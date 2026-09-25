Trípoli, Qleiat y el ferrocarril hacia Siria: ¿el Norte finalmente comienza a formar un corredor económico real?

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El cambio es simultáneo de proyectos

Durante años, se mencionaron por separado el puerto de Trípoli, la zona económica especial, el aeropuerto de Qleiat y el antiguo ferrocarril hacia Siria. Cada uno tenía su propio calendario, promesas, estudios y retrasos. En 2026, la situación comenzó a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, estas cuatro infraestructuras avanzan simultáneamente y ahora son presentadas por el gobierno como elementos del mismo conjunto.

Nawaf Salam se integró en su discurso económico. En Nueva York, el Primer Ministro citó el puerto de Trípoli, la zona económica especial, el aeropuerto de Qleiat, el ferrocarril y los proyectos de conexión regionales en la misma secuencia. Unos meses antes, el Ministro de Obras Públicas y Transporte, Fayez Rassamny, había adoptado la misma lógica: el puerto, la zona económica, el aeropuerto y el enlace ferroviario con Siria deben funcionar como sistema y no como cuatro equipos independientes.

Este acercamiento es mucho más importante que revivir un sitio en particular. Dibujó una estrategia geográfica: hacer del norte del Líbano una plataforma que une el Mediterráneo a Siria, y eventualmente a mercados más allá de Siria.

El proyecto sigue lejos de completarse. Algunas infraestructuras están en funcionamiento, otras están en proceso de volver a poner en servicio, y otras todavía están en fase de estudio. Pero varias decisiones tomadas entre mayo y septiembre de 2026 muestran que hemos ido más allá de la etapa de las declaraciones generales. La cuestión ahora es si estos proyectos realmente pueden reunirse antes de financiar dificultades, rivalidades políticas e inestabilidad regional una vez más los dispersan.

El puerto ya tiene una gran infraestructura por mucho más que el mercado norte

El puerto de Trípoli es el punto de partida natural de este sistema. Su interés reside no sólo en su ubicación geográfica. En años anteriores ya se ha hecho una parte importante de la inversión necesaria para cambiar la escala.

El plan de desarrollo del puerto proporciona un muelle de unos 1.050 metros y profundidades para alojar grandes portacontenedores. Su diseño proporciona una capacidad máxima de hasta 1,6 millones de equivalentes 20 pies, la unidad utilizada para medir el tráfico de contenedores. También se reservaron grandes áreas para almacenamiento, almacenes y logística.

Sin embargo, el detalle más revelador del plan es en otro lugar. Un pasillo de 50 metros de ancho estaba reservado para cuatro futuras vías ferroviarias. Se prevé un área específica de unos 15.000 metros cuadrados para contenedores ferroviarios.

Rail no es una idea injertada en 2026 en un puerto diseñado exclusivamente para camiones. La posibilidad de una conexión ferroviaria ya era parte de su arquitectura de desarrollo.

Esto es precisamente lo que puede cambiar su función. Sin un ferrocarril, Trípoli sigue siendo principalmente un puerto libanés. Con una conexión con Siria, puede convertirse en un puerto de tránsito.

La diferencia económica es considerable.

El mercado libanés es demasiado pequeño para justificar la capacidad portuaria sola. El acceso a Homs, Hama y, a largo plazo, a las redes comerciales hacia Iraq o el Golfo daría al puerto un interior mucho más amplio.

El verdadero mercado potencial está detrás de la frontera siria

Trípoli se encuentra a unos pocos kilómetros de Siria. Esta proximidad siempre ha sido su principal ventaja teórica frente a Beirut.

Un cargamento aterrizado en Trípoli puede ser dirigido al norte de Siria sin cruzar la aglomeración de Beyrouthin y luego subir todo el territorio libanés. Para algunos destinos sirios, el viaje es naturalmente más corto.

Pero la proximidad geográfica no es suficiente. Un corredor comercial requiere carreteras o ferrocarriles eficientes, procedimientos aduaneros rápidos, seguros, una frontera funcional y una demanda suficiente en el otro lado.

Por eso la reanudación de las relaciones económicas con Damasco cambia la ecuación. La visita de Nawaf Salam a Siria ha reactivado varios casos, incluyendo el enlace ferroviario. En mayo, Fayez Rassamny firmó las especificaciones para lanzar el estudio de viabilidad de la línea entre Trípoli y Abboudieh.

La sección libanesa representa unos 35 a 40 kilómetros. La ruta debe comenzar desde el puerto, cruzar el sistema económico del Norte y llegar a la frontera. El objetivo discutido con las autoridades sirias es conectar esta línea a la red siria hacia Homs.

Este último punto es esencial. Un ferrocarril que se detiene en Abboudieh tendría un interés limitado. El valor del proyecto depende de la continuidad más allá de la frontera.

En septiembre, sirios y libaneses se trasladaron a la inspección de rutas

El proyecto ferroviario tuvo una nueva fase unos días antes del 23 de septiembre. Una delegación técnica siria visitó el Líbano para discutir con sus homólogos la ruta entre el puerto de Trípoli y la frontera.

Las discusiones se centraron en la conexión de la red libanesa a la red siria a través de la estación de Akkari y luego a Homs. Los equipos inspeccionaron la ruta e identificaron los obstáculos técnicos a abordar.

Ambas partes acordaron continuar los estudios técnicos y económicos. En particular, un taller conjunto debería examinar la viabilidad, el costo, las fuentes de financiación y las modalidades de aplicación.

Esto significa que todavía no hay presupuesto definitivo y que no se han asignado obras de ferrocarril completas. La presentación del tren Trípoli-Homs como un proyecto financiado listo para construir sería prematura.

Pero la naturaleza del caso ha cambiado. Durante décadas, el renacimiento del ferrocarril libanés fue principalmente una cuestión de discurso. En 2026 hubo una especificación, un procedimiento de estudio, una ruta prioritaria y debates técnicos con el país al que se debía conectar la línea.

La opción de comenzar con Trípoli en lugar de con una reconstrucción completa de la red ferroviaria libanesa refleja una lógica económica: primero crear una línea de carga relativamente corta con un cliente natural, el puerto y una salida identificable, Siria.

El Banco Mundial ya estaba considerando a Trípoli como la puerta de entrada a Siria e Iraq

La idea no es nueva. La labor internacional sobre la infraestructura libanesa ya ha determinado que el vínculo entre el puerto de Trípoli y la frontera siria es uno de los pocos proyectos ferroviarios con una justificación económica relativamente clara.

El razonamiento ya era el de un interior más allá del Líbano. Trípoli podría servir a las regiones de Homs y Hama, luego potencialmente fluye hacia Iraq.

Esta perspectiva explica por qué la cuestión siria es inseparable del proyecto.

El puerto no se convertirá en un gran centro regional simplemente porque sus muelles se han ampliado. Necesita tráfico. Parte de este tráfico debe necesariamente provenir de fuera del mercado libanés.

La reconstrucción siria puede crear esta demanda, pero no constituye una garantía automática. Los puertos sirios de Latakia y Tartous existen y también tratarán de capturar los flujos. Las carreteras turcas ofrecen otra ruta de acceso al norte de Siria. Los puertos jordanos y los corredores regionales también participan en esta competencia.

Por lo tanto, Trípoli tendrá que ser más barato, más rápido o más confiable en algunas rutas para convertirse en una verdadera puerta de entrada siria.

La zona económica especial es la sala que debe evitar que Trípoli se convierta en un muelle de tránsito simple

Si el proyecto consistía sólo en desembarcar contenedores antes de enviarlos inmediatamente a Siria, los beneficios locales serían limitados. El puerto recibiría ingresos y transporte crearía actividad, pero gran parte del valor económico dejaría Trípoli con las mercancías.

La zona económica especial debe evitar precisamente este escenario.

Establecida legalmente en 2008, ha permanecido durante años lejos de sus ambiciones originales. Su función es dar la bienvenida a las actividades industriales, logísticas y de exportación dentro de un marco fiscal, aduanero y administrativo diseñado para atraer inversores.

El proyecto entró en una fase más concreta en 2026. En septiembre, el Consejo de Ministros aprobó estudios sobre el centro industrial y logístico de la zona y autorizó su administración a iniciar el procedimiento de calificación para seleccionar un desarrollador y operador internacional.

Esta decisión es más importante que un nuevo estudio. Nos permite buscar un actor privado capaz de desarrollar y operar el sitio.

El objetivo es iniciar un procedimiento internacional. La selección de un operador podría ocurrir en 2027 si se respeta el calendario.

Después de casi dos décadas de espera, la zona económica sólo llega ahora cuando su modelo tendrá que enfrentarse al mercado.

El área tendrá que producir algo más que beneficios fiscales

Su éxito no dependerá únicamente de las exenciones para las empresas.

Una zona económica funciona cuando reduce el costo total de una actividad. Esto requiere procedimientos aduaneros rápidos, electricidad confiable, tierra desarrollada, almacenes, conexión digital, caminos fluidos y una relación directa con el puerto.

En el caso de Trípoli, ferrocarril y Qleiat pueden añadir dos beneficios adicionales.

Una empresa ubicada en la zona podría importar componentes por barco, procesar o montar en el Líbano, y luego reexportar su producción. También podría utilizar Trípoli como centro de almacenamiento y redistribución a Siria.

Aquí radica el valor añadido real del proyecto. El Líbano no sólo ganaría en el paso de un contenedor. Ganaría de las operaciones realizadas entre su llegada y salida: almacenamiento, procesamiento, embalaje, mantenimiento, servicios, seguros, transporte y financiación.

Sin embargo, esto requerirá atraer actividades industriales reales. Una zona llena sólo de almacenes crearía menos empleos y menos valor.

Qleiat añade al dispositivo una función que el puerto y el ferrocarril no pueden cumplir

El tercer elemento es el aeropuerto René Moawad en Qleiat.

Después de unas tres décadas sin actividad civil regular, su regreso al servicio comenzó realmente en junio de 2026. El Gobierno aprobó las licencias para vuelos internacionales programados en julio.

La primera fase se basa en una fórmula de transición para la explotación y rehabilitación. Las proyecciones publicadas alrededor del proyecto sugieren un aumento gradual de la capacidad de hasta 600.000 pasajeros después de varios años.

El aeropuerto no debe compararse sólo con el aeropuerto de Beirut. Su interés en el aparato del norte es diferente.

Para flete de alto valor, partes urgentes, ciertos productos agroalimentarios o el viaje de inversores y ejecutivos, la proximidad entre un aeropuerto, un área industrial y un puerto puede convertirse en una ventaja.

Qleiat también puede servir directamente a Akkar y Trípoli sin imponer un pasaje a través de Beirut.

El gobierno también insiste en que el sitio debe complementar en lugar de sustituir el aeropuerto Rafic Hariri.

Esta sombra es importante. Qleiat no se convertirá inmediatamente en un importante centro aéreo regional. Su valor inicial reside más en la diversificación del acceso al país y su integración en el sistema económico septentrional.

La ruta ferroviaria muestra que las cuatro infraestructuras comienzan a pensar juntas

El proyecto ferroviario es particularmente revelador porque su diseño debe articular los diferentes componentes.

La línea estudiada sale del puerto y se dirige hacia la frontera siria. Las deliberaciones mencionaron las conexiones con la Zona Económica Especial y Qleiat. Las inspecciones técnicas de septiembre examinaron una ruta a través de estas infraestructuras.

Esto da al proyecto cierta consistencia que faltaba de anuncios anteriores.

El puerto proporciona acceso marítimo. La zona económica proporciona el marco terrestre e industrial. Qleiat trae acceso al aire. El ferrocarril conecta todo a Siria.

Este sistema puede ser complementado por caminos existentes.

Es esta combinación que justifica la expresión del corredor económico. Ninguno de los cuatro proyectos, tomados individualmente, es suficientemente transformador. Sin embargo, su conexión puede cambiar la función económica del Norte.

El puerto en sí quiere cambiar su profesión

La nueva administración portuaria ya no presenta su objetivo como simplemente un aumento del número de barcos.

Después de aproximadamente 11 meses de gestión, se centra en la digitalización, gobernanza y servicios logísticos con valor añadido. La ambición es transformar Trípoli en uno de los principales puertos del Mediterráneo oriental y en una puerta de entrada al Mashrek.

Esta ambición es considerable en términos de tráfico actual y por lo tanto debe enfrentarse a la realidad.

Un gran puerto moderno no sólo vive en sus muelles. Depende del tiempo necesario para salir de un contenedor, la fiabilidad de sus procedimientos, el costo de manipulación, las conexiones terrestres y la previsibilidad administrativa.

La digitalización se convierte así en un tema comercial. Cada documento que se puede procesar antes de la llegada del buque puede reducir el tiempo necesario para inmovilizar las mercancías.

La gobernanza desempeña el mismo papel. Un armador o operador logístico construye sus carreteras durante varios años. Debe saber que las reglas y costos no cambiarán arbitrariamente.

El puerto puede tener excelentes profundidades y sin embargo perder el tráfico si los procedimientos terrestres siguen siendo lentos.

La capacidad teórica de 1,6 millones de contenedores sólo tiene sentido si el tráfico sigue

El plan de gestión portuario prevé una capacidad final considerable. Pero una capacidad no es un tráfico.

Esta es una distinción esencial en los principales proyectos de infraestructura libaneses. Los muelles de construcción no garantizan su uso. El desarrollo de una zona económica no garantiza la llegada de fábricas. Rehabilitar un aeropuerto no crea automáticamente aerolíneas. La colocación de un carril no crea las mercancías que circularán sobre él.

Por consiguiente, el proyecto del Norte tendrá que ser juzgado en la solicitud.

¿Qué armadores desean utilizar Trípoli como puerta de entrada a Siria? ¿Qué industrias están planeando establecerse en la zona económica? ¿Qué volumen de carga siria podría ser desviado de Latakia o Tartous? ¿Qué transportistas están listos para usar el carril? ¿Qué vuelos pueden ser rentables en Qleiat?

Estos estudios de mercado son tan importantes como el trabajo.

El riesgo sería construir varias infraestructuras simultáneamente sobre la base de la misma hipótesis de tráfico y luego descubrir que esta demanda había sido sobreestimada.

Siria es la oportunidad principal y el principal riesgo

Todo el modelo se basa en parte en la apertura siria.

Una reconstrucción siria requerirá materiales, maquinaria, equipo, bienes de consumo y servicios logísticos. Trípoli está geográficamente bien posicionada para capturar parte de ella.

Pero esta oportunidad está sujeta a variables que el Líbano no controla: estabilidad política siria, régimen aduanero, sanciones internacionales, seguridad vial, puertos sirios en funcionamiento y política comercial en Damasco.

Por consiguiente, el Líbano debe evitar la construcción de un modelo que dependa exclusivamente de la reconstrucción siria.

La zona económica también debería atraer actividades orientadas al mercado en el Líbano, el Mediterráneo y los países árabes. El puerto tendrá que desarrollar servicios de transhipment y logística independientes de Siria. Qleiat tendrá que tener su propia clientela.

Siria puede acelerar el corredor. No debe convertirse en su única justificación.

La financiación del ferrocarril sigue siendo el gran agujero del proyecto

El punto menos avanzado sigue siendo precisamente el que debe conectar físicamente el sistema: el ferrocarril.

Se están realizando estudios. La ruta está siendo examinada. Existe la cooperación siria. Pero el costo final y la financiación aún no están fijos.

La rehabilitación de una vía que ha sido abandonada durante décadas no consiste en reemplazar unos pocos carriles. Debe verificarse el derecho a la tierra, reconstruir algunas secciones, tratar los cruces de nivel, instalar señales y definir características técnicas para la interconexión con la red siria.

Rolling stock también plantea preguntas.

Será necesario decidir si la línea se utiliza exclusivamente para flete o si también debe transportar pasajeros. Las necesidades de un tren de contenedores no son las de un servicio regional de pasajeros.

Cuanto más se cobra el proyecto con diferentes objetivos, más aumenta su costo.

Por lo tanto, la decisión más racional podría ser comenzar con el flete portuario, que tiene el modelo económico más identificable.

La cuestión jurídica de los puertos también sigue abierta

Joseph Aoun se refirió a la necesidad de enmendar ciertas leyes que rigen los puertos. Esto parece técnico, pero puede determinar la capacidad de Trípoli para atraer a un operador e inversiones.

El marco institucional del puerto libanés fue construido por estratos. Las autoridades portuarias tienen regímenes especiales, mientras que las relaciones entre el Estado, las juntas directivas, los operadores privados y las autoridades de supervisión no siempre cumplen las normas empleadas en los principales puertos internacionales.

La modernización legal puede ser necesaria para concesiones, precios, transparencia, competencia y responsabilidad del operador.

Será especialmente importante si Trípoli busca atraer capital internacional a su infraestructura.

Un inversionista no sólo mira el muelle. Él mira el contrato que le da acceso al muelle y al tribunal que aplicará este contrato.

¿Trípoli puede competir con Beirut sin desencadenar una guerra portuaria?

El desarrollo de Trípoli se presenta a veces como una alternativa al puerto de Beirut. Esta oposición es demasiado simple.

El mercado libanés probablemente no tiene interés en financiar dos puertos con exactamente las mismas funciones y un volumen nacional limitado.

La lógica económica sería más bien la de la especialización y la complementariedad.

Beirut mantiene su papel principal en la capital y el centro del país. Trípoli tiene una ventaja geográfica hacia Siria y el norte. También tiene más espacio para algunos acontecimientos logísticos.

La zona económica refuerza esta diferencia.

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