Líbano-FMI: El destino de los depósitos en el centro de las discusiones

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La misión del Fondo Monetario Internacional concluyó el viernes 18 de septiembre, cuatro días de debates en el Líbano con prioridad: avanzar en la ley que debe asignar las pérdidas acumuladas desde el colapso financiero y allanar el camino para el reembolso de los depositantes. El ministro de Finanzas, Yassine Jaber, deja claro que el comienzo de la devolución de los depósitos depende de la adopción de esta ley. El Gobernador del Banco del Líbano, Karim Suaid, anuncia que se habrán devuelto 8.100 millones de dólares a los depositantes a fines de 2026 a través de las circulares 158 y 166. Pero la cuestión central sigue siendo: ¿quién soportará las decenas de miles de millones de dólares de pérdidas del sistema y cuánto puede realmente devolver los depósitos?

El día también reveló las tensiones políticas que rodean el siguiente texto. En Ain al-Tiné, el jefe de la misión del FMI, Ernesto Ramírez Rigo, el Presidente de la Cámara, Nabih Berry, afirmó que cualquier ley debe garantizar « los derechos de los depositantes y todos sus depósitos ». Este requisito surge cuando el Banco del Líbano defiende un enfoque basado en los recursos disponibles. Karim Souaid destacó el viernes la necesidad de no hacer promesas a los depositantes que las instituciones no serían capaces de cumplir.

El FMI completa cuatro días de debates en el Líbano

La delegación del FMI celebró sus reuniones en Beirut del 15 al 18 de septiembre. Se celebraron debates principalmente en el Ministerio de Finanzas y en el Hotel Phoenicia. Congregaron a funcionarios libaneses responsables de las finanzas públicas, la banca, la tributación, la deuda, el presupuesto y las aduanas, así como a representantes del sector privado.

La reunión final se celebró el viernes en el Departamento de Finanzas. Congregó a Yassine Jaber, Ministro de Economía y Comercio Amer Bisat, Gobernador del Banco del Líbano Karim Suaid, representantes de las Presidencias de la República y del Consejo de Ministros, y las administraciones pertinentes. Ernesto Ramírez Rigo dirigió la delegación del FMI.

El objetivo inmediato aún no es la firma de un programa financiero final. Beirut busca primero lograr unacuerdo a nivel de serviciosoAcuerdo entre el personal y el personal(SLA), con el Fondo. El Líbano ya había obtenido ese acuerdo en abril de 2022, pero no pudo cumplir las condiciones para su transformación en un programa financiado por el FMI.

La situación era diferente en 2026. Varios textos de larga data han avanzado, incluso en el secreto bancario y la reestructuración de las instituciones financieras. El Parlamento también adoptó importantes cambios en el marco de reestructuración bancaria en agosto. Sin embargo, el caso más delicado sigue abierto: el del reconocimiento y distribución de las pérdidas.

Ley de Gap Financiero: el texto se convierte en decisivo

Yassine Jaber confirmó el viernes que las discusiones con el FMI se habían centrado en el proyecto de ley de brechas financieras. Detrás de esta expresión técnica está el principal problema sin resolver desde el colapso de 2019: la enorme brecha entre los compromisos del sistema financiero en dólares y los activos disponibles para honrarlos.

Los bancos comerciales tienen grandes reclamaciones en el Banco del Líbano. Tienen obligaciones simultáneas con sus solicitantes. El propio banco central ha acumulado pérdidas considerables después de utilizar las monedas atraídas al sistema durante años para financiar el estado, mantener la paridad de la libra y apoyar el modelo financiero. Por último, el Estado incumplió su deuda monetaria en marzo de 2020.

Por consiguiente, la determinación de la existencia de pérdidas ya no es suficiente. La futura ley debe determinar cómo se reconocerán y distribuirán entre el Estado, el Banco del Líbano, los bancos, sus accionistas y, según los mecanismos finalmente adoptados, los depositantes.

Esto explica por qué esta ley ahora condiciona prácticamente todos los próximos pasos. La reestructuración bancaria no puede completarse sin conocer el valor real de los activos de las instituciones. Los depositantes no pueden conocer la parte y el tiempo de sus activos hasta que las pérdidas hayan sido afectadas. Y el FMI no puede concluir un programa sostenible con un sistema financiero cuyo pasivo no se ha resuelto en gran medida.

Jaber vincula directamente los pagos a la adopción de la ley

Yassine Jaber estableció el viernes un vínculo explícito entre la adopción del texto y la devolución de los depósitos. Según el Ministro de Finanzas, el comienzo del proceso de recuperación de activos depende de la aprobación de la Ley de beneficios financieros.

Esta declaración es importante porque coloca el reembolso de los solicitantes en un mecanismo legislativo amplio. Desde 2019, las retiradas han sido organizadas principalmente por circulares del Banco del Líbano y por normas aplicadas por instituciones, sin un arreglo final de las obligaciones acumuladas.

El Ministro considera que la nueva ley debería permitir la transición de estos mecanismos provisionales a un tratamiento organizado de la crisis. Afirma que el Banco del Líbano tendrá un papel central en el proceso y que el Gobierno apoyará al banco central en la reestructuración del sector, el restablecimiento de los depósitos y el restablecimiento de la confianza.

Sin embargo, Jaber reconoce que el calendario parlamentario todavía puede retrasar el texto. El Gobierno está trabajando en paralelo con el Presupuesto 2027, que será enviado al Parlamento el 2 de octubre. Por consiguiente, el examen del proyecto sobre las deficiencias financieras no puede comenzar inmediatamente.

Esta restricción viene después de siete años de crisis. El viernes, el propio Ministro señaló que el procesamiento del archivo bancario ya no podía demorarse.

Berry reclama seguridad para todos los depósitos

Unas horas antes, Nabih Berry había puesto una demanda política mucho más fuerte sobre la mesa. El Presidente de la Sala recibió en Ain el-Tiné Ernesto Ramírez Rigo, acompañado por el Representante Residente del FMI en el Líbano, Yassine Said, y el Consejero Maya Shueiri.

La reunión se centró en el estado de las negociaciones después de la adopción del marco de reestructuración bancaria y el comienzo del estudio de la ley sobre la brecha financiera. Nabih Berry reiteró a la Delegación que cualquier texto debía garantizar los derechos de los solicitantes y sus presentaciones en su totalidad.

Esta posición será decisiva cuando el proyecto llegue al Parlamento. Sin embargo, plantea inmediatamente la cuestión de los recursos. La garantía legal de todas las reclamaciones de los depositantes no es suficiente para crear las decenas de miles de millones de dólares necesarios para pagarlas. Por lo tanto, el acuerdo futuro tendrá que especificar quién proporciona los activos para honrar esta garantía, cuánto dura y cómo.

Es precisamente en este punto que las negociaciones con el FMI siguen siendo sensibles. El Fondo ha defendido durante varios años un principio de jerarquía de pérdidas: los accionistas y los acreedores subordinados deben absorber pérdidas antes de que puedan imponerse a los depositantes. Durante su misión en febrero de 2026, el FMI también había subrayado la necesidad de no imponer una contribución al Estado que volvería a hacer insostenible la deuda pública.

Por consiguiente, el debate no se centra exclusivamente en la protección de los solicitantes. Se centra en cómo hacer que esta protección sea financieramente factible.

Karim Souaid: 8.100 millones de dólares devueltos al final de 2026

Karim Souaid presentó una figura precisa en esta discusión el viernes. Según el Gobernador del Banco del Líbano,8.100 millones de dólares serán devueltos a los depositantes a finales de 2026en las circulares 158 y 166.

Estos dos mecanismos permiten a ciertas categorías de depositantes acceder progresivamente a una parte de sus activos de divisas bajo límites y condiciones definidas por el banco central. Son uno de los pocos canales que todavía permiten un retorno regular de dólares de cuentas bloqueadas desde la crisis.

Sin embargo, los 8.100 millones de dólares deben interpretarse correctamente. No significa que la crisis del depósito se haya resuelto a la sintonía de 8.100 millones en virtud de la futura ley. Corresponde a las sumas que el Banco del Líbano considera haber retornado progresivamente a través de los mecanismos existentes hasta finales de 2026.

Al mismo tiempo, el Gobernador afirma que hay un « mécnico claro » para tratar los depósitos. Sin embargo, no detalló todos los parámetros el viernes. Subrayó la necesidad de crear un mecanismo compatible con los recursos del sistema financiero.

Entre la promesa de Berry y la precaución de Suaid

Las declaraciones de Nabih Berry y Karim Suaid ponen de relieve las dos limitaciones que se impondrán a la futura ley. La primera es política y jurídica: preservar en la medida de lo posible los derechos de los solicitantes. La segunda es la contabilidad: determinar qué recursos existen realmente para convertir estos derechos en reembolsos.

El gobernador eligió un vocabulario prudente el viernes. El Banco del Líbano, explicó, está explorando las posibilidades de reembolso utilizando un enfoque « racional », preservando al mismo tiempo la liquidez necesaria para operar el sistema financiero. El trabajo debe continuar incluso antes de que la ley sea finalmente aprobada.

Karim Souaid ha rechazado implícitamente la lógica de promesas imposibles de financiar. In his view, institutions must make commitments to depositors that they can actually honour. La desaceleración de ciertas decisiones garantizaría así su viabilidad en lugar de retrasar indefinidamente la solución de la crisis.

Esta cautela se refiere directamente al problema que ha bloqueado los diversos planes desarrollados desde 2020. Reconocer el valor nominal de un depósito es una cosa. Identificar los activos líquidos para pagarlo en dólares es otro.

El conflicto real se refiere a la distribución de las pérdidas

Durante los últimos siete años, esta pregunta ha sido responsable de gran parte del bloqueo. El primer plan del gobierno desarrollado en 2020 ya había reconocido la magnitud de las pérdidas del sector financiero. A continuación, los siguientes gobiernos, el Banco del Líbano, el Parlamento, los bancos comerciales y el FMI divergieron sobre su evaluación y, sobre todo, sobre su distribución.

El debate es particularmente sensible porque cada opción mueve el costo a una categoría diferente. Una contribución masiva del Estado equivale a transferir parte del proyecto de ley a las finanzas públicas y los contribuyentes potencialmente futuros. La absorción de las pérdidas por los bancos afecta a sus propios fondos y accionistas. Una carga excesiva impuesta al Banco del Líbano puede comprometer su balance y su capacidad de mantener la estabilidad monetaria. Una reducción de las reclamaciones de los depositantes resulta directamente en pérdidas para los ahorradores.

La reestructuración bancaria adoptada en 2026 comenzó a establecer una jerarquía. En particular, los accionistas deben absorber pérdidas antes de que los depositantes y los bancos se evalúen individualmente. Pero este marco todavía no determina la distribución final del agujero financiero. Este es el papel esperado de la próxima ley.

Esta articulación explica la importancia de la misión acaba de completarse. El FMI ya no negocia sólo con Beirut una lista general de reformas. Las discusiones son parte de la misma mecánica de la distribución de las pérdidas.

Los depositantes permanecen en el centro del brazo

El tema es más sensible ya que los solicitantes ya han sufrido una considerable pérdida económica desde 2019. Durante varios años, los retiros de libros a tasas de mercado inferiores dieron lugar a importantes descuentos. Otros depositantes vendieron sus reclamaciones bancarias por dinero en efectivo con grandes pérdidas. Los que han mantenido sus cuentas siguen sujetos a restricciones.

Las circulares 158 y 166 han mejorado el acceso a ciertas cantidades, pero no son una solución general al problema. Su operación sigue cayendo y extendiéndose con el tiempo. Tampoco responden a la cuestión fundamental del valor final que se debe reconocer para los depósitos.

Es por eso que la afirmación de Berry de todos los depósitos tendrá consecuencias concretas durante el examen parlamentario. Si este requisito se convierte en un principio consagrado en la ley, el legislador tendrá que definir simultáneamente los activos, plazos y mecanismos de cumplimiento.

Por el contrario, un texto que reconozca formalmente las reclamaciones sin proporcionar un mecanismo de reembolso creíble podría prolongar la situación actual.

El FMI quiere evitar que los depositantes pasen sobre los accionistas

La posición oficial expresada por el FMI en su misión anterior permite comprender una de las salvaguardias buscadas. En febrero de 2026, la institución recordó que no debía asignarse ninguna pérdida a los depositantes hasta que hubiera sido absorbida por accionistas y acreedores de menor rango.

Este principio no significa que el FMI garantice el pago total de todos los depósitos. Establece una orden en la que se deben cumplir las pérdidas. La diferencia es esencial.

El Fondo también había advertido que la estrategia de reestructuración debía seguir siendo compatible con la liquidez disponible. La liberación de depósitos sin los dólares correspondientes podría crear presión sobre las reservas, los tipos de cambio y la estabilidad financiera.

La discusión con Beirut es, por tanto, entre varios requisitos: reconocer las pérdidas, proteger la jerarquía de los acreedores, restaurar los depósitos gradualmente, recapitalizar las instituciones viables y evitar la contribución del Estado que reproduce la deuda pública insostenible.

Un acuerdo de nivel de servicio como siguiente paso

Yassine Jaber confirmó que el próximo objetivo era conseguir un nuevo acuerdo de servicio con el FMI. A diferencia de 2022, el gobierno cree que esta vez será capaz de introducir varias reformas ya adoptadas en lugar de meros compromisos.

Sin embargo, un ALS seguirá siendo un paso intermedio. Las condiciones previas establecidas con el Fondo tendrían que cumplirse antes de llegar a un programa aprobado por su Junta de Directores y proporcionar acceso a la financiación.

Para Beirut, el interés supera la cantidad que podría prestar directamente el FMI. Las autoridades consideran que un acuerdo es un medio para restaurar parte de la credibilidad financiera del país y facilitar el acceso a otra financiación internacional.

Se espera que Jaber continúe las discusiones en Washington durante el mes. Anunció que acompañaría al Primer Ministro en reuniones con el Director Gerente del FMI y el Presidente del Banco Mundial. El gobierno espera utilizar esta secuencia para acelerar las negociaciones.

La ley tendrá que responder ahora a una pregunta concreta

Por consiguiente, la misión del 15 al 18 de septiembre no llegó a un acuerdo financiero definitivo. Por otra parte, ha reforzado el debate sobre el tema que ha sido una condición de cualquier salida duradera de la crisis desde 2019: ¿cómo se pueden transformar las pérdidas acumuladas en una arquitectura que pueda restaurar realmente los depósitos?

Las posiciones expresadas el viernes ya esbozan los límites de la próxima batalla parlamentaria. Nabih Berry requiere que se garanticen los derechos de los depositantes y todos sus activos. Yassine Jaber afirma que el reembolso comenzará con la aprobación de la Ley de Gap Financiero. Karim Suaid anuncia 8.1 mil millones de dólares devueltos a finales de 2026 y se niega a prometer lo que el Banco del Líbano no podría financiar.

Por consiguiente, la próxima reunión será legislativa. El gobierno debe seguir adelante con el texto al completar el presupuesto de 2027, previsto en el Parlamento a principios de octubre. Es en la redacción de esta ley, luego en las enmiendas a ser discutidas por los diputados, que la respuesta todavía ausente el viernes tendrá que aparecer: no sólo cuántos solicitantes pueden recuperarse, sino que realmente traerán los dólares necesarios y cuánto tiempo.