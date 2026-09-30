Líbano meridional: 1.000 millones de dólares necesarios, 89 millones de dólares previstos
El sur del Líbano necesita $11 mil millones para reconstruir. Un año después de la cesación del fuego, casi nada comenzó.
El registro de destrucción es vertiginoso: 11.095 edificios completamente destruidos, 17.891 viviendas afectadas, 3.1 millones de metros cúbicos de escombros. Pueblos enteros como Aytaroun, Bint Jbeil o Naqurah han sido eliminados del mapa. El costo económico total del conflicto es de 14 mil millones de dólares.
Sin embargo, el presupuesto 2026 sólo asigna 89 millones de dólares a la reconstrucción, una gota de agua en el océano para satisfacer las necesidades.
La razón es que los donantes internacionales condicionan su ayuda para el desarme de Hezbollah, que se niega a cooperar con el plan del gobierno. Como resultado, un mercado explícito entre dinero y armas, y una reconstrucción tomada como rehén por un brazo político.
Está surgiendo una financiación tímida: un préstamo del Banco Mundial de $250 millones, 434 millones prometidos por Qatar (especialmente para la energía). Pero según el Banco Mundial, todavía habrá entre 3.000 y 5.000 millones públicos y 6.000 millones privados, una ecuación que nadie sabe resolver.
Mientras tanto, decenas de miles de familias en el Sur siguen esperando regresar a casa.
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