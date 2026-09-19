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Además de Jeremy Chaabane, Antoine Sehnaoui asumió un papel frenético en la normalización libanesa-israelí.

1-El clan Sihanoui

La dinastía Sihanoui es una familia Melkite greco-católico, originaria del pueblo de Sishnaya, en los suburbios cercanos de Damasco, donde se forjó el apellido.

Nantis, los Sishnawis proporcionaron a Siria un diputado (Georges, elegido cuatro veces desde 1922), un diputado y ministro (Hunayn, 1903-1975, de 1941) y varios financiadores de alto vuelo.

El ancestro Mîkhâïl (18?-1930) dejó una gran familia para la posteridad, incluyendo siete hijos: Mitri (cuya hija Layla se casó con el diputado Kamîl Ziyâda), Hunayn, Antoun, Nicolas 1er, Tawfîq, Albert y Khalil (padre de José).

Wadih, patrono y miembro fundador del crescente rojo sirio (1942).

En 1929, Mitri y Antoun emigraron a Beirut para dedicarse a actividades comerciales y bancarias y, por cierto, a la política.

Su hermano menor, Hunayn, permaneció en Damasco y se distinguió entre los principales actores en política y finanzas, antes de unirse al clan en Beirut.

Tres miembros de la familia tomaron responsabilidades políticas en el Líbano — diputados y ministros— después de ser naturalizados: Antoun, Mikhail (1899-1989), Simon Ilyas (1919-1998) y Maurice (1943-20.), hijo de Nicolas 1er.

Con su naturalización libanesa, el Sishnawi se convirtió en Sehnaoui.

La sucesión está garantizada por la llegada a la arena política de la tercera generación en persona del financiero Nicolas II (1967)-20., hijo de Mauricio, candidato desafortunado en las elecciones generales de 2009, pero un fracaso compensado por la cartera del Ministerio de Telecomunicaciones, en 2011.

Finalmente, Antoine, hijo de Nabil, nacido en 1972. Banquero internacional y productor de películas, un personaje sulfuroso que paga por la crónica política-judicial.

No te olvides de un primo de Antoine, llamado Khalîl (nacido 1975), un especialista internacional en informática y piratería informática en todo el mundo. Una actividad muy tópica.

Los Sehnaoui entraron en alianzas matrimoniales con las grandes familias patricianas de Damasceno y Beyruthin, demostrando, si es necesario, que los dos países, llevados a las fuentes bautismal por el manchot general francés Henri Gouraud, son verdaderos hermanos gemelos.

2- Nabil, el padre de Antoine, el precursor.

La relación familiar de Antoine Sehnaoui con Israel es antigua. Se remonta a 1983, bajo la presidencia del faangista Amine Gemayel, el partido que inicia la relación con el estado hebreo de la época de la guerra civil interlibanesa.

A raíz de la invasión israelí del Líbano, el nombre Nabil Sehnaoui, padre de Antoine, se menciona en una correspondencia del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí. 40 años después, el nombre del hijo emerge dentro de una red que persigue los mismos objetivos.

On 8 July 1983, the Director General of the Israeli Ministry of Foreign Affairs met at the home of Nabil, some 40 Lebanese personalities. Mauricio y Nabil Sehnaoui fueron uno de los principales invitados, junto con banqueros y abogados.

La reunión tuvo lugar en Beirut menos de un año después de la masacre de los campamentos palestinos en Sabra Chatila. Durante esta reunión, el Líbano expresa la esperanza de que estos contactos continúen y fortalezcan.

On 18 July 1983, a message from David Kimhi, Director General of the Israeli Ministry of Foreign Affairs, mentioned that during the interview, the Israelis had made a request to establish a permanent headquarters in Beirut for an Israeli mission.

Una demanda algo surrealista, que refleja la determinación de este clan de normalizar sus relaciones con Israel a toda costa, a pesar de que el estado hebreo ocupa grandes partes del sur del Líbano.

A finales de 1983, después de una investigación tediosa, Israel decidió establecer una misión permanente en Dbayeh, tras una ruptura entre Baabda y Yarze, las zonas residenciales del sector cristiano.

3- Daniel Glaser, ex alto funcionario del Tesoro de los Estados Unidos, asesor N°1 del Presidente de Antoine Sehnaoui

Treinta años después de la conciliabula de Beirut, los contactos entre Líbano e Israel se trasladaron a Washington, D.C., la sede de la AIPAC, la principal organización pro-israelí de cabildeo.

¿Es pura coincidencia o coincidencia? Daniel Glaser, ex alto funcionario del Tesoro de Estados Unidos, es cooptado como miembro del Consejo de Administración de la Integridad Financiera, un órgano libanés responsable de verificar la conformidad de las operaciones bancarias. Se cree que es un sueño: una agencia responsable de verificar la integridad en un país gobernado por una mafiocracia político-banca.

Sobre este tema, vea estos enlaces:

La elección no es trivial. Daniel Glaser pasó 20 años en la Administración del Tesoro, el cuerpo responsable de castigar instituciones y personas hostiles a los intereses estadounidenses en el mundo.

En 2017, Antoine Sehnaoui, en su calidad de CEO de la Société Générale – Banque Liban (SGBL), nombró a Daniel Glaser, asesor del CEO de la SGBL, es decir, su propio asesor.

¿Posibilidad pura o coincidencia aquí también? El nombramiento de Daniel Glaser a la posición del Primer Asesor del CEO del SGBL llega en un momento en que el Hezbollah libanés, la bestia negra de Antoine Sehnaoui, de los Estados Unidos e Israel, está sujeto a sanciones financieras por parte de los Estados Unidos, bajo la Ley de Responsabilidad de Hezbollah.

En otras palabras, una forma discreta de instrumentalizar una función para satisfacer objetivos no deseados.

Al final de este panorama, es necesario mencionar, para ser completo, que uno de los miembros de la familia Sehnaoui, Nada Sehnaoui, un plasticista y digitalista frenético, tenía un niño llamado Abdallah del actual Primer Ministro libanés, Nawaf Salam, un hombre que es el mejor de los saudíes y estadounidenses. Una cereza en el pastel, en resumen.

Para el lector árabe,mira este enlace.

4- El Día Este y revelaciones sobre Antoine Sehnaoui: un arrepentimiento tardío.

Antoine Sehnaoui ha estado reportando en el Líbano desde hace unos años con su propia milicia en el sector cristiano de Ashrafieh, al este de Beirut, supuesta fée de Samir Geagea, el líder de las Fuerzas Libanesas, la formación cristiana radical con la que está en rivalidad. Este banquero y hombre con asuntos tentaculares se comprometió activamente contra Hezbollah y sus relés mediáticos.

Las revelaciones del Este El Día de Antoine Sehnaoui.

La foto de la cena del banquero con el primer ministro israelí Benyamin Netanyahu en Washington, D.C., a finales de julio de 2026, mientras que el estado hebreo estaba destruyendo el sur del Líbano con fósforo blanco, provocó una indignación como en el Líbano que el Día Oriental tuvo que destacar de esta figura sulfurosa, que fue un largo tiempo uno de los principales financiadores del diario francófono.

Al publicar este dossier, el East-Le Jour, que se jactaba de haber nombrado el suicidio de Hezbollah Líbano en nombre de Irán, en la reanudación de las hostilidades entre Israel y la formación chiíta en febrero de 2026, por lo tanto parecía llevar a cabo una operación de lavado ex post facto de las turpitudes pasadas de un diario que desde hace mucho tiempo ha vivido como el cuerpo no oficial del gangrenoso establecimiento político-clanical Líbano, con el pretexto de.

Una publicación tardía – demasiado tarde – para un arrepentimiento tardío de su connivencia demasiado larga con el banquero libanés. Un saldo de cualquier cuenta en suma.

Al pasar al plan francés, en el contexto del precampaña presidencial francés, las revelaciones del Oriente en el Día podrían interpretarse como un torpedo de Emmanuel Macron, tutor de Rima Abdel Malak, nuevo director del Oriente en el Día, contra el campamento holandés para eliminar cualquier deseo al socialo-motor de tener éxito en el jupiter francés al poder judicial francés.

Para la memoria Antoine Sehnaoui financia, a través de la sociedad Ezequiel, las películas de Julie Gayet, la compañera del presidente de Francia, François Hollande, el hombre que se distinguió poniéndose una canción de amor a Israel, no en compañía de un pacifista israelí, sino en la cocina del ultraderechista primer ministro israelí Benyamin Netanyahu y como tal, el defensor del socialismo francés.

En François Hollande, vea este enlace:

« El tema más sensible del Este El día se refiere a Nada Hamadé Muawad, embajador del Líbano en Washington y actualmente a la vanguardia de las negociaciones israelo-libanesas bajo mediación estadounidense », dice François Bacha, director del sitio libanés de habla francesa Libnanews.

Según la investigación del diario libanés, Antoine Sehnaoui « muchos detrás de las escenas » apoya su candidatura contra Nijad Fares y Paul Salem. El texto también describe a un hombre de negocios muy cómodo en la embajada, a veces dando la bienvenida a los invitados junto al embajador en algunas cenas. Nada Hamadé Mouawad también se presenta como cercano al Presidente Joseph Aoun y como primera línea en las negociaciones entre Líbano e Israel, dice Bacha.

Esto no significa que actúe en el orden de Antoun Sehnaoui. Pero esto es suficiente para crear un problema político importante en el contexto actual de las discusiones que continuarán en Roma… Se debe considerar que un embajador que participa en debates tan delicados es el representante de una línea estrictamente institucional. Su credibilidad depende tanto de su mandato oficial como de la imagen de independencia que se refiere a Beirut, concluye.

Antoine Sehnaoui participó en el lanzamiento de una iniciativa en la que participaron la Opera Nacional de Washington y la Opera Israelí en Tel Aviv. Apareció con una cinta amarilla en apoyo de rehenes israelíes. Su nombre fue inscrito con Morgan Ortagus en el muro de donantes del Museo del Holocausto en Washington. Algunos en Washington lo habrían llamado « tipo de la AIPAC libanesa ».

La investigación de East-Le Jour también reporta que Antoine Sehnaoui dijo que, cuando regresó a Beirut, sería « del aeropuerto de Ben Gurion ».

Además, hay que temer que el celo prosionista de Antoine Sehanoui busque enmascarar su probable colapso financiero.

En memoria, el banquero es también un amigo cercano del hijo del ex presidente asesinado René Moawad, Michel Moawad, que habla en el oído de la National Endowment for Democracy (NED), una ONG ultra conservadora americana. Esta operación reticular podría explicar, sin justificarlo, este micrófono sulfúrico mac.

Sobre las ONG en el Líbano cf este enlace:

https://www.madaniya.info/2024/01/22/liban-states-unis-softwar-4-5-the-major-actors-of-soft-war

Ignora al nuevo director del diario, Rima Abdel Malak, ex ministro de Cultura francés, paracaída en Beirut por el presidente Emmanuel Macron, que Líbano es el único país árabe que ha obtenido el retiro israelí del sur del Líbano en el año 2000, sin negociación ni tratado de paz, gracias a Hezbollah, y que, como tal, la formación paramilitar chiíta es percibida por grandes fracciones de la opinión del mundo cuatrimeno como vigilante de la independencia libanesa.

Bis repetido: Ignora, además, este novicio, que Hezbollah luchó más y más tiempo que los cuatro países árabes del campo de batalla, infligiendo más pérdidas materiales y humanas en el estado hebreo que todos estos países combinados (Egipto, Siria, Jordania, Líbano, además de la OLP) durante sus numerosos enfrentamientos con el estado hebreo (1982-2000, 2006, 2024-25 y 2026).

Que Hassan Nasrallah, incluso de un académico israelí, es el primer líder árabe desde que Nasser tiene la capacidad de influir en la opinión israelí.

Que Hezbollah es la principal formación paramilitar de la mayor comunidad libanesa, numéricamente hablando, los chiitas (el 40% de la población) y que, tanto en términos de democracia digital como de democracia patriótica, su lugar en el tablero de ajedrez libanés es un lugar de elección a pesar de las vociferaciones de este conjuración de los cloportes.

Al final del magma libanés, Hizbullah surgió, tras el ascenso de la comunidad chií en el juego político libanés, tras la invasión israelí del Líbano en 1982, sobre los escombros de la OLP, cuyo santuario libanés había sido erradicado en esa ocasión con el aliento de los Estados Unidos y la Arabia Saudita, los nuevos guardianes del Líbano.

Que Hezbollah, la capucha occidental, la bestia negra de los saudíes y los israelíes, ha sido constantemente sometida a una estrangulación dirigida a neutralizar la única estructura árabe para ponerse de pie tanto a los Estados Unidos, Israel como a la dinastía Wahhabi.

Los estragos del ombligo… Y la ignorancia, como es verdad que la ignorancia no se aprende (Pascal) y que el ignorante ignora su propia ignorancia.

5- The judgement of Mr. Abdallah Naaman, former Lebanese cultural attaché in Paris on Lebanon and the East-The Day

A la luz de lo anterior, cabe señalar que no habrá salvación para la tierra del Cedro, siempre que el baño libanés en sus cinco tanques sépticos imparables: Confessionalismo, feudalismo, corrupción, avaricia, colaboración con el extranjero, finalmente, último y no menos importante, tare y racismo interno.

Cánceres reales sobre los que está floreciendo el ADN del ad vitam aeternam libanés, dijo Abdallah Naaman, ex agregado cultural de la Embajada del Líbano en París.

Este Le Jour (OLJ) se ha convertido desde entonces en una hermosa lurette, un boletín parroquial de un patelín provincial que sobrevive sólo gracias a los subsidios del Quai d’Orsay, que busca, en vano, mantener una presencia francesa en un país que fue llevado a fuentes bautismal por un manchot general de inspiración errónea » (NDLR: General Henri Gouraud), continuó el diplomático libanés sirviendo bien en francés.

« Es bien sabido que Francia ahora se ha eliminado completamente de la escena Levantine, a pesar de las palabras de los últimos Mohicanos francófonos de Achrafieh, el sector cristiano de Beirut, que siguen siendo impulsados por el hecho de que París sigue siendo la madre adoptiva del Líbano », concluyó Naamán en una declaración en el sitiomadaniya.info

Acerca de Hassan Nasrallah

Para ir más allá de Antoine Sehnaoui, vea este enlace:

Para el orador árabe, la historia de Al Akhbaren este enlace