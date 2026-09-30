Arabia Saudita-Israel: ¿Y si la normalización ya hubiera tenido lugar?

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El incidente a bordo del vuelo de Flydubai entre Dubai y Tel-Aviv sólo podría ser un acontecimiento bastante espectacular. Un problema estalló a bordo, se publicó el código 7500 que indica la posible intervención ilegal, Israel despegó inmediatamente de los aviones de combate y finalmente aterrizó en Tabuk (Arabia Saudita), con una gran mayoría de pasajeros israelíes a bordo. Pero es precisamente la banalidad con la que finalmente se logró la situación que merece ser detenida. Durante unas horas, un país que no reconoce oficialmente a Israel dio la bienvenida a un avión que fue a Tel Aviv, cuidó a sus pasajeros israelíes y participó en la resolución de una crisis que fue seguida directamente por las autoridades israelíes.

Tomado por separado, cada uno de estos elementos puede explicar perfectamente. Un avión en dificultad debe ser capaz de aterrizar. Los pasajeros deben ser protegidos independientemente de su nacionalidad. Israel tuvo que reaccionar cuando un avión que transportaba a sus nacionales emitió una señal que podría corresponder a un secuestro. Arabia Saudita tuvo que manejar lo que estaba sucediendo en su espacio aéreo. Nada de esto demuestra la existencia de un acuerdo secreto entre Riad e Israel. Pero la acumulación de estos elementos plantea una pregunta mucho más interesante: ¿de qué si la normalización que hemos estado hablando durante años ya había comenzado en la práctica, mientras que sólo su formalización seguía bloqueada?

La pregunta merece hacerse más porque el episodio no comienza en Tabuk. Tan pronto como se publicó el código 7500, Israel despegó aviones de combate para reunirse con el Flydubai Boeing. En ese momento, los pilotos israelíes obviamente no podían saber cómo terminaría el incidente. El avión finalmente se dirigía hacia Arabia Saudita. Los combatientes israelíes, según nuestro conocimiento, no entraron en el espacio aéreo saudí, y sería falso decir lo contrario. Pero ¿qué habría ocurrido si la situación a bordo se hubiera mantenido incontrolada mientras el Boeing cruzaba la frontera?

Este es probablemente uno de los problemas más interesantes en todo este caso. ¿Los combatientes israelíes habrían interrumpido su misión en la frontera de Arabia Saudita mientras que un avión que podría haber sido secuestrado y transportado a más de cien israelíes continuaba su ruta? ¿Los saudíes se habrían apoderado inmediatamente? ¿Se habría otorgado una autorización excepcional? ¿Los americanos habrían coordinado? Es perfectamente posible que existan procedimientos para este tipo de situación sin que el público conozca los detalles. Y si existen, pueden decir más sobre las relaciones reales entre los Estados de la región que los comunicados diplomáticos.

Porque esta no es la primera vez que surge la pregunta. Durante los enfrentamientos con el Irán, ya se habían planteado las mismas preguntas sobre las trayectorias de los aviones israelíes, la información proporcionada por radares estadounidenses y árabes, sistemas de defensa antiaérea y mecanismos para impedir que un avión israelí fuera atacado por un país que, oficialmente, no es su aliado. Por supuesto, parte de esta información sigue siendo secreta, y muchas de las afirmaciones que circulan en los corredores aéreos utilizados por Israel nunca han sido demostradas. Pero desde hace mucho tiempo ha habido varios secretos de Polichinelle en la región: Estados que no se reconocen oficialmente pueden compartir perfectamente ciertos intereses y sobre todo tener que saber qué hace el otro cuando los misiles, drones o aviones de combate cruzan la región.

Irán fue probablemente el principal acelerador de este acercamiento discreto. Durante años, Israel y varias monarquías del Golfo han observado con preocupación el desarrollo de capacidades balísticas iraníes, su programa nuclear y la ampliación de su influencia regional. Sus intereses no eran idénticos y todavía no lo son. La Arabia Saudita también ha restablecido sus relaciones diplomáticas con Teherán y ahora está tratando de evitar un enfrentamiento que pueda amenazar directamente su infraestructura y su desarrollo económico. Pero la existencia de diferencias no borra los años durante los cuales israelíes y saudíes consideraron parte de las mismas amenazas con las mismas preocupaciones.

A esto se añade el papel de los Estados Unidos. Washington es el principal aliado militar de Israel y un socio de seguridad esencial para Arabia Saudita. En la región, los estadounidenses tienen capacidades de vigilancia, bases, radares y capacidades de mando que lo hacen cada vez más teórico que todo el mundo operaría en un sistema completamente separado. Ni siquiera es necesario que un oficial israelí llame directamente a un oficial saudí para que exista una forma de coordinación. Si la información vuelve a un sistema estadounidense antes de ser redistribuida a los diversos socios, el resultado operativo puede ser sustancialmente el mismo sin que el gobierno tenga que hablar públicamente sobre la cooperación.

Aquí es donde el incidente de Flydubai se vuelve revelador. Un avión de los Emiratos a Israel enfrenta un grave problema. Israel quita a sus cazadores. El avión se dirige hacia Arabia Saudita. Los saudíes acogieron con beneplácito a sus pasajeros israelíes y la crisis se tramitó finalmente sin incidentes entre países que ni siquiera tenían relaciones diplomáticas sobre papel. Esto obviamente no parece una alianza. Pero tampoco parece dos estados totalmente extranjeros.

La continuación es aún más interesante porque muestra precisamente dónde está el límite. Una vez terminada la emergencia, Israel habría deseado enviar aviones militares para recuperar a sus nacionales en Tabuk. Riyadh se negó. Por lo tanto, los pasajeros tuvieron que salir por otros medios, en particular con Flydubai. The Saudi decision is not contradictory to the above. Por el contrario, nos permite entender la lógica de Riyadh. Acogiendo con beneplácito una aeronave civil en dificultad y asegurando la seguridad de sus pasajeros puede presentarse como una obligación normal. Ver que los aviones militares israelíes que aterrizan en tierra saudita habrían producido una imagen mucho más difícil políticamente.

Podemos estar tocando aquí en la frontera real de la actual relación israelí-saudi. Cualquier cosa necesaria, discreta, técnica o justificable por una emergencia puede ser posible. Queda prohibido lo que convertiría esta cooperación en símbolo público. Los saudíes pueden albergar a más de cien israelíes en Tabuk, pero no quieren una fotografía de un avión militar israelí en un asfalto saudí. La diferencia parece pequeña operativamente. Políticamente, es inmenso.

Esto nos lleva a preguntar qué significa el significado exacto de la palabra « estandarización ». Si se habla de embajadas, embajadores, visitas oficiales y reconocimiento diplomático, obviamente no tuvo lugar. La Arabia Saudita sigue condicionando oficialmente el establecimiento de relaciones con Israel para avanzar en la cuestión palestina. Pero si la normalización significa que un país acepta gradualmente la existencia del otro en su entorno estratégico, puede comunicarse con él directa o indirectamente cuando una crisis impone y puede gestionar situaciones comunes sin causar inmediatamente un incidente, entonces el proceso parece mucho más avanzado.

Esta puede ser la forma en que la estandarización realmente tiene lugar. A menudo se imagina un futuro y uno después: dos países serían enemigos hasta el día en que sus líderes firman un acuerdo frente a las cámaras. En realidad, las cosas pueden ser mucho más progresistas. Los contactos secretos aparecen primero, luego convergen los intereses, los intermediarios transmiten mensajes, los militares aprenden a no molestarse, cierta información circula y las situaciones antes imposibles se vuelven gradualmente banales. Cuando llega el acuerdo oficial, a veces crea sólo una parte de la relación. Principalmente hace público una evolución que comenzó varios años antes.

Sin embargo, Arabia Saudita sigue en una posición particular. No son los Emiratos Árabes Unidos ni Bahréin. El reino alberga Meca y Medina y conserva un peso considerable en el mundo musulmán. Por lo tanto, una normalización con Israel tendría un significado político y simbólico mucho mayor que los ya alcanzados en virtud de los Acuerdos de Abraham. Además, la cuestión palestina sigue siendo un obstáculo que Riad no puede simplemente eliminar, especialmente después de las guerras que han perturbado la región.

Tal vez es precisamente por eso que una relación no oficial puede adaptarse a todos, al menos temporalmente. Israel se beneficia de un entorno regional en el que Arabia Saudita ya no es necesariamente hostil a cada una de sus acciones y donde los intereses pueden converger. Riyadh mantiene su libertad política, mantiene su posición sobre Palestina y evita el costo simbólico del reconocimiento oficial. Washington, por su parte, puede seguir construyendo una arquitectura de seguridad regional sin esperar que se resuelvan todas las controversias diplomáticas.

Sin embargo, el incidente de Tabuk introduce un elemento adicional en esta relación: Arabia Saudita acaba de servir objetivamente a Israel. El alcance del gesto no debe ser exagerado. Riyadh hizo lo que un Estado responsable tenía que hacer frente a un avión en dificultad y no había pruebas de que se hubiera solicitado ninguna consideración. Pero las relaciones entre los Estados también se basan en un recuerdo de crisis y comportamiento cuando la situación se hace difícil.

Más de cien israelíes se han encontrado en Arabia Saudita en circunstancias potencialmente peligrosas. They were welcomed and protected. Israel lo sabe. Los funcionarios saudíes saben que Israel sabe. Este tipo de precedente no crea ninguna obligación legal, pero puede un día entrar en un debate mucho más amplio, especialmente cuando Riad busca conseguir algo sobre Gaza, la cuestión palestina, Jerusalén, proyectos de anexión u otra cuestión regional.

Por lo tanto, la cuestión no es si Mohammed bin Salmane presentará mañana una factura a Benjamin Netanyahu, por ejemplo con concesiones a un futuro estado palestino. Las relaciones internacionales rara vez funcionan tan simplistamente. Más bien, se trata de si Arabia Saudita ha añadido un elemento a este capital político oficioso, que permite a un Estado recordar a otro que ha actuado responsablemente cuando sus intereses o sus nacionales estaban directamente interesados.

El caso también podría dejar un rastro en la opinión israelí. La normalización con Arabia Saudita se presenta generalmente en Israel como un importante proyecto geopolítico que combina Washington, salvaguardias estadounidenses, seguridad regional y la cuestión palestina. Esta vez, tomó una forma mucho más concreta. Para las familias de los pasajeros, Arabia Saudita ya no es un concepto diplomático: es el país donde sus aeronaves han encontrado refugio y donde sus familiares han sido atendidos.

Por supuesto, no debemos sacar conclusiones excesivas. Un aterrizaje de emergencia no hace una alianza y unas pocas horas de cooperación impuestas por las circunstancias no es suficiente para demostrar la existencia de normalización secreta. Pero el incidente requiere al menos una mirada diferente al tema.

Durante años, se le ha preguntado cuándo Arabia Saudita normalizará sus relaciones con Israel. Tal vez la pregunta está equivocada. También debemos preguntarnos qué parte de esta normalización ya ha tenido lugar sin una embajada, sin un tratado y especialmente sin una fotografía oficial.

Tabuk puede habernos dado una visión general. No la de una alianza oculta que ya estaría plenamente constituida, sino la de un Oriente Medio donde las relaciones reales comenzaron a superar las relaciones oficiales. Mientras todo esto siga siendo discreto, técnico o impuesto por circunstancias, todo el mundo puede seguir defendiendo públicamente su posición. Cuando el símbolo se vuelve demasiado visible, como podría haber sido el aterrizaje de aviones militares israelíes en Arabia Saudita, Riad cierra la puerta.

Es esta frontera que es interesante. Y el incidente de Flydubai tuvo el mérito, por unas horas, de hacerlo visible.

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