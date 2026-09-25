ONU: Las delegaciones salen de la habitación frente a Netanyahu

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Decenas de delegaciones abandonaron el Salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el jueves 24 de septiembre, cuando el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu subió a la tribuna. Los esposos acompañaron esta salida colectiva, mientras sus partidarios aplaudieron. Netanyahu describió inmediatamente a los diplomáticos como « cobardes morales », antes de defender las guerras de Israel contra Irán, Hamás y Hezbolá. Durante casi cuarenta minutos, también rechazó las acusaciones de genocidio en Gaza, atacó a varios gobiernos y afirmó que las operaciones israelíes habían debilitado gravemente a sus oponentes en la región.

La escena precedió a los primeros desarrollos del discurso. Cuando Benjamin Netanyahu se mudó a la tribuna de la Asamblea General, los diplomáticos aumentaron y ganaron las salidas. Hue y protestas fueron escuchadas, a las que respondieron los aplausos y consignas de miembros de la delegación israelí y de personas en las galerías. El presidente, Khalilur Rahman, ha pedido en repetidas ocasiones que regrese a la calma. Gran parte de los escaños quedaron vacíos durante el discurso del Primer Ministro israelí.

El número exacto de delegaciones que participaron en el movimiento no fue establecido uniformemente por los principales organismos internacionales en las primeras horas. Reuters y AFP informaron a docenas de delegaciones. Algunos medios de comunicación avanzó luego cifras superiores contando delegaciones ausentes de la sala, un hecho que no distingue necesariamente a quienes de hecho dejaron sus asientos en protesta por aquellos que no estaban ya presentes. El Líbano fue una de las delegaciones que abandonaron la sala, al igual que varias delegaciones árabes y musulmanas.

Netanyahu responde a las delegaciones que salen de la sala

Benjamin Netanyahu no ignoraba el movimiento. Lo hizo las primeras palabras de su discurso.

« Si hay otros cobardes morales que aún no han dejado esta sala, hazlo ahora », dijo el Primer Ministro israelí.

La declaración puso inmediatamente el tono para su discurso. Netanyahu sostuvo entonces que Israel estaba protegiendo, a través de sus operaciones militares, algunos de los países cuyos representantes acababan de abandonar la sala. Afirmó que varios líderes habían incluso agradecido privadamente a Israel por sus operaciones contra el programa nuclear iraní.

La salida de las delegaciones tiene lugar en un clima diplomático particularmente tenso alrededor de Israel. La guerra en Gaza, la situación en la Ribera Occidental ocupada, las operaciones israelíes en varios países de la región y la confrontación con Irán han desempeñado un papel importante en las intervenciones de los dirigentes reunidos en Nueva York esta semana. Varios funcionarios europeos, árabes y musulmanes habían criticado a Israel incluso antes de la visita de Netanyahu a la galería.

La escena del jueves no fue un incidente aislado del contenido de los debates. Fue una manifestación pública de estas tensiones dentro de la propia Asamblea General.

Irán en el centro del discurso de Netanyahu

Después de responder a las delegaciones, Benjamin Netanyahu comenzó su discurso con Irán. Recordó haber llegado a la misma galería catorce años antes con un dibujo que representa una bomba para alertar contra el programa nuclear iraní.

Esta vez presentó las operaciones militares israelíes y estadounidenses contra Irán como objetivo. Netanyahu dijo que la destrucción de las instalaciones nucleares de Irán había sido militarmente difícil, pero había sido una de las decisiones más fáciles de tomar como Primer Ministro. Él justificó esta decisión por la amenaza que afirma que representa la adquisición de armas nucleares por Teherán.

Netanyahu destacó especialmente la cooperación con los Estados Unidos. Agradeció al presidente Donald Trump y presentó a Washington como el principal socio de Israel en la confrontación regional.

El Primer Ministro israelí también envió un mensaje directamente al pueblo iraní. Predicó la caída del poder en Teherán y presentó a los líderes iraníes como responsables de la situación en su país. Esta parte de su discurso respondió directamente al presidente iraní Massoud Pezeshkian, quien habló el día anterior en la misma tribuna y denunció las operaciones estadounidenses e israelíes contra Irán.

« Siete frentes »: Netanyahu hace balance de las guerras de Israel

Netanyahu entonces puso la guerra contra Irán en un todo más amplio. Según él, Israel tuvo que luchar durante tres años en « siete frentes ».

Mencionó a Hamás en Gaza, Hezbolá en Líbano, los Houthis en Yemen, Irán, grupos armados en Irak y Siria, y organizaciones palestinas armadas en la Ribera Occidental ocupada, un territorio designado por los nombres bíblicos de Judea y Samaria.

Netanyahu afirmó que estos diversos oponentes habían intentado hacer que Israel colapsara y que habían fracasado. A continuación, enumera los resultados militares reclamados por su gobierno: las huelgas contra Irán, las operaciones contra Hamás y contra Hezbolá.

Este pasaje también permitió al Primer Ministro israelí regresar directamente a la guerra en el Líbano.

Un pager ondeó para evocar a Hezbollah

Benjamin Netanyahu lanzó un folleto y lo mostró a la Asamblea General.

« ¿Te acuerdas de las abejas? Preguntó antes de añadir que Hezbollah lo recordaba.

Se refirió a las explosiones de 17 y 18 de septiembre de 2024 en el Líbano, cuando miles de dispositivos de comunicación utilizados por, entre otras cosas, miembros de Hezbollah habían explotado casi simultáneamente. La operación precedió a la intensificación masiva de la guerra entre Israel y el movimiento chiíta libanés.

Unos días más tarde, el 27 de septiembre de 2024, Hassan Nasrallah fue asesinado en una masiva huelga israelí en los suburbios del sur de Beirut. Israel continuó sus operaciones contra los marcos e infraestructuras militares de Hezbollah.

En Nueva York, Netanyahu integró toda esta secuencia en su récord de guerra de tres años.

Afirmó que Hezbollah tenía anteriormente un arsenal de unos 150.000 misiles y cohetes dirigidos contra Israel. Según él, « esencial » de este arsenal ahora ha desaparecido. También afirmó que los líderes del movimiento habían muerto y que su moral había sido quebrantada. Estas declaraciones constituyen la evaluación presentada por el Primer Ministro de Israel y no permiten que se establezca independientemente el tamaño actual del arsenal de Hezbollah.

Así pues, el Líbano estaba presente de dos maneras en la secuencia. Su delegación figura entre los que abandonaron la sala, mientras que Hizbullah ocupó un lugar importante en el registro militar presentado por Netanyahu unos minutos más tarde.

Gaza y el cargo por genocidio

Gran parte de la intervención también abarcaba a Gaza. Netanyahu rechazó por la fuerza el cargo de genocidio contra Israel y lo describió como una mentira.

El Primer Ministro israelí afirmó que el ejército había adoptado medidas para limitar las bajas civiles y permitir que los alimentos y las vacunas entraran en el territorio palestino. Presentó la guerra como una operación contra Hamás y no contra la población palestina.

Estas declaraciones se formulan en un momento en que la conducta de la guerra por Israel es objeto de procedimientos y acusaciones internacionales. The International Criminal Court issued arrest warrants in November 2024 against Benjamin Netanyahu and his former defence Minister Yoav Gallant, considering that there were reasonable grounds to believe that they were responsible for crimes within its jurisdiction. Israel impugna la competencia de la Corte y rechaza los cargos.

Netanyahu utilizó su intervención para responder directamente a sus críticos. Defendió al ejército israelí y acusó a gobiernos, políticos y activistas que hablan de genocidio de difundir mentiras sobre su país.

La salida de decenas de diplomáticos al comienzo de su discurso dio a esta parte del discurso una dimensión particular: varios de los interlocutores a los que el Primer Ministro respondió ya no estaban presentes en la sala.

Francia y el Reino Unido atacaron directamente

Benjamin Netanyahu no limitó su crítica a los opositores declarados de Israel. También se ha concentrado en varios países occidentales, entre ellos Francia y el Reino Unido.

Respondiendo a las acusaciones de colonialismo contra Israel, se refirió a París y Londres a su propia historia colonial. Retó el uso de esta calificación para describir la presencia israelí en los territorios palestinos.

La disputa va más allá de la retórica. París y Londres han reforzado su posición ante ciertas políticas israelíes, incluida la Ribera Occidental y los asentamientos. La cuestión palestina ha sido una parte importante de las discusiones de la Asamblea General esta semana.

Netanyahu también atacó Turquía y Qatar. Por otro lado, ha multiplicado su agradecimiento a Donald Trump y Estados Unidos, presentado como el socio clave de Israel en la guerra contra Irán y en los esfuerzos por recuperar a los rehenes detenidos en Gaza.

Netanyahu también responde al alcalde de Nueva York

La dimensión estadounidense continuó con un ataque contra el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que había criticado enérgicamente a Netanyahu y se refirió a su detención debido a la orden dictada por la Corte Penal Internacional.

El Primer Ministro israelí lo dirigió directamente desde la tribuna.

Lo acusó de antisemitismo y lo culpó por tratar de impedir que viniera a Nueva York. Mamdani entonces rechazó estos cargos.

La visita de Netanyahu tuvo lugar en un entorno particularmente tenso. Se celebraron manifestaciones en Nueva York contra su presencia y contra la guerra librada por Israel. Más de cien personas fueron arrestadas durante manifestaciones alrededor de la secuencia de la ONU.

La salida de las delegaciones marca el comienzo y el tono del discurso

Sin embargo, la imagen principal de esta intervención seguirá siendo la de los diplomáticos dejando sus asientos mientras Benjamin Netanyahu se dirigía hacia la tribuna.

El movimiento no significa que todos los países ausentes de la sala hayan adoptado una posición diplomática idéntica. Los Estados contrarios a la política israelí no comparten ni las mismas relaciones con Israel ni las mismas posiciones sobre Irán, Hamás o Hezbolá. Algunos no tienen relación diplomática con Israel, mientras que otros han normalizado sus relaciones con el Estado hebreo o mantienen intercambios regulares con él.

La primera información disponible también requiere precaución en el recuento exacto. Los principales organismos internacionales confirmaron la salida de decenas de diplomáticos sin publicar inmediatamente una lista exhaustiva y verificada de todos los Estados participantes en el movimiento. Algunas fuentes informaron de un número mucho mayor de delegaciones ausentes, pero la presencia, la ausencia y la participación en una campaña no son necesariamente sinónimos.

Por otro lado, se documenta directamente un elemento: la sala estaba vaciada en gran medida al comienzo de la intervención, bajo hues y aplausos competidores, y Netanyahu decidió responder inmediatamente a los diplomáticos que se iban en lugar de ignorar su gesto.

Su discurso siguió el mismo registro durante casi cuarenta minutos. Sostuvo las operaciones contra Irán, presentó la guerra en varios frentes como una lucha por la supervivencia de Israel, afirmó haber infligido golpes decisivos a Hamás y Hezbolá y rechazó las acusaciones relativas a Gaza. También atacó a varios gobiernos y políticos extranjeros, mientras reservó su principal agradecimiento a los Estados Unidos y Donald Trump.

Para el Líbano, la secuencia es doble. La delegación libanesa participó en el movimiento de salida de la sala, mientras que Netanyahu utilizó un folleto unos minutos más tarde como símbolo de la campaña israelí contra Hezbollah y afirmó la destrucción de la mayoría del arsenal que su Gobierno atribuía al movimiento.

El pasaje de Netanyahu a Nueva York termina con una confrontación que se ha expresado tanto en los asientos dejados vacantes como en su discurso. Los debates de la 81a Asamblea General continúan el viernes 25 de septiembre, con la intervención prevista del Primer Ministro del Líbano, Nawaf Salam.

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