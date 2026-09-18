Deir Mimas: Ejército libanés se retira contra Israel

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Las Fuerzas Armadas Libanesas tuvieron que abandonar una nueva posición en las afueras de Deir Mimas, distrito de Marjayoun, el viernes 18 de septiembre, tras el avance de las fuerzas israelíes que exigían su evacuación. Dos tanques israelíes se acercaron al aparato libanés, mientras que se arrojaron granadas desgarradoras cerca de los soldados. El ejército libanés se retiró antes de reposicionar en la zona de la carretera Burj al-Muluuk. Las fuerzas israelíes buscaron varias casas antes de regresar a su posición de Tall al-Nahhas. El incidente es una prueba particularmente sensible para el ejército libanés, que gradualmente tomará el control del Sur como parte del acuerdo con Israel.

A Deir Mimas, dos ejércitos cara a cara

El incidente comenzó el viernes por la mañana en las inmediaciones de Deir Mimas, una aldea en el sector oriental del sur del Líbano en la frontera de la zona ocupada actualmente por Israel. El ejército libanés acaba de establecer una nueva posición sobre un eje que vincula, entre otras cosas, a Deir Mimas con Burj al-Muluk.

Una fuerza israelí ha avanzado hacia esta posición. Dos tanques avanzaron en la carretera antes de detenerse frente a un terraplén, detrás de los cuales había vehículos del ejército libanés. La distancia entre los dos dispositivos se redujo considerablemente.

El ejército libanés envió refuerzos. La situación se ha transformado durante varias horas en una confrontación directa, sin intercambio de municiones vivas entre los dos ejércitos.

Sin embargo, el ejército israelí lanzó seis granadas de ensanchamiento alrededor de la posición. Según informes de varios medios de comunicación libaneses, Israel había solicitado previamente la evacuación del nuevo punto militar libanés.

El equilibrio de poder era particularmente desequilibrado. El ejército israelí ha contratado tanques en las inmediaciones del dispositivo, mientras que se ha encomendado a los soldados libaneses la tarea de mantener una posición al margen de una zona controlada por el ejército israelí.

Israel exige la retirada de la posición libanesa

Es esta demanda israelí la que da al incidente de Deir Mimas su significado político. No era sólo una patrulla israelí que pasaba cerca de un puesto libanés. El enfrentamiento se refería directamente a la posibilidad de que el ejército libanés estableciera una posición en el territorio que se le pide que controle.

Según la información disponible, Israel desafió el establecimiento de este punto y solicitó su evacuación. Los informes locales también indicaron una amenaza para la posición si los soldados libaneses se negaron a abandonarse.

El ejército libanés finalmente se retiró. Las estimaciones de la distancia de retiro difieren de un testigo a otro. Un fotógrafo del sitio reportó una reposición de unos 100 metros en una primera fase. Otros informes locales se refirieron a un mayor movimiento hacia el norte y la carretera Burj al-Muluk.

Lo que se establece es que el dispositivo instalado cerca de Deir Mimas no fue defendido por armas cuando las fuerzas israelíes avanzaron. El Ejército Libanés ha favorecido la retirada y utilización de mecanismos de enlace para prevenir el enfrentamiento directo.

Para calificar este episodio como « capitulación » es por lo tanto una evaluación política. Militarmente, los hechos muestran quebajo presión de una fuerza extranjera, sin el compromiso armado del ejército libanés de mantener la posición.

Soldados libaneses blanco de granadas de ensanchamiento

El episodio no se limitó a una confrontación estática. Cuando los militares libaneses intentaron mantener o restablecer su presencia, las fuerzas israelíes dispararon granadas ensordedoras hacia su entorno inmediato.

Se notificaron seis de esas granadas. No se informó de ningún intercambio de disparos entre los dos ejércitos y no hubo heridos entre los militares libaneses en la primera información disponible.

Los residentes fueron bloqueados en casa durante la confrontación. Los movimientos a la entrada de Deir Mimas fueron gravemente perturbados, mientras que los tanques israelíes ocuparon el acceso a la zona.

El incidente se trasladó alrededor de las casas cercanas a la posición abandonada. Los soldados israelíes registraron varias casas. El ejército libanés se reubicó luego hacia la carretera principal de Burj al-Muluuk.

Las fuerzas israelíes finalmente abandonaron la zona donde habían avanzado y regresaron a Tall al-Nahhas. El ejército libanés mantuvo su presencia en el eje Burj al-Muluuk y en otras posiciones alrededor de Deir Mimas.

El « mecanismo » solía prevenir la confrontación

Durante el enfrentamiento se iniciaron contactos mediante el mecanismo para hacer frente a los incidentes entre las partes. Ayudaron a evitar que la cara a cara degenerara a cambio de fuego.

Esto es coherente con la doctrina seguida hasta ahora por el ejército libanés contra las fuerzas israelíes. La institución militar no participa directamente en la guerra contra Israel y busca evitar una confrontación convencional que no ha recibido el orden político ni los medios materiales para participar.

Esta precaución, sin embargo, toma una nueva dimensión en Deir Mimas. El ejército libanés no estaba enfrentando un ataque contra una posición de Hezbolá. Fue su propio acuerdo que fue impugnado por el ejército israelí.

El episodio plantea así una cuestión concreta: ¿hasta qué punto el ejército puede realmente desplegarse en los territorios donde se supone que va a sustituir gradualmente a las otras fuerzas armadas y restaurar la autoridad exclusiva del Estado?

En Deir Mimas el viernes, este límite fue fijado sobre el terreno por las fuerzas israelíes.

Un incidente en el corazón del acuerdo con Israel

La cara a cara es parte del marco especialmente sensible del acuerdo concluido el 26 de junio después de varias rondas de negociaciones bajo mediación americana. Los arreglos incluyen la retirada gradual de las fuerzas israelíes de los territorios que controlan en el sur del Líbano y el despliegue del ejército libanés.

También está vinculada al desarme de Hezbolá y al restablecimiento del monopolio estatal de las armas.

En cuanto al papel, los dos movimientos deben responder: la retirada israelí por un lado, la ampliación de la autoridad del ejército libanés por otro. En el campo, su sincronización sigue siendo mucho más difícil.

Israel mantuvo el control de las zonas del sur del Líbano y justificó su presencia por la necesidad de prevenir las amenazas contra su territorio. Al mismo tiempo, el ejército israelí sigue realizando huelgas, operaciones terrestres y destrucción en varias zonas.

El ejército libanés también está tratando de ampliar gradualmente su despliegue. Pero el incidente de Deir Mimas muestra lo que sucede cuando estas dos lógicas se reúnen físicamente: una posición libanesa puede confrontarse directamente con una fuerza israelí que niega su asentamiento.

La Paradoja del Desarme de Hezbolá

El incidente está directamente relacionado con el debate sobre el desarme de Hezbollah. El principio sostenido por las autoridades libanesas se basa en el monopolio de la defensa del Estado y en el despliegue del ejército en zonas donde las estructuras militares de Hezbollah deben desaparecer.

Sin embargo, esta estrategia presupone que el ejército puede ejercer eficazmente su autoridad en el territorio de que se trate.

Deir Mimas pone esta condición a prueba. Si el ejército libanés sustituye gradualmente a Hezbolá en ciertas zonas pero luego tiene que abandonar una posición cuando Israel exige su retirada, la cuestión de su capacidad para asegurar eficazmente la soberanía de los Estados se vuelve inevitable.

Esto no significa que el ejército libanés tuviera una misión de abrir fuego el viernes. Esa decisión podría haber provocado un enfrentamiento militar directo entre el Líbano e Israel y haber provocado una escalada mucho mayor.

Pero la alternativa elegida también tiene un costo político. Las imágenes de las Fuerzas Armadas Libanesas que se reubican contra los vehículos blindados israelíes pueden alimentar los argumentos de los opositores del desarme de Hezbolá, quienes desde hace mucho tiempo han sostenido que el ejército regular no tiene los medios para proteger el territorio solo.

Así pues, el incidente llega a un momento especialmente delicado para las autoridades libanesas, que tratan de obtener más recursos para la institución militar.

El incidente ocurrió después de las reuniones de París

El calendario es particularmente llamativo. La cara a cara de Deir Mimas viene después de consultas en París sobre el apoyo internacional al ejército libanés.

El Presidente Joseph Aoun se reunió con el Presidente francés Emmanuel Macron y el Rey Abdullah II de Jordania. Las deliberaciones preparatorias también se centraron en la conferencia internacional para apoyar al ejército libanés y a las fuerzas de seguridad interna.

El viernes por la mañana, Joseph Aoun informó sobre estas reuniones al Primer Ministro Nawaf Salam. Ambos funcionarios se refirieron específicamente a la situación en el Sur y a la continuación de los ataques israelíes.

Unas horas antes, sobre el terreno, el ejército libanés se reunió con tanques israelíes en Deir Mimas.

Esta sucesión de acontecimientos ilustra la brecha entre el objetivo diplomático y la realidad militar. Los asociados internacionales piden al ejército libanés que asuma más responsabilidad en el Sur. Beirut pide equipo, financiación y apoyo político. Pero su despliegue tiene lugar en un entorno en el que el ejército israelí mantiene una considerable superioridad militar y sigue controlando partes del territorio libanés.

Un ejército que evita la confrontación directa

La ausencia de una respuesta libanesa no es una novedad en la doctrina del ejército desde el comienzo de la guerra. Las fuerzas armadas libanesas trataron de permanecer fuera de la confrontación entre Israel y Hezbollah, incluso cuando las posiciones militares o militares se vieron afectadas.

Esta postura se basa en una realidad estratégica. Las capacidades militares de ambos ejércitos no son comparables. Israel tiene, entre otras cosas, un avión de combate, inteligencia considerable, personal blindado pesado y una potencia de fuego mucho mayor.

Una decisión local de abrir fuego en Deir Mimas habría superado rápidamente la aldea. Podría haber comprometido directamente al Estado libanés en un enfrentamiento militar con Israel.

Por lo tanto, la cuestión planteada el viernes no es sólo la del comportamiento de unos pocos soldados en una presa. Se refiere a las instrucciones políticas dadas al ejército cuando una fuerza israelí avanza sobre una posición libanesa y exige su evacuación.

El viernes por la tarde no se anunció oficialmente que se había ordenado al ejército que involucrara a las fuerzas israelíes en tales situaciones.

Israel se retira, pero conserva la iniciativa

La confrontación terminó sin intercambio de fuego. Después de avanzar, imponiendo un retiro de la posición libanesa y buscando las casas, las fuerzas israelíes abandonaron las inmediaciones de Deir Mimas y regresaron a su posición de Tall al-Nahhas.

El ejército libanés permaneció desplegado en la carretera principal a Burj al-Muluuk. Por lo tanto, no abandonó toda la zona y el incidente no puede describirse como un abandono de Deir Mimas por la institución militar.

Pero el curso de la confrontación sigue siendo significativo. La posición libanesa en disputa no se mantuvo contra el avance israelí. Israel pudo entrar en la zona, lanzar granadas ensordedoras, realizar búsquedas, y luego retirarse sin confrontarse con el ejército.

Es esta secuencia, más que la duración de la incursión, que hace de Deir Mimas un precedente para observar. El despliegue gradual del ejército libanés en el Sur debe producir necesariamente otras situaciones en las que sus posiciones estarán más cerca de las zonas controladas por Israel.

Por consiguiente, el próximo examen será si el mecanismo de coordinación permite establecer normas que impidan la repetición de esas situaciones, o si Israel puede impugnar cualquier nuevo asentamiento libanés cerca de la zona ocupada.

El viernes por la noche, los tanques israelíes regresaron a Tall al-Nahhas y el ejército libanés permaneció presente en el eje Burj al-Muluq. Pero la posición detrás de la confrontación había demostrado en cuestión de horas la dificultad de transformar el principio del despliegue del Estado en el Sur en un control efectivo del territorio.