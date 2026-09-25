Líbano del Sur: Hezbolá Abierto a una solución política

- Advertisement -

31

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Hezbollah MP Hassan Fadllallah dijo el viernes que su partido y el movimiento Amal no se opusieron a una « solución política » para el Sur y se declararon abiertos a negociaciones indirectas si permitían la retirada israelí, el regreso de los habitantes y la reconstrucción. Sin embargo, el parlamentario rechaza cualquier enfoque que considere capitulación y critica enérgicamente el acuerdo marco concertado por las autoridades libanesas. Esta declaración viene en un momento en que el debate es ahora tanto sobre los medios diplomáticos de poner fin a la situación en el Sur como sobre las armas de Hezbollah y el papel del Estado.

El viernes, Hassan Fadallah formuló una posición que aclara las condiciones bajo las cuales Hezbollah contempla una ruta diplomática en el sur del Líbano. El Miembro no rechazó el principio de negociación. Incluso ha aceptado explícitamente la hipótesis de conversaciones indirectas con Israel, siempre que alcancen objetivos que presenta como no negociables: la liberación del territorio, el regreso de los habitantes desplazados y la reconstrucción de las zonas afectadas.

« No somos partidarios de la guerra », dijo Hassan Fadllallah. Según él, los sucesivos conflictos se impusieron a los habitantes del Sur por la proximidad de Israel y por una historia marcada por invasiones, ocupaciones y confrontaciones.

El diputado definió la prioridad actual de Hezbollah. Después de la destrucción causada por la guerra y las operaciones israelíes, dijo que era « liberar al Sur, regresar y reconstruirlo ».

En este contexto, introdujo la posibilidad de un enfoque diplomático.

» Apoyamos la diplomacia basada en nuestros derechos y estamos abiertos a negociaciones indirectas si nos llevan a este objetivo », dijo.

Hezbollah acepta el principio de negociaciones indirectas

La referencia a las negociaciones indirectas es el punto central de la declaración de Hassan Fadllallah.

El diputado no propone negociaciones directas entre Hezbollah e Israel. Tampoco está a favor de normalizar las relaciones. Por otra parte, abre explícitamente la puerta a un proceso diplomático indirecto que pueda resolver las cuestiones pendientes en el Sur.

Esta distinción corresponde a una práctica ya utilizada en las relaciones entre el Líbano e Israel. Ambos países no tienen relaciones diplomáticas, pero se han abordado varios casos a través de mediadores internacionales.

Las negociaciones fronterizas marítimas, concluidas en octubre de 2022, se habían llevado a cabo con la mediación estadounidense. Beirut y Tel Aviv han aceptado un acuerdo sin establecer relaciones diplomáticas directas.

El mecanismo resultante de la cesación del fuego del 27 de noviembre de 2024 se basó también en la mediación internacional y en compromisos separados contraídos por las partes.

Al decir que estaba abierto a negociaciones indirectas, Fadallah no rompió con el principio de la ausencia de relaciones directas con Israel. Sin embargo, está de acuerdo en que el camino político podría utilizarse para lograr resultados en el Sur.

Tres objetivos: retiro, retorno y reconstrucción

Hassan Fadllallah asoció esta apertura con tres prioridades.

La primera se refiere al retiro israelí. Pese a la cesación del fuego del 27 de noviembre de 2024, la cuestión de la presencia y las posiciones israelíes en el Líbano meridional seguía siendo el centro de las tensiones entre Beirut e Israel.

La segunda se refiere al regreso de los habitantes. The fighting and destruction have led to large population displacements in border villages. Si bien parte de la población ha regresado desde la cesación de las hostilidades, la situación sigue siendo difícil en varios lugares directamente afectados por operaciones militares.

La tercera prioridad es la reconstrucción. Aldeas, viviendas, infraestructura y tierras agrícolas sufrieron daños importantes durante los enfrentamientos. Por lo tanto, la reconstrucción es una cuestión económica y social, así como política.

Fadallah vincula estas tres preguntas. En su discurso, no se puede juzgar una solución política sobre su existencia formal. Debe producir resultados concretos sobre el terreno.

Con esta condición, presenta negociaciones indirectas como aceptables.

Fadllallah rechaza la solución « submission »

Esta apertura diplomática va acompañada de un límite claramente formulado.

Hezbollah MP dice que las metas que enumera no pueden ser alcanzadas por « capitulación », « subordinación » o « subordinación ». Cree que una política basada en estos principios conduciría a una ocupación continua y no a su desaparición.

Fadallah dirige esta crítica directamente contra las autoridades libanesas.

Acusa el poder de consolidar la presencia israelí a través del acuerdo marco concertado bajo mediación estadounidense. Esta acusación forma parte del conflicto político entre Hezbolá y el gobierno de Nawaf Salam sobre la estrategia seguida contra Israel y la cuestión de las armas.

Por el contrario, el gobierno defiende un enfoque basado en el fortalecimiento del Estado, el despliegue del ejército y la negociación de un retiro israelí. También considera que las armas deben colocarse gradualmente bajo la autoridad exclusiva de las instituciones estatales.

Por lo tanto, la divergencia ya no se refiere solamente a la existencia de un camino político. Las declaraciones de Fadllallah muestran que también cubre su contenido, sus condiciones y el equilibrio de poder en el que se llevará a cabo.

Desde noviembre de 2024, Hezbollah considera insuficientes las propuestas

Hassan Fadllallah también eligió el 27 de noviembre de 2024 como punto de partida para su evaluación política.

Esta fecha corresponde a la entrada en vigor de la cesación del fuego que terminó más de un año de enfrentamiento entre Israel y Hezbollah, incluidos dos meses de guerra particularmente intensa en el otoño de 2024.

Según el diputado, desde entonces no se ha presentado a Hezbollah y Amal ninguna propuesta política « razonable » para resolver la situación de manera sostenible.

Definió los criterios que debería cumplir esa propuesta: proteger al Líbano, poner fin a los asesinatos y permitir que los habitantes regresen a sus hogares.

« Hezbollah y el movimiento Amal no han cerrado puertas y no están en contra de una solución política », insistió.

Esta formulación permite al MP responder a la acusación de que ambas formaciones chiítas necesariamente favorecerían la opción militar. Fadallah, por el contrario, afirma que están dispuestos a considerar una solución negociada, pero considera que las condiciones propuestas hasta ahora no garantizan los objetivos que defienden.

Una declaración en medio del debate sobre las armas

Los comentarios de Fadllallah se hicieron mientras que la cuestión de la seguridad en el sur del Líbano estaba ahora directamente vinculada al debate nacional sobre las armas de Hezbollah.

El Presidente Joseph Aoun y el Primer Ministro Nawaf Salam han reafirmado repetidamente el principio del monopolio estatal de las armas. Se espera que el ejército libanés desempeñe un papel central en el control del territorio y en los arreglos para estabilizar la frontera.

Joseph Aoun declaró nuevamente esta semana ante el personal militar que las armas del ejército eran « las únicas armas legítimas ». Al mismo tiempo, el orador subraya la necesidad de que la institución proteja a todos los libaneses, incluidos los que se oponen a las decisiones o a la autoridad del Estado.

Hezbollah, por su parte, discute un desarme que tendría lugar mientras Israel mantiene posiciones en el Líbano y continúa operando en el territorio.

Esta divergencia sigue siendo completa.

La declaración de Fadllallah no contiene el compromiso de Hizbullah de entregar sus armas en el contexto de un posible arreglo político. Se ocupa de la posibilidad de utilizar la diplomacia y las negociaciones indirectas para resolver la situación en el Sur.

Sin embargo, las dos cuestiones están estrechamente vinculadas en los debates en curso. Las autoridades libanesas quieren que Israel se retire mientras extiende el control estatal y militar. Hezbollah pide que se ponga fin a la presencia y las operaciones israelíes para preceder a cualquier interrogatorio final de su arsenal.

El precedente de la frontera marítima

La apertura de Fadllallah a negociaciones indirectas tiene un precedente importante: el acuerdo de límites marítimos concluido en 2022.

En ese momento, Hizbullah había aceptado el principio de las negociaciones realizadas por el Estado libanés con mediación estadounidense, sin participar directamente en las conversaciones con Israel.

El acuerdo estableció la frontera marítima entre los dos países y definió sus derechos a las zonas de energía offshore.

Sin embargo, el precedente es limitado. La delimitación marítima implica un archivo específico. Los debates actuales abordan cuestiones mucho más amplias: la presencia militar israelí, la seguridad fronteriza, el regreso de las poblaciones, la reconstrucción, el despliegue del ejército y el futuro del aparato militar de Hezbolá.

Por consiguiente, una posible negociación sobre el Líbano meridional sería mucho más compleja política y segura.

However, the Fadllallah statement states that Hizbullah does not in principle reject a mechanism in which the Lebanese State negotiates through a third party.

Hezbollah mantiene ministros en el gobierno de Salam

Hassan Fadllallah también discutió las relaciones de Hizbullah con el gobierno de Nawaf Salam el viernes.

A pesar de su crítica a la política ejecutiva, el partido no está considerando retirar a sus ministros en esta etapa.

El MP explicó su retención en el gobierno con « las necesidades nacionales y políticas relacionadas con la asociación ». También mencionó un acuerdo con el movimiento Amal para permanecer en la firma durante el período actual.

Sin embargo, en su opinión, esta decisión no constituye apoyo a la política gubernamental.

Fadllallah afirmó explícitamente que la presencia de Hizbullah en el gobierno no significaba que Hizbullah considerara la política del gabinete para tener éxito, ni tampoco significaba que la participación de los ministros de Hizbullah cambiaría significativamente su dirección.

Esta distinción refleja la posición actual del partido: permanecer en instituciones mientras se cuestionan varias decisiones del gobierno central.

Hezbollah y Amal mantienen así su participación en el gabinete mientras discrepan con Nawaf Salam sobre cuestiones importantes, en particular el tratamiento de las armas y la estrategia seguida contra Israel.

Entre negociación y desacuerdo con el gobierno

Por lo tanto, las declaraciones de Hassan Fadllallah aclaran los contornos de la posición actual de Hezbollah en el sur del Líbano.

El partido no cierra la puerta a una solución política. Acepta el principio de diplomacia basado en los derechos reclamados por el Líbano y se declara abierto a negociaciones indirectas. Sin embargo, establece los resultados esperados de la retirada israelí, el regreso de los habitantes y la reconstrucción.

Al mismo tiempo, Hezbollah se niega a asociar esta ruta diplomática con lo que considera una capitulación frente a las exigencias israelíes. Rechaza el enfoque del Gobierno del acuerdo mediado por los Estados Unidos y mantiene su oposición al desarme bajo las condiciones actuales.

Por consiguiente, la declaración no resuelve el desacuerdo entre el partido y el ejecutivo. Más bien, aclara el terreno en que se mueve: Hezbolá no rechaza la negociación misma, sino que desafía las condiciones políticas y de seguridad en que se lleva a cabo actualmente.

Por lo tanto, el próximo paso dependerá del contenido de las propuestas presentadas en Beirut, la evolución de la retirada israelí y las garantías que podrían acompañar una posible solución. Para Fadllallah, el criterio anunciado el viernes sigue siendo concreto: una solución debe poner fin a las operaciones israelíes y permitir que los habitantes del Sur regresen a sus aldeas de manera sostenible.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews