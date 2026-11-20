Un teléfono inteligente puede registrar una tos, pero el resultado de un algoritmo no reemplaza un diagnóstico médico. Un estudio chino en marzo de 2026 evaluó la búsqueda de tos con pacientes de cuatro hospitales. Muestra la importancia de distinguir a los pacientes identificados de las alertas confirmadas. Las condiciones de grabación, los sonidos rechazados y el número limitado de ciertos grupos también cuentan. Este desciframiento explica estos indicadores y recuerda el lugar de la espirometría antes de cualquier uso del resultado en un camino de cuidado.

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Un estudio chino en marzo de 2026 evalúa la búsqueda de la bronquiopatía obstructiva crónica, o EPOC, basado en tos registradas por smartphones. La prueba externa involucra a 722 personas en cuatro hospitales de Shanghai.

Búsqueda de tos: qué resultado positivo significa

Entre 105 participantes con EPOC, el modelo 97 falta ocho. Entre 617 otros, clasifica correctamente a 528 personas, pero produce 89 falsos positivos. La sensibilidad es 92,4% y especificidad 85,6%. De los 186 resultados positivos, el 52,2% corresponde realmente a la EPOC.

La sensibilidad responde a una pregunta: entre los pacientes, ¿cuánto detecta la prueba? El valor predictivo positivo plantea otro: entre las personas alertas, ¿cuántos están enfermos? Consolidar estos dos indicadores daría una impresión engañosa de certeza. Un dispositivo puede carecer de pocos pacientes mientras apunta hacia un examen complementario muchas personas en última instancia sin daños.

El rendimiento incluye adultos por lo menos 40 años de edad registrados según un protocolo controlado. Control de calidad excluido 90 de los 812 participantes elegibles. En la etapa más ligera, el modelo detecta 11 de 13 casos, que son demasiado pequeños para concluir ampliamente. Queda por revisar la generalización fuera de Shanghai.

Una medición del aliento sigue siendo necesaria

La iniciativa internacional GOLD conserva la espirometría en el diagnóstico de EPOC. Este examen mide el aliento durante una caducidad forzada. El criterio de obstrucción se basa en la relación entre el volumen expirado durante el primer segundo y la capacidad vital forzada después de la administración de un broncodilatador. El umbral es inferior a 0,7.

Una clasificación de sonido no mide directamente estos volúmenes. Por lo tanto, no debe confundirse con el examen respiratorio o con toda la evaluación médica. El resultado de una herramienta de seguimiento se utiliza para guiar un camino de cuidado; No autoriza a una persona a declararse enferma o a cambiar su tratamiento.

De uso experimental a diario

Una revisión sistemática de 2026 de 89 estudios sobre sonidos de tos destaca las limitaciones generales del campo. Sólo el 11,2% tenía validación externa. Pero su investigación se detuvo en junio de 2025: esta figura no es una evaluación particular de la búsqueda de tos, que luego fue publicada. Recuerda por qué los resultados obtenidos fuera de los datos de aprendizaje cuentan tanto.

El registro de pruebas NCT06082791 describe un estudio de diagnóstico auxiliar observacional prospectivo, no un ensayo que demuestra una mejor atención. Su archivo, cuya última actualización se informó en octubre de 2023, no contiene ningún resultado presentado. Por lo tanto, no permite que el rendimiento publicado en 2026 sea verificado independientemente del artículo científico.

La transición al uso común requiere saber cómo se confirmarán las alertas, cómo se procesarán las grabaciones inutilizables y quién acompañará a quienes estén orientados. Un alto nivel de sensibilidad no responde a estas preguntas de organización y seguridad.

Fotografía de ilustración de archivos (2017): un smartphone. Esta imagen no muestra ninguna búsqueda de tos ni un participante en el estudio. Jonas Svidras / Pexels.

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