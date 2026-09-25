Después de la final, la batalla del mandato: París y Roma buscan una fuerza que Washington quiere más ofensiva

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El riesgo de vacío ya no es teórico

El final previsto de la Misión Final pone al Líbano por delante de un plazo que ya no puede tratarse como una cuestión distante. El último día del año, el país podría terminar sin la fuerza internacional que ha estado acompañando al sur durante casi 48 años, mientras que el ejército israelí todavía ocupa territorios, los ataques continúan y no se ha completado el acuerdo marco con Israel. Por lo tanto, la urgencia ya no es sólo si el Finul se va. Consiste en determinar quién se encargará, con qué mandato y especialmente para llevar a cabo qué misiones.

Las discusiones revelan varios escenarios. La fórmula más avanzada se basa en una iniciativa franco-italiana diseñada para constituir una fuerza dominante europea. Según informes, unos 10 países europeos han expresado su disposición a participar. Los Estados de Asia con experiencia en el mantenimiento de la paz también pueden sumarse al mecanismo. Indonesia y China se encuentran entre los países interesados en mantener una presencia en el Líbano como parte de una fuerza futura.

Pero no se tomó ninguna decisión final. La composición de la cuota es sólo parte del problema. Los gobiernos que pueden enviar soldados quieren conocer su misión exacta, los límites geográficos de su intervención, sus normas de compromiso y las garantías dadas por su seguridad. También quieren saber cómo reaccionaría su ejército si se desencadenó una confrontación con Israel o Hezbolá.

Es precisamente en este nivel que las diferencias se vuelven profundas. París y Roma están trabajando en una presencia internacional para preservar la estabilidad y acompañar al ejército libanés. Washington quiere que la arquitectura esté más vinculada directamente al monopolio de armas y a la efectiva extensión de la autoridad estatal. Israel, por su parte, no muestra entusiasmo por una fuerza que pueda documentar permanentemente sus operaciones o limitar su libertad militar en el sur.

Así pues, la participación va más allá de la sustitución administrativa de varios miles de efectivos de mantenimiento de la paz. Se ocupa de la naturaleza del sistema de seguridad que debe gobernar el sur después de su partida.

La fórmula franco-italiana es la vía más avanzada

El camino más serio es construir un núcleo europeo bajo el liderazgo francés e italiano. Emmanuel Macron y Giorgia Meloni trabajaron en esta opción, mientras que se establecieron contactos con varias capitales europeas para identificar estados dispuestos a aportar tropas. El proyecto podría extenderse a países no europeos con experiencia en operaciones internacionales.

El interés de esta fórmula es evitar una ruptura repentina. Los europeos ya conocen el terreno libanés. Francia e Italia han desempeñado un papel importante en el Finul y tienen experiencia operacional en el sur. Una fuerza construida alrededor de sus contingentes podría reanudar algunas de las funciones existentes sin reconstruir completamente el dispositivo.

Sin embargo, la continuidad institucional no es suficiente. Finul está operando actualmente dentro de un marco legal, militar y político específico. La fuerza futura debe tener su propia base. Beirut insiste en que toda presencia internacional debe permanecer bajo la cobertura de una decisión del Consejo de Seguridad. Nawaf Salam defendió explícitamente esta posición en Nueva York. Quiere evitar que una coalición de países despliegue sobre la base de acuerdos bilaterales o de una simple iniciativa europea.

Este requisito responde a una preocupación por la soberanía. Una fuerza internacional encomendada por el Consejo de Seguridad tiene un marco bien conocido, obligaciones definidas y legitimidad internacional. Una fuerza compuesta únicamente por un grupo de Estados podría depender más de los intereses políticos de sus miembros. Por lo tanto, para Beirut la cuestión no es sólo mantener a los soldados extranjeros en el sur. Se debe mantener una arquitectura internacional para vigilar la situación y elaborar informes reconocidos por las Naciones Unidas.

El proyecto franco-italiano sigue sin terminar. Los diez países europeos dispuestos a participar aún no han recibido una respuesta definitiva en las misiones que deben emprender. Esta cuestión determina el resto: número de soldados, equipo, normas de compromiso y nivel de riesgo aceptado.

París quiere evitar la confrontación directa con Hezbollah

Francia favorece una fuerza cuyo papel seguirá centrado en el sur y en el apoyo al ejército libanés. La idea sería preservar una presencia internacional capaz de observar, comunicar y contribuir a la estabilidad sin transformarla en un actor responsable de desarmar directamente a Hezbollah.

Esta distinción es esencial. Una fuerza de vigilancia puede patrullar, documentar violaciones, mantener canales de comunicación y acompañar al ejército. Una fuerza para buscar armas, entrar en depósitos o intervenir contra posiciones militares es en un sentido completamente diferente. Se mueve de mantener la estabilidad a una misión potencialmente coercitiva.

Los europeos no parecen querer cruzar fácilmente esta frontera. Su principal temor es enviar a sus soldados a una misión que podría colocarlos directamente delante de Hezbollah. Tal cambio alteraría completamente el nivel de riesgo. Los contingentes ya no estarían expuestos a las consecuencias de un enfrentamiento entre Israel y Hezbolá. Podrían formar parte del conflicto.

Esta cautela explica la preferencia por una misión principalmente concentrada al sur de Litani. Permitiría que la fuerza futura ayudara al ejército a consolidar su control en la zona fronteriza sin confiarlo en una misión general de desarme a nivel nacional.

Sin embargo, este enfoque se enfrenta a una lectura americana mucho más amplia del problema. Washington no considera que el control del sur de Litani sea suficiente para resolver el problema de seguridad. Las aplicaciones estadounidenses también cubren los depósitos y posiciones de Hezbollah, así como las armas en otras partes del país.

El debate sobre la fuerza futura se convierte así en una ampliación del debate sobre el monopolio de armas. Una misión limitada en el sur puede alcanzar el objetivo de la estabilidad inmediata. No satisface plenamente las expectativas estadounidenses para el ejercicio de la autoridad estatal en todo el país.

Washington quiere mirar más allá del Litani

Los requisitos de EE.UU. dan al caso una dimensión mucho más sensible. En conversaciones con funcionarios y visitantes libaneses, Washington preguntó por la falta de progreso del ejército hacia ciertos depósitos y lugares militares de Hezbollah en el sur. Pero las preguntas no paran ahí. También se menciona la presencia de armas en la zona de Beirut.

Este enfoque significa que la futura arquitectura internacional no puede considerarse sólo como una pequeña copia de la Final. Para los estadounidenses, la cuestión central es la autoridad efectiva del estado. El sur de Litani es un primer paso, pero no representa todo el problema.

Es aquí donde la diferencia con el concepto europeo es clara. París y Roma buscan ante todo una fórmula que pueda ser aceptada por los países que aportan contingentes y funcionar sin causar más enfrentamientos. Washington quiere que el post-Final acompañe una transformación más profunda del equilibrio de seguridad libanés.

Sin embargo, una fuerza internacional cuyo mandato se extendería, directa o indirectamente, al norte del río Litani sería mucho más difícil de construir. Los países europeos deben aceptar que sus soldados participan en un asunto relacionado directamente con las armas de Hezbollah. También deben tener normas de compromiso adaptadas a situaciones que ya no se asemejan a patrullas normales de mantenimiento de la paz.

La pregunta entonces se vuelve casi insoluble: cuanto más limitado sea el mandato, más aceptable es para los contribuyentes europeos, pero menos cumple con las expectativas estadounidenses. Cuanto más amplio sea el mandato, más cumple con el objetivo político de Washington, pero más peligroso se vuelve y más difícil es conseguir que Estados que probablemente proporcionen al ejército para aceptarlo.

Es este conflicto de concepción, más que la búsqueda de soldados, que está retrasando el nacimiento de la fuerza.

Israel no quiere coacción ni testigo permanente

La posición israelí complica aún más el caso. Israel no parece estar a favor de una fuerza internacional que pueda limitar su libertad de acción en el sur. En particular, hay fuertes reservas sobre una presencia francesa. Las difíciles relaciones entre París y el gobierno israelí pesan directamente sobre las discusiones.

Esta hostilidad no sólo se trata de la identidad nacional de los contingentes. Una fuerza internacional también sirve de testigo. His patrols observed military movements, documented incidents and transmitted reports. Su presencia hace más difícil transformar una operación militar en un evento sin un observador externo.

Por consiguiente, la ausencia de fuerza internacional alteraría profundamente el equilibrio de poder. En los sectores aún ocupados, Israel tendría mucho más espacio para la maniobra. El ejército libanés seguirá presente, pero ya no se beneficiará del mismo mecanismo internacional de apoyo o comunicación.

Es precisamente el escenario que preocupa al Líbano. La salida del Finul sin reemplazo podría dejar a Israel en una posición dominante al sur del río Litani, especialmente alrededor de los asentamientos restantes. Las autoridades libanesas temen que un vacío internacional facilite la consolidación de una nueva realidad militar.

Esta preocupación explica por qué Beirut se niega a considerar la salida de Finul como una mera transición administrativa. El problema no es sólo sustituir al personal de mantenimiento de la paz por otros soldados. El objetivo es preservar un dispositivo capaz de producir monitorización independiente y mantener canales de comunicación cuando aumentan las tensiones.

La hipótesis de una extensión de seis meses surge contra Washington

En ausencia de acuerdo sobre la fuerza futura, se preveía una solución de transición: ampliar la final durante unos seis meses. Este plazo permitiría la celebración de negociaciones sobre la composición del nuevo mecanismo, su mandato y las garantías necesarias sin crear una ruptura al final del año.

En términos prácticos, esta opción tiene una lógica obvia. Construir una fuerza multinacional toma tiempo. Es necesario determinar qué países participan, cuántos soldados suministran, que controlan la operación, qué armas se pueden utilizar y qué infraestructura se conservará. Una transición precipitada podría producir exactamente el vacío que Beirut está tratando de evitar.

Pero la extensión se reunió con la oposición americana. Washington no simplemente desea mantener a Finul en su forma actual. Esta posición reduce considerablemente el espacio de maniobra del Líbano. Sin consenso en el Consejo de Seguridad, se hace difícil una prórroga técnica.

Por lo tanto, el fracaso de esta solución obliga a los negociadores a acelerar la búsqueda de un sucesor. Sin embargo, el calendario se reduce mientras que las principales cuestiones políticas siguen sin respuesta.

La situación crea una paradoja. Todos reconocen que una transición mal preparada sería peligrosa. Sin embargo, la solución más simple para comprar tiempo, es decir, una extensión limitada de la misión actual, no recibe el apoyo necesario.

Así pues, el Líbano corre el riesgo de tener que preparar un mecanismo dentro de unos pocos meses que las Potencias internacionales aún no hayan podido definir.

Observadores de tregua: solución más ligera

Una segunda vía es fortalecer el papel de los observadores internacionales de tregua ya presentes en la región. Esta fórmula mantendría una presencia de las Naciones Unidas después de la salida del Finul sin reconstruir inmediatamente una fuerza de varios miles de soldados.

La ventaja es obvia. Los observadores ya pertenecen al sistema de las Naciones Unidas y tienen experiencia en vigilancia militar. Podría aumentar su número y adaptar sus misiones. Por consiguiente, el Líbano mantendrá un mecanismo internacional de presentación de informes y presentación de informes.

Pero esta solución es mucho más ligera que una verdadera fuerza de mantenimiento de la paz. Los observadores no pueden realizar las mismas tareas que un contingente armado. Su capacidad para patrullar zonas peligrosas, mantener una presencia permanente o acompañar al ejército es más limitada.

También surge el problema de la protección. Si la situación se deteriora, ¿quién garantiza su seguridad? ¿Qué libertad de movimiento tendrán? ¿Cómo pueden intervenir en zonas donde continúan las operaciones israelíes? La fórmula mantiene los ojos internacionales en el suelo, pero no reemplaza automáticamente la capacidad operacional de Finul.

Por lo tanto, esta opción podría convertirse en un reemplazo intermedio en lugar de un reemplazo completo. Ayudaría a mantener un vínculo con las Naciones Unidas hasta que se creara una arquitectura más sólida.

Los países donantes quieren saber quién los protegerá

La seguridad de los futuros contingentes es una de las cuestiones más delicadas. Los Estados dispuestos a participar solicitaron garantías específicas. Quieren saber qué pasará si sus soldados están entre el ejército israelí y Hezbolá. También quieren conocer los mecanismos para evitar que sus posiciones sean objeto de ataques.

Esta pregunta no es teórica. Una fuerza desplegada en el sur evolucionará en un espacio donde siguen siendo posibles los bombardeos, drones y movimientos militares. Por consiguiente, su mandato debe ir acompañado de acuerdos para reducir los riesgos.

Una cuestión particularmente delicada se refiere a la actitud de las partes locales y regionales. ¿Deberían obtenerse garantías israelíes sobre la seguridad de las tropas? ¿También será necesaria una forma de entendimiento con Hezbolá para que los soldados puedan circular? ¿Hasta dónde puede llegar esa coordinación sin convertir la misión en un acuerdo político con los actores armados?

Estas preguntas explican por qué los países europeos no están contentos con una invitación a participar. Quieren conocer las reglas del juego antes de enviar a sus soldados.

Por lo tanto, la fuerza futura debe construirse sobre un equilibrio extremadamente preciso. Debe ser lo suficientemente robusto para tener utilidad real, pero no hasta el punto de ser percibido como una fuerza de combate. Debe apoyar al ejército sin reemplazarlo. Debe observar a Israel sin convertirse en su adversario. Debe contribuir al monopolio estatal sin que se le encomiende directamente el desarme de Hezbolá.

El ejército dice que puede asumir sus responsabilidades, pero no sustituir todas las funciones

La institución militar libanesa expresa su disposición a llevar a cabo sus misiones incluso en caso de salida del Finul. Esta declaración es esencial porque significa que Beirut no presenta la presencia internacional como condición para la supervivencia del Estado en el sur.

El ejército puede desplegar sus unidades, asegurar sectores y ejercer responsabilidades soberanas. Ya está en el centro del mecanismo de retirada israelí. Cada área evacuada debe estar bajo su control.

Pero ser capaz de asumir la responsabilidad militar del territorio no significa ser capaz de reemplazar todas las funciones del Finul. La fuerza internacional proporciona capacidades logísticas, patrullas, mecanismos de comunicación y una presencia diplomática que el ejército no puede reproducir por sí solo.

Por lo tanto, el apoyo internacional al ejército es cada vez más importante. La reunión preparatoria celebrada en París demostró que todavía existe un interés internacional. Pero también reveló un desarrollo: la ayuda está ahora más condicionada a resultados concretos. Los socios quieren que el Estado avance en el ejercicio de su autoridad antes de comprometer nuevos recursos.

El Líbano se enfrenta así a una ecuación exigente. Se le pidió que fortaleciera su ejército para sustituir gradualmente ciertas funciones del Finul, mientras que ese fortalecimiento dependía de la ayuda internacional sujeta a condiciones políticas.

La salida del Finul también causaría un choque económico en el sur

Una dimensión mucho menos discutida se refiere a la economía local. La presencia de Finul no sólo produce un efecto seguro. Las cuotas internacionales han sido parte de la economía meridional durante varios decenios.

Sus gastos se alimentan de tiendas, viviendas, servicios, transporte y diversas actividades locales. Los trabajos directos e indirectos dependen de esta presencia. Por lo tanto, la salida de los contingentes eliminaría parte de esta actividad en el mismo momento en que el Sur debe reconstruir el daño de la guerra.

This is particularly important in areas already affected by destruction and displacement. Las aldeas han perdido hogares, granjas y negocios. La desaparición paralela del gasto de Finul añadiría otro shock.

Por consiguiente, la cuestión posterior al fin debe considerarse también una cuestión económica. Una nueva fuerza, incluso más pequeña, permitiría mantener parte de esta actividad. Una desaparición casi completa de la presencia internacional tendría, por el contrario, efectos mucho más amplios que la mera modificación de los arreglos de seguridad.

El verdadero conflicto es sobre la misión, no la bandera

La dificultad esencial es finalmente clara. Hay países dispuestos a participar. Francia e Italia están trabajando en arquitectura. Una docena de estados europeos han mostrado interés. Los países de Asia podrían complementar el plan. El Líbano desea mantener una presencia internacional bajo la autoridad del Consejo de Seguridad.

Por lo tanto, el bloqueo no proviene de una imposibilidad absoluta de encontrar soldados. Viene de la falta de acuerdo sobre lo que se les pedirá que hagan.

Probablemente se pueda formar una fuerza militar de vigilancia y apoyo. Una fuerza cargada de participar directamente en la aplicación del monopolio de armas más allá del sur de Litani es mucho más difícil de imaginar. Una fuerza aceptada por Israel puede ser demasiado débil para satisfacer las expectativas del Líbano. Una fuerza con mayores riesgos de mandato, por otro lado, siendo rechazada por Israel o colocando sus tropas delante de Hezbolá.

El plazo de finalización del año obliga ahora a los actores a resolver estas contradicciones. La elección determinará mucho más que el sucesor administrativo del Finul. Diría qué concepto de seguridad internacional debería prevalecer en el sur: una presencia destinada principalmente a observar y prevenir la escalada, o un instrumento más ambicioso destinado a acompañar la transformación del equilibrio militar libanés.

Es esta cuestión, no el mero nombre de la fuerza futura, lo que explica por qué no se llega todavía a un acuerdo.

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