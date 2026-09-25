Washington ha preparado una respuesta contra las medidas europeas contra los asentamientos israelíes antes de bloquearlo

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Una declaración atribuida a Marco Rubio preparado y luego dejado en los cajones

A principios de septiembre tuvo lugar en Washington una batalla diplomática discreta en torno a los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental. Funcionarios estadounidenses que trabajan en Jerusalén y la capital federal han preparado un proyecto de declaración atribuido al Secretario de Estado Marco Rubio. El texto era condenar los planes británicos, franceses y canadienses para las importaciones de asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados.

La versión preparada fue especialmente ofensiva. Propuso que las iniciativas de los tres aliados occidentales fueran descritas como una serie de medidas hostiles a Israel y que estuvieran asociadas con una contribución al antisemitismo. El documento fue fechado el 8 de septiembre de 2026. Por lo tanto, no fue una reacción improvisada a una declaración pública. Se había preparado un texto dentro del aparato americano con el objetivo potencial de involucrar políticamente al Secretario de Estado.

Pero esta declaración no fue finalmente publicada. Tres fuentes familiares del expediente indican que no fue apoyada por la Casa Blanca ni por altos funcionarios del Departamento de Estado. El episodio es importante precisamente porque la decisión final era no decir nada. Parte de la administración quería transformar la disputa comercial y legal sobre las colonias en un enfrentamiento diplomático con Londres, París y Ottawa. Otra parte impidió esta escalada.

El archivo revela así más que un desacuerdo sobre los productos hechos en colonias. Muestra que incluso dentro de la administración estadounidense hay una discusión sobre cómo defender a Israel cuando algunos aliados occidentales ahora distinguen cada vez más a Israel de sus asentamientos en territorio ocupado. También muestra los límites que la Casa Blanca parece haber destinado, al menos en este episodio específico, a una confrontación con tres socios principales.

David Milstein, asesor de Mike Huckabee, quien inició la iniciativa

Dos fuentes atribuyen la iniciativa del proyecto a David Milstein, quien fue presentado como uno de los asesores influyentes del embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee. Este origen da al documento un significado particular. No fue un procedimiento burocrático del Departamento de Estado. It is said to have been driven from the United States diplomatic mechanism directly responsible for relations with Israel.

Mike Huckabee ocupa un lugar especial en esta arquitectura. Su enfoque hacia el conflicto israelo-palestino y los asentamientos israelíes es significativamente diferente de lo que ha dominado desde hace mucho tiempo parte de la diplomacia estadounidense. La preparación de un texto muy duro contra tres aliados occidentales es, por lo tanto, parte de una batalla más amplia sobre el idioma que Washington debe utilizar cuando se trata de colonias.

El problema del vocabulario está lejos de la secundaria. La calificación de las medidas comerciales dirigidas a los productos de los asentamientos « hostile to Israel » significa reducir la distinción entre territorio israelí y asentamientos construidos en la Ribera Occidental ocupada. Añadiendo una referencia al antisemitismo todavía habría aumentado el nivel de confrontación. El debate ya no se habría centrado únicamente en la legalidad de las colonias ni en el trato comercial de sus productos, sino en las intenciones políticas y morales de los gobiernos británico, francés y canadiense.

Tal carga a Londres, París y Ottawa habría sido una señal particularmente fuerte. Estas tres capitales no son opositores de los Estados Unidos. Pertenecen al núcleo de los socios de Washington Occidental. Por consiguiente, el proyecto habría transformado una divergencia sobre la política israelí en los territorios ocupados en un conflicto abierto entre los aliados.

El hecho de que el texto fue preparado muestra que parte del aparato americano estaba listo para dar este paso. El hecho de que se bloqueó muestra que otro partido consideró el costo político demasiado alto o la formulación inapropiada.

Londres, París y Ottawa buscan distinguir a Israel de los asentamientos

La controversia surgió de una cuestión concreta: las importaciones procedentes de asentamientos israelíes en la Ribera Occidental. Los gobiernos interesados están considerando las restricciones a esos productos. La lógica de estas medidas es distinguir entre el comercio con Israel y las actividades económicas relacionadas con los asentamientos en un territorio que la comunidad internacional no reconoce como parte del Estado israelí.

Esta distinción es fundamental. Una medida dirigida a los asentamientos no constituye legalmente ni políticamente un embargo general contra Israel. Por el contrario, busca diferenciar dos espacios que el gobierno israelí y algunos de sus partidarios políticos tienden a tratar en su conjunto.

Fue precisamente esta separación que el proyecto americano parecía querer desafiar. Al calificar las medidas hostiles en Israel, el texto preparado equipararía una restricción basada en los asentamientos con una acción contra el propio Estado israelí.

La elección de los tres países interesados también es importante. Francia, el Reino Unido y el Canadá han reforzado su crítica a ciertas políticas israelíes. Los asentamientos, la guerra en Gaza y la perspectiva de un estado palestino ocupan un lugar creciente en sus relaciones con el gobierno de Benjamin Netanyahu.

El debate comercial se convierte así en un instrumento de política exterior. Al actuar en productos de asentamiento, los gobiernos occidentales buscan traducir económicamente sus posiciones diplomáticas. Ya no están contentos con las declaraciones sobre la solución biestatal. Prevén medidas con un costo potencial para las actividades económicas en los territorios ocupados.

Por qué la referencia al antisemitismo habría cambiado la naturaleza del conflicto

La parte más sensible del proyecto se refiere al antisemitismo. Vincular las restricciones a los productos de asentamiento a una contribución al antisemitismo habría movido el debate sobre el derecho internacional al campo de la moral y la identidad.

Esa formulación habría tenido varias consecuencias. En primer lugar, habría hecho mucho más difícil un debate técnico entre los aliados. Un gobierno acusado de contribuir al antisemitismo no puede responder como si fuera simplemente una disputa arancelaria.

En segundo lugar, habría reforzado el argumento de que las medidas contra los asentamientos constituían un ataque contra Israel como tal. Esta asimilación es políticamente importante porque reduce el espacio disponible para los Estados que quieren mantener relaciones normales con Israel al tiempo que sancionan o desalentan las actividades económicas en los territorios ocupados.

En tercer lugar, probablemente habría provocado una respuesta política en los tres países interesados. París, Londres y Ottawa deberían haber defendido públicamente su distinción entre crítica colonial, crítica del gobierno israelí y hostilidad a los judíos. El resultado habría sido una controversia mucho más amplia que el archivo comercial original.

Por lo tanto, el bloqueo del texto puede interpretarse como la negativa dentro de la administración estadounidense a llevar el conflicto a ese nivel. Sin embargo, las pruebas disponibles no indican claramente por qué la Casa Blanca y altos funcionarios del Departamento de Estado no apoyaron la declaración. Sería excesivo ver evidencia de un cambio general en la política estadounidense sobre colonias.

Lo que se establece es más limitado, pero significativo: se ha preparado una dura declaración, se ha propuesto y no ha alcanzado el nivel político necesario para su publicación.

Una administración menos homogénea de Estados Unidos de lo que parece

El episodio revela una diferencia de sensibilidad dentro del aparato americano. Por un lado, hay funcionarios cercanos a la representación diplomática en Israel que quieren una defensa particularmente fuerte del gobierno israelí contra las iniciativas europeas. Por otra parte, la Casa Blanca y los niveles superiores del Departamento de Estado no han validado el texto en la forma propuesta.

Esta diferencia no significa necesariamente la existencia de dos políticas contradictorias americanas. Una administración puede compartir un objetivo general al mismo tiempo que diverge sobre los medios, el idioma y el costo diplomático aceptable. Washington puede apoyar a Israel mientras lo considera innecesario abrir simultáneamente una confrontación con tres grandes aliados.

El tiempo también cuenta. Los Estados Unidos participan en varias crisis regionales. El Irán sigue siendo el centro de una compleja negociación. La guerra y las discusiones en torno a Gaza continúan. El Líbano busca nuevos retiros israelíes bajo mediación estadounidense. Yemen y los ataques contra Arabia Saudita añaden otra fuente de inestabilidad.

En este contexto, desencadenar una crisis con Londres, París y Ottawa sobre los productos de asentamiento habría añadido una fractura adicional a un frente occidental ya bajo muchas tensiones.

Por lo tanto, la decisión de bloquear la declaración puede responder a una lógica de gestión de alianzas sin que ello constituya una desaprobación de la política israelí. Eso es precisamente lo que hace interesante este caso: Washington decidió no convertir cada divergencia con los europeos en una confrontación pública.

Al mismo tiempo, la Ribera Occidental está experimentando avances acelerados

Esta batalla diplomática viene en un momento en que la situación sobre el terreno está empeorando. En la Ribera Occidental, las autoridades israelíes han iniciado nuevos procedimientos relacionados con la expansión de los asentamientos. Se anunció una oferta para 400 viviendas adicionales en el asentamiento de Karnei Shomron, construido en tierra al este de Qalqilya.

El proyecto es 196/2026 y establece el 23 de noviembre de 2026 como fecha de cierre. Su importancia radica no sólo en el número de viviendas. El traslado a licitación significa que el proyecto está dejando la fase de planificación sola para entrar en una etapa mucho más cercana a la construcción real.

La expansión está dirigida a un complejo colonial que las autoridades israelíes tratan de fortalecer y vincular más estrechamente con los asentamientos circundantes. Por lo tanto, cada proyecto tiene una dimensión territorial que va más allá de la propia vivienda. Las carreteras, la infraestructura y la continuidad entre los asentamientos están cambiando gradualmente la geografía de la Ribera Occidental.

El mismo movimiento se encuentra alrededor de Ramallah. Más de 400 olivos fueron arrancados en Beit Rima después de operaciones que involucraron aproximadamente 31 dunums de tierra. Dos días antes, una orden militar había apuntado a estas zonas y había planeado la eliminación de vegetación y árboles.

In Deir Nizam, another military order, numbered 104/26, concerns 94.79 dunums in the Wadi al-Hammata area. También prevé la eliminación de la vegetación y la acumulación de olivos, con un período extremadamente corto de tiempo concedido a los propietarios.

Estas operaciones dan una dimensión muy concreta al debate europeo. Las medidas comerciales propuestas no se examinan en un contexto en que se congela la solución. Intervienen mientras se preparan nuevas viviendas y aumentan las medidas que afectan a las tierras palestinas.

53 órdenes militares en 2026 en comparación con 47 el año anterior

Las cifras miden esta aceleración. Since the beginning of 2026, 53 military orders for the removal of trees or vegetation cover have reportedly affected approximately 2,287.58 dunums in the West Bank.

Para 2025, 47 de esas órdenes habían sido objeto de aproximadamente 1.613 dunums. Por consiguiente, la comparación muestra un aumento del número de órdenes y, en particular, de la zona interesada.

El aumento en la zona alcanzó alrededor de 674.6 dunums en un año, un aumento de casi 42%. El número de órdenes aumenta menos rápidamente, alrededor del 13%. Esto significa que el área promedio afectada por cada medida también es mayor.

Estas cifras son particularmente sensibles al enfoque de la temporada de cosecha de oliva. El olivo no es sólo un símbolo político. Es una fuente de ingresos para muchas familias. Por lo tanto, la extracción de árboles produce daños económicos que pueden prolongarse durante varios años, ya que un nuevo árbol lleva tiempo para alcanzar una producción comparable.

Así pues, el debate sobre las importaciones coloniales tiene lugar en un contexto en que las transformaciones territoriales tienen consecuencias económicas directas para los palestinos. Los gobiernos europeos que quieren diferenciar los productos de las colonias también buscan evitar que sus mercados participen económicamente en una expansión que desafían políticamente.

E1 hace una amenaza mucho mayor

A estos desarrollos añadir carpeta E1. Los palestinos consideran que el proyecto es particularmente peligroso porque podría ayudar a reducir la continuidad territorial entre el norte y el sur de la Ribera Occidental y a aislar más a Jerusalén oriental de su entorno palestino.

Mahmoud Abbas puso esta cuestión en el centro de su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hace un llamamiento al Consejo de Seguridad y recuerda la necesidad de aplicar la resolución 2334 relativa a las actividades de asentamiento.

El Presidente palestino también ha vinculado el progreso de los asentamientos a una amenaza más general contra la solución biestatal. Su argumento es geográfico: un reconocimiento internacional del Estado palestino pierde gradualmente su sustancia si el territorio en el que ese Estado debe existir se fragmenta por asentamientos, carreteras reservadas y zonas bajo diferentes regímenes de control.

Es precisamente esta contradicción que impulsa a algunos gobiernos occidentales a buscar medidas que no sean declaraciones. El reconocimiento político de un futuro Estado palestino y los continuos intercambios económicos sin distinción con los asentamientos pueden ser cada vez más difíciles de conciliar.

Por lo tanto, la lucha contra las importaciones es un intento de equiparar la política comercial y la posición diplomática.

Washington ya había preparado otros instrumentos de presión contra los aliados

El proyecto de Marco Rubio también debe verse en una evolución más amplia de la diplomacia americana. La administración Trump utiliza con alegría instrumentos económicos, sanciones y amenazas comerciales para cambiar el comportamiento de los socios como adversarios.

En el caso israelo-palestino, sin embargo, este método enfrenta una dificultad particular. Los Estados Unidos deben conciliar su apoyo a Israel con las alianzas occidentales cuyos gobiernos están adoptando posiciones cada vez más críticas sobre los asentamientos y Gaza.

La condena o acusar públicamente a varios de estos aliados podría tener un efecto opuesto a ese objetivo. Los gobiernos interesados podrían endurecer sus posiciones para no parecer una ceder a la presión estadounidense. La opinión pública europea también desempeña un papel cada vez mayor en el debate.

Por lo tanto, la no publicación del texto puede traducirse en un cálculo costo-beneficio. Defending the colonies against targeted trade restrictions was it worth a crisis with three allies simultaneously? La respuesta dada en este caso en particular parece haber sido negativa.

Pero esta decisión no garantiza que la misma elección se tome en una futura iniciativa europea. La batalla sigue abierta.

El silencio de Washington no es válido para las medidas europeas

Sería incorrecto concluir que bloquear el texto significa que la Casa Blanca apoya proyectos británicos, franceses y canadienses. La información disponible no permite ir tan lejos.

La decisión puede tener varias explicaciones: desacuerdo sobre la redacción, oposición a la referencia al antisemitismo, voluntad de no provocar aliados, diferencia de tiempo o preferencia por la intervención diplomática discreta.

Ninguna de estas hipótesis puede transformarse en certeza sin más información. El hecho sólido sigue siendo la diferencia entre la existencia del proyecto y la ausencia de publicación.

Este matiz es importante porque impide presentar el caso como un descanso americano con Israel. Nada en los elementos disponibles permite tal conclusión. Washington sigue desempeñando un papel central en la protección diplomática y de seguridad de Israel.

El episodio muestra más bien la existencia de un límite único: algunos funcionarios estaban dispuestos a usar una retórica muy dura contra tres aliados, pero esta propuesta no fue validada en la parte superior.

Netanyahu llega a Nueva York en un clima de aislamiento inusual

Este caso tiene lugar en paralelo con una secuencia particularmente difícil para Benjamin Netanyahu en las Naciones Unidas. Su discurso ante la Asamblea General se caracterizó por la salida de muchas delegaciones de la Sala. Esta escena proporcionó una representación visual del aislamiento que el gobierno israelí enfrenta en varias cuestiones.

Netanyahu defendió las huelgas contra Irán y su programa nuclear. También asumió operaciones contra Hezbollah y recordó el ataque contra el aparato de comunicaciones en el Líbano. En cuanto a la cuestión palestina, sigue rechazando el establecimiento de un Estado palestino.

Al mismo tiempo, sus esfuerzos por conseguir una cita con Donald Trump enfrentaban dificultades. Esta situación no significa una ruptura entre Washington e Israel. Sin embargo, afirma que Netanyahu ya no puede considerar cada demostración de apoyo estadounidense como automática en su forma y horario.

La no publicación del proyecto de declaración contra Londres, París y Ottawa forma parte de esta atmósfera. Muestra que en un momento en que el gobierno israelí pide a sus asociados que combatan las iniciativas de asentamiento, Washington no responde necesariamente a todas estas demandas de la manera más maximalista.

Una batalla que podría determinar el costo económico de la colonización

Quizás el verdadero desafío de las iniciativas europeas sea a mediano plazo. Durante decenios, la condena internacional de la colonización rara vez ha ocasionado un importante costo económico a las actividades en los territorios ocupados.

Las restricciones a la importación cambiarían parcialmente esta situación. Se establecería un principio: un producto fabricado en una colonia no goza necesariamente del mismo tratamiento que un producto fabricado dentro de Israel.

Si varios mercados occidentales importantes adoptan esta distinción, las consecuencias podrían exceder los volúmenes comerciales directamente interesados. Las empresas deben fortalecer la trazabilidad de sus cadenas de suministro. Los inversores enfrentarían un mayor riesgo legal y político. Los distribuidores pueden optar por evitar ciertos proveedores para no tener que distinguir el origen exacto de las mercancías.

Por lo tanto, el Gobierno israelí tiene interés en prevenir la instalación de este precedente. La reacción prevista en Washington puede entenderse desde esta perspectiva. No se trata sólo de defender algunas exportaciones. El objetivo es evitar que la distinción económica entre Israel y los asentamientos se convierta en una práctica occidental común.

Es por eso que las palabras del proyecto americano eran tan importantes. Al presentar medidas europeas como hostiles a Israel, el texto habría borrado precisamente la distinción que Londres, París y Ottawa buscaban establecer entre territorio y asentamientos israelíes. La adición de una carga relacionada con el antisemitismo habría hecho esta asimilación aún más fuerte. La batalla se habría centrado entonces no sólo en el comercio, sino en la legitimidad misma de un gobierno occidental para tratar los productos de los territorios ocupados de manera diferente.

El hecho de que el proyecto haya sido bloqueado evita que esta doctrina se convierta en una posición oficial americana. Sin embargo, no elimina el debate. Algunos funcionarios influyentes querían que Marco Rubio llevara esta línea públicamente. No hay razón para excluirlo de la reaparición si Francia, el Reino Unido o Canadá realmente se mueven de la publicidad a la aplicación de restricciones comerciales.

Un precedente que sólo podría exceder las mercancías

El riesgo identificado por Israel no se limita a la cantidad de exportaciones en cuestión. Una distinción comercial oficial puede sentar un precedente para otros sectores. Siempre que un gobierno exija determinar si una mercancía proviene de Israel o de una colonia, se puede preguntar la misma cuestión de la inversión, los servicios financieros, la contratación pública, el seguro o las actividades empresariales en los territorios ocupados.

Es esta dinámica potencial que da al archivo un alcance estratégico. Una primera medida específica puede ser económicamente modesta al cambiar las normas aplicadas por las empresas. Los bancos, aseguradores y distribuidores comienzan a examinar su exposición. No lo hacen necesariamente para tomar una posición política, sino para reducir el riesgo legal o comercial.

La trazabilidad se vuelve central. Para aplicar una restricción sólo a las colonias, las autoridades aduaneras deben poder identificar precisamente el origen de los productos. Los importadores deben obtener esta información de sus proveedores. Así pues, una distinción que existía esencialmente en el derecho internacional y en las declaraciones diplomáticas forma parte de los procedimientos comerciales diarios.

Este desarrollo es precisamente lo que el gobierno israelí tiene interés en prevenir. Cuanto más la distinción entre Israel y los asentamientos se hace consuetudinaria en las prácticas económicas occidentales, más difícil es presentarla como medida excepcional o hostil.

Una creciente contradicción entre la diplomacia y el comercio

Los gobiernos europeos se enfrentan a una contradicción que desde hace mucho tiempo han podido tratar a través del lenguaje diplomático. They formally defended the two-State solution, considered settlements to be an obstacle to that solution and challenged their legality. Al mismo tiempo, sus economías pueden seguir importando bienes producidos en los mismos asentamientos.

Los proyectos de restricciones tratan de reducir esta brecha entre la práctica diplomática y la práctica comercial. Su lógica es que la condena de la colonización pierde parte de su alcance si no se hace ninguna distinción económica entre territorio israelí y asentamientos construidos en la Ribera Occidental.

Esta cuestión se vuelve más apremiante a medida que cambia la geografía. Las 400 viviendas adicionales previstas en Karnei Shomron no son sólo 400 viviendas. Refuerzan un conjunto colonial y aumentan la población, la infraestructura y la necesidad de conectarse con los asentamientos circundantes. Las 53 órdenes militares registradas en 2026, que abarcan 2.287.58 dunums, también afectan la capacidad de los palestinos de utilizar sus tierras.

El dossier E1 da a esta dinámica una dimensión aún mayor. El peligro denunciado por los palestinos es la ruptura de la continuidad territorial entre las distintas partes de la Ribera Occidental y el aumento del aislamiento de Jerusalén oriental. Si este desarrollo continúa, la solución biestatal propugnada por varios gobiernos occidentales puede ser cada vez más difícil de traducir geográficamente.

Por consiguiente, los promotores consideran que las medidas comerciales son un medio de introducir un costo en el que la condena política no ha impedido la expansión de los asentamientos.

La batalla se mueve al negocio

Otra posible consecuencia se relaciona directamente con el sector privado. Una empresa internacional no espera necesariamente que un embargo general cambie su comportamiento. A veces es suficiente identificar un riesgo creciente.

Si varios Estados comienzan a imponer restricciones a los productos de asentamiento, las empresas tendrán que considerar si sus proveedores, filiales o asociados operan en los territorios ocupados. El asesoramiento jurídico tendrá que verificar las normas aplicables en cada país. Los bancos pueden reevaluar ciertas transacciones. Los distribuidores pueden preferir evitar productos cuyo origen puede conducir a litigios.

Esta mecánica puede producir mayores efectos económicos que la medición inicial. Una prohibición limitada crea incertidumbre. La incertidumbre aumenta los costos de cumplimiento. Las empresas pueden entonces optar por retirarse de una actividad incluso cuando no estén legalmente obligadas a hacerlo.

Por lo tanto, para Israel, la prevención del primer precedente es particularmente importante. El problema no es sólo lo que Londres, París y Ottawa harán hoy. Esto es lo que otros gobiernos podrían hacer mañana, y luego las propias empresas.

Esto también explica el interés de una fuerte reacción americana. Si Washington describió oficialmente las restricciones de asentamiento como hostiles a Israel, a su vez aumentaría el costo político a los gobiernos y las empresas que desean hacer esta distinción.

El bloqueo de la declaración deja abierta esta batalla.

Casa Blanca evita más fracturas con Europa

La decisión de no publicar el texto también tiene sentido cuando se coloca en el estado de las relaciones transatlánticas. Estados Unidos necesita a sus aliados europeos en varias cuestiones simultáneamente. Un enfrentamiento público con Francia y el Reino Unido sobre las colonias habría rebasado necesariamente sobre otros temas.

Francia desempeña un papel en el expediente libanés y en la búsqueda de una arquitectura para tener éxito en el Finul. El Reino Unido también mantiene un compromiso diplomático y de seguridad con el Oriente Medio. El Canadá pertenece al mismo grupo occidental y participa en importantes coordinación internacional.

Al mismo tiempo, acusar a estos tres Estados de adoptar medidas hostiles a Israel y contribuir al antisemitismo habría causado una crisis cuyos efectos habrían excedido a la Ribera Occidental.

Por consiguiente, la elección de no publicar la declaración parece ser una decisión para controlar la escalada diplomática. Esto no significa que Washington apruebe las medidas propuestas. Esto significa que en este episodio la defensa de las posiciones israelíes no se consideró suficiente para justificar la redacción propuesta contra tres aliados.

Esta distinción es importante. La política estadounidense sigue siendo muy favorable para Israel. Pero el apoyo a Israel no lleva necesariamente a la Casa Blanca a asumir todas las exigencias de Jerusalén o de los funcionarios estadounidenses más cercanos a la posición israelí.

La próxima prueba vendrá con la aplicación efectiva de restricciones

Por el momento, el episodio sigue siendo el de una declaración preparada y luego bloqueada. La prueba real comenzará si los gobiernos interesados aplican efectivamente sus medidas sobre las importaciones procedentes de las colonias.

Washington tendrá que elegir entre varias opciones. Podrá mantener una oposición discreta e intentar convencer a sus aliados a través de canales diplomáticos. Puede adoptar una declaración pública menos agresiva que la preparada en septiembre. También puede volver a una línea mucho más difícil si la Casa Blanca considera que las restricciones crean un precedente amenazante para Israel.

La respuesta israelí será igualmente importante. El gobierno de Netanyahu puede intentar convencer directamente a las capitales europeas para que abandonen las medidas. Puede pedirle a Washington que intervenga. También puede considerar contramedidas diplomáticas o económicas.

El comportamiento de otros estados occidentales será un tercer indicador. Si las iniciativas francesas, británicas y canadienses permanecen aisladas, su alcance será limitado. Si son imitados, la distinción comercial entre Israel y los asentamientos comenzará a institucionalizarse.

Es precisamente este escenario el que explica la intensidad de la batalla detrás de las escenas antes de que las medidas se apliquen plenamente.

Un silencio americano más revelador que una declaración

El elemento más interesante de este caso es en última instancia lo que no fue publicado. Existe un texto. Tenía una fecha, una palabra y un líder político a quien debía ser asignado. Propuso una condena muy severa de tres aliados occidentales. No obtuvo la aprobación necesaria.

Este silencio hace posible ver los límites de una política que de otro modo podría parecer totalmente homogénea. Una parte del aparato americano quiere defender a Israel implicando restricciones de asentamiento con medidas dirigidas contra Israel mismo. Otra parte no estuvo de acuerdo en que esta posición se transformara en la palabra oficial del Secretario de Estado.

La diferencia es considerable. Actualmente mantiene la posibilidad de que Washington desafiera las medidas europeas sin volver a asumir la acusación de antisemitismo. También deja, al menos implícitamente, el espacio diplomático en el que los aliados occidentales distinguen a Israel de los asentamientos.

Sin embargo, este margen puede cerrarse rápidamente. La colonización continúa. Los prestamistas están avanzando. Las órdenes militares de tierra y árboles están aumentando. Los gobiernos europeos están buscando instrumentos que puedan ir más allá de la condena verbal. Israel está tratando de evitar que estos instrumentos se conviertan en una norma.

Por consiguiente, el proyecto de declaración atribuido a Marco Rubio es mucho más que una nota diplomática abandonada. Destacó la siguiente línea de confrontación: no sólo si las colonias fueron condenadas políticamente, sino si esa condena debería tener consecuencias económicas.

Para Washington, la pregunta sigue siendo. ¿Defiende a Israel también significa defender el trato comercial de los productos de asentamiento como si fueran de territorio israelí? Al bloquear el texto del 8 de septiembre, la Casa Blanca evitó dar una respuesta tan categórica. La próxima iniciativa europea dirá si este silencio puede durar.

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