Después de la FPNUL, la batalla oculta por el control del sur del Líbano

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La reunión de París sobre el apoyo al ejército libanés dio la imagen de un consenso: el fortalecimiento de la institución militar, la preparación para el fin de la FPNUL y la eliminación de un vacío de seguridad en el sur. La información tras escena publicada el 18 de septiembre, sin embargo, dibuja una imagen mucho menos consensual. Se discuten varios proyectos competidores para el día siguiente. París y Roma están trabajando en una presencia europea. Ankara reportedly proposed a transnational Muslim-dominated force. Washington busca salvaguardias mucho más precisas en el control de armas. Por último, Israel tiene la intención de mantener un control decisivo sobre la naturaleza del acuerdo que podría establecerse cerca de su frontera.

Por consiguiente, el desafío ya no es simplemente reemplazar a la FPNUL. Es saberque realmente controlará el sistema de seguridad del Sur después de su partidaDetrás de esta cuestión está también el futuro papel del ejército, el calendario de retirada israelí, el destino de las armas de Hezbollah y el lugar que Francia, Estados Unidos y las potencias regionales conservarán en el archivo libanés.

París quiere impedir que la salida de la FPNUL también signifique su propia era

Francia comenzó a preparar el post-FINUL con Italia. Este trabajo ya no es una simple hipótesis diplomática. Joseph Aoun y Emmanuel Macron lo discutieron directamente en París. En particular, se está examinando una fórmula civil y militar europea en el marco de la política europea de seguridad y defensa. Al mismo tiempo, se han celebrado conversaciones sobre el marco internacional para evitar un vacío entre la salida de la fuerza actual y el aumento del ejército libanés.

Emmanuel Macron estableció públicamente la doctrina francesa: la fuerza internacional no debe ser reemplazada por otra fuerza que ejerciera las responsabilidades del Estado. El ejército debe convertirse en el actor principal. Una presencia externa podría permanecer para apoyarla. Esta distinción es esencial porque París no sólo defiende la continuidad de una presencia extranjera. Francia trata de organizar una transferencia gradual de responsabilidad a Beirut, manteniendo en todo el ejército un mecanismo capaz de proporcionar asistencia material y operacional.

Pero fuentes diplomáticas citadas por una fuente mediática describen una negociación más confrontacional. Según ellos, París quiere apoyar al ejército y preparar al post-FINUL los dos instrumentos de su regreso al primer plano del expediente libanés. Esta estrategia cumpliría las reservas estadounidenses e israelíes. El desacuerdo no se refiere simplemente a la bandera de los soldados que permanecerán en el sur. Le preocuparía su misión.

Este es probablemente el punto más importante de todo el caso. Una misión de asistencia al ejército en la vigilancia de una frontera no es comparable con una fuerza para verificar la aplicación del desarme. En el primer caso, el Estado libanés mantiene la iniciativa. En segundo lugar, un actor externo adquiere control sobre una cuestión que afecta directamente al equilibrio político interno.

El mandato de la fuerza futura es el verdadero punto de ruptura

Según la información de fuentes diplomáticas, Israel no querría encontrar un mecanismo internacional después de que la FPNUL se limitara a observar las violaciones. Trataría de obtener garantías más vinculantes. Una posible fuerza sucesora debería poder verificar eficazmente la aplicación de los arreglos de seguridad y la falta de infraestructura militar de Hezbollah en las zonas afectadas.

Tal evolución alteraría profundamente la naturaleza de la presencia internacional. Revisar la ausencia de armas requiere inteligencia, vigilancia y acceso al terreno. El siguiente paso es determinar qué sucede cuando se descubre una instalación sospechosa. ¿La información se transmite sólo al ejército libanés? ¿A los Estados participantes? ¿En los Estados Unidos? ¿Israel a través de un mecanismo internacional? ¿Puede una misión solicitar acceso a un sitio? ¿Es el ejército el único autorizado para entrar?

No aparece respuesta definitiva a estas preguntas en la información disponible. Eso es precisamente lo que hace que las discusiones sean importantes. El mandato futuro podría decidir sobre el equilibrio de poder incluso antes de que se conozca la composición de la misión.

El Líbano, por su parte, está tratando de mantener una legitimidad internacional firme para cualquier arreglo que sustituya a la FPNUL. Esta preferencia no es sólo diplomática. Una misión con cobertura internacional ofrece más garantías a su personal y limita teóricamente la posibilidad de que un solo Estado imponga sus normas. También permite a Beirut defender el principio de que el ejército sigue siendo la autoridad soberana, mientras que la presencia extranjera desempeña una función de asistencia.

El problema es que este enfoque no satisface automáticamente la demanda de salvaguardias verificables por parte de Israel. Aquí es donde las dos lógicas chocan.

El apoyo al ejército podría estar condicionado a lo que se pide lograr

Otra información de fondo arroja luz sobre la dificultad. Las fuentes diplomáticas informan de un vínculo entre los Estados Unidos y la Arabia Saudita entre la ayuda militar sustancial y la aplicación de decisiones gubernamentales sobre la concentración de armas en manos del Estado. Esto no es, en los documentos disponibles, una condición escrita y anunciada oficialmente. Por lo tanto, debe considerarse como información atribuida, no como decisión oficial.

Pero esta información nos permite entender por qué París insiste tanto en la necesidad de fortalecer el ejército primero. Francia favorecería un enfoque gradual. La idea es simple: pedir al ejército que tome un espacio mucho mayor, reemplazando gradualmente una fuerza internacional y tratando simultáneamente con el archivo de armas requiere medios adicionales incluso antes de que se puedan lograr los resultados.

La paradoja es obvia. Algunos asociados pueden pedir al Estado que demuestre su capacidad de imponer su autoridad antes de prestar cualquier asistencia necesaria para lograrlo.

La reunión de París también determinó necesidades muy concretas. Entre ellas figuraban la vigilancia aérea, el control de drones, las piezas de repuesto, el control territorial y las capacidades para permitir que el ejército ampliara su despliegue de manera sostenible. El rey Abdullah II pidió que esas lagunas se llenaran rápidamente. También vincula el fortalecimiento del ejército con su capacidad para abordar la cuestión de la concentración de armas en manos del Estado.

Por consiguiente, el debate sobre la financiación no es secundario. Es una de las claves del equilibrio del poder. Los que financian las nuevas capacidades del ejército necesariamente influyen en las prioridades que quieren ver implementadas.

Israel podría utilizar calendario militar para influir en las negociaciones

La información adicional de los círculos políticos vincula esta batalla diplomática con las operaciones sobre el terreno. Según esas fuentes, Israel trataría de utilizar el período anterior al octavo período de sesiones de negociación para mejorar su posición antes de la próxima reunión. El objetivo sería consolidar gradualmente una realidad de seguridad en ciertas partes del Sur y alcanzar el cuadro con un equilibrio de poder más favorable.

Esta lectura da otro significado a las operaciones militares. Cada avance o posición retenida no sólo sería un evento táctico. Podría convertirse en un elemento de negociación. Cuanto más controle Israel señala como se abre una nueva fase diplomática, más cosas tiene que volver a cambio de garantías.

Esta lógica también explica la insistencia libanesa en la retirada. Beirut se niega a tratar el control de armamentos como una obligación aislada mientras que parte del territorio sigue ocupado. Joseph Aoun recordó a París que el Líbano había contraído compromisos, pero que su plena aplicación no podía separarse del cese de los ataques y la retirada israelí.

La secuencia se vuelve decisiva. Israel puede solicitar garantías antes de retirarse. El Líbano pide que se retire para que el Estado pueda ejercer su plena autoridad. Algunos donantes quieren obtener resultados sobre las armas antes de prestar más asistencia. El ejército está pidiendo los medios para llevar a cabo estas misiones. Cada actor condiciona así su movimiento hacia el de otro.

Este mecanismo puede producir negociaciones interminables.

Turquía ha puesto sobre la mesa una solución que cambia la naturaleza del problema

En este contexto, Ankara habría presentado una propuesta muy diferente del proyecto europeo. Según fuentes políticas, Turquía quisiera participar en el marco posterior al FINUL y habría propuesto una fuerza multinacional, entre ellas Egipto, el Pakistán, Indonesia y Malasia, con la posibilidad de involucrar a otros países árabes.

Esta propuesta no es trivial. Responde a una de las deficiencias de un mecanismo exclusivamente europeo: su aceptabilidad política. Una fuerza compuesta por países árabes y musulmanes podría ser más difícil de presentar en el Líbano como un arreglo occidental diseñado principalmente para satisfacer las demandas israelíes. También daría a Ankara un papel directo en el equilibrio de seguridad del Levant.

Sin embargo, las mismas fuentes indican que Israel rechaza esta hipótesis, precisamente porque no quiere que las fuerzas turcas se establezcan cerca de su frontera. Si se confirma esta oposición, la propuesta turca revela una limitación fundamental: la composición de la futura misión dependerá tanto de la geopolítica regional como de las necesidades del ejército libanés.

La posición de Hezbollah añade otra dimensión. Las fuentes políticas apuntan a una mayor flexibilidad en el movimiento hacia una fórmula que incluye a Turquía y a los países musulmanes en lugar de una fuerza occidental. De nuevo, este no es un acuerdo formal de Hezbollah sobre un proyecto finalizado. Pero estos datos muestran que la elección de los contribuyentes podría utilizarse para reducir la resistencia política interna a un nuevo mecanismo.

El resultado es un triángulo particularmente difícil de resolver. Una fuerza aceptable para Israel apenas puede ser aceptable para Hezbolá. Israel puede rechazar una fórmula considerada menos problemática por Hezbolá. El Gobierno del Líbano debe encontrar entre ambas una misión suficientemente legítima para funcionar sin convertirse en un nuevo motivo de enfrentamiento.

Saudi Arabia remains on file, despite a more discreet public presence

Las fuentes informadas también contradicen la idea de una retirada saudita del archivo libanés. Riyadh seguirá comprometido con el Estado, Joseph Aoun, Nawaf Salam y el ejército. Su discreción actual estaría más vinculada a las prioridades regionales, en particular en el Yemen, que al abandono del Líbano.

Esto es importante para después de FINUL. Una transformación del ejército en la escala prevista requerirá financiación que Francia probablemente no pueda asumir por sí sola. Los Estados Unidos pueden proporcionar parte del equipo y la asistencia. Los países del Golfo tienen la capacidad financiera para dar al proyecto una dimensión completamente diferente.

Por consiguiente, el papel de la Arabia Saudita podría ser decisivo cuando los debates generales se conviertan en compromisos cuantificados. Pero si se confirma la condicionalidad política comunicada por algunas fuentes diplomáticas, Riyadh no sólo sería un menor. También participará en la definición de la secuencia: ayuda, ampliación de la autoridad del Estado y procesamiento del archivo de armas.

Es precisamente por esta razón que la reunión de París no sólo debe leerse como una conferencia de apoyo. Es el comienzo de las negociaciones sobre las mismas condiciones para ese apoyo.

El riesgo real: una transición donde nadie acepta el mismo « día siguiente »

La dificultad de la post-FINUL es en última instancia menos debido a la ausencia de proyectos que a su incompatibilidad parcial. París y Roma están trabajando en una solución europea. Ankara está presentando una fórmula multinacional con dominio musulmán. Washington quiere suficientes garantías de seguridad. Israel está buscando un mecanismo para evitar la reconstrucción de las capacidades de Hezbolá. El Líbano quiere que el ejército siga siendo la autoridad central y rechaza un mecanismo externo para sustituir la soberanía nacional.

Estas posiciones todavía pueden conciliarse, pero esto requiere responder a preguntas muy concretas que permanecen abiertas. ¿Quién vigilará las áreas evacuadas por Israel? ¿Qué país proporcionará capacidades de vigilancia aérea? ¿La presencia futura tendrá acceso a la información recogida por el ejército? ¿Podrá verificar algunos sitios ella misma? ¿Quién financiará su operación? ¿Qué pasará si sus comentarios y los de las autoridades libanesas no están de acuerdo? Sobre todo, ¿la retirada israelí precederá al despliegue del nuevo dispositivo o progresará en paralelo con él?

Es alrededor de estas preguntas que se juega la batalla real.

Francia quiere evitar dos pérdidas simultáneas: la de la FPNUL y la de su influencia histórica en el caso libanés. Los Estados Unidos tienen la palanca israelí y una gran parte de los recursos militares necesarios para el ejército. Israel quiere transformar la transición en una garantía duradera contra Hezbollah. Turquía está buscando un portal estratégico. Arabia Saudita tiene una capacidad financiera y política que podría ser decisiva. En cuanto al Líbano, debe obtener asistencia suficiente de todos sin permitir que ninguno de estos actores defina el Sur solo.

El post-FINUL no es todavía un plan. Esuna negociación sobre el poderPoder del ejército en el territorio, poder de una posible misión internacional para controlar lo que sucede, poder de los donantes sobre las condiciones de su ayuda y poder de Israel para vincular su retirada a las garantías que exige.

Por consiguiente, la cuestión decisiva no es qué uniforme sustituirá al personal de mantenimiento de la paz. Es determinarquién comprobará qué, en cuyo nombre y con qué consecuenciasSe trata de unos pocos parámetros muy concretos que decidirán si el fin de la FPNUL marca realmente el regreso del Estado libanés al Sur o simplemente la transición de un sistema de control internacional a otro.