contempla varias hipótesis. Una nueva confianza a un nivel comparable demostraría que la crítica no produce un descanso. Una mayoría menor revelaría la erosión política. Una mayoría superior permitiría al gobierno presentar el voto como confirmación de su legitimidad.

Al Sharq, de 15 de septiembre, aporta un elemento adicional. El diputado Assaad Dergham afirma que la oposición ha abordado cincuenta preguntas al gobierno sobre cuestiones económicas, sociales y cotidianas. Considera que sólo se han proporcionado 15 respuestas y que no son convincentes. However, he pointed out that confidence withdrawal was not envisaged at this stage.

Por lo tanto, esta declaración pública se une a la confianza anónima. El gobierno puede ser fuertemente desafiado sin que sus oponentes necesariamente quieran derribarlo.

La falta de cubierta exterior sería la verdadera cerradura

El tercer elemento permite comprender esta aparente contradicción. Al Jumhouria informa de que el margen de los actores libaneses estaría limitado por el entorno externo. Su fuente política cree que toda la confrontación parlamentaria seguirá por debajo del techo creado por la falta de cobertura internacional por una iniciativa que podría alterar al gobierno.

Esta confianza es políticamente importante. Significa que la estabilidad de Nawaf Salam no dependería únicamente de la aritmética parlamentaria. El contexto diplomático también pondrían de relieve los cálculos de las distintas fuerzas.

Parte del tiempo explica esta precaución. El Líbano está realizando negociaciones indirectas con Israel. La reunión de París debe tratar con el apoyo del ejército. Washington mantiene su papel como mediador. La cuestión de la retirada israelí sigue abierta. El despliegue del ejército en el sur es supervisado por asociados internacionales. Por consiguiente, una crisis gubernamental introduciría nuevas incertidumbres en un momento en que varias cuestiones diplomáticas están llegando a una etapa delicada.

Ad Diyar, de 15 de septiembre, recuerda que el gobierno de Salam había recibido un importante apoyo externo de su formación. El periódico presenta este entorno como uno de los factores que siguen protegiendo a la empresa a pesar de las críticas internas. Esto no significa que los socios extranjeros aprueben cada decisión gubernamental. Más bien, significa que no parecen considerar su reemplazo conveniente inmediatamente.

La información publicada por Al Sharq va aún más lejos en esta dirección. El periódico informa, en un análisis basado en fuentes políticas y diplomáticas, de que importantes actores externos están comprometidos a mantener la actual arquitectura institucional. Sin embargo, esta presentación debe ser atribuida al periódico: ninguna declaración oficial estadounidense, francesa o saudita reproducida en el cuerpo anuncia formalmente que Nawaf Salam sería « intocable ».

La distinción es importante.Hay confianzas convergentes sobre una preferencia externa por la estabilidad del gobierno. No hay pruebas en las fuentes proporcionadas de una orden extranjera que impida legalmente o políticamente al Parlamento retirar su confianza.

Un gobierno protegido pero no fortalecido necesariamente

Estos tres elementos apuntan así a una situación más sutil que una simple oposición entre un gobierno fuerte y una oposición incapaz de derrocarla. Nawaf Salam puede dejar la sesión sin caer mientras se debilita políticamente. La cuestión central se convierte entonces en menos de la supervivencia de la firma que de su capacidad de gobernar después de la sesión.

Un deterioro real de las relaciones con Joseph Aoun sería particularmente importante. El Presidente y el Jefe de Gobierno deben cooperar en el presupuesto, las reformas, los nombramientos, las negociaciones y la cuestión del Sur. Una frialdad personal o política no causa automáticamente una crisis. Pero puede frenar las decisiones y dificultar el arbitraje.

Por el contrario, la falta de voto de desconfianza no significa que el Parlamento apruebe la acción del gobierno. Las cincuenta preguntas planteadas por Assaad Dergham y docenas de solicitudes para hablar muestran el alcance de las quejas. El gabinete puede mantener la confianza constitucional al perder parte de su crédito político.

La paradoja revelada por la confianza del 15 de septiembre es, por tanto, la de un ejecutivodesafiado dentro pero protegido contra la ruptura inmediata. Joseph Aoun estaría insatisfecho con algunos resultados sin querer provocar una crisis abierta con Nawaf Salam. Los opositores quieren utilizar el Parlamento para atacar al gabinete, pero dudan en ofrecerle la oportunidad de obtener una nueva confianza. Por último, los principales socios extranjeros parecen privilegiar la continuidad institucional durante una fase diplomática particularmente sensible.

Por lo tanto, la verdadera indicación que debe vigilarse no es sólo la continuación o caída del gobierno. Seráel número de votos que Nawaf Salam tendría si la confianza se sometiera a la votación, y luego el estado real de su cooperación con Joseph Aoun después de la reunión. Es en estos dos niveles que las confianzas actualmente comunicadas pueden ser confirmadas o revertidas.