Las autoridades iraquíes anuncian la apertura del mando conjunto de Jurf al-Sakhar y el comienzo del redespliegue de las fuerzas de seguridad. La policía federal está a cargo del dispositivo. Este paso confirma el establecimiento de la sede, pero no demuestra el control de toda la zona o la retirada total. El Kataëb Hezbollah permanece en el corazón del caso. Los anuncios de la conferencia de prensa sobre el acceso civil no prueban el regreso de los habitantes.

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Las autoridades iraquíes anunciaron el viernes 20 de noviembre la apertura del mando conjunto de Jurf al-Sakhar, al sur de Bagdad, y el comienzo del redespliegue de las fuerzas de seguridad. La policía federal está dirigiendo el nuevo sistema. El anuncio confirma la apertura del comando, pero no significa que las autoridades ya controlen toda la zona.

El general Ahmed Hatem Hamid, que fue nombrado jefe de mando, anunció su apertura en una conferencia de prensa celebrada el viernes en la provincia de Babil. El General Saad Maan, responsable de la comunicación de los servicios de seguridad iraquíes, confirmó la apertura e indicó que la sustitución de las unidades comenzaría durante el día. A continuación, un corresponsal de la agencia pública iraquí informó de que las fuerzas conjuntas habían comenzado a entrar en la zona, también conocida como Jurf al-Nasr.

En Jurf al-Sakhar, el comando se abre antes del final del redespliegue

Estos son dos pasos distintos. La Sede puede asumir la coordinación de los servicios antes de que se hayan producido todos los cambios sobre el terreno. El jueves, el portavoz del Comandante en Jefe anunció un sistema de unidades militares, de policía federal y de movilización popular. El viernes, las autoridades confirmaron que la policía federal tomaría la delantera. No anunciaron que el redespliegue estaba completo.

La apertura refleja una decisión adoptada por el gobierno de Ali al-Zaidi después de días de tensión con el Kataeb Hezbollah. El grupo armado iraquí, apoyado por Irán, se ha establecido durante años en esta parte de la provincia de Babil. El gobierno había anunciado una orden para entrar en las fuerzas y luego la creación del comando. El informe de entrada sobre el terreno el viernes es nuevo en estos anuncios. No hace posible concluir una retirada completa del Kataëb Hezbollah o asimilar el desarme.

La reorganización de fuerzas no resuelve la situación de los habitantes

The reorganization is based on Iraqi investigations into suspected oil smuggling. Kataeb Hezbollah negó cualquier participación. Ninguno de los puntos presentados el viernes sobre la apertura del mando constituye una conclusión de esta investigación.

La conferencia de prensa también se refirió al acceso a la carretera civil subsiguiente. Este anuncio no es una reapertura general ni una prueba del regreso de los habitantes desplazados. Las próximas medidas que deben revisarse son el ejercicio efectivo de las responsabilidades de mando sobre el terreno y la aplicación de decisiones sobre el movimiento de civiles.

El Tigre en Bagdad el 31 de julio de 2016. View of the Iraqi capital: does not show Jurf al-Sakhar or the deployment of 20 November 2026. Dominique A. Pineiro / Departamento de Defensa de Estados Unidos (dominio público federal de los Estados Unidos).Aviso fotográfico.

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