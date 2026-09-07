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Once personas, entre ellas dos niños y dos trabajadores de socorro, fueron asesinadas la noche del domingo 6 al lunes 7 de septiembre en Kfar Remmane, distrito de Nabatiyah. Un primer ataque israelí destruyó un edificio residencial poco después de la medianoche, matando a nueve personas e hiriendo a otros cinco. Un segundo ataque de drones atacó a un vehículo civil y mató a dos trabajadores de rescate. Estos bombardeos, llevados a cabo sin previo aviso de la evacuación previa denunciada, constituyen el episodio más mortal de un fin de semana marcado por una fuerte intensificación de las huelgas israelíes en el sur del Líbano. El domingo, siete personas ya habían sido asesinadas, mientras que el hospital Ghandour fue destruido y los locales del Ministerio de Finanzas resultaron dañados en Nabatiyah.

Kfar Remmane, once muertos en medio de la noche

La secuencia de Kfar Remmane ahora centra la atención en el Líbano debido a su impacto humano y la naturaleza de los objetivos afectados. According to information provided by the Lebanese National Information Agency, the residential building was hit just after midnight. Nueve personas murieron en el edificio, incluidos dos niños, y otras cinco resultaron heridas. Poco después, un avión aéreo israelí golpeó un vehículo civil en la misma ciudad. Dos trabajadores de rescate a bordo fueron asesinados. El ejército israelí no había emitido una advertencia en línea antes de estos dos ataques y todavía no había proporcionado una explicación detallada de los objetivos el lunes por la mañana.

El contraste es más marcado como una advertencia de evacuación fue emitida unas horas más tarde para un edificio situado en otra ciudad sur. El ejército israelí afirmó entonces querer atacar las instalaciones de Hezbollah. En Kfar Remmane, ninguna medida comparable había precedido a las huelgas que mataron a las once personas. Esta diferencia alimenta las preguntas sobre la determinación de las condiciones y la presencia de civiles en el momento de los ataques. Interviene cuando Israel afirma utilizar municiones de vigilancia y precisión para reducir el riesgo para la población.

Tres días de bombardeo israelí en el Líbano

El ataque del lunes extiende una serie de bombardeos iniciados el viernes 4 de septiembre. Ese día, varias huelgas israelíes han alcanzado partes del Líbano meridional, en particular en la zona de Nabatiya. The final report from the Lebanese Ministry of Health reported four deaths and 23 injuries. Las mujeres, los niños y los trabajadores de rescate estaban entre los heridos. Israel había afirmado haber apuntado a los depósitos de armas de Hezbollah después de un ataque de drones contra sus soldados, sin previo aviso de evacuación antes de las huelgas.

La situación se deterioró nuevamente el domingo 6 de septiembre. Seven people were killed in various Israeli attacks in the South. Dos hombres murieron en una ciudad situada al borde de la zona ocupada por las fuerzas israelíes. En Arab Salim, dos mujeres resultaron muertas y seis resultaron heridas, incluidas dos niñas. En Nabatiyah al-Tahta hubo tres muertos. El ejército israelí afirmó haber actuado en respuesta a dos drones explosivos de Hezbollah dirigidos contra sus fuerzas en el sur del Líbano.

Hospital Ghandour destruido en Nabatiyah

Más allá del impacto humano, las huelgas del domingo marcaron las mentes de la infraestructura en Nabatiyah. El hospital Ghandour, situado en Nabatiyah al-Fawqa, fue destruido. El centro no alojaba a pacientes ni personal en el momento del ataque. Israel confirmó que había apuntado al lugar y afirmó que un centro de mando de Hezbollah estaba operando en un edificio anteriormente utilizado como hospital. Según el ejército israelí, allí operaban miembros del movimiento involucrado en misiones de artillería y vigilancia.

However, the destruction of the hospital was a further damage to a health infrastructure for the Lebanese authorities. The Ministry of Health denounced the strike and recalled the protection of health facilities under international humanitarian law. The fact that Ghandour was no longer in operation at the time of the bombing prevented an additional human impact, but its destruction reinforced the feeling of an extension of the strikes to civilian infrastructure and services in the Nabatiyah region.

The Ministry of Finance also affected

In the same sequence, the regional premises of the Ministry of Finance suffered significant damage. The Ministry reported that the building of the Regional Directorate of Finance and Agriculture Services, located near the site, had been affected by the blast and effects of the bombing. Puertas y ventanas fueron destruidas, oficinas dañadas y archivos dispersos. Docenas de tiendas cercanas y cafeterías también han sufrido daños.

El ministro de Finanzas, Yassine Jaber, pidió a los departamentos interesados que pusieran los archivos y documentos en seguridad inmediatamente y que aseguraran la continuidad de la labor administrativa. A continuación, declaró que los empleados no estaban dañados, la huelga que tuvo lugar antes de su llegada. Los contribuyentes de la región de Nabatiyeh tuvieron que archivar sus archivos temporalmente con los servicios financieros de Saida para evitar interrupciones. Jaber describió el ataque a las instalaciones que sirven directamente a los ciudadanos como un ataque a las instituciones estatales.

Aoun, Berry y Salam denuncian escalada

La destrucción causó una reacción a la cumbre de las instituciones libanesas. El presidente Joseph Aoun denunció el domingo una « intensificación peligrosa » y consideró que las huelgas afectaban ahora a las administraciones civiles, estructuras de salud y servicios proporcionados por el Estado. Manifestó a Israel responsable de este desarrollo y exhortó a los Estados Unidos y a la comunidad internacional a intervenir para detener los ataques. Para la Presidencia, el ataque contra edificios públicos dio una dimensión adicional a las violaciones de la cesación del fuego denunciadas durante varias semanas.

El Presidente del Parlamento, Nabih Berry, también respondió a las muertes en varias localidades, la destrucción del hospital Ghandour y los daños sufridos por el Ministerio de Finanzas. Acusó a Israel de no respetar ninguna de las opciones de cesación del fuego y pidió a las fuerzas políticas libanesas que consideraran la situación en el Sur como una responsabilidad nacional. Berry también denunció la continua destrucción de casas y aldeas en Nabatiyah, Marjayoun, Bint Jbeil y Tyre.

El Primer Ministro Nawaf Salam también se puso en contacto con el alcalde de Nabatiyah para evaluar el alcance de los daños y la situación de la población. Afirmó que las huelgas no alterarían la voluntad del gobierno de apoyar el regreso de los residentes y garantizar la continuidad de los servicios públicos. Salam también habló con Yassine Jaber sobre el Ministerio de Finanzas, destacando la necesidad de evitar cualquier interrupción de los servicios a los ciudadanos.

Las reacciones públicas libanesas convergen así en dos puntos: el impacto humano y el daño a las infraestructuras civiles y estatales. El gobierno y los líderes institucionales están pidiendo una respuesta internacional más fuerte, mientras que el alto el fuego de junio redujo la intensidad de los combates sin detener las huelgas. Israel sigue operando en una zona del Sur que presenta como una zona segura y continúa los ataques al norte. Hezbollah afirma que la intensificación de las operaciones israelíes tiene por objeto ejercer presión sobre Beirut en el contexto de los debates celebrados bajo mediación estadounidense.

Al menos 22 muertos desde el viernes

En tres días, el balance creció rápidamente. Cuatro personas fueron asesinadas el viernes, siete domingos y once en la noche del domingo al lunes. Al menos 22 muertes se han registrado desde el viernes en los diversos bombardeos. La cifra ilustra la aceleración de la violencia, pero el evento central del lunes sigue siendo Kfar Remmane, donde nueve personas fueron asesinadas en un edificio residencial y dos trabajadores de rescate en un vehículo civil.

El lunes por la mañana prosiguió la evaluación del socorro y los daños en la zona de Nabatiyah. El ejército israelí todavía no había explicado con precisión los objetivos de las dos huelgas de Kfar Remmane o respondido a las preguntas sobre la falta de advertencia previa. Tras la destrucción de un hospital, los daños infligidos a una administración pública y las siete muertes del domingo, las once víctimas de la noche se enfrentaron a la región con una nueva evaluación humana, mientras que las modalidades para la aplicación de la cesación del fuego siguen pendientes.