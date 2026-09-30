Líbano: Un niño establece el vientre vacío en el 22% de los hogares

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En el Líbano, la crisis económica y las consecuencias del conflicto abordan directamente las necesidades más básicas de los niños. En el 22% de los hogares encuestados, al menos un niño estaba vacío durante las dos semanas anteriores a la encuesta, según una nueva evaluación publicada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). En términos más generales, cuatro de cada cinco familias están luchando para satisfacer sus necesidades básicas, mientras que el acceso a la atención, la educación y la alimentación adecuada se deteriora.

El informe del UNICEF, publicado a finales de septiembre de 2026 y titulado « Una pesadilla sin fin », describe una acumulación de dificultades para las familias que viven en el Líbano. La pobreza lleva a algunos a reducir el gasto en sus hijos, a abandonar la atención médica o a retirarlos de la escuela. La labor de los menores avanza al mismo tiempo que las consecuencias físicas y psicológicas de la guerra siguen aumentando.

Los indicadores describen así una crisis que ya no sólo afecta a los ingresos. Afecta directamente los alimentos disponibles en el hogar, la salud de los niños y su capacidad para seguir la escolarización normal. Para las familias más vulnerables, el arbitraje se refiere ahora a los gastos esenciales que no deberían competir.

En el Líbano, el 22% de los hogares afirman que un niño ha tenido hambre

En la cifra se resume el grado de deterioro social: el 22% de los hogares encuestados por el UNICEF informan de que al menos uno de sus hijos está vacío durante las dos semanas anteriores a la encuesta. This proportion means that food deprivation now affects more than one in five households surveyed.

La comida es sólo parte del problema. Según la misma evaluación, cuatro de cada cinco familias tienen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. La persistencia de la crisis económica, junto con las consecuencias del conflicto, reduce la capacidad de maniobra de los hogares cuyos recursos ya estaban debilitados por varios años de inestabilidad.

Cuando ya no se dispone de ingresos desechables para satisfacer todas las necesidades simultáneamente, las familias deben elegir entre alimentos, atención médica, educación y otros gastos esenciales. El informe muestra que estos arbitrajes afectan directamente a los niños.

Por consiguiente, el fenómeno no puede reducirse a una sola medida de pobreza de ingresos. El hambre denunciada en los hogares es una de las manifestaciones más inmediatas de una crisis que afecta varias dimensiones de la vida cotidiana.

Casi un tercio de las familias abandonan la atención

La situación sanitaria es un segundo indicador importante. Según el UNICEF, el 31% de los hogares encuestados informaron de que al menos uno de sus hijos no recibía la atención médica necesaria. La falta de dinero es la razón principal que plantean las familias.

Esto significa que cerca de uno de cada tres hogares tuvo que renunciar a la atención necesaria para un niño. En un sistema en el que una gran proporción de gastos médicos sigue siendo sufragado por los hogares, la contracción de los ingresos convierte rápidamente un problema económico en un problema de salud.

Las consecuencias pueden ser inmediatas cuando se retrasa el tratamiento. También pueden ocurrir más adelante si las enfermedades, lesiones o trastornos que hubieran requerido la gestión temprana no se supervisan adecuadamente.

Para Marcoluigi Corsi, representante del UNICEF en el Líbano, los diversos indicadores deben ser considerados conjuntamente. « Los niños y los jóvenes en el Líbano se ven obligados a soportar una carga que ningún niño debe soportar », dijo con ocasión de la publicación del informe.

Añade: « Las familias son empujadas al borde del abismo, mientras que los niños son privados de atención médica y educación, forzados a trabajar y sufriendo de profunda angustia psicológica ».

El trabajo infantil se ha duplicado más que desde enero de 2025

Uno de los acontecimientos más preocupantes se refiere a la labor de los menores. En el 14% de los hogares encuestados, al menos un niño trabaja actualmente, según el UNICEF. Esta proporción se ha duplicado más que desde enero de 2025.

Este aumento es un indicador directo de las estrategias de supervivencia adoptadas por algunas familias. Cuando un niño comienza a trabajar para complementar los ingresos del hogar, las consecuencias pueden afectar su educación, salud y desarrollo simultáneamente.

El trabajo temprano también aumenta el riesgo de abandonar la escuela. Las dificultades financieras que conducen a un niño al empleo remunerado son a menudo las mismas que las que llevan a las familias a reducir su gasto en educación.

El aumento desde enero de 2025 muestra sobre todo el rápido deterioro. En menos de dos años, la proporción de hogares que reportan trabajo por lo menos un niño se ha duplicado, mientras que el sistema educativo también debe absorber las consecuencias del conflicto.

Since 2 March, 261 children have been killed and 1,056 injured

A la crisis económica se suma el equilibrio humano de la guerra. Desde el 2 de marzo de 2026, al menos 261 niños han resultado muertos y 1.056 heridos, según datos de las Naciones Unidas recogidos por el UNICEF.

Esto representa un promedio de siete niños muertos o heridos cada día durante el período que se examina.

The consequences do not stop at the number of immediate victims. De los niños heridos que sobrevivieron, el 12% vive con discapacidad. Por consiguiente, para estos niños y sus familias los efectos del conflicto se extenderán más allá de las lesiones iniciales y requerirán atención, rehabilitación y apoyo a largo plazo.

Esto es precisamente en un momento en que casi un tercio de los hogares encuestados ya presentan dificultades para proporcionar la atención médica necesaria a sus hijos. Por lo tanto, el conflicto aumenta las necesidades de salud mientras que la crisis económica reduce la capacidad de las familias para responder a ellas.

436 escuelas dañadas o destruidas

La educación es el otro frente importante de la crisis. Según el UNICEF, 436 escuelas resultaron dañadas o destruidas por el conflicto. Esta situación amenaza con privar a casi 100.000 niños de un aula.

El personal docente también pagó un precio muy alto. Al menos 86 maestros resultaron muertos o heridos. Estas pérdidas afectan a un sistema escolar ya debilitado por varios años de crisis económica, interrupciones y dificultades de financiación.

Sin embargo, la destrucción de la infraestructura sólo explica parte de las dificultades educativas. Casi la mitad de las familias encuestadas informaron que habían reducido su gasto en educación. En el 17% de los hogares, los niños tuvieron que dejar de ir a la escuela.

Por lo tanto, la presión se ejerce en ambas partes. Algunas escuelas ya no pueden funcionar normalmente debido a los daños causados por el conflicto, mientras que algunas familias ya no tienen los recursos para mantener a sus hijos en el sistema educativo.

Incluso entre los que siguen asistiendo a la escuela, el aprendizaje se interrumpe. Casi un tercio de los niños no pueden aprender normalmente, principalmente debido a las dificultades en la concentración y los trastornos emocionales.

770.000 niños en situación de angustia psicológica

Las consecuencias menos visibles de la crisis también están entre las más extendidas. El UNICEF estima que 770.000 niños han sufrido problemas psicológicos en los últimos seis meses.

Más de la mitad de los hogares encuestados observaron un deterioro del bienestar emocional de sus hijos. Casi dos tercios de los niños reportan signos de ansiedad o nerviosismo.

Estos datos dan otra dimensión a las dificultades encontradas en las escuelas. Un niño puede permanecer oficialmente educado mientras no puede asistir a clases, concentrarse o aprender debido al miedo, el desplazamiento, la pérdida de una inseguridad relativa o económica experimentada por su familia.

Así pues, la salud mental parece ser un vínculo entre las diferentes dimensiones de la crisis. La guerra crea traumas directos, mientras que la pobreza aumenta la inseguridad diaria a los alimentos, la atención, la vivienda y la educación.

Entre los 18 y 25 años, el 67% estaban desempleados

Las perspectivas siguen siendo difíciles cuando los niños llegan a la edad adulta. Una evaluación anterior realizada por el UNICEF en 2026 entre jóvenes de 18 a 25 años mostró que sólo el 22% seguía en la escuela o en la universidad.

Las dificultades financieras son el principal obstáculo para la educación permanente. En el momento de la encuesta, el 67% de los jóvenes encuestados estaban desempleados.

Estas cifras ilustran el riesgo de una cadena sostenible. La pobreza puede causar abandono escolar o empujar a los niños a trabajar. La capacitación distintiva reduce sus perspectivas de empleo, mientras que el mercado laboral ofrece pocas oportunidades para los jóvenes que llegan a la edad adulta.

Por lo tanto, las consecuencias de la crisis actual podrían continuar bien después de una posible mejora de la situación de seguridad. La restauración de edificios destruidos no será suficiente si las familias ya no tienen los medios para enviar a sus hijos a la escuela, si los jóvenes abandonan la escuela o si no se aborda el trauma psicológico.

Cuatro de cada cinco familias en dificultad

Los diferentes indicadores publicados por el UNICEF describen la misma dinámica. Cuatro de cada cinco familias están luchando para satisfacer sus necesidades básicas; el 22% informa que al menos un niño ha estado acostado en un estómago vacío; el 31% tuvo que renunciar a la atención necesaria para un niño; el 14% ahora tiene al menos un menor trabajador.

Además, 261 niños han resultado muertos y 1.056 heridos desde el 2 de marzo, el 12% de los sobrevivientes heridos que viven con discapacidad. Al mismo tiempo, 436 escuelas resultaron dañadas o destruidas, casi 100.000 niños corrían el riesgo de perder sus aulas y al menos 86 maestros resultaron muertos o heridos.

El costo psicológico es igualmente elevado: 770.000 niños han sufrido problemas psicológicos en los últimos seis meses. Más de la mitad de las familias experimentan un deterioro en su bienestar emocional y casi dos tercios de ellas experimentan ansiedad o nerviosismo.

Por lo tanto, para el UNICEF, la respuesta a la emergencia consiste en atender simultáneamente varias necesidades. « La rehabilitación del Líbano exige la protección inmediata de los niños y el respeto de su derecho a la atención de la salud, la educación, la protección y las oportunidades para construir su futuro », subraya Marcoluigi Corsi.

La urgencia sigue siendo, en primer lugar, la cifra más básica del informe: en más de uno de cada cinco hogares del Líbano, un niño experimentó hambre hasta el punto de estar vacío en las dos semanas anteriores a la investigación.

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