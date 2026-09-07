LEBAN NO ES POBREZA: ES RENEWED

- Advertisement -

27

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Las comisiones solicitadas en proyectos son un cáncer real en el Líbano

El Líbano no es sólo una víctima de la crisis.

Es víctima de un sistema.

Un sistema en el que demasiados proyectos, demasiadas inversiones, demasiadas autorizaciones, demasiados mercados parecen tener que pasar por un tema casi banal:

« ¿Cuánto tomo? »

Tal vez esta es una de las frases que más destruyeron el Líbano.

Porque detrás de esta pequeña frase están las centrales eléctricas que no están siendo construidas, las carreteras que todavía están deterioradas, la infraestructura que está envejeciendo, los inversores se van, los trabajos que nunca surgen y los jóvenes que emigran.

El Líbano no carece sólo de dinero.

El Líbano es demasiado a menudo rescatado antes de que llegue el dinero.

Comisión ya no es un « uso local »

Debemos detener la hipocresía.

Una cosa es una comisión comercial legítima, transparente y declarada correspondiente a un servicio genuino.

Una cantidad reclamada porque un funcionario político, administrativo o intermediario puede bloquear o desbloquear una decisión pública es otra.

Se llama soborno. Una retrocomisión. Corrupción. Influencia de tráfico.

Y el mundo internacional ya no tolera prácticas como solían ser.

Las grandes empresas europeas, americanas y británicas están operando bajo legislación anticorrupción extremadamente estricta. Deben explicar sus intermediarios, documentar sus pagos, identificar a sus beneficiarios, justificar sus honorarios y supervisar a sus socios.

El pago oculto a un funcionario público ya no es sólo moralmente condenable. Puede convertirse en un riesgo criminal importante.

Y aquí es donde el comportamiento de algunos funcionarios libaneses se vuelve económicamente suicida.

Quien pide 10% puede perder 100%

Imagina una inversión de 200 millones de dólares.

Un intermediario reclama un 10% para « facilitar » el proyecto.

En su mente, probablemente cree que hará 20 millones.

Pero el inversor internacional se niega. El proyecto desaparece.

El Líbano no pierde 20 millones. Está perdiendo 200 millones.

Está perdiendo la construcción. Está perdiendo empleo. Pierde subcontratistas. Pierde ingresos fiscales. Está perdiendo tecnología. Pierde la actividad económica creada alrededor del proyecto. Principalmente pierde la confianza del próximo inversor.

Por eso las comisiones ocultas no solo roban.

Son una máquina para destruir la inversión nacional.

El verdadero escándalo comienza entonces

Pero hay un problema aún más grave.

¿Quién necesita votar sobre leyes anticorrupción? Los diputados.

¿Quién necesita fortalecer los controles? Poder político.

¿Quién debería imponer transparencia? Poder político.

¿Quién debería dar a la justicia los medios para procesar a los beneficiarios de las comisiones ocultas? Poder político de nuevo.

Y luego llegamos a la pregunta esencial: ¿qué sucede si aquellos que tienen que eliminar el sistema se benefician del sistema?

¿Por qué un político que gana dinero a través de comisiones vota voluntariamente por una ley que destruye su propia fuente de ingresos? ¿Por qué votaría por la plena transparencia de su patrimonio? ¿Por qué querría conocer al verdadero beneficiario de cada empresa? ¿Por qué aceptaría la justicia totalmente independiente? ¿Por qué eliminaría los intermediarios de los que se beneficia?

Aquí está la trampa. Y es enorme.

Cuando la persona que tiene que escribir la ley tiene un interés financiero en no cambiar la ley, la corrupción se convierte en institucional.

Ya no está robando el estado. Protege políticamente el mecanismo para seguir robándolo.

Ese es el verdadero cáncer

El cáncer de Líbano no es sólo el corrupto que toma dinero.

Es el sistema que permite a los corruptos retener el poder necesario para prevenir la reforma que podría sancionarla.

El círculo se hace perfecto: la corrupción produce dinero; el dinero produce influencia; la influencia protege el poder; bloquea las reformas; y la falta de reforma permite que la corrupción continúe.

Es la mecánica que tenemos que romper.

El Líbano debe aplicar una norma de absoluta simplicidad

Todo elegido, ministro, funcionario superior o funcionario público debe estar absolutamente prohibido recibir, directa o indirectamente, una remuneración por un proyecto sobre el cual ejerce influencia pública.

Los contratos públicos deben ser accesibles. Los propietarios beneficiosos de las empresas deben ser identificados. Deben informarse los intermediarios pagados. Los conflictos de interés deben ser públicos. Los funcionarios públicos deben declarar sus activos antes y después de su mandato. Y cualquier aumento inexplicable de la riqueza debe estar sujeto a una investigación real e independiente.

Sobre todo, se debe proteger a quien denuncia un soborno.

Hoy, con demasiada frecuencia, los que rechazan el sistema son penalizados mientras los que lo utilizan prosperan. Esa lógica debe ser revertida.

Un miembro no posee su oficina

Debemos recordar una verdad elemental.

Un diputado no tiene su asiento. Un ministro no posee su ministerio. Un Director General no tiene su administración. Un partido no tiene una parte del estado.

El servicio público no es una franquicia comercial. No tiene derecho a cobrar una comisión de la República.

El funcionario público administra temporalmente algo que pertenece a los ciudadanos. Nada más.

El próximo inversionista debe escuchar otra frase

Cuando una empresa extranjera quiere construir una central solar, una red de agua, una fábrica, un centro de datos, una infraestructura digital o un sistema de transporte en Líbano mañana, ya no debe escuchar: « ¿Quién sabe? »

Ella ya no debe escuchar: « ¿Quién es tu intermediario? »

Y sobre todo, nunca debe escuchar: « ¿Cuál es nuestra parte? »

Ella debe escuchar: « Esta es la ley. Aquí están las reglas. Esta es la llamada para licitaciones. Todo el mundo es tratado de la misma manera. »

En ese día, el Líbano volverá a atraer dinero.

Porque el capital no tiene miedo del riesgo. Puede calcularlo. Lo que odia es arbitrario.

La cuestión debe hacerse pública

Con cada proyecto importante misteriosamente bloqueado en el Líbano, una pregunta debe hacerse automática: ¿por qué está bloqueado este proyecto?

¿Quién se opone? ¿Quién mejor controla su atribución? ¿Qué intermediarios estaban involucrados? ¿A quién iba a pagar? ¿Quién es el verdadero beneficiario económico?

Y sobre todo, ¿quién perdería dinero si las reglas fueran completamente transparentes?

Quizás empezaremos a entender por qué algunas reformas son tan difíciles de votar.

El Líbano no necesita un milagro

Necesita terminar un sistema.

El Líbano tiene empresarios. Es dueño de ingenieros. Tiene una gran diáspora. Tiene universidades. Es dueño del capital. Tiene una posición geográfica excepcional. Todavía tiene una extraordinaria capacidad de rebote.

Lo que falta es más sencillo: un Estado donde nadie puede vender la firma del Estado.

La verdadera batalla económica en el Líbano está allí.

No se opone a la derecha a la izquierda. No se opone a una comunidad a otra. Se contrapone a quienes consideran al Estado como un bien común con quienes lo consideran como fuente de ingresos privados.

Y un día tendrás que elegir.

O el Líbano sigue siendo un país donde algunos toman una comisión en cada proyecto.

O finalmente se convierte en un país donde cada proyecto ayuda a reconstruir la nación.

Debido a que tomando un porcentaje de todo, algunos parecen haber olvidado una realidad básica: uno no puede tomar para siempre el 10% de un país que se ha reducido gradualmente a cero.

Bernard Raymond Jabre

Página