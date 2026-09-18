Aoun y Salam preparan plazos diplomáticos

- Advertisement -

25

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El presidente libanés Joseph Aoun y el Primer Ministro Nawaf Salam discutieron el viernes 18 de septiembre en el Palacio de Baabda, la situación en el sur del Líbano, los resultados de las consultas celebradas en París y los próximos plazos diplomáticos del país. Las conversaciones incluyeron preparativos para la conferencia internacional para apoyar al ejército y las fuerzas de seguridad interna, la participación libanesa en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y una próxima reunión sobre el Líbano en Washington. Ambos funcionarios también discutieron la continua revisión del presupuesto del gobierno.

Aoun y Salam hacen balance del sur del Líbano

La situación de seguridad en el sur del Líbano ocupó un lugar importante en la entrevista entre Joseph Aoun y Nawaf Salam. El Presidente de la República destacó los constantes ataques israelíes contra aldeas y localidades del Sur, en un contexto en que la cuestión de la estabilidad en la región sigue siendo el centro de la acción diplomática del Líbano.

Esta situación afecta directamente a varias cuestiones que Beirut debe defender con sus asociados internacionales. En particular, las autoridades libanesas están tratando de fortalecer la capacidad militar, cuyo papel en el Sur es uno de los principales elementos de las conversaciones con los Estados Unidos, Francia y otros asociados internacionales en el Líbano.

Así pues, la entrevista entre los dos funcionarios tiene lugar antes de varias importantes reuniones diplomáticas. Joseph Aoun informó a Nawaf Salam sobre los resultados de sus reuniones en París y los preparativos de una conferencia internacional dedicada al apoyo a las instituciones militares y de seguridad libanesas.

Aoun presenta a Salam los resultados de sus reuniones en París

El Jefe de Estado informó al Primer Ministro sobre los resultados de sus conversaciones en París con el Presidente francés Emmanuel Macron y el Rey Abdullah II de Jordania. Esas consultas han incluido el examen de la situación del Líbano y las condiciones necesarias para fortalecer la estabilidad del país.

Joseph Aoun también informó sobre los debates preparatorios de la conferencia internacional para apoyar al Ejército Libanés y las Fuerzas de Seguridad Interna. Esta iniciativa tiene por objeto movilizar la asistencia internacional para ambas instituciones, mientras que las autoridades les asignan un papel central en el restablecimiento de la autoridad del Estado y la seguridad interna.

La preparación de esta conferencia tiene lugar en un período particularmente delicado para el ejército. La Misión debe llevar a cabo sus misiones en todo el país y fortalecer su despliegue en el Sur, donde la situación sigue siendo inestable como consecuencia de los ataques israelíes.

En particular, el apoyo externo debe ayudar a preservar la capacidad operacional de las fuerzas libanesas. La crisis económica y financiera que ha afectado al país desde 2019 ha reducido considerablemente los recursos del Estado y ha afectado los ingresos de los militares y miembros de las fuerzas de seguridad.

Asamblea General de las Naciones Unidas

Joseph Aoun y Nawaf Salam también prepararon la participación del Líbano en las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, cuya semana de alto nivel está programada para comenzar el martes 22 de septiembre.

El Primer Ministro dirigirá la delegación libanesa. Esta presencia proporcionará a Beirut la oportunidad de presentar sus posiciones a sus asociados internacionales en un momento en que quedan abiertas varias cuestiones de interés directo para el país, incluida la situación en el Sur y el apoyo a las instituciones estatales.

El programa de Nueva York también debería permitir que Nawaf Salam tenga una serie de contactos fuera de la Asamblea General. La reunión anual reúne a Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de Relaciones Exteriores y es una de las principales reuniones diplomáticas multilaterales del año.

Para el Líbano, esta secuencia viene después de las consultas de París mencionadas por Joseph Aoun y antes de otras reuniones internacionales. Así pues, las autoridades tratan de mantener la situación libanesa en el programa de conversaciones con sus asociados.

Una reunión sobre el Líbano también planeada en Washington

Ambos funcionarios se refirieron a una reunión que se celebraría en Washington, D.C., sobre la situación del Líbano. Los detalles de esta reunión no se especificaron en el comunicado de la Presidencia, pero forma parte de una secuencia diplomática más amplia con la participación de varios asociados libaneses.

Washington mantiene un papel importante en asuntos relativos a la parte meridional del país y al ejército libanés. Los Estados Unidos también figuran entre los principales interlocutores internacionales en Beirut en los debates sobre la estabilidad y la seguridad.

La reunión prevista en los Estados Unidos se celebra junto con otra agenda libanesa en Washington en el frente económico. El ministro de Finanzas, Yassine Jaber, anunció el viernes una próxima secuencia de reuniones con las instituciones financieras internacionales, mientras que Beirut está tratando de avanzar hacia un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Estas diferentes reuniones sitúan la diplomacia libanesa antes de una serie de plazos estrechos, tanto en Nueva York como en Washington, mientras que las autoridades están tratando simultáneamente de obtener apoyo de seguridad y avanzar en las reformas financieras.

La confianza del Parlamento también mencionó

Joseph Aoun también felicitó a Nawaf Salam después de la renovada confianza en su gobierno por la Cámara de Diputados tras el debate parlamentario.

Esta secuencia política llega en un momento en que el ejecutivo debe gestionar simultáneamente varias cuestiones urgentes: tensiones en el Sur, negociaciones financieras, reestructuración del sector bancario, preparación del presupuesto y compromisos internacionales del Líbano.

En particular, el gobierno de Salam debe seguir aplicando las reformas financieras previstas después de la aprobación de la legislación de reestructuración bancaria. El proyecto sobre el tratamiento de la « efectividad financiera », es decir, la distribución de pérdidas acumuladas en el sistema, es ahora uno de los casos económicos más sensibles.

Ese mismo día, una misión del Fondo Monetario Internacional concluyó cuatro días de reuniones en Beirut. Las discusiones se centraron en nuevas reformas y preparativos para un posible acuerdo de servicio del FMI.

El gobierno debe seguir examinando el presupuesto

La reunión entre Joseph Aoun y Nawaf Salam se centró finalmente en el examen ulterior del presupuesto por el Consejo de Ministros. El Gobierno está trabajando actualmente en el Presupuesto 2027, en paralelo con los debates sobre las reformas fiscales.

Esta simultaneidad podría afectar el calendario legislativo. El viernes, el Ministro de Finanzas indicó que el proyecto de presupuesto debería enviarse al Parlamento el 2 de octubre. Su consideración podría retrasar el inicio de las discusiones parlamentarias sobre el texto de la laguna financiera, sin, según el gobierno, cuestionar la voluntad de avanzar en esta cuestión.

La preparación del presupuesto se lleva a cabo en un entorno en el que el Líbano procura restablecer gradualmente el funcionamiento de sus instituciones financieras y convencer a sus asociados internacionales de la realidad de las reformas emprendidas.

Las próximas semanas concentrarán así varios plazos para el ejecutivo. Nawaf Salam debe dirigir la delegación libanesa a la Asamblea General de las Naciones Unidas a partir de la próxima semana, mientras que las consultas internacionales deben seguir apoyando al ejército y las cuestiones económicas. Al mismo tiempo, en Beirut, el Consejo de Ministros tendrá que seguir examinando el presupuesto antes de su transmisión prevista al Parlamento a principios de octubre.