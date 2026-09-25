Ashrafieh Race 10452 vuelve el 25 de octubre

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The Right Path Association organizará la segunda edición de laAshrafieh Race 10452, una carrera cuyo comienzo se dará lugar Sassine, en Beirut. Presentado en una conferencia de prensa en el Club de Prensa, el evento tendrá lugar bajo el lema « Achrafieh, salida; Líbano, la llegada ». Organizada en cooperación con la Federación Libanesa de Atletismo, el evento combina el deporte y la acción social: todos los ingresos deben financiar programas humanitarios y la ayuda prestada por la asociación.

Una segunda edición de la carrera de Achrafieh 10452

El Camino derecho está preparando una nueva edición de su carrera en las calles de Ashrafieh.

La asociación no gubernamental sin fines de lucro presentó el evento en una conferencia de prensa en el Club de Prensa. Su fundador y presidente, el ingeniero Alfred Madi, detalló los objetivos de esta segunda edición junto al coordinador de la carrera, Georges Younes.

La presentación fue realizada por Bassam Abu Zeid, Presidente del Club de Prensa.

La carrera tendrá lugar el domingo 25 de octubre de 2026. Se organizará con la supervisión y cooperación de la Federación Libanesa de Atletismo.

Los organizadores establecen varias categorías para abrir el evento a diferentes perfiles de los participantes. El curso, los diversos eventos y los precios de los participantes también se presentaron en la conferencia de prensa.

El punto de partida será la plaza Sassine, en el corazón de Achrafieh.

« Achrafieh, la salida; Líbano, llegada »

Para esta edición, The Right Path eligió el lema « Ashrafieh, el comienzo; Líbano, la llegada ».

10452 se refiere a los 10.452 kilómetros cuadrados tradicionalmente asociados con la zona del territorio libanés. La asociación es uno de los elementos centrales de la identidad racial.

Alfred Madi insistió en la conferencia de prensa sobre dar al evento una dimensión nacional más allá del barrio donde se organiza.

« El 25 de octubre de 2026, no tenemos una raza ordinaria, pero con una conciencia y un mensaje de esperanza desde el corazón de Ashrafieh hasta todo el Líbano », dijo.

El Presidente del Camino Derecho ha puesto esta iniciativa en el contexto de crisis sucesivas en el país.

« Después de años de crisis, guerras y colapsos, el libanés siempre demuestra que su instinto de supervivencia es más fuerte que todas las circunstancias », agregó.

La elección de la plaza Sassine como punto de partida permite a los organizadores anclar el evento en el corazón de Achrafieh mientras da al lema un alcance más allá de Beirut.

Una carrera para financiar la ayuda humanitaria

El objetivo no es sólo deportivo.

El camino correcto anuncia que todos los ingresos de la carrera de Achrafieh 10452 se dedicarán a las actividades humanitarias y al apoyo proporcionado por la asociación.

Alfred Madi aprovechó la presentación de la carrera para recordar los objetivos de la organización que fundó.

La asociación desarrolla actividades deportivas y culturales, pero también afirma su deseo de proporcionar asistencia práctica a las personas que enfrentan las dificultades económicas y sociales de la vida cotidiana.

Su trabajo pone especial énfasis en las generaciones más jóvenes. El camino correcto quiere alentar a los jóvenes libaneses a permanecer unidos a su país a pesar de las crisis que han ocurrido en los últimos años.

La asociación destaca los conceptos de ciudadanía, igualdad de derechos, solidaridad y participación en la vida colectiva.

La carrera debe servir como medio de recaudar fondos y como reunión pública en torno a estos objetivos.

Jóvenes y familias para participar

Los organizadores quieren dar al evento una dimensión popular y familiar.

El camino correcto invita a los corredores, pero también a los jóvenes, estudiantes y familias a participar en esta segunda edición.

La ambición no es reservar el evento para los atletas que están acostumbrados a las competiciones.

Sin embargo, la cooperación con la Federación Libanesa de Atletismo debe garantizar que la supervisión deportiva del evento y su organización se lleven a cabo de conformidad con los requisitos aplicables a este tipo de carrera.

Georges Younes, coordinador del evento, presentó los preparativos en curso, así como el curso y las diversas categorías previstas.

Los organizadores también anuncian recompensas para los participantes, sin que sus detalles completos se especifiquen en la presentación.

Esta combinación de competencia deportiva y participación del público en general es uno de los ejes elegidos para ampliar el alcance del evento.

Número 10452 como símbolo

El nombre de la raza misma lleva el mensaje elegido por la asociación.

El « 10452 » se refiere a la zona comúnmente asignada al Líbano. El Sendero Derecho utiliza esta figura para defender su visión de un Líbano vinculado a su territorio y fronteras internacionalmente reconocidas.

« Desde la plaza Sassine, donde se hará el comienzo, correremos por 10.452 km2 para reafirmar nuestro compromiso con el Líbano y su rescate », dijo Alfred Madi.

También pidió reconstruir una sociedad basada en « valores, ética, transparencia y solidaridad ».

Esta dimensión cívica es uno de los marcadores de la raza Ashrafieh 10452. Así, el evento deportivo sirve como soporte para un mensaje más amplio llevado por la asociación.

Para el camino correcto, el lema elegido este año no debe interpretarse como una referencia limitada a un territorio o barrio.

« Achrafieh, la salida; Líbano, llegada. Nuestra consigna no está limitada por una zona geográfica. Representa un espacio de unidad para todos aquellos que todavía creen en el Líbano », explicó Alfred Madi.

Un evento deportivo en un contexto difícil

La edición 2026 viene en un momento particularmente difícil para el Líbano.

Las crisis económicas sucesivas, las consecuencias de los conflictos y las dificultades sociales han afectado profundamente a los hogares y la capacidad de las asociaciones para responder a las mayores necesidades.

En este contexto, el Sendero Derecho coloca la dimensión humanitaria de la raza.

La asociación quiere utilizar el evento para recaudar fondos, pero también para crear por unas horas un espacio de reunión alrededor del deporte.

Alfred Madi llamó así a los participantes a « volver a la alegría y a alguna esperanza, incluso durante unas horas ».

La carrera forma parte de una práctica ahora generalizada en el Líbano, donde varios eventos deportivos combinan competencia, participación popular y financiación de acciones sociales.

Para los organizadores de la raza Achrafieh 10452, la particularidad del evento radica en la asociación entre su ancla local en Ashrafieh y el mensaje nacional expresado por su nombre.

Salida desde Plaza Sassine

El nombramiento está programado para el domingo 25 de octubre.

Sassine Square será el punto de partida de la demostración. Situado en el centro de Ashrafieh, es uno de los principales centros del distrito y un lugar utilizado regularmente para eventos públicos.

La organización de una carrera en este sector requiere coordinación con las autoridades y los servicios interesados para asegurar la ruta y gestionar temporalmente el tráfico.

La cooperación con la Federación Libanesa de Atletismo también debe proporcionar un marco para el deporte del día.

Las inscripciones ya están abiertas con el camino correcto. La asociación centraliza las grabaciones en su sitio web y también proporciona un número de teléfono y dirección de correo electrónico para los participantes.

El curso preciso de las diferentes categorías, sus horarios de salida y los últimos arreglos prácticos deben acompañar la preparación del evento como plazo del 25 de octubre.

Información práctica

Evento:Ashrafieh Race 10452

Fecha:domingo 25 de octubre 2026

Lugar de partida:sassine Square, Ashrafieh, Beirut

Organización:El camino correcto

Orientación:en cooperación con la Federación Libanesa de Atletismo

Objetivo:financiación de las actividades humanitarias de la asociación

Teléfono:81 175 924

Correo electrónico:events@therightpathngo.com

Redes sociales:@therightpathngo

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