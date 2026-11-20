La coalición liderada por Arabia Saudita dijo que interceptó drones el viernes y atribuyó un misil a los Houthis. Sus declaraciones no dan un equilibrio humano. Describen una nueva secuencia, distinta de los daños registrados el jueves en un edificio en el distrito financiero de Riad, según la Protección Civil saudita.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La coalición liderada por Arabia Saudita anunció el viernes 20 de noviembre nuevas interceptaciones de drones y un misil que atribuye a los Houthis. Estos anuncios están separados del incidente que dañó un edificio en Riad el jueves. Los comunicados de prensa del viernes no muestran un impacto humano.

En dos declaraciones emitidas por la agencia oficial saudí, el portavoz de la coalición, Turki al-Maliki, afirma que los drones fueron interceptados y destruidos en la región de Riad y en la parte sur del reino. In another press release, he reported intercepting a missile heading south. En ambos casos, la asignación de fuego a los Houthis proviene de la coalición, que apoya al gobierno yemení reconocido internacionalmente.

Estos anuncios documentan lo que las autoridades dicen que interceptaron. No constituyen un registro completo de los disparos del viernes y no permiten el establecimiento independiente de sus objetivos ni el alcance de posibles daños. En el momento de la publicación no se encontraron afirmaciones de houthy identificables para estos dos episodios específicos.

En Riad, la revisión del jueves sigue siendo separada

Los nuevos comunicados no describen los daños reportados el día anterior en el distrito financiero de Riad. On Thursday, 19 November, Saudi Civil Protection reported damage to a building and reported no injuries. Este balance es el de las autoridades sauditas para este edificio el jueves. No se aplica a las interceptaciones anunciadas el viernes, que los comunicados de prensa no se refieren a este daño.

Bahrein y el gobierno yemení condenaron el viernes el ataque denunciado contra el distrito financiero y expresaron su apoyo a Riad. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bahrein ha pedido al Consejo de Seguridad que adopte medidas contra los reiterados ataques. Estas posiciones se refieren al incidente del día anterior. No confirman independientemente el progreso de las nuevas interceptaciones.

Un riesgo regional ya reportado por la ONU

El Consejo de Seguridad ya había condenado los ataques contra la Arabia Saudita en septiembre y había advertido contra una prórroga del conflicto más allá del Yemen. Este recordatorio arroja luz sobre el contexto regional, pero no es una reacción de la ONU al episodio del viernes ni una verificación de los anuncios de coalición. A fin de determinar las consecuencias de estos nuevos disparos, todavía hay una falta de un registro civil separado del que informó el jueves en Riad.

Vista de Riyadh en febrero de 2018, fotografía de archivo; No muestra los acontecimientos del 19 y 20 de noviembre de 2026. B.alotaby, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Imagen de tamaño para cubierta.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews