Srar en el borde de la asfixia: en Akkar, la crisis de los desechos amenaza con atrapar cerca de 160 localidades

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Treinta y tres años de desperdicio y crisis de Trípoli

La saturación del sitio de Trípoli ha colocado a Srar en el centro de una crisis que Akkar ha estado experimentando durante más de tres décadas. El sitio ha estado recibiendo residuos de la región durante más de 33 años. Ya tuvo que absorber las necesidades de un territorio compuesto por un gran número de municipios y aldeas. Sin embargo, frente a la emergencia en Trípoli, la idea de transferir temporalmente desechos de la ciudad fue nuevamente avanzada. El escenario previsto se presentó como escenario de transición. Las soluciones preparadas por el Gobierno y el Ministerio del Medio Ambiente tardarían al menos seis meses en ponerse en funcionamiento. Por lo tanto, Srar debía servir de relé durante este período. Según la información reunida, Nawaf Salam reunió a parlamentarios de Akkar para buscar una solución temporal para acomodar el sitio de residuos de Trípoli durante seis meses. Pero lo que podría aparecer de Beirut como una solución de emergencia inmediatamente despertó un viejo conflicto en el Norte. Para muchos residentes y funcionarios locales, Akkar ya no puede considerarse como la reserva terrestre a la que se dirigen los desechos de otras regiones cuando sus propias instalaciones llegan a la saturación.

La reacción está arraigada en la historia del sitio. Ya en 2015, a la altura de la crisis nacional de desechos, Akkar había sido considerado como uno de los posibles destinos de la basura de Beirut. Once años más tarde, la propuesta Trípoli ha reactivado el mismo sentimiento: la de una región a la que se le pide que absorba las consecuencias de las políticas públicas decididas en otros lugares cuando carece de infraestructura en sí misma. Esta vez, la oposición llevó al cierre de Srar a desperdiciar desde fuera de la provincia. Por lo tanto, la crisis no se ha resuelto. Se mudó. Trípoli todavía enfrenta la saturación de su propio sistema, mientras que el Akkar debe gestionar las consecuencias políticas y técnicas del desafío de Srar. El problema supera hasta ahora la controversia entre dos territorios vecinos. Se revela la ausencia de un dispositivo capaz de absorber un colapso local sin transferir la emergencia a otra región. En un sistema integrado, la saturación de una instalación debe desencadenar soluciones predeterminadas. En el Norte, provoca negociaciones políticas entre territorios para descubrir qué aceptará los desechos que el otro ya no puede recibir. El carácter provisional de la propuesta ya no es suficiente para tranquilizarla. En el Líbano, los arreglos temporales suelen durar. Por lo tanto, aceptar otros seis meses puede verse localmente como abrir una nueva vocación regional que los habitantes rechazan.

Casi 160 localidades dependen de un sistema ya bajo presión

La fragilidad del dossier aparece aún más claramente cuando observamos la población que Srar ya debe servir. El sistema abarca aproximadamente 160 localidades de Akkar. Esta figura transforma inmediatamente la perspectiva. Srar no es un espacio vacío disponible para acomodar el excedente de una gran ciudad cercana. Ya es uno de los vínculos esenciales en la gestión diaria de desechos de gran parte de la provincia. Por lo tanto, añadir los volúmenes producidos por Trípoli no significa utilizar la capacidad no utilizada sin consecuencias. Esto significa pedir a una instalación regional que actúe simultáneamente como una solución local y una válvula de seguridad para una crisis externa. Por lo tanto, el debate debe comenzar con una evaluación técnica: ¿qué capacidad está realmente disponible, qué volúmenes están entrando diariamente, qué vida residual del sitio y en qué condiciones se tratan los desechos allí? La urgencia política precedió a esta discusión. Cuando la basura se acumula en una ciudad, la presión empuja a las autoridades a encontrar inmediatamente un lugar para moverlos. El destino entonces se convierte en la prioridad, incluso antes de resolver la cuestión del tratamiento.

Esta inversión resume uno de los problemas históricos de la política de desechos en el Líbano. evacuar bolsas callejeras no es la gestión de residuos. Esto solo mueve su presencia física. Una política completa comienza con la reducción de volúmenes, luego la clasificación, la recogida separada, el reciclaje, la recuperación de la materia orgánica y finalmente el entierro de lo que no se puede tratar de otra manera. Cuando casi toda la atención pública se centra en el destino final, el vertedero se convierte mecánicamente en el punto de ruptura. Cuanto mayor sean los volúmenes que lleguen en el sitio, menor será su vida. Entonces surge una nueva crisis y debemos encontrar otro terreno. El caso de Srar muestra los límites de esta lógica. Una infraestructura que ha estado operando durante más de 33 años no puede considerarse una reserva ilimitada. Por lo tanto, la cuestión no es sólo si puede absorber algunos meses de desechos adicionales. Se trata de determinar lo que Akkar hará con sus propios desechos en los próximos años si la capacidad disponible continúa disminuyendo. La negativa de los desechos de Trípoli puede leerse como reacción territorial. También puede entenderse como un intento de proteger una capacidad ya necesaria en unas 160 localidades que no tienen alternativas inmediatas.

La memoria de 2015 alimenta una profunda desconfianza territorial

La referencia a la crisis de 2015 no es anecdótica. Explica gran parte de la actual sensibilidad política. En ese momento, la incapacidad para gestionar los desechos de Beirut había dado lugar a la búsqueda de soluciones en varias regiones. The Akkar had been mentioned among the territories likely to receive some of the volumes. Esa perspectiva había provocado una fuerte oposición. Se basó en un sentido de injusticia territorial: una de las regiones más desfavorecidas del país tuvo que dar cabida a las consecuencias ambientales del consumo en otras zonas sin beneficiarse de un nivel comparable de inversión pública. El mismo razonamiento reapareció en 2026. ¿Por qué Srar debe convertirse en la solución de Trípoli cuando el Akkar ya debe manejar sus propias necesidades? ¿Y por qué una región debería aceptar un cargo adicional porque otra instalación ha alcanzado su límite?

Esta desconfianza no significa que sea posible una cooperación interregional. La política moderna de desechos puede basarse en instalaciones que sirven a varios territorios. Algunas infraestructuras incluso requieren una escala lo suficientemente grande para ser económicamente viable. Pero esa mutualización debe organizarse antes de la crisis. Requiere contratos claros, asignación de costos, normas ambientales, mecanismos de control y compensación para el territorio anfitrión. No se puede improvisar cuando los desechos comienzan a acumularse. En el caso de Srar, la propuesta de seis meses viene precisamente en un contexto de urgencia. Por lo tanto, se considera menos como parte de un sistema regional planificado que como una solicitud a Akkar para resolver temporalmente un problema externo. La provisionalidad incluso alimenta la desconfianza. Si las soluciones prometidas en Trípoli tardan más de seis meses, ¿qué sucederá? ¿Se ampliará la transferencia? Si surge una nueva crisis en otro lugar, ¿se preguntará a Srar de nuevo? Mientras no se respondan estas preguntas, la oposición local mantiene su propia lógica. No es sólo unos cuantos camiones adicionales. Se refiere a la función que el Estado tiene la intención de asignar al territorio de manera sostenible.

Detrás de la batalla política, un tema ambiental mal documentado

Tal vez el aspecto más preocupante del archivo es la debilidad de los datos públicos disponibles en los elementos estudiados sobre el estado ambiental preciso del sitio. El corpus establece su antigüedad, su función regional, el gran número de localidades afectadas y el conflicto sobre la recepción de los desechos de Trípoli. Sin embargo, no proporciona un conjunto completo de medidas para establecer con precisión el estado actual de suelo, aguas subterráneas, emisiones o lixiviación. Esta ausencia debe ser reportada en lugar de llenada por afirmaciones. Se plantea una cuestión de política pública. Una instalación que ha estado en uso durante más de tres decenios debe ser monitoreada periódicamente, accesible y suficientemente detallada para asegurar que las personas conozcan lo que está enterrado, cómo se controlan las liberaciones y qué medidas se adoptan cuando no se cumplen las normas. Sin esta transparencia, el debate se vuelve casi inevitablemente político. Los oponentes sospechan lo peor. The authorities claim that the situation can be managed. Entre ellos, el ciudadano tiene poco que evaluar el riesgo.

La cuestión es particularmente importante en una región donde los recursos agrícolas y hídricos son directamente pertinentes para la economía local. Un sitio de residuos mal gestionado puede producir molestias visibles, como olores o incendios, pero también más difícil de detectar. Los líquidos de la descomposición de desechos deben ser recogidos y tratados. Los gases deben ser revisados. Los desechos no deben ser enterrados sin preparación bajo condiciones que permitan su dispersión. Por consiguiente, toda ampliación de la capacidad debe ir precedida de un estudio técnico sobre el estado de la planta existente. En el caso de recepción temporal de desechos de Trípoli, también debe conocerse el volumen diario adicional y su efecto en la vida del sitio. Esta información no es auxiliar. Determinan si la transferencia propuesta constituye un riesgo manejable o una forma sencilla de retrasar la saturación. La crisis de Srar muestra que la confianza ya no puede basarse únicamente en garantías políticas. Después de 33 años de funcionamiento y varios episodios de controversia nacional, la región necesita datos. Sin ellas, cada propuesta de transferencia reactiva automáticamente la sospecha de que el provisional será permanente y de que las consecuencias seguirán siendo locales.

Trípoli y Akkar atrapados en la misma ausencia de solución duradera

Oponer a Trípoli a Akkar sería una lectura incompleta. Los dos territorios se enfrentan realmente a dos manifestaciones del mismo problema. Trípoli alcanza el límite de la capacidad de su sistema. El Akkar protege una instalación en la que ya depende. Uno está buscando una solución inmediata. El otro se niega a convertirse en esta solución. Tampoco tiene, en un futuro inmediato, una arquitectura alternativa suficientemente lista para eliminar el conflicto. The Government and the Ministry of Environment are working on solutions that would require at least six months to implement. Este retraso explica la búsqueda de un acuerdo de transición, pero también muestra el atraso. La infraestructura para reemplazar o complementar un sitio saturado debe estar idealmente listo antes de que alcance su límite. Cuando el horario comienza después de la saturación, se ordena a las autoridades administrar un período intermedio bajo presión.

Este período es el más peligroso. Cuando los residuos ya no pueden ser eliminados de normalmente, los depósitos salvajes aumentan. Los municipios pueden estar tentados a encontrar sus propias soluciones. Los desechos pueden ser quemados o depositados en tierras inadecuadas. La crisis de salud y medio ambiente se extiende en lugar de permanecer concentrada en una instalación controlada. El reto del gobierno es gestionar la emergencia sin convertir a Srar en una solución predeterminada permanente. Esto significa anunciar un calendario claro para la infraestructura de Trípoli y hacer que el calendario sea verificable. Un compromiso de seis meses es de valor sólo si se identifica, financia y supervisa el trabajo de esos seis meses. De lo contrario, el plazo se convierte en una simple unidad de negociación política. El Akkar tiene precisamente razones históricas para dudar de las soluciones provisionales. A fin de convencer a los funcionarios locales de la cooperación temporal, el Estado debe poder demostrar que la alternativa estará realmente lista en la fecha prevista. De lo contrario, la negativa de Srar seguirá siendo la mejor garantía disponible para la región para evitar la extensión indefinida.

Función de los municipios en el centro de un sistema financieramente frágil

La presencia de aproximadamente 160 localidades en el sistema Srar también plantea la cuestión de la gobernanza. La gestión de desechos se basa en parte en los municipios y sus agrupaciones, mientras que sus recursos son muy desiguales. Algunos pueden organizar la colección regular. Otros dependen más de soluciones comunes. El costo del combustible, camiones, mantenimiento y personal pesa mucho sobre los presupuestos locales. La crisis económica ha reducido aún más sus márgenes. Por consiguiente, una política que requiere una mayor clasificación y una recogida separada debe ir acompañada de financiación y equipo. Es fácil pedir a los municipios que reduzcan los volúmenes enviados al sitio final. Es mucho más difícil hacerlo cuando no tienen un centro de clasificación, componendo redes o contratos estables para materiales reciclables.

Srar podría colocarse precisamente en una estrategia regional en lugar de tratarse como un vertedero. Akkar necesita una cadena de gestión donde la cantidad para el almacenamiento final está disminuyendo gradualmente. Los desechos orgánicos representan una proporción significativa de los desechos domésticos y, cuando se separan adecuadamente, pueden tratarse con excepción de los vertederos. Los materiales reciclables también se pueden extraer aguas arriba. Pero estos mecanismos requieren un mercado, instalaciones y una colección organizada. No pueden crearse únicamente mediante una campaña de sensibilización. El Estado y los municipios deben determinar quién financia el equipo, quién compra el material recuperado y cómo participan los hogares en la clasificación. El fracaso de muchas políticas de desechos proviene precisamente de la concentración en el último enlace. Mientras el camión siga llevando una mezcla de residuos orgánicos, plásticos, papel y otros al sitio final, la capacidad se llena rápidamente. Por lo tanto, una reforma real del sistema Akkar debe medir su éxito no en términos del número de toneladas transportadas a Srar, sino en términos del número de toneladas que ya no necesitan ser enterrados allí.

Seis meses para evitar reproducir 30 años de gestión de emergencia

La propuesta de aceptar temporalmente los desechos de Trípoli durante seis meses finalmente puede leerse como advertencia. Muestra lo que sucede cuando las soluciones permanentes no están listas cuando se vuelven indispensables. El gobierno debe resolver una emergencia inmediata. Akkar quiere evitar que una emergencia externa comprometa su propia capacidad. Ambas posiciones son comprensibles. Lo que falta es un sistema capaz de hacerlos compatibles. Esto debe basarse en tres elementos: una solución de transición estrictamente limitada y controlada, un calendario público para la nueva infraestructura y una transformación del sistema Akkar para reducir los volúmenes que llegan a Srar. Sin estas tres condiciones, el conflicto se repetirá.

La crisis actual también tiene una dimensión nacional. Srar recuerda que ninguna región puede convertirse indefinidamente en el recipiente de residuos de otros. Pero también recuerda que ninguna gran ciudad puede esperar hasta la saturación de su instalación antes de preparar la próxima etapa. El problema de los desechos nunca desaparece. Sólo cambia cuando la política pública falla. Después de más de treinta y tres años de funcionamiento, Srar llega a un momento en que su vocación debe ser aclarada. ¿Debería seguir sirviendo sólo al Akkar? ¿Puede participar en un sistema regional más amplio? ¿En qué condiciones ambientales y financieras? Y sobre todo, ¿cuántos desechos puede recibir sin comprometer su futuro? Mientras estas respuestas no sean públicas y mensurables, cada camión de fuera seguirá siendo un símbolo político. Detrás de la crisis de Trípoli y la resistencia de Akkar es por lo tanto una pregunta mucho más simple: después de décadas de soluciones temporales, ¿el Líbano finalmente puede planear lo que hará con sus desechos antes de que el próximo sitio esté lleno?

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