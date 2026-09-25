Washington promete un nuevo retiro israelí: lo que realmente se está negociando entre Kfar Tebnit, Ali al-Taher y el despliegue del ejército

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Una promesa americana en dos sectores identificados con precisión

La cuestión del sur ya no se limita a un debate abstracto sobre una posible retirada israelí. Se celebraron contactos con los Estados Unidos sobre una nueva operación territorial en la que participaron Kfar Tebnit y Ali al-Taher. Washington habría prometido ejercer presión y apoyo para que las fuerzas israelíes se retiraran de esta nueva zona. El ejército libanés entraría en las zonas evacuadas para desplegar y ejercer la autoridad del Estado. El proyecto se presenta como una nueva « zona experimental », construida sobre el modelo de la primera experiencia de negociación.

Esta precisión cambia la naturaleza de la información. Esta no es una declaración general americana a favor de la soberanía libanesa. Se identifican dos lugares y se describe una secuencia operacional. Israel debe evacuar primero las posiciones en cuestión. El ejército libanés se apoderaría de él. Washington intervendría para conseguir este movimiento israelí. La cuestión inmediata es, por tanto, si esta promesa americana será seguida por un cambio concreto en el mapa militar.

El proyecto llega en un momento en que el proceso de negociación está en un estado de estancamiento. La primera fase experimental no creó la cadena rápida prevista. Sin embargo, el ejército libanés ha ampliado su control sobre vastas zonas del Tiro Caza. El razonamiento de las autoridades libanesas consiste ahora en utilizar esta progresión para considerarla. Si el ejército asume sus responsabilidades, Israel debe a su vez abandonar nuevas posiciones.

Se hace especial hincapié en un punto: el ejército no necesita el permiso de ninguna parte para entrar en territorio libanés y desplegar allí su autoridad. Esta declaración se refiere directamente al debate sobre las condiciones para el retiro. Para Beirut, el despliegue del ejército en su propio territorio no puede estar sujeto a la autorización israelí. El problema es la ocupación previa de puestos y no la legitimidad del ejército para llevarlos de vuelta.

Kfar Tebnit y Ali al-Taher se convierten así en mucho más de dos puntos en el mapa. Deben determinar si el mecanismo negociado todavía puede producir retiros sucesivos o si el primer experimento seguirá sin examinarse.

La primera zona experimental en el corazón del brazo

La dificultad viene en particular de la interpretación totalmente opuesta que Beirut e Israel dan de la primera experiencia. Israel envió a Washington una evaluación negativa de sus resultados. Según la versión israelí comunicada a los estadounidenses, varios miembros y cuadros de Hezbollah habrían regresado a la primera zona después de su evacuación. Este cargo se utiliza para desafiar la eficacia del esquema y justificar la renuencia a moverse rápidamente a un segundo experimento.

Líbano rechaza esta versión. Consideró que las acusaciones israelíes eran inexactas y consideraban que tenían la intención de derrotar el proceso de negociación, consolidar la ocupación y posiblemente preparar un retorno a un enfrentamiento más amplio. El propio Ejército Libanés proporcionó una respuesta detallada para impugnar las afirmaciones israelíes sobre lo ocurrido en la primera zona.

Esta disputa es fundamental para entender el caso de Kfar Tebnit y Ali al-Taher. La discusión no es sólo acerca de la voluntad de Israel de dejar dos nuevos sectores. Se ocupa del mismo balance del mecanismo ya probado. Si Washington acepta el argumento israelí de que el primer experimento no funcionó, puede requerir más garantías antes de cualquier otra evacuación. Si, por el contrario, considera que el ejército libanés ha cumplido debidamente su misión, tiene un argumento para pedir a Israel que proceda a la siguiente fase.

Por lo tanto, la nueva zona experimental sería tanto una prueba del Ejército Libanés como prueba de mediación estadounidense. Ayudaría a determinar si las acusaciones israelíes constituyen un obstáculo duradero o si Washington está dispuesto a superarlas. Aquí es donde la promesa de presión de Estados Unidos tiene sentido. Sugiere que los contactos no se hayan interrumpido a pesar de la controversia sobre la primera esfera y que se siga considerando una segunda secuencia.

Esta batalla de la versión es también una batalla en el calendario. Israel puede utilizar cualquier reto al primer experimento para retrasar el segundo. Por el contrario, Beirut busca demostrar que el dispositivo está funcionando y que el retraso ya no está justificado. En medio, Washington debe decidir qué lectura requiere y qué garantías adicionales requiere.

Lo que Washington realmente pide en Líbano

Sin embargo, la posición americana parece más exigente que la promesa de un nuevo retiro sugeriría. En Washington se están preguntando por qué el ejército no se dirige más directamente a algunos depósitos y lugares militares de Hezbollah en el sur. Las preguntas estadounidenses van más allá de esta región. They also concern the presence of weapons in the Beirut area, considered to have a more internal function than a function directly linked to confront with Israel.

Esta extensión geográfica es importante. Muestra que, por parte de la administración estadounidense, el problema no se detiene en la frontera ni siquiera al sur de la Litani. La cuestión es el monopolio estatal efectivo de las armas. Por lo tanto, Washington no sólo quiere que el ejército sustituya a las fuerzas israelíes en las zonas evacuadas. Espera medidas para demostrar que la autoridad estatal también se extiende a la infraestructura militar de Hezbollah.

En las conversaciones con los visitantes libaneses se informa de una línea estadounidense particularmente difícil: no debe concederse ninguna ayuda significativa al Estado antes de adoptar medidas concretas sobre el terreno. En este contexto, la retirada israelí estaría directamente vinculada a la capacidad del Estado libanés de imponer su autoridad. La idea de que Washington presionaría a Israel a salir del Líbano sin acciones previas y decisivas por el ejército se describe incluso en estos intercambios como una ilusión.

Esta posición crea una tensión con la promesa relativa a Kfar Tebnit y Ali al-Taher. Por un lado, Washington habría acordado empujar a Israel para otra evacuación. Por otra parte, los funcionarios de los Estados Unidos están condicionando el progreso a resultados libaneses adicionales. La negociación consiste precisamente en reunir estas dos lógicas.

The American reading of regional security has also reportedly changed since 7 October. Las pautas anteriores ya no se considerarían suficientes en Gaza o en el Líbano. Para Washington, las garantías de seguridad deben ser ahora más concretas y más fácilmente verificables. Esto explica por qué la cuestión de los depósitos de armas, las posiciones militares y la verdadera autoridad del ejército ocupa ese lugar en las discusiones.

La retirada israelí se convierte en una contraparte política

Para Beirut, aceptar esta lógica sin la contraparte israelí sería políticamente peligrosa. El gobierno ya ha afirmado su compromiso con el monopolio de armas y el despliegue del ejército. Por lo tanto, debe poder demostrar que toda progresión en el estado también conduce a una disminución de la ocupación.

Esto sería precisamente lo que representaría un retiro de Kfar Tebnit y Ali al-Taher. Permitiría al gobierno libanés presentar una secuencia tangible: progresión del ejército, negociación estadounidense, retiro israelí y nuevo despliegue. Así pues, la operación constituiría un argumento para la negociación de partidarios contra quienes consideran que el proceso impone obligaciones al Líbano sin alterar suficientemente la presencia israelí.

El problema es que las exigencias israelíes siguen siendo elevadas. La posición pública de los líderes israelíes es vincular una retirada más amplia al tratamiento de las capacidades militares de Hezbollah. Las autoridades israelíes también se niegan a considerar el acuerdo marco como una obligación que conduce automáticamente a la pronta evacuación de todas las posiciones.

Esta discrepancia explica por qué la aplicación del texto se desaceleró después de la primera fase. El Líbano considera que ha cumplido sus compromisos mediante el despliegue del ejército en la zona experimental. Israel cree que el resultado de la seguridad no es satisfactorio. Washington intenta construir una nueva etapa limitada para evitar el colapso del proceso.

Los proyectos Kfar Tebnit y Ali al-Taher deben incluirse en este marco. Aún no es la segunda fase general del retiro. Es más como un intento de demostrar que el método sigue siendo viable a pesar de las acusaciones israelíes.

Octava sesión de negociación suspendida en las elecciones israelíes

Otra incertidumbre se refiere a la próxima reunión oficial. Nawaf Salam preguntó si se convocaría una octava ronda de negociaciones entre el Líbano e Israel en octubre o si se aplazaría hasta después de las elecciones israelíes. Esta cuestión debe abordarse directamente con el Secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio.

El calendario no es secundario. Una idea había circulado alrededor de una octava sesión, a veces llamada « Roma 3 », durante la primera semana de octubre. En particular, el objetivo era evitar que el acuerdo marco diera la impresión de haber entrado en una fase de coma diplomático. Pero esta posibilidad encuentra obstáculos relacionados con la campaña electoral israelí.

Benjamin Netanyahu tiene poco incentivo para hacer una retirada que probablemente sea presentada por sus oponentes como una concesión unas semanas antes de la elección. Por consiguiente, la cuestión libanesa forma parte de los cálculos de las políticas nacionales israelíes. Una medida que podría negociarse en otro período se hace más difícil cuando cada movimiento territorial puede ser explotado en la campaña.

Esta situación también explica la tendencia observada en varias capitales occidentales. Se vigilan de cerca los resultados de las elecciones. La hipótesis de un regreso de Netanyahu coexiste con la de una recomposición alrededor de personalidades como Gadi Eisenkot. Pero se alienta a los propios funcionarios libaneses a no sobreestimar esos escenarios. Un cambio de mayoría no garantizaría automáticamente un cambio de doctrina en el sur.

Sin embargo, para el Líbano la espera de la votación es un costo. Continúan las operaciones militares. Se impide a los residentes regresar normalmente a varias zonas. La reconstrucción sigue suspendida de la seguridad. Por consiguiente, cada aplazamiento de las negociaciones amplía una situación que no es meramente diplomática.

The framework agreement threatened by increasing conditions

El peligro real es que el acuerdo marco cambiará gradualmente su naturaleza. Diseñado para organizar una salida de crisis, corre el riesgo de convertirse en un espacio donde se añaden nuevas condiciones antes de cada paso. Las negociaciones no desaparecen, pero dejan de producir un movimiento regular.

La parte libanesa considera que el acuerdo debe llevar a la retirada completa de Israel. Algunos funcionarios también aseguran que Donald Trump sigue comprometido con este objetivo. Pero entre el principio y la ejecución, se interpusieron varios casos: evaluación de la primera zona experimental, armas de Hezbolá, despliegue del ejército, elecciones israelíes, futuro de las condiciones finales e internacionales de ayuda en el Líbano.

El apoyo internacional se vuelve condicional. La importante participación en la reunión preparatoria dedicada a apoyar al ejército en París confirmó que el Líbano sigue siendo supervisado por sus asociados. Pero la falta de resultados financieros inmediatos también envió un mensaje: la ayuda ya no se considera automática. Los capitales extranjeros quieren ver medidas concretas antes de movilizar más recursos.

Esta lógica afecta directamente al ejército. Se le pide que extienda su control incluso cuando su fortalecimiento dependa en parte del apoyo internacional condicionado a los resultados que debe producir. Por lo tanto, el mecanismo puede ser circular: se pide más misiones al ejército para desbloquear la ayuda, mientras que se necesita más asistencia para llevar a cabo esas misiones de manera sostenible.

El terreno sigue empeorando durante las discusiones

Mientras las negociaciones buscan una nueva zona experimental, Israel continúa sus operaciones. Los ataques y la destrucción han afectado varias partes del sur. Kfar Tebnit aparece en la geografía de las operaciones militares. Otras localidades y sectores, entre ellos Kfar Shuba, Beit Yahoun, Qantara, Tallousa y Mansouri, permanecen bajo una fuerte presión.

Esta realidad es esencial. Significa que las negociaciones no se llevan a cabo en una situación de cesación del fuego estabilizada. El territorio discutido por diplomáticos sigue experimentando una transformación militar. Las casas están siendo destruidas. Las zonas agrícolas se ven afectadas. Continúa el desplazamiento de los habitantes. El ejército debe prepararse para su despliegue en zonas cuya infraestructura a veces ha sido gravemente dañada.

Por consiguiente, la cuestión de la retirada no se limita a la partida de soldados israelíes. El ejército libanés puede recuperar una zona cuyas casas, carreteras y servicios han sido destruidos. El regreso del Estado implica entonces una operación mucho más amplia de remoción de minas, seguridad, reconstrucción y restauración de servicios.

Esta dimensión explica por qué el gobierno insiste en el regreso de los habitantes y la reconstrucción paralela de las negociaciones militares. Un retiro que no permite que las familias regresen sólo produce soberanía incompleta. El resultado debe medirse mediante la reanudación de la vida civil.

Finul añade un segundo plazo al archivo

El problema se vuelve más complejo con el final previsto de la misión Finul. Después de 48 años de presencia internacional al sur de Litani, el Líbano debe prepararse para el período posterior a la final mientras trata de obtener la retirada israelí.

Aún no se ha completado la búsqueda de una fuerza de reemplazo. Se está estudiando una iniciativa franco-italiana. Varios países europeos han mostrado interés. Otros Estados, incluidos los Estados de Asia, podrían participar en una fórmula ampliada. Pero las discusiones son sobre la misión de esta futura fuerza, su área de intervención, sus capacidades y las garantías de seguridad otorgadas a sus militares.

El desacuerdo es profundo. Un concepto europeo favorece una presencia esencialmente destinada a mantener la estabilidad y apoyar al ejército. Un enfoque más exigente quisiera dar a la nueva fuerza un papel más amplio en la ampliación de la autoridad estatal, con posibles implicaciones al norte de la Litani. Los países que aportan contingentes quieren saber exactamente qué harán antes de unirse.

Se mencionó una prórroga técnica de la Final durante seis meses para dar tiempo a las negociaciones. Esta posibilidad, sin embargo, encuentra reticencia americana. Otra vía es fortalecer el papel de los observadores internacionales de la tregua. Una vez más, no se toma ninguna decisión final.

La consecuencia del archivo de retiro es directa. Si Kfar Tebnit, Ali al-Taher y otros sectores son evacuados antes de la transición internacional, el ejército podrá consolidar gradualmente sus arreglos. Si Israel mantiene sus posiciones mientras el Finul comienza a reducir su presencia, el sur puede entrar en un período cuando la arquitectura de seguridad se vuelve aún más frágil.

Una promesa americana de ser juzgado en tres resultados

El contenido real de la promesa americana puede ser evaluado en última instancia a través de tres criterios específicos. La primera es la evacuación real de Kfar Tebnit y d’Ali al-Taher. Sin un movimiento israelí, el compromiso seguirá siendo una garantía diplomática sin traducción territorial.

El segundo es el despliegue del ejército libanés. Si Israel se retira, las fuerzas regulares tendrán que poder entrar inmediatamente en los sectores interesados y establecer un control duradero. Este despliegue también tendrá que responder a las acusaciones hechas después del primer experimento. El objetivo será demostrar que el ejército puede impedir el regreso de estructuras militares escapando al estado.

El tercer criterio será el más importante: la existencia de un próximo paso. Si el nuevo área experimental funciona pero no se prepara más retiro, el proceso permanecerá bloqueado en una lógica de pruebas permanentes. Si, por el contrario, Kfar Tebnit y Ali al-Taher allanan rápidamente el camino para una nueva evacuación, el acuerdo marco recuperará el impulso.

La credibilidad americana está en este nivel. Washington no sólo debe convencer a Beirut de que tome medidas difíciles. También debe demostrar que puede obtener la contraparte prevista de Israel. Sin este equilibrio, el acuerdo puede considerarse como un mecanismo en el que los bonos libaneses se verifican inmediatamente mientras que los retiros israelíes siguen siendo negociables en cada etapa.

Para las autoridades libanesas, la cuestión es igualmente importante. Eligieron depender del ejército estadounidense, la negociación y la mediación para recuperar gradualmente el territorio. Kfar Tebnit y Ali al-Taher son ahora una prueba concreta de esta estrategia. Si se produce la retirada, el gobierno tendrá un resultado verificable. Si permanece suspendido, la cuestión ya no será justo cuando Israel se retire. Se centrará en la misma capacidad del acuerdo marco para transformar los compromisos diplomáticos en soberanía efectiva.

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