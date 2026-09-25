Aoun: « Tus armas son las únicas legítimas »

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El presidente libanés Joseph Aoun reafirmó el lunes el monopolio de armas del estado dirigiéndose directamente a los militares. « Tus armas son las únicas armas legítimas », dijo el jefe de Estado, quien pidió al ejército que siguiera protegiendo a todos los libaneses, incluyendo la « muy pequeña minoría » que se oponen al estado. Estas declaraciones vienen en un momento en que la institución militar está en el centro del mecanismo de ampliación de la autoridad estatal, acompañando la retirada israelí del sur del Líbano y abordando la cuestión de las armas de Hezbolá.

Joseph Aoun decidió colocar la confianza del Líbano en su ejército en el centro de su mensaje. Frente al ejército, el Presidente de la República destacó tanto la legitimidad exclusiva de la institución militar como su obligación de proteger a toda la población, independientemente de las divisiones políticas que atraviesan el país.

« Protege a todo nuestro pueblo, incluso a la pequeña minoría que está en contra de nuestra patria y nuestro estado », dijo. Aoun entonces formuló más directamente el principio defendido desde su llegada a la presidencia: « Tus armas son las únicas armas legítimas. »

Sin embargo, el Jefe de Estado aclaró inmediatamente el significado que dio a esta legitimidad. Descansa, según él, « no sobre la fuerza, ni sobre la tutela de nadie », sino sobre la confianza depositada en el ejército por los libaneses. Esta confianza es, agregó, « el arma más importante y poderosa ».

La cuestión se plantea en un momento en que la cuestión de la autoridad militar del Estado ya no es únicamente una cuestión de principio consagrada en las declaraciones oficiales. It is at the heart of the decisions taken by the Lebanese authorities and the negotiations aimed at stabilizing the South Lebanon.

Aoun coloca la confianza libanesa en el corazón de la misión del ejército

Joseph Aoun, que dirigió el ejército libanés antes de su elección como Presidente de la República, dedicó una parte importante de su intervención a la relación entre el ejército y la población. Pide a la institución que preserve esa confianza, ya que supone misiones cada vez más sensibles en el territorio.

« Ningún ejército con el que el pueblo estaba a su lado ha sido derrotado, y ningún ejército contra el que su pueblo había tenido éxito », dijo el presidente.

Esta idea no es nueva en su discurso. Cuando mandó al ejército, Joseph Aoun ya insistió en el apoyo popular como uno de los elementos principales de la capacidad de la institución militar para llevar a cabo sus misiones. Desde que asumió la Presidencia, ha asumido este concepto en un contexto mucho más directamente vinculado al debate sobre las armas.

El Presidente asocia así dos elementos: el ejército debe ser la única fuerza armada legítima del país, pero esta legitimidad debe basarse en la adhesión de la población en lugar de en una lógica de confrontación interna.

Esta aclaración viene ya que el archivo de armas de Hezbollah sigue siendo uno de los temas más sensibles de la política libanesa.

« Las únicas armas legítimas »

La sentencia del lunes es el paso político central de la intervención presidencial.

Al afirmar ante los militares que sus armas son « las únicas armas legítimas », Joseph Aoun reitera el principio deel monopolio estatal de las armasya defendido en varias ocasiones por la presidencia y el gobierno de Nawaf Salam.

En particular, a finales de agosto, el Presidente reafirmó el compromiso del Líbano de limitar las armas legítimas a las instituciones estatales y extender la autoridad del ejército en todo el país. A continuación, vincula este objetivo con la aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el restablecimiento de la plena soberanía libanesa.

En el 81o aniversario del ejército el 1o de agosto, Aoun también declaró que no había legitimidad para las armas fuera del Estado. Ha presentado al ejército como garantía de la unidad, soberanía e independencia del Líbano.

Por lo tanto, el mensaje del lunes sigue una línea establecida. Su particularidad reside en la forma en que se formula: Aoun habla directamente al ejército y se opone a la legitimidad de sus armas no sólo a la existencia de otros arsenales, sino también a cualquier idea de coacción o tutela externa.

Hezbollah directamente afectado por el monopolio de armas

Joseph Aoun no tenía que nombrar sistemáticamente a Hezbollah cuando se refirió a la necesidad de reservar armas a las instituciones estatales. El movimiento chií sigue siendo la principal organización libanesa con un aparato militar autónomo y un arsenal más allá del control directo del ejército.

La cuestión de este arsenal ha adquirido una nueva dimensión desde la guerra con Israel y el debilitamiento militar sufrido por Hezbolá. Ahora ocupa un lugar central en las relaciones entre la presidencia, el gobierno, el ejército y el movimiento liderado por Naïm Qassem.

Joseph Aoun y el Primer Ministro Nawaf Salam defienden el principio de un Estado con derecho a mantener las armas y a decidir la guerra y la paz por sí solos. El Gobierno ha comprometido al ejército en la aplicación de esta orientación, al tiempo que procura impedir que conduzca a una confrontación entre el Líbano.

Esta última dimensión explica la importancia del resto del discurso presidencial. Al pedir a los militares que protejan incluso a los que se oponen al Estado, Aoun recuerda que el ejército debe conservar su papel como institución nacional al mismo tiempo que se pide que se apliquen decisiones que puedan encontrar oposición política y popular.

El Presidente ya ha insistido en que la cuestión debe tratarse de una manera que respete la paz civil. Esta línea sigue siendo particularmente sensible en áreas donde Hizbullah mantiene una fuerte presencia política y social.

Un ejército para proteger a los opositores del Estado

La redacción utilizada el lunes va más allá de la cuestión de las armas.

« Nos proteges a todos », dijo Aoun al ejército, antes de decir que esta protección se extendió incluso a aquellos que se oponen a « nuestra patria y nuestro estado ».

Por consiguiente, el Presidente no los excluye del alcance de la protección de la institución militar. El ejército sigue siendo responsable de su seguridad y la de todos los demás ciudadanos.

Este principio tiene una dimensión particular en el contexto libanés. La institución militar debe llevar a cabo las decisiones del gobierno evitando convertirse en actor en un enfrentamiento político interno. Interviene en un país donde las divisiones alrededor de Hezbolá, las relaciones con Israel y la política regional siguen siendo profundas.

Aoun ya había afirmado que la decisión sobre el monopolio de las armas era una decisión del Líbano adoptada por el Consejo de Ministros y no una medida impuesta externamente. También explicó que su aplicación dependía de las capacidades y condiciones militares sobre el terreno.

Su mensaje de lunes hace eco de esta articulación. El estado reclama la exclusividad de las armas, pero el presidente presenta la confianza nacional como la base de la autoridad del ejército.

El retiro israelí sigue estando asociado con el archivo de armas

Sin embargo, esta cuestión no puede separarse de la presencia israelí y de la situación en el Líbano meridional.

En junio, los Gobiernos del Líbano e Israel concertaron, con arreglo a la mediación de los Estados Unidos, un acuerdo marco que preveía la retirada gradual de Israel y el despliegue del ejército libanés en los sectores interesados. El acuerdo combina la retirada israelí con el fortalecimiento del control del Estado libanés y el tratamiento de las armas de Hezbolá.

Desde entonces, su aplicación sigue siendo difícil. Las autoridades libanesas acusan regularmente a Israel de comprometer el proceso por sus operaciones militares y manteniendo posiciones en territorio libanés.

El propio ejército ya ha advertido que las acciones israelíes obstaculizan su despliegue y la ejecución de sus misiones en el Sur.

Joseph Aoun, por su parte, ha vinculado en varias ocasiones el procesamiento del archivo de armas de Hezbolá a tres elementos: el fin de la ocupación israelí, la completa toma del territorio por el ejército y un programa de reconstrucción bajo la responsabilidad del Estado.

Esta posición permite a la Presidencia defender el principio del monopolio de armamentos sin presentar el desarme como un proceso independiente de obligaciones impuestas a Israel.

Hezbollah se niega a desarmar bajo condiciones actuales

Hezbollah sigue rechazando el desarme en las condiciones actuales. En particular, la presencia y las operaciones israelíes contra el territorio libanés impiden el cierre unilateral de la cuestión de sus armas.

También se opuso al acuerdo marco con Israel y las negociaciones directas con el Estado hebreo.

Esta divergencia sitúa al Estado libanés ante una dificultad concreta. El Gobierno ha establecido un objetivo del monopolio de armas, pero su aplicación debe ser llevada a cabo por un ejército cuyas autoridades quieren preservar la cohesión y la condición nacional.

Por lo tanto, el archivo no se limita a recoger armas. También abarca el control territorial, las posiciones militares, las rutas de suministro, la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de la población y la reconstrucción de las zonas afectadas por la guerra.

El papel del ejército es tanto más importante como las autoridades quieren evitar estructuras militares paralelas sin abrir un enfrentamiento armado dentro del país.

Una línea ya defendida de Baabda

Desde su elección, Joseph Aoun ha reforzado progresivamente su posición sobre las armas sin abandonar su llamado a una solución interna.

A principios de 2026, el orador explicó que el Consejo de Ministros había adoptado la decisión de reservar armas al Estado y debía ser aplicado por el ejército de conformidad con las posibilidades disponibles y la situación sobre el terreno. También ha considerado que las armas fuera del Estado han perdido su función disuasiva y se han convertido en un peso para su propio medio ambiente en cuanto al Líbano en su conjunto.

En sus declaraciones posteriores, el Presidente reiteró que la protección del territorio debía ser responsabilidad del Estado y de sus fuerzas armadas.

En julio, sin embargo, durante una visita a los Estados Unidos, había aclarado las condiciones que consideraba necesarias para avanzar en la cuestión de Hezbolá: poner fin a la ocupación israelí, permitiendo al ejército ejercer un control completo y lanzar la reconstrucción estatal.

Este enfoque continúa estructurando la posición presidencial en septiembre. Aoun no separa el monopolio de armas del restablecimiento de la soberanía libanesa sobre las zonas todavía ocupadas o sujetas a operaciones israelíes.

Ejército en el centro de la próxima etapa

El discurso del lunes coloca al ejército sobre todo en el centro de esta ecuación.

The institution must strengthen its deployment, control the areas under state authority, enforce government decisions and, at the same time, maintain the confidence of the various components of the population.

Precisamente en este último punto, Joseph Aoun insistió ante los militares. La legitimidad del ejército no es sólo una cuestión de la Constitución o decisión gubernamental. La Presidenta también la adhirió a la confianza de que el Líbano daba a una institución que supuestamente debía protegerlas sin distinción.

Esta confianza se vuelve más importante ya que las tareas confiadas al ejército ahora afectan directamente la cuestión más conflictiva de la política de seguridad libanesa.

La declaración presidencial también llega mientras que la aplicación del acuerdo de junio todavía depende de los acontecimientos sobre el terreno. Las conversaciones sobre la retirada israelí, el despliegue del ejército y el destino de las armas de Hezbollah siguen estrechamente vinculadas.

Al afirmar que los militares deben proteger incluso a los que se oponen al Estado, Joseph Aoun establece así dos límites a la acción que exige: ningún arma debe tener la misma legitimidad que el Estado, pero la aplicación de este principio no debe transformar el ejército en una fuerza dirigida contra una parte de la población libanesa.

El momento y las modalidades para traducir este principio sobre el terreno siguen siendo el centro de los debates entre Baabda, el gobierno, el mando del ejército y las diversas fuerzas políticas libanesas.

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