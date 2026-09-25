El rehuffle del gabinete sale de la agenda: por qué el poder prefiere mantener el gobierno del Salam hoy

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El rumor negado en la parte superior del estado

El escenario de un resurgimiento del Gobierno de Nawaf Salam no sería discutido entre la Presidencia de la República y el Gran Serail, ni dentro del marco de una iniciativa política suficientemente avanzada para llevar a la sustitución de varios ministros. Los informes de cambios inminentes en algunas carteras, a veces acompañados de nombres de posibles sucesores, son rechazados categóricamente por una importante fuente oficial libanesa. Según esta versión, nadie habría incautado formalmente a Joseph Aoun de una propuesta de redacción y no se iniciaría tal discusión con Nawaf Salam.

La negación es más interesante ya que la idea no se presenta como totalmente imaginaria. Antes se había considerado un cambio de gobierno. El período anterior a la guerra había sido un período de reflexión, que había aumentado su alcance tras la prórroga del mandato de la Cámara de Diputados. En ese momento, el objetivo era aprovechar el largo período político para inyectar « nueva sangre » en el equipo ministerial. Por lo tanto, la hipótesis respondió a una lógica diferente de la que domina hoy: mejorar el funcionamiento del gobierno, renovar ciertas figuras y adaptar al ejecutivo a una secuencia política que se ha vuelto más larga de lo esperado.

La guerra cambió ese cálculo. Las prioridades del gobierno han cambiado hacia el sur, las negociaciones con Israel, el despliegue del ejército, la cuestión de las armas, la reconstrucción, la crisis social y la preparación de la era post-final. Una reorganización que podría aparecer unos meses antes como un instrumento para el estímulo del gobierno se considera ahora como una operación que podría abrir más problemas de lo que resolvería. Así que la cuestión ya no es la única que los ministros pueden ser reemplazados. Es determinar si el Líbano puede permitirse una batalla política alrededor de la composición del gobierno en un momento en que el ejecutivo debe gestionar varias cuestiones existenciales simultáneamente.

Este desarrollo explica la paradoja actual. Las críticas contra algunos ministros y la acción gubernamental no han desaparecido. La ira social está aumentando. Los eurodiputados culpan al ejecutivo por sus insuficientes respuestas. Las diferencias dentro del equipo del gobierno a veces aparecen públicamente. Sin embargo, estas debilidades no conducen mecánicamente a un reajuste. En cambio, en el contexto actual, refuerzan la preferencia por la continuidad.

El proyecto existía antes de la guerra

La aclaración de que se previó el resurgimiento antes de la guerra deja claro que el rumor actual se basa en un viejo proyecto político. Tras la prórroga del mandato parlamentario, el calendario institucional ha cambiado. El gobierno tenía un período de acción potencialmente más largo y algunos funcionarios consideraron que un equipo parcialmente renovado podría dar nuevo impulso al ejecutivo.

La frase « inyectando nueva sangre » resume la lógica que prevaleció entonces. No se trataba necesariamente de derrocar al gobierno o cambiar su dirección general. Más bien, el supuesto era cambiar ciertas personalidades, corregir deficiencias en varios ministerios y dar una nueva dinámica a un equipo que permanecería en el cargo más tiempo de lo esperado.

Esa operación también habría permitido abordar algunas tensiones políticas sin abrir una crisis gubernamental completa. En el Líbano, la modificación de un número limitado de carteras puede ofrecer teóricamente un compromiso entre mantener la estructura gubernamental y la voluntad de varias fuerzas de revisar su representación. Pero lo que parece simple en el papel rápidamente se vuelve complejo tan pronto como sea necesario para determinar qué ministros salen, quién los reemplaza y cómo preservar los equilibrios políticos y religiosos.

La guerra ha hecho esta ecuación mucho más arriesgada. Cualquier cambio de ministro se puede interpretar ahora a través de las grandes fracturas del momento: actitud a las negociaciones con Israel, relación con Hezbollah, política hacia Irán, monopolio de armas, cooperación con Estados Unidos o incluso gestión de la crisis social. Un reemplazo que hubiera planteado previamente una lógica del desempeño del gobierno ahora puede describirse como una victoria política o una derrota de un campamento.

Esto es precisamente lo que el poder busca evitar. Mantener el equipo actual impide las negociaciones paralelas sobre los equilibrios internos ya que el Estado ya está tratando de negociar la retirada israelí y la futura arquitectura de seguridad del sur.

La guerra ha cambiado completamente la jerarquía de prioridades

Since the regional escalation, the executive has been operating under pressure far beyond ordinary government management. El primer archivo es el del territorio. El Líbano está buscando nuevos retiros israelíes mientras despliega el ejército a las zonas evacuadas. Los Estados Unidos están condicionando su apoyo a progresos concretos en el ejercicio de la autoridad estatal. Israel sigue planteando la cuestión de las capacidades militares de Hezbollah. Al mismo tiempo, las negociaciones deben determinar si se iniciará una nueva fase antes o después de las elecciones israelíes.

A esta ecuación añade el final planeado de la misión del Finul. El Líbano debe preparar un nuevo marco internacional sin saber qué fórmula se adoptará. Se está estudiando una iniciativa franco-italiana. Se menciona una fuerza europea dominante. El uso de observadores internacionales reforzados es otra vía. Todavía no se ha decidido ninguno de estos escenarios y cada uno plantea preguntas sobre el mandato, el ámbito de acción y la protección del personal militar extranjero.

El gobierno debe gestionar simultáneamente su relación con Irán. La reunión entre Nawaf Salam y Masoud Pezeshkian en Nueva York mostró que el Primer Ministro está tratando de reconstruir una relación entre el Estado y el Estado con Teherán, basada en la soberanía y la no injerencia. Enlazó claramente esta relación con la prioridad otorgada al retiro israelí y la ampliación de la autoridad del Estado en todo el territorio.

La relación con Siria también está entrando en una nueva fase. Nawaf Salam y Ahmad al-Sharaa examinaron la revisión de los acuerdos entre los dos países, la reactivación de la Alta Comisión Mixta y los proyectos para vincular la electricidad, los ferrocarriles y la energía. Una vez más, el Gobierno está trabajando en cuestiones que requieren continuidad administrativa y política.

Cambiar el equipo departamental en esta fase requeriría que algunos departamentos interrumpieran o reorganizaran sus archivos en un momento en que las negociaciones son particularmente sensibles. Por lo tanto, la cuestión de la remodelación ya no puede considerarse únicamente en términos de la actuación individual de los ministros. Debe compararse con el costo político y administrativo de la redistribución de carteras.

Sin embargo, existen tensiones gubernamentales

El abandono de la rifa no significa que el gobierno funcione sin diferencias. La secuencia de Nueva York proporcionó un ejemplo revelador. The meeting between Nawaf Salam and the Iranian President was reportedly preceded by disagreements in the Lebanese delegation. El Primer Ministro habría aceptado la solicitud de Irán de celebrar la reunión a pesar de las reservas del Ministro de Relaciones Exteriores Youssef Raggi. Salam finalmente habría decidido personalmente a favor de la reunión.

Este episodio, si se coloca en la cuestión de la remodelación, muestra por qué algunos rumores pueden parecer creíbles. Existen diferencias de línea. A veces se refieren a cuestiones tan delicadas como Irán. Sin embargo, la actual decisión política parece ser gestionar estos desacuerdos dentro del equipo en lugar de resolverlos reemplazando a los ministros.

Este enfoque permite a Nawaf Salam preservar su autoridad como jefe de gobierno. En el episodio iraní, no habría cambiado la composición de su equipo para imponer una dirección. Habría ejercido simplemente su poder de arbitraje y decidió que la reunión debía celebrarse. El funcionamiento institucional se convierte así en un medio de contener diferencias sin causar crisis.

Sin embargo, hay limitaciones a este método. Cuanto más público sea el desacuerdo, más observadores podrán interpretar cada controversia como preludio al cambio ministerial. La circulación de nombres de reemplazo se alimenta entonces de conflictos reales, incluso cuando no se inicia ningún procedimiento de remodelación.

La negación actual tiene como objetivo precisamente cortar esta mecánica. Las diferencias no deben traducirse automáticamente en escenarios de sustitución. La Presidencia y el Gran Serail pueden seguir trabajando con ministros que no siempre comparten el mismo reconocimiento táctico, siempre y cuando las directrices generales queden establecidas por las instituciones.

Una crisis social que podría haber justificado una reactivación del equipo

Sin embargo, el contexto interno podría aportar argumentos a los proponentes de una reorganización. La situación social se está deteriorando rápidamente. Los funcionarios del sector público están entrando en una nueva fase de huelgas. El poder adquisitivo sigue aumentando en precios. El costo de la energía, el transporte, la alimentación, la electricidad privada y la vivienda ejerce considerable presión sobre los hogares.

Las estimaciones disponibles muestran el alcance del problema. Para una familia de cuatro personas que alquila alojamiento en Beirut o sus suburbios, la vivienda, la alimentación, la electricidad, el agua y los gastos de transporte sólo pueden alcanzar unos 1.400 dólares a 1.500 dólares mensuales. Sin embargo, este cálculo excluye la educación, hospitalización, medicamentos, ropa, telecomunicaciones, acceso a Internet y muchos gastos corrientes.

El ingreso medio utilizado en una de las encuestas del sector privado es de unos 560 dólares mensuales para los trabajadores libaneses que permanecen en el empleo. Incluso con dos ingresos de este nivel en el mismo hogar, la familia no alcanza la cantidad necesaria para cubrir los cinco gastos esenciales estudiados. Así pues, el déficit aparece incluso antes de los gastos escolares o médicos.

El propio Presidente Joseph Aoun fue alertado por la gravedad de la situación. En una nota del Consejo Económico, Social y Ambiental se señala que las tensiones sociales están en un nivel que puede competir con la seguridad y los riesgos estratégicos que enfrenta el país. Entre las propuestas figuran la creación de un diálogo económico y social nacional en el que participen el Estado, las fuerzas políticas, los representantes económicos, los sindicatos y los agentes sociales.

En un período político ordinario, tal acumulación de dificultades podría haber proporcionado un simple argumento: cambiar algunos ministros para dar la sensación de un nuevo impulso. Pero la respuesta parece diferente. El gobierno prefiere pedir nuevas políticas del equipo existente en lugar de reconstruir el equilibrio del gobierno.

Sector público se convierte en una bomba política

La situación en el sector público aumenta esta presión. Abbas Halabi describe la estructura administrativa como una « bomba de tiempo de caza ». Su análisis es particularmente grave: el problema no se abordará debido a las consideraciones religiosas, políticas y clientelistas que impiden la reestructuración real.

Esta crisis no es sólo el nivel de salarios. Afecta a la misma organización de la administración. El Estado debe responder al deterioro del poder adquisitivo de sus empleados sin desencadenar una nueva espiral inflacionaria o crear cargas presupuestarias que no puede financiar de manera sostenible. También debe impedir que los movimientos sociales paralizan los servicios ya frágiles.

Por lo tanto, la proliferación de huelgas puede convertirse en una amenaza directa para el gobierno. Sin embargo, de nuevo, la estrategia no parece implicar un cambio de equipo. El razonamiento es probablemente que la sustitución de un ministro no regula la financiación de los salarios o los desequilibrios estructurales de la administración. Una crisis fiscal no desaparece con un nuevo portafolios.

Más bien, el poder está tratando de ahorrar tiempo para construir una respuesta financiera. Esto también explica la importancia que se atribuye a los debates con el Fondo Monetario Internacional y la ayuda externa. La cuestión social se ha convertido en inseparable de las reformas financieras y el restablecimiento de la confianza internacional.

Esta realidad, paradójicamente, hace que el rediseño sea menos útil. Un nuevo equipo no tendría recursos adicionales. Debe hacer frente inmediatamente a las mismas exigencias, limitaciones presupuestarias y plazos internacionales.

Cambiar el gobierno abriría una batalla sobre el equilibrio

Sin embargo, el problema más delicado sigue siendo político. Una vez aceptado el principio de la remodelación, cada fuerza buscaría saber qué funciones están implicadas. Un cambio limitado podría convertirse rápidamente en una negociación general sobre la representación gubernamental.

El Líbano ya está en un período de fuertes tensiones alrededor de Hezbollah, Irán, negociaciones con Israel y soberanía estatal. Reemplazar a un ministro asociado con una sensibilidad particular podría interpretarse como un cambio de línea. La elección de su sucesor desencadenaría inmediatamente una batalla sobre el equilibrio entre las diferentes fuerzas.

La cuestión no se limitaría a las partes. También deben conservarse los equilibrios profesionales. Cada cartera tiene un peso institucional y simbólico. Por consiguiente, la sustitución de un ministro podría requerir una serie de indemnizaciones que transformarían una operación técnica en una negociación política nacional.

La Presidencia de la República y el Gran Serail no tienen ningún interés obvio en abrir este edificio hoy. Su prioridad es mantener una capacidad común de adopción de decisiones sobre cuestiones importantes. Por lo tanto, el hecho de que no se haya discutido la reabsorción entre las dos Presidencias es un factor significativo. Afirma que la estabilidad del ejecutivo es, por el momento, considerada más importante que su renovación.

El status quo no vale la pena satisfacer

Sin embargo, excluir el resurgimiento no significa que el gobierno se beneficie de un blanco. Hay muchas críticas parlamentarias. En la sesión de acción del Gobierno, los parlamentarios consideraron insuficientes varias respuestas ministeriales. Siguen abiertas las cuestiones sociales, económicas y de seguridad.

El gobierno también debe demostrar que la estabilidad institucional produce resultados. Si invoca guerra y negociaciones para evitar un cambio en su composición, no puede utilizar esas mismas circunstancias para justificar la inacción en el interior indefinidamente. Por lo tanto, la continuidad se convierte en una obligación de resultado.

La cuestión es particularmente clara en la economía. Los hogares se enfrentan a un aumento del costo de los servicios privados que compensan la ausencia o insuficiencia de los servicios públicos. Pagan electricidad de los generadores, compran agua, financian directamente una parte creciente de sus gastos médicos y toman un transporte extremadamente caro. Al mismo tiempo, los impuestos indirectos y las obligaciones adicionales pesan sobre el consumo.

Por lo tanto, el ejecutivo debe responder a una contradicción: quiere conservar su composición para garantizar la continuidad, pero esta continuidad se juzgará por su capacidad de mejorar una situación cotidiana que se deteriora. El abandono de la reorganización elimina el argumento de un período de ajuste relacionado con la llegada de nuevos ministros. El equipo actual sigue siendo plenamente responsable de los casos en curso.

El cambio está congelado, no necesariamente enterrado

La decisión actual debe ser colocada finalmente en su calendario. El proyecto había existido antes de la guerra. Se abandonó cuando las prioridades cambiaron. Por lo tanto, no hay razón para concluir que una reorganización está definitivamente excluida hasta el final del mandato del gobierno.

Una estabilización del frente, el progreso en las negociaciones con Israel o la aclaración del post-final podría cambiar el cálculo de nuevo. Un empeoramiento de la crisis social o un fracaso importante en un ministerio también podría poner el tema sobre la mesa. La idea ya ha existido y podría reaparecer si las circunstancias vuelven a ser favorables.

Por ahora, sin embargo, el mensaje es inequívoco. Los nombres circulantes no corresponden a un proceso institucional iniciado. No se está preparando ningún acuerdo entre Baabda y el Gran Serail para reemplazar a varios ministros. El anterior proyecto de renovación parcial del equipo fue superado por la guerra y las emergencias resultantes.

Por lo tanto, el status quo del gobierno es menos resultado de la satisfacción general que un cálculo del riesgo. La apertura del gobierno hoy agregaría complejas negociaciones internas a las negociaciones territoriales, militares, financieras y diplomáticas en curso. El poder está optando por retener al equipo existente y gestionar sus tensiones internamente.

Sin embargo, esta decisión pone a Nawaf Salam y a sus ministros en mayor demanda. Ya no pueden contar con la perspectiva de un rediseño para dar la imagen de un nuevo comienzo. La recuperación tendrá que provenir de las propias decisiones: progreso en el sur, respuesta a huelgas, reforma de la administración, negociación financiera, apoyo al ejército y mejora de los servicios. Ahora se trata de estos resultados, no de un cambio de rostro, que la próxima fase del gobierno tendrá lugar.

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