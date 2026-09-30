Las elecciones israelíes suspenden el sur libanés en un calendario que no es suyo

- Advertisement -

29

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Negociación libanesa-israelí atrapada en la urna electoral

El calendario Sur del Líbano ya no depende únicamente de los compromisos contenidos en el acuerdo marco, el despliegue del ejército o las conversaciones entre Beirut y Washington. En los cálculos se ha fijado otro plazo: las elecciones israelíes previstas para el 27 de octubre de 2026. Dentro de un mes de las elecciones, la campaña electoral israelí interfiere con las negociaciones sobre la retirada de las fuerzas presentes en el Líbano, los futuros arreglos de seguridad y la reanudación de los debates directos. Para Beirut, esta situación crea una gran dificultad. El gobierno está buscando resultados rápidos sobre el terreno, mientras que los líderes israelíes tienen menos y menos razones políticas para tomar decisiones que podrían presentarse como concesiones antes de la votación.

La información reunida en el cuerpo revela dos dinámicas contradictorias. Por un lado, fuentes oficiales libanesas indican que podría celebrarse un octavo período de sesiones de negociaciones directas en el segundo semestre de octubre. La reunión habría sido examinada inicialmente antes. Por otra parte, varios puntos sugieren que Washington todavía tiene que hacer frente a las limitaciones israelíes y que la proximidad de las elecciones pesa en el calendario. Esta contradicción no significa necesariamente que una de las informaciones sea errónea. Más bien, muestra que puede preverse una fecha de negociación sin las condiciones políticas para un progreso sustancial.

Por consiguiente, el problema va más allá de la celebración de una reunión. Beirut puede conseguir una nueva sesión sin obtener un retiro. Una delegación podrá negociar sin el margen necesario para concluir. Washington puede impulsar la reanudación del diálogo evitando al mismo tiempo ejercer la máxima presión unas semanas después de una elección israelí. El calendario diplomático y el calendario político ya no se fusionan.

Netanyahu convierte la seguridad en un argumento electoral

Benyamin Netanyahu se acerca a las elecciones en una campaña donde la seguridad ocupa un lugar central. A medida que se acercaban las elecciones, se presentó como líder capaz de proteger a Israel en un entorno regional marcado por enfrentamientos con Irán, Gaza y otros frentes. Esta estrategia no es nueva. Pero el contexto de 2026 le da un alcance especial.

Las operaciones militares, los asesinatos selectivos y las manifestaciones de firmeza permiten al Gobierno israelí mantener las cuestiones de seguridad en el centro de la campaña. El sur libanés está incluido en este cuadro. Toda decisión sobre los puestos ocupados, los mecanismos de vigilancia o la retirada puede evaluarse inmediatamente mediante su costo electoral.

Así pues, la retirada territorial es más difícil de presentar políticamente que un requisito adicional de seguridad. Una evacuación puede ser atacada por opositores al derecho del gobierno como un abandono de una garantía de seguridad. Por el contrario, el mantenimiento de posiciones puede ser presentado como medida cautelar en espera de mayores garantías libanesas.

Esta asimetría complica los esfuerzos de Beirut. El Líbano pide que se avance simultáneamente en la retirada y ampliación de la autoridad del Estado por parte de Israel. Pero a medida que se aproxima el voto, el gobierno israelí puede necesitar exigir más resultados de la parte libanesa antes de cambiar su propia presencia.

Así pues, la campaña electoral convierte la cuestión de la secuencia diplomática en un asunto interno israelí.

El « fait accompli » de Beirut

Las fuentes políticas libanesas expresaron mayor preocupación. En su opinión, Israel no prepararía, a corto plazo, para un retiro completo del Sur. En su lugar, buscaría consolidar una zona segura dentro de un espacio descrito como la « vía amarilla ». Estas mismas fuentes temen que el acuerdo se posponga hasta principios de 2027, después de las elecciones israelíes y estadounidenses.

Esta información debe seguir atribuyéndose a esas fuentes. En sí misma no constituye prueba de una decisión oficial israelí de cambiar la frontera de manera duradera o parte del anexo del territorio libanés. Sin embargo, revela el temor principal de Beirut: que una situación presentada como provisional adquiere gradualmente la permanencia de facto.

El tiempo entonces se convierte en una variable estratégica. Cuanto más tiempo se mantenga una posición militar, más justificada puede ser por nuevos requisitos. La infraestructura se puede instalar. Pueden establecerse procedimientos operacionales. Una línea temporal puede eventualmente convertirse en una referencia en las discusiones.

Por lo tanto, para el Líbano el riesgo es doble. Un retraso bloquea el regreso de los habitantes y la reconstrucción. Pero también puede cambiar el punto de partida para futuras negociaciones. En lugar de discutir la aplicación de una retirada ya acordada, las partes podrían eventualmente negociar las condiciones para abandonar una presencia que se ha vuelto sostenible.

Por ello, Joseph Aoun insiste en la necesidad de poner fin a la destrucción y a las operaciones terrestres en las aldeas del sur afectadas por la presencia israelí. También pide el regreso de los prisioneros libaneses, la solución de las cuestiones controvertidas a lo largo de la Línea Azul, la retirada gradual de las fuerzas israelíes y el despliegue del ejército a las fronteras internacionalmente reconocidas. Para la Presidencia, la demora no es neutral: mantiene la tensión e impide que el Estado extienda plenamente su autoridad.

El Litani emerge en el campo

La declaración del Ministro de Hacienda israelí Bezalel Smotrich sobre una presencia israelí que podría llegar a Litani añade una dimensión particularmente sensible. La cuestión se plantea en un momento en que se supone que las deliberaciones entrañan arreglos para la retirada y el restablecimiento de la autoridad del Estado libanés.

Sin embargo, esta declaración debe distinguirse de una decisión oficial del Gobierno israelí. No hay pruebas de que Israel haya adoptado el Litani como nueva frontera o como objetivo territorial oficial. Esta distinción es fundamental. Un funcionario político puede establecer un objetivo máximo sin convertirse inmediatamente en una doctrina gubernamental o militar.

Pero el calendario otorga particular importancia a la declaración. En un período electoral, los políticos tienen interés en hablar con sus electores. Las posiciones máximas se pueden utilizar para mover el debate y obligar a los competidores a demostrar su propia firmeza.

Para Beirut, el peligro comienza cuando lo que viene bajo el discurso electoral se acerca a la realidad militar. Mientras la idea de una presencia hasta que el Litani siga siendo una declaración, se puede combatir diplomáticamente. Si se acompaña de una ampliación concreta de las zonas controladas o de una negativa a largo plazo a retirarse, el problema cambia de naturaleza.

Las negociaciones ya no se centrarían únicamente en las modalidades de aplicación del Acuerdo Marco. Cubriría la extensión del territorio que Israel trataría de mantener bajo su control.

Un octavo período de sesiones se convirtió en prueba

En este contexto, el posible octavo período de sesiones de las negociaciones tiene mayor importancia que el anterior. Según la información disponible, podría celebrarse en el segundo semestre de octubre. Por lo tanto, su calendario lo ubicaría sólo unos días antes de las elecciones israelíes.

Una reunión en ese momento puede desempeñar varias funciones. Puede permitir a los Estados Unidos preservar el proceso diplomático y evitar su ruptura. También puede permitir que las partes preparen decisiones que sólo se llevarán a cabo después de las elecciones.

Pero la proximidad del voto reduce la probabilidad de una concesión políticamente costosa. Un gobierno israelí sobre el terreno puede acordar discutir un mecanismo de verificación o procedimiento técnico más fácilmente que anunciar el abandono inmediato de una posición militar.

El Líbano se enfrenta entonces a una elección delicada. La negativa a negociar porque las posibilidades de progreso son bajas perdería un canal diplomático. Acordar negociar sin resultados podría convertir las reuniones en un mecanismo de gestión del statu quo.

Nawaf Salam expresó precisamente esta preocupación. Se niega a que el acuerdo marco se convierta en un proceso para simplemente administrar el conflicto. Para él, debe producir cambios mensurables en el suelo.

La posición libanesa se basa en tres solicitudes. El primero es un calendario claro para la retirada israelí y la aplicación de la exclusividad de armas en manos del Estado. El segundo es una progresión paralela de estos dos procesos. El tercero es la creación de un mecanismo de verificación capaz de determinar los compromisos de ambas partes.

Este último punto es esencial. Sin un mecanismo de control, cada parte puede justificar su inacción por la otra.

Washington atrapado entre presión y arbitraje

Los funcionarios libaneses depositan gran parte de sus esperanzas en los Estados Unidos. Joseph Aoun considera que Washington tiene los medios necesarios para empujar a Israel a implementar el acuerdo. Nabih Berri hace un discurso similar y cree que la administración estadounidense y Donald Trump pueden ejercer la presión necesaria para poner fin a las operaciones israelíes.

Esta convergencia es notable. Funcionarios libaneses de sensibilidades muy diferentes reconocen la naturaleza decisiva de la palanca americana.

Pero tener una palanca no significa necesariamente querer utilizarla inmediatamente a su máximo. Washington persigue varios objetivos simultáneos. Quiere consolidar la autoridad del Estado libanés. Requiere medidas relativas a las armas de Hezbollah y sus redes financieras. Apoya el fortalecimiento del ejército. También trata de preservar sus relaciones con Israel en un período de fuertes tensiones regionales.

Por lo tanto, las elecciones israelíes añaden una limitación. Demasiado presión americana podría convertirse en un argumento de campaña. El gobierno israelí podría hacer algunas reclamaciones como concesiones impuestas externamente.

Por el contrario, la ausencia de presión puede debilitar al gobierno libanés. Si Beirut adopta medidas internas difíciles sin la contraparte israelí, sus oponentes pueden argumentar que la estrategia diplomática no hace nada.

Por lo tanto, Washington debe arbitrar entre dos riesgos: presionar demasiado antes de las elecciones israelíes o esperar tanto como para comprometer la credibilidad del proceso libanés.

Hezbollah observa la relación entre concesiones y resultados

El calendario electoral israelí también tiene una dimensión interna libanesa. El gobierno quiere avanzar hacia la exclusividad de armas y fortalecer el ejército. Hezbollah sostiene que la cuestión de sus armas no puede separarse de la ocupación y las operaciones israelíes.

Cuanto más tarde el retiro, más se puede hacer eco de este argumento. Una presencia israelí prolongada permite al partido argumentar que las condiciones de seguridad que justifican la resistencia no han desaparecido.

Por el contrario, un retiro verificable con un despliegue militar creíble cambiaría el debate. El debate se centrará más en la necesidad de una estructura armada autónoma cuando el Estado ejerza efectivamente su autoridad en el territorio.

Es por eso que la secuenciación es crucial. Una estrategia internacional que instaría al Líbano a resolver plenamente la cuestión de las armas antes de que cualquier retirada israelí pueda encontrar una resistencia política mucho más fuerte. A Israel le preocupa que el retiro pueda ser seguido por la restauración de las capacidades militares de Hezbollah en las zonas evacuadas.

El principio de simultaneidad de Beirut busca precisamente romper este estancamiento.

Reconstrucción también suspendida según el calendario

El retraso afecta directamente a la reconstrucción. Algunas zonas no pueden rehabilitarse normalmente mientras su situación de seguridad siga siendo incierta. Los residentes son reacios a regresar cuando continúan las operaciones militares. Los propios donantes pueden esperar más garantías antes de comprometer grandes sumas.

Esta situación tiene un efecto social inmediato. El debate sobre fronteras, elecciones y negociaciones parece diplomático. Para los habitantes del Sur, sin embargo, determina la posibilidad de regresar a una aldea, reconstruir una casa o reanudar la actividad económica.

Cada mes adicional de status quo también aumenta el costo del ajuste. Los edificios dañados siguen empeorando. La infraestructura no se utiliza. Las poblaciones desplazadas deben recibir apoyo en otros lugares.

Por consiguiente, el calendario electoral israelí tiene consecuencias mucho más allá de la política israelí.

Después del 27 de octubre, los problemas no desaparecerán

Sin embargo, sería engañoso considerar las elecciones como el único obstáculo. La elección puede explicar parte de la prudencia israelí, pero las diferencias sobre el Sur son estructurales.

Israel pide garantías de la presencia militar de Hezbollah, armas y mecanismos de control. El Líbano pide la retirada, la terminación de las operaciones y el respeto de su soberanía. Los Estados Unidos quieren que el Estado libanés asuma más responsabilidades de seguridad. El debate sobre el futuro de Finul añade otro desconocido.

Por lo tanto, el 27 de octubre se pueden liberar ciertas decisiones sin resolver desacuerdos. El gobierno israelí que surgió de las elecciones, cualquiera que sea su composición, tendrá que determinar lo que considera una garantía suficiente para retirarse. El Líbano debería seguir aclarando cómo se propone garantizar la exclusividad de las armas y desplegar su ejército.

El peligro sería convertir la elección en una nueva justificación para esperar. Después de octubre podría venir otro plazo, luego otra condición técnica o de seguridad.

Por consiguiente, para Beirut, el desafío consiste en utilizar el período en curso para establecer principios que sobreviven al calendario electoral: retirada del territorio libanés, despliegue paralelo del ejército, mecanismo de verificación, tratamiento de las cuestiones controvertidas y reconstrucción de las zonas evacuadas.

La verdadera batalla del calendario está allí. El Líbano no controla la campaña israelí ni sus resultados. Por otra parte, puede tratar de evitar que las elecciones transformen un supuesto arreglo provisional en el Sur en una nueva normalidad militar. Entre un octavo período de sesiones de negociaciones se preveían unos días antes de la elección, las declaraciones maximalistas sobre el Litani y las preocupaciones acerca de la sostenibilidad de una zona segura, la cuestión ya no es sólo cuando se reanudarán las negociaciones. Ella debe saberen qué estado será la tierra cuando Israel emerge de su campaña electoral.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews